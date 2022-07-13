Il s’agit d’une structure d’équipe spécialisée qui peut porter de nombreux autres noms (Transformation Office, Accelerator Team, Technology Excellence Office, etc.) et dont les responsabilités varient, allant d’une structure exclusivement technique à une approche holistique, mettant l’accent sur les nouvelles méthodes de travail, les rôles contemporains et des technologies innovantes. Parfois, un CoE se concentre sur des domaines spécifiques, tels que DevOps (DevOps Center of Excellence) ou SAP (SAP Center of Excellence), mais nous pensons qu’il s’agit là d’une vision restrictive.
Pour les besoins de cet article de blog, nous utiliserons le terme « centres d’excellence » (ou CoE) et nous nous concentrerons sur la portée holistique de cloud (c’est-à-dire les personnes, les processus et la technologie) pour montrer comment vous pouvez utiliser une approche modulaire pour tirer parti de ce concept dans votre entreprise. Ce document est basé sur notre expérience internationale d’aide aux clients de tous les secteurs pour définir, concevoir, lancer et/ou exploiter des structures de type CoE.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Un centre d’excellence (CdE) est une structure durable conçue pour définir, accélérer et étendre les connaissances et les bonnes pratiques à l’ensemble d’une entreprise.
Quel que soit son nom, un CoE doit avoir une portée holistique et transformatrice afin que de nouvelles capacités puissent être pilotées et déployées à grande échelle. Il ne s’agit pas seulement d’écrire sur la technologie, mais aussi d’aider à la construire dans une approche de co-création, puis de permettre à d’autres de devenir autonomes dans leurs nouvelles capacités. En outre, une portée holistique supprime les silos artificiels et permet d’unifier les capacités, la maintenance et l’exécution des feuilles de route avec un impact maximal.
Pour un domaine transformateur comme le cloud, un CoE « fournit au service informatique un moyen d’exprimer sa stratégie cloud, de permettre à l’entreprise de choisir les meilleures solutions et de rassembler et de diffuser les bonnes pratiques en matière de cloud ». [1] Il s’agit d’une approche éprouvée et plus de 70 % des entreprises disposent d’une équipe similaire au sein de leur organisation. [2]
Pour commencer à réfléchir à un CoE avec une portée holistique, vous devez prendre en compte quelques aspects :
Les centres d’excellence (COE) peuvent prendre de nombreuses formes, mais ils ne conviennent pas forcément à toutes les entreprises. Pour commencer, nous utilisons une méthodologie de découverte et de diagnostic afin d’identifier les étapes suivantes et de rencontrer les clients à différentes étapes de leur parcours.
Profitez de notre atelier gratuit (d’une demi-journée) pour découvrir nos techniques de design thinking Garage et les appliquer à vos problématiques d’entreprise. Et, surtout, réfléchissez à la manière dont IBM peut les résoudre au mieux grâce à notre technologie IBM optimisée par la méthodologie IBM Garage. Contactez-nous sur la page IBM Cloud Expert Labs pour en savoir plus.
[1] Gartner: How to Build a Cloud Center of Excellence, Lydia Leong (VP and Distinguished Analyst)
[2] Flexera: Flexera State of Cloud 2022
Gardez une longueur d’avance avec nos experts de l’IA. Obtenez des informations hebdomadaires sur les dernières actualités, tendances et innovations en matière d’IA, ainsi que sur leur impact sur les entreprises.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
En comprenant ce qui motive les coûts informatiques de l’IA générative, les PDG peuvent prendre des décisions d’investissement plus éclairées, établissant des priorités stratégiques qui rendent l’innovation et la transformation plus rentables.
Associez transformation opérationnelle et transformation technologique pour repenser votre façon de travailler et gagner en agilité.
Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.
Alliez performance financière et création de valeur grâce à nos services complets, pensés pour intégrer analyse des données, IA et automatisation dans vos processus métier.
Réinventez votre stratégie et votre façon de travailler pour développer et transformer votre entreprise.