Centres d’excellence cloud : présentation et éléments cruciaux pour réussir

Une tendance populaire pour accélérer le rythme de la transformation numérique, comme l’adoption du cloud, consiste à mettre en place des centres d’excellence ou un centre de compétences.

Il s’agit d’une structure d’équipe spécialisée qui peut porter de nombreux autres noms (Transformation Office, Accelerator Team, Technology Excellence Office, etc.) et dont les responsabilités varient, allant d’une structure exclusivement technique à une approche holistique, mettant l’accent sur les nouvelles méthodes de travail, les rôles contemporains et des technologies innovantes. Parfois, un CoE se concentre sur des domaines spécifiques, tels que DevOps (DevOps Center of Excellence) ou SAP (SAP Center of Excellence), mais nous pensons qu’il s’agit là d’une vision restrictive.

Pour les besoins de cet article de blog, nous utiliserons le terme « centres d’excellence » (ou CoE) et nous nous concentrerons sur la portée holistique de cloud (c’est-à-dire les personnes, les processus et la technologie) pour montrer comment vous pouvez utiliser une approche modulaire pour tirer parti de ce concept dans votre entreprise. Ce document est basé sur notre expérience internationale d’aide aux clients de tous les secteurs pour définir, concevoir, lancer et/ou exploiter des structures de type CoE.

 

Qu’est-ce qu’un Cloud CoE ?

Un centre d’excellence (CdE) est une structure durable conçue pour définir, accélérer et étendre les connaissances et les bonnes pratiques à l’ensemble d’une entreprise.

Quel que soit son nom, un CoE doit avoir une portée holistique et transformatrice afin que de nouvelles capacités puissent être pilotées et déployées à grande échelle. Il ne s’agit pas seulement d’écrire sur la technologie, mais aussi d’aider à la construire dans une approche de co-création, puis de permettre à d’autres de devenir autonomes dans leurs nouvelles capacités. En outre, une portée holistique supprime les silos artificiels et permet d’unifier les capacités, la maintenance et l’exécution des feuilles de route avec un impact maximal.

Pourquoi avez-vous besoin d’un centre d’excellence ?

Pour un domaine transformateur comme le cloud, un CoE « fournit au service informatique un moyen d’exprimer sa stratégie cloud, de permettre à l’entreprise de choisir les meilleures solutions et de rassembler et de diffuser les bonnes pratiques en matière de cloud ». [1] Il s’agit d’une approche éprouvée et plus de 70 % des entreprises disposent d’une équipe similaire au sein de leur organisation. [2]

Principaux avantages d’un centre d’excellence cloud

  • Permet de passer d’équipes fragmentées, de processus incohérents et d’un état d’esprit de projet à un modèle d’exploitation agile basé sur les produits avec de nouvelles méthodes de travail.
  • Fournit une gouvernance rigide basée sur les processus informatiques traditionnels qui permet une autonomie sélectionnée, accélérant ainsi le délai de mise sur le marché.
  • Permet de passer de priorités concurrentes et d’un chevauchement des efforts à une feuille de route cohérente et intégrée, avec une hiérarchisation des priorités guidée par des indicateurs pour garantir la valeur.
  • Transforme les rôles traditionnels et les difficultés à acquérir de nouvelles compétences en intégrant de nouvelles technologies et un cadre expérientiel axé sur les talents, offrant des possibilités d’évolution grâce à des modèles de rotation et des méthodes de formation des formateurs.

Par où commencer ?

Pour commencer à réfléchir à un CoE avec une portée holistique, vous devez prendre en compte quelques aspects :

  • Habilitation des utilisateurs : commencez par définir de nouveaux rôles contemporains alignés sur les besoins de l’entreprise et les tendances acceptées du secteur (par exemple, l’adoption de l’ ingénierie de la fiabilité des sites). Ensuite, redéfinissez les profils de rôles, les compétences et les aptitudes associées grâce à des parcours de montée en compétences et/ou pour attirer de nouveaux talents.
  • Intégration des prestations : commencez par repenser la gouvernance et les processus afin que les pratiques traditionnelles n’aient pas d’impact sur les nouvelles fonctionnalités. Pour ce faire, il est possible d’utiliser la cartographie des flux de valeur pour rationaliser les parcours de bout en bout et de créer des matrices RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) pour établir clairement les responsabilités. Enfin, les entreprises peuvent avoir besoin d’évaluer soigneusement les politiques et les procédures pour les tâches courantes afin d’identifier les possibilités d’accorder aux équipes davantage de liberté de prise de décision.
  • Nouvelles plateformes technologiques : commencez par établir ou revoir des architectures de référence comme base pour les déploiements techniques. Une conception bien pensée et les décisions architecturales correspondantes dès le départ contribueront à éviter les mauvaises surprises. Une fois que toutes les parties prenantes sont d’accord sur l’architecture, utilisez l’automatisation pour codifier et numériser les architectures en vue du déploiement.

Bien démarrer votre CoE Cloud

Les centres d’excellence (COE) peuvent prendre de nombreuses formes, mais ils ne conviennent pas forcément à toutes les entreprises. Pour commencer, nous utilisons une méthodologie de découverte et de diagnostic afin d’identifier les étapes suivantes et de rencontrer les clients à différentes étapes de leur parcours.

Profitez de notre atelier gratuit (d’une demi-journée) pour découvrir nos techniques de design thinking Garage et les appliquer à vos problématiques d’entreprise. Et, surtout, réfléchissez à la manière dont IBM peut les résoudre au mieux grâce à notre technologie IBM optimisée par la méthodologie IBM Garage. Contactez-nous sur la page IBM Cloud Expert Labs pour en savoir plus.

