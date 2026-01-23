Qu’est-ce que l’agilité commerciale ?

L’agilité de l’entreprise est sa capacité à percevoir de manière préventive les changements internes et externes et à s’adapter rapidement grâce à des solutions innovantes pour générer de la valeur commerciale.
Face à la liste croissante d’obstacles mondiaux, les entreprises doivent disposer des outils nécessaires pour faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité dans leurs méthodes de travail.
L’agilité commerciale n’est pas une méthodologie unique. C’est une façon de décrire l’ensemble des capacités et comportements organisationnels qui permettent à une entreprise d’atteindre ses objectifs avec flexibilité et agilité. Pour répondre aux besoins des clients au rythme actuel du marché, les entreprises se tournent vers de nouvelles avancées technologiques comme l’intelligence artificielle (IA), l’IA générative et l’automatisation. Ces technologies contribuent à créer des expériences client de grande valeur.
Les directeurs généraux (PDG) ont conscience de la demande d’approches innovantes, de transformation numérique et de pratiques agiles. Selon une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, plus de la moitié des PDG affirment que leur entreprise adopte des agents d’IA et se prépare à les mettre en œuvre à l’échelle.
« Alors que l’IA change tout, la réussite ne consistera plus simplement à mieux faire les mêmes choses », selon le guide du PDG 2025, publié par l’IBM Institute for Business Value.
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L’agilité commerciale signifie rechercher et saisir les opportunités qui procurent un avantage aux clients et aux parties prenantes. Les entreprises Agile réagissent rapidement et efficacement aux menaces et opportunités, tout en créant simultanément une plus grande valeur pour les clients, la productivité des employés et les parties prenantes.
Il n’existe aucun ensemble de principes ni de pratiques prescrits en matière d’agilité commerciale. Cependant, l’agilité commerciale repose sur la valorisation des individus et de leurs interactions, sur la mise en place d’initiatives de prise de décision solides et sur l’amélioration continue dans l’ensemble de l’organisation.
L’ère de la perturbation, le climat géopolitique tendu et les changements technologiques rapides exercent une énorme pression sur les entreprises pour qu’elles adoptent un état d’esprit Agile et un développement itératif. Ce qui était initialement un concept issu du développement logiciel a été étendu à une échelle plus large, favorisant une prise de décision basée sur les données et des stratégies d’atténuation des risques plus intelligentes.
Une étude récente du Business Agility Institute affirme que l’agilité commerciale apporte une valeur mesurable en dépit des perturbations qui échappent à leur contrôle. Le rapport indique que la résilience est le principal facteur de différenciation lors des tests d’agilité commerciale. Les données montrent que l’agilité est corrélée à une forte satisfaction client, à une plus grande efficacité opérationnelle et à une performance financière plus prévisible.
Les entreprises participantes qui ont amélioré leurs capacités d’agilité commerciale entre 2024 et 2025 ont connu une augmentation moyenne de 10,3 % de leurs recettes par employé. En revanche, les entreprises qui ont fait état d’une baisse de leur niveau d’agilité commerciale ont enregistré une augmentation plus faible de 3,5 %, selon le rapport.
Bien que l’agilité commerciale ne soit pas un cadre exact, c’est un état d’esprit qui se développe grâce à l’apprentissage continu et au leadership agile. Une organisation agile nécessite une collaboration interfonctionnelle et un environnement commercial inclusif.
L’agilité commerciale exige des principes agiles. La culture d’une entreprise agile valorise la créativité, la transparence et la recherche de nouvelles opportunités. Devenir une entreprise agile nécessite un environnement en mutation qui encourage l’expérimentation et récompense l’adaptabilité.
La véritable agilité commerciale découle de l’autonomie des membres d’équipe au sein d’une organisation et de leur volonté de travailler de manière transversale. L’engagement des employés est essentiel pour garantir l’alignement des équipes, des objectifs et des stratégies pour un impact maximal et pour prendre des décisions stratégiques éclairées.
