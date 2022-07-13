Il s’agit d’une structure d’équipe spécialisée qui peut porter de nombreux autres noms (Transformation Office, Accelerator Team, Technology Excellence Office, etc.) et dont les responsabilités varient, allant d’une structure exclusivement technique à une approche holistique, mettant l’accent sur les nouvelles méthodes de travail, les rôles contemporains et des technologies innovantes. Parfois, un CoE se concentre sur des domaines spécifiques, tels que DevOps (DevOps Center of Excellence) ou SAP (SAP Center of Excellence), mais nous pensons qu’il s’agit là d’une vision restrictive.

Pour les besoins de cet article de blog, nous utiliserons le terme « centres d’excellence » (ou CoE) et nous nous concentrerons sur la portée holistique de cloud (c’est-à-dire les personnes, les processus et la technologie) pour montrer comment vous pouvez utiliser une approche modulaire pour tirer parti de ce concept dans votre entreprise. Ce document est basé sur notre expérience internationale d’aide aux clients de tous les secteurs pour définir, concevoir, lancer et/ou exploiter des structures de type CoE.