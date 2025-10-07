Date de publication : 18 avril 2024
Contributrices : Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
Anciennement appelée « Carbon Disclosure Project », l’organisation internationale à but non lucratif CDP fournit un système de communication des impacts environnementaux à l’usage des secteurs privé et public. CDP promeut la production de rapports d’impact environnemental annuels et la transparence comme étant essentielles pour bâtir une économie durable, lutter contre le changement climatique et favoriser un avenir zéro émission nette.
CDP détient la base de données environnementales autodéclarées la plus complète au monde. Les données communiquées dans le cadre du processus CDP permet à l’organisation de suivre les progrès des villes et des entreprises en matière de durabilité et de calculer les scores de chaque entité déclarante. Les scores CDP visent à fournir un aperçu de la performance environnementale des entités et à encourager la gestion de leur impact sur l’environnement.1
Le cadre CDP pour le reporting environnemental est l’un des principaux cadres de production de rapports ESG et systèmes de publication à l’échelle mondiale. Parmi les autres cadres, citons ceux de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat, le GHG (greenhouse gas Protocol), la Global Reporting Initiative (GRI) et la Science-Based Targets initiative (SBTi).
Lancé à Londres en 2000 sous le nom de « Carbon Disclosure Project », le CDP promouvait la communication sur les émissions de gaz à effet de serre pour favoriser le partage d’informations entre les entreprises et les parties prenantes telles que les investisseurs. Les fondateurs espéraient que la mise à disposition de ces données environnementales renforcerait la lutte contre le changement climatique.
L’organisation à but non lucratif a publié son premier questionnaire CDP en 2003, invitant les entreprises à publier leur impact carbone. Dix ans plus tard, l’organisation a choisi d’abréger son nom (« CDP ») pour refléter son champ d’action étendu en matière de reporting environnemental, ainsi que la diversité des entités avec lesquelles elle travaille.
Outre l’empreinte carbone, le CDP exige des informations sur la déforestation, la sécurité sanitaire de l’eau et l’utilisation du plastique. Sa portée s’étend désormais au-delà des entreprises pour inclure les villes, les États et les régions.
Sur son site Web, CDP liste quatre enjeux environnementaux et de développement durable, qui constituent ses principaux domaines d’intérêt pour la collecte de données.
CDP demande aux plus grandes entreprises du monde de fournir des informations sur les risques climatiques et les opportunités de décarbonation, et ce par le biais de son questionnaire sur le changement climatique. Les données collectées par le biais du questionnaire CDP comprennent les émissions de Scope 1, Scope 2 et Scope 3 telles que définies par le GHG Protocol , ainsi que des informations sur la gouvernance, la stratégie d’entreprise, l’utilisation des crédits carbone, la tarification interne du carbone, c’est-à-dire la valeur monétaire que les entreprises attribuent aux GES, et bien plus encore.
CDP demande aux entreprises de mesurer leur impact sur la qualité de l’eau, ainsi que les efforts déployés pour améliorer la sécurité sanitaire de cette dernière. L’organisation aide également les entreprises à identifier des partenariats capables de les aider en ce sens. CDP évaluait le risque lié à l’eau dans les chaînes d’approvisionnement à au moins 77 milliards de dollars en 2023.2
Le CDP considère la déforestation comme l’un des plus grands défis environnementaux à l’échelle mondiale, affectant la régulation du climat, les ressources en eau et la biodiversité. Grâce à son cadre, CDP suit les mesures prises pour éviter la déforestation liée à la production agricole. L’organisation élargit également son champ d’action pour suivre la prévention de la destruction d’autres écosystèmes naturels.
CDP encourage la communication sur les activités liées au plastique. Cela permet aux entreprises d’élaborer une stratégie pour réduire l’utilisation du plastique et la pollution associée. La publication de ces informations et les stratégies qui en découlent leur permettent également d’anticiper l’évolution des réglementations nationales et internationales relatives à l’utilisation du plastique.
Depuis sa création, CDP a élargi son portefeuille d’entités déclarantes. L’organisation sollicite des informations auprès non seulement des entreprises, mais aussi des gouvernements et des organisations du secteur public, y compris les administrations municipales, étatiques et régionales, et des autorités publiques. En 2023, près de 25 000 entités avaient communiqué leurs données à CDP, dont plus de 23 200 entreprises (soit les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale) et plus de 1 100 villes, États et régions.
Les entreprises peuvent également collaborer avec CDP pour obtenir des informations concernant l’impact sur l’environnement des membres de leur chaîne d'approvisionnement, tandis que les investisseurs peuvent s’appuyer sur les données CDP pour informer la prise de décision et la gestion des risques. Plus de 700 institutions financières représentant plus de 67 000 milliards de dollars d’actifs et plus de 300 grands acheteurs représentant plus de 6 400 milliards de dollars de dépenses d’approvisionnement sollicitent des informations par le biais de CDP.
Les scores du CDP sont des indicateurs qui permettent aux entreprises déclarantes, ainsi qu’à leurs parties prenantes, d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour lutter contre le changement climatique, la déforestation et la pollution des eaux. En publiant ces informations sur plusieurs années consécutives, les entreprises sont en mesure de suivre leurs progrès au fil du temps.
Le CDP utilise une méthodologie de notation alignée sur celle de la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Les entreprises et les villes sont notées sur une échelle de « D- » à « A ». Les entreprises qui refusent de répondre à la demande d’information se voient attribuer la note « F ». Les entités qui obtiennent le score « A » sont les plus performantes en matière de communication et de gestion de leur impact sur l’environnement. En 2023, plus de 400 entreprises et 120 villes à travers le monde ont reçu la note « A » et ont rejoint la « Liste A » annuelle de CDP.
Le CDP travaille avec des organisations à but non lucratif et gouvernementales pour promouvoir des politiques alignées sur ses objectifs. Parmi ses partenaires figurent le Pacte mondial des Nations Unies, le Partenariat de Marrakech pour l'action climatique mondiale des Nations Unies, la plateforme des parties prenantes « Zéro pollution » de la Commission européenne, Water Europe et l'Alliance pour l'action climatique au Brésil.
1 « What we do. » (lien externe à ibm.com). CDP. 2024.
2 « Water now a major risk for world’s supply chains, reports CDP. » (lien externe à ibm.com). CDP. 22 mars 2024.