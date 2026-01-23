Qu’est-ce que l’agilité commerciale ?

Face à la liste croissante d’obstacles mondiaux, les entreprises doivent disposer des outils nécessaires pour faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité dans leurs méthodes de travail.

L’agilité commerciale n’est pas une méthodologie unique. C’est une façon de décrire l’ensemble des capacités et comportements organisationnels qui permettent à une entreprise d’atteindre ses objectifs avec flexibilité et agilité. Pour répondre aux besoins des clients au rythme actuel du marché, les entreprises se tournent vers de nouvelles avancées technologiques comme l’intelligence artificielle (IA), l’IA générative et l’automatisation. Ces technologies contribuent à créer des expériences client de grande valeur.

Les directeurs généraux (PDG) ont conscience de la demande d’approches innovantes, de transformation numérique et de pratiques agiles. Selon une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, plus de la moitié des PDG affirment que leur entreprise adopte des agents d’IA et se prépare à les mettre en œuvre à l’échelle.

« Alors que l’IA change tout, la réussite ne consistera plus simplement à mieux faire les mêmes choses », selon le guide du PDG 2025, publié par l’IBM Institute for Business Value.