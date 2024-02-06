Paiements numériques ou en espèces : parvenir à l’inclusion financière

Pour une bonne étude de cas, regardez ce qui s’est passé en Inde depuis l’introduction d’Aadhaar, le système d’identité numérique mis en place par le gouvernement fédéral du pays. Grâce à ce système, l’inclusion financière de millions de personnes était possible. Les personnes peuvent accéder à un compte bancaire ou à un portefeuille numérique avec leur identité numérique. Ils peuvent ainsi accéder à des fonds obtenus auprès du gouvernement ou d’autres sources. Ceux qui n’avaient auparavant aucune possibilité de participer à l’économie, sauf en espèces ou grâce à la générosité d’autres personnes, peuvent désormais effectuer des paiements auprès d’un commerçant à l’aide du système de paiements en temps réel UPI.

Le lien entre l’identité numérique et l’inclusion financière est clair : avec ce système, le taux de pauvreté en Inde a diminué d’environ 10 %, soit de près de 135 millions de personnes en 5 ans. En outre, l’économie indienne bénéficie de cette inclusion financière. La croissance réelle du PIB était de 6,9 % au cours de l’exercice 2022-2023 et devrait être de 6,3 % en 2023-2024. La réduction de l’utilisation des espèces est un facteur déterminant. Il va de soi que les États-Unis et d’autres pays devraient envisager d’accélérer le passage de l’argent liquide aux paiements numériques afin de parvenir à l’inclusion financière et à la croissance économique.

Il existe une opportunité immédiate d’accélérer l’adoption d’alternatives numériques à l’argent. Si l’on associe l’identité numérique à l’adoption de l’identité numérique, les économies des pays qui s’engagent dans cette voie se développeront et seront plus compétitives à l’échelle mondiale que celles qui ne le font pas. En outre, les entreprises et les consommateurs seront plus satisfaits de la capacité à faire des affaires à mesure que les économies dans lesquelles nous vivons deviendront plus efficaces.