Créer des chaînes d’approvisionnement résilientes pour les soins de santé

Étape 1 : améliorer la visibilité et la proactivité

Les systèmes hospitaliers font appel à de multiples équipes, technologies et processus fragmentés pour gérer leurs opérations quotidiennes, ce qui entraîne un manque généralisé de visibilité des données. Les dépenses d’approvisionnement augmentent en raison des commandes excessives, du gaspillage et des commandes d’urgence. Les procédures médicales peuvent être retardées e cas de fournitures manquantes. Les professionnels de santé doivent avoir une meilleure visibilité sur le stock dont ils disposent, savoir où le stock est situé sur le site (ou en transit) et tirer parti de l’intelligence artificielle (IA) pour non seulement prédire les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais aussi suggérer des méthodes d’atténuation des problèmes.

​Étape 2 : consolider et collaborer pour optimiser les options de traitement des commandes

Les professionnels de la santé ont du mal à consolider les commandes omnicanales dans le cadre d’une vision unique de l’offre, de la demande et des stocks entre les pharmacies internes et leurs fournisseurs. La combinaison de données provenant de services cloisonnés ou d’installations différentes est l’une des premières étapes (la plus essentielle) pour la création d’une stratégie de chaîne d’approvisionnement bien documentée. Cela permet de rationaliser le pouvoir d’achat et d’optimiser la gestion des stocks.

Une fois que les systèmes hospitaliers disposent d’une visibilité en temps réel des stocks, de l’orchestration des commandes et de la collaboration avec les fournisseurs, ils peuvent permettre une meilleure satisfaction client grâce à des options comme l’achat en ligne avec retrait en magasin. ​

Étape 3 : améliorer la traçabilité

Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les données exploitables en temps réel sont souvent indisponibles, insuffisantes ou cloisonnées. De la nécessité d’identifier la contamination des produits sensibles à la température (par exemple, les produits biologiques) avec une visibilité étape par étape des données des capteurs de la chaîne du froid, de la production à la livraison, aux produits de haute qualité fabriqués avec les bons ingrédients, ​la visibilité, la rapidité et la coordination de la chaîne d’approvisionnement sont critiques pour la livraison de produits sûrs et efficaces. En construisant un réseau solide basé sur la blockchain, avec une visibilité, une traçabilité et une provenance robustes, les professionnels du secteur de la santé seront prêts à relever ces défis réglementaires et de fraude dans une chaîne d’approvisionnement mondiale complexe. ​