Une stratégie de gouvernance claire est essentielle à l’agilité de l’organisation et garantit que les objectifs sont clairs et que les processus de gestion des risques sont en place. Grâce aux données et aux indicateurs en temps réel, les ressources peuvent être allouées rapidement, ce qui permet de réduire les délais de mise sur le marché et de conserver un avantage concurrentiel.
Avec un cadre agile, les dirigeants d’entreprise vont au-delà des modèles et des structures organisationnelles traditionnels. Au lieu de hiérarchies rigides, ils favorisent la responsabilisation, la collaboration et les structures auto-organisées.
Une organisation agile présente de nombreux avantages, notamment la suppression des silos organisationnels et le renforcement des équipes transversales.
L’agilité commerciale place le client au cœur de chaque décision. Les équipes recueillent des commentaires et analysent les données d’utilisation afin de répondre rapidement à l’évolution des besoins.
Cette approche aide les organisations à proposer des produits et services qui résolvent de vrais problèmes et créent une valeur mesurable au fil du temps. En alignant les priorités sur les résultats des clients, les entreprises agiles améliorent la satisfaction, rationalisent le développement de solutions et renforcent la confiance.
Les entreprises agiles permettent aux équipes de prendre rapidement des décisions éclairées. Les dirigeants fixent des objectifs clairs, tandis que les équipes utilisent des données en temps réel et l’analytique en temps réel pour agir sans approbations inutiles.
Cette approche permet de réduire les délais, d’améliorer la réactivité et d’aider l’entreprise à saisir les opportunités dès qu’elles se présentent. Des décisions plus rapides limitent également les risques en permettant aux équipes de tester, d’apprendre et de s’ajuster avant que de petits problèmes ne deviennent coûteux.
L’agilité commerciale peut être appliquée à différents types de stratégies commerciales. La méthode agile promeut une culture de l’apprentissage continu et des méthodes d’amélioration agiles. Les équipes inspectent régulièrement les résultats, mesurent la performance et appliquent les enseignements qu’elles ont tirés.
Cette discipline permet d’améliorer la qualité, de réduire les défauts et d’accroître l’efficacité au fil du temps. En affinant continuellement les processus et les solutions, les entreprises restent compétitives et mieux préparées au changement.
Les entreprises agiles s’adaptent rapidement aux évolutions du marché, aux changements technologiques et aux nouvelles réglementations. Les équipes redéfinissent les priorités et adaptent les stratégies sans perturber les opérations.
Cette adaptabilité accroît la résilience et aide les organisations à conserver leur dynamique en période d’incertitude tout en continuant à générer de la valeur.
Une transformation agile exige une stratégie agile. La capacité d’une entreprise à devenir agile dépend de son ouverture à une planification flexible et dynamique, au feedback continu et à l’optimisation.
Solar Coca-Cola, deuxième usine d’embouteillage de Coca-Cola au Brésil, illustre parfaitement ce qu’est une entreprise à l’esprit agile. L’entreprise a racheté d’autres sociétés d’embouteillage au Brésil et a simultanément décentralisé davantage ses activités. C’est à ce stade que le fournisseur de solutions de Solar, CTI Global, un partenaire commercial d’IBM, est intervenu pour optimiser les processus afin de les rendre plus rapides et plus précis.
En un peu plus de cinq mois, CTI a conçu et mis en œuvre une solution de planification intégrée que Solar gère désormais de manière autonome. L’entreprise a réalisé ce processus en intégrant IBM Planning Analytics à la plateforme existante IBM Cognos Analytics de Solar, que l’entreprise utilisait historiquement pour produire ses rapports financiers.
Pendant la phase de transfert de connaissances, des membres désignés de l’équipe financière ont appris à utiliser les fonctions de règles métier au sein de la plateforme Planning Analytics. Ce partage des connaissances témoigne d’une approche agile, d’une collaboration croisée et de l’avantage concurrentiel dont Solar dispose aujourd’hui en matière d’expertise dans le domaine.
« Le fait de pouvoir compter sur nous-mêmes pour adapter le système selon les besoins nous confère une grande flexibilité », a déclaré Hermeson Anibal Marques, cadre supérieur chez Solar. « Et cela signifie que notre équipe est plus efficace et plus productive. »
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