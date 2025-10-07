Lancé à Londres en 2000 sous le nom de « Carbon Disclosure Project », le CDP promouvait la communication sur les émissions de gaz à effet de serre pour favoriser le partage d’informations entre les entreprises et les parties prenantes telles que les investisseurs. Les fondateurs espéraient que la mise à disposition de ces données environnementales renforcerait la lutte contre le changement climatique.

L’organisation à but non lucratif a publié son premier questionnaire CDP en 2003, invitant les entreprises à publier leur impact carbone. Dix ans plus tard, l’organisation a choisi d’abréger son nom (« CDP ») pour refléter son champ d’action étendu en matière de reporting environnemental, ainsi que la diversité des entités avec lesquelles elle travaille.

Outre l’empreinte carbone, le CDP exige des informations sur la déforestation, la sécurité sanitaire de l’eau et l’utilisation du plastique. Sa portée s’étend désormais au-delà des entreprises pour inclure les villes, les États et les régions.