Paiements numériques ou en espèces : parvenir à l’inclusion financière

L’un des défis les plus complexes que les banques doivent relever est de rendre les paiements plus efficaces. Les grandes titres de l’actualité montrent un passage important de l’identification physique et des formes physiques de paiement aux formes numériques dans de nombreuses juridictions. L’Europe a récemment annoncé l’obligation de disposer de paiement en temps réel auprès de tout fournisseur proposant actuellement des paiements par lots en euros (tels que les virements SEPA) pour un prix ne dépassant pas le coût du transfert par lots.
Cette tendance, combinée à l’utilisation accrue de l’identité numérique en Europe et dans de nombreux autres pays, est une bonne nouvelle pour les consommateurs et les entreprises. Ces changements, ainsi que d’autres efforts de modernisation des paiements, pourraient éliminer les frictions dans les écosystèmes financiers et l’économie en général. Mais alors que certains pays déplacent vers l’avant avec l’avancement des identités numériques et des paiements, d’autres ne parviennent pas à réaliser le potentiel de ces solutions.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
La Malaisie, comme de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, s’efforce d’aligner et d’intégrer ses systèmes de paiement numérique sur d’autres réseaux afin de faciliter les paiements transfrontaliers. Le réseau de paiement de Malaisie, PayNet, collabore avec Ant Group (la société mère d’Alipay) pour permettre aux titulaires de portefeuilles Alipay+ de sept pays de payer via un code QR à l’aide du système QR DuitNow de PayNet. Le lancement du service signifie que si une banque ou un portefeuille participe à Alipay+, les clients peuvent effectuer des paiements en temps réel simplement en scannant le code QR à l’aide de DuitNow en Malaisie.
L’avantage transfrontalier de ce système permet aux clients de Chine, de Hong Kong, des Philippines, de Mongolie, de Macao, de Corée du Sud et de Thaïlande d’effectuer des paiements avec un seul portefeuille pris en charge par Alipay. AliPay a également lancé son application de reconnaissance faciale « Swift to Pay » sur les appareils mobiles en 2017, qui permet aux clients d’effectuer des achats en se positionnant devant une machine dans un point de vente. Mastercard a également annoncé son projet pilote de reconnaissance biométrique il y a un peu moins de deux ans. Il est probable que cette forme d’identité numérique pour les paiements continuera à se développer.
Contrairement aux récentes avancées en matière de paiements numériques, le Washington DC Council a récemment interdit les entreprises sans utilisation des espèces. L’argent liquide, en tant que marchandise physique, est un moyen de paiement coûteux, compte tenu des problèmes de sécurité, des risques et des coûts de manutention pour chaque partie prenante de la chaîne de valeur qui manipule l’argent liquide. L’augmentation de l’utilisation des liquidités ne réduit pas les coûts ni les frictions dans l’économie.
L’interdiction du DC Council s’explique par le fait que de nombreuses personnes n’ont pas de carte de débit ou de crédit et doivent donc utiliser de l’argent pour effectuer des paiements. Aux États-Unis, environ 7 % de la population n’est pas bancarisée, selon l’étude Global Finance. 7 %, cela semble peu, mais cela représente environ 23 millions de personnes qui dépendent de l’argent liquide ou d’autres formes de paiement non bancaires.
L’interdiction du DC Council rend l’accès aux commerçants plus équitable pour les personnes non bancarisées, mais elle ne résout pas la cause profonde de l’absence de bancarisation. L’une des explications est le manque d’accès aux identifiants émis par le gouvernement, pour des raisons telles que l’absence d’une adresse permanente. Une identité numérique établie sur la base d’une certaine caractéristiques de la personne, et non de son lieu de domicile ou de sa capacité à conduire, facilite la résolution du problème de l’accès économique.
Pour une bonne étude de cas, regardez ce qui s’est passé en Inde depuis l’introduction d’Aadhaar, le système d’identité numérique mis en place par le gouvernement fédéral du pays. Grâce à ce système, l’inclusion financière de millions de personnes était possible. Les personnes peuvent accéder à un compte bancaire ou à un portefeuille numérique avec leur identité numérique. Ils peuvent ainsi accéder à des fonds obtenus auprès du gouvernement ou d’autres sources. Ceux qui n’avaient auparavant aucune possibilité de participer à l’économie, sauf en espèces ou grâce à la générosité d’autres personnes, peuvent désormais effectuer des paiements auprès d’un commerçant à l’aide du système de paiements en temps réel UPI.
Le lien entre l’identité numérique et l’inclusion financière est clair : avec ce système, le taux de pauvreté en Inde a diminué d’environ 10 %, soit de près de 135 millions de personnes en 5 ans. En outre, l’économie indienne bénéficie de cette inclusion financière. La croissance réelle du PIB était de 6,9 % au cours de l’exercice 2022-2023 et devrait être de 6,3 % en 2023-2024. La réduction de l’utilisation des espèces est un facteur déterminant. Il va de soi que les États-Unis et d’autres pays devraient envisager d’accélérer le passage de l’argent liquide aux paiements numériques afin de parvenir à l’inclusion financière et à la croissance économique.
Il existe une opportunité immédiate d’accélérer l’adoption d’alternatives numériques à l’argent. Si l’on associe l’identité numérique à l’adoption de l’identité numérique, les économies des pays qui s’engagent dans cette voie se développeront et seront plus compétitives à l’échelle mondiale que celles qui ne le font pas. En outre, les entreprises et les consommateurs seront plus satisfaits de la capacité à faire des affaires à mesure que les économies dans lesquelles nous vivons deviendront plus efficaces.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
Avec IBM watsonx Assistant, offrez à votre institution financière un service client qui stimule la productivité et la croissance.
Découvrez comment les dirigeants du secteur bancaire évaluent et gèrent les risques liés à l’expansion rapide de l’IA générative.
IBM Financial Services Consulting aide les clients à moderniser les services bancaires et les paiements de base et à mettre en place des fondations numériques solides qui résistent aux perturbations.
IBM Cloud for Financial Services protège les données sensibles et les workloads d’IA avec une sécurité et des contrôles intégrés de pointe adaptés aux enjeux du secteur.
IBM Engineering Lifecycle Management accélère la livraison des produits afin de soutenir la transformation numérique et la préparation réglementaire des services financiers.