Créer des chaînes d’approvisionnement résilientes pour les soins de santé

Dans la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, les pharmacies, les hôpitaux, les entreprises pharmaceutiques et les patients sont confrontés à trois principaux défis : les pénuries et les retards ; le manque d’options de livraison pratiques et rentables ; et enfin, la contrefaçon croissante et les changements réglementaires, ainsi qu’un besoin persistant d’une meilleure gestion de la chaîne du froid des médicaments. Ces difficultés sont gênantes, nuisent à la qualité des soins reçus par les patients et augmentent le niveau de stress du personnel. Comment les professionnels de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la santé peuvent-ils régler ces problèmes ? En créant des chaînes d’approvisionnement résilientes.
Selon une enquête de secteur, 78 % des personnes interrogées utilisent encore des processus manuels de chaîne d’approvisionnement. Diverses études montrent que les services infirmiers des unités médicales/chirurgicales consacrent généralement jusqu’à deux heures de leur service à des tâches liées à l’approvisionnement. En 2022, l’industrie pharmaceutique a enregistré le plus grand nombre de rappels de produits depuis six ans, avec 567,3 millions d’unités, soit une augmentation de 114 % par rapport aux 264,6 millions de rappels de produits en 2021.
S’il est essentiel de veiller à ce que le personnel se sente bien équipé pour travailler efficacement, notamment compte tenu des pénuries de main-d’œuvre persistantes et généralisées dans le secteur de la santé, les prévisions des dépenses en fournitures médicales devraient dépasser celles du personnel. Quant aux conséquences de la prise de médicaments pouvant contenir des composants contaminés ou ayant été conservés à à la mauvaise températures, les résultats pourraient être désastreux.
Ces problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement du secteur des soins de santé sont tout aussi urgents et nécessitent une attention immédiate. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible d’atténuer ces points faibles cruciaux en renforçant la résilience de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé.
Les systèmes hospitaliers font appel à de multiples équipes, technologies et processus fragmentés pour gérer leurs opérations quotidiennes, ce qui entraîne un manque généralisé de visibilité des données. Les dépenses d’approvisionnement augmentent en raison des commandes excessives, du gaspillage et des commandes d’urgence. Les procédures médicales peuvent être retardées e cas de fournitures manquantes. Les professionnels de santé doivent avoir une meilleure visibilité sur le stock dont ils disposent, savoir où le stock est situé sur le site (ou en transit) et tirer parti de l’intelligence artificielle (IA) pour non seulement prédire les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais aussi suggérer des méthodes d’atténuation des problèmes.
Les professionnels de la santé ont du mal à consolider les commandes omnicanales dans le cadre d’une vision unique de l’offre, de la demande et des stocks entre les pharmacies internes et leurs fournisseurs. La combinaison de données provenant de services cloisonnés ou d’installations différentes est l’une des premières étapes (la plus essentielle) pour la création d’une stratégie de chaîne d’approvisionnement bien documentée. Cela permet de rationaliser le pouvoir d’achat et d’optimiser la gestion des stocks.
Une fois que les systèmes hospitaliers disposent d’une visibilité en temps réel des stocks, de l’orchestration des commandes et de la collaboration avec les fournisseurs, ils peuvent permettre une meilleure satisfaction client grâce à des options comme l’achat en ligne avec retrait en magasin.
Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les données exploitables en temps réel sont souvent indisponibles, insuffisantes ou cloisonnées. De la nécessité d’identifier la contamination des produits sensibles à la température (par exemple, les produits biologiques) avec une visibilité étape par étape des données des capteurs de la chaîne du froid, de la production à la livraison, aux produits de haute qualité fabriqués avec les bons ingrédients, la visibilité, la rapidité et la coordination de la chaîne d’approvisionnement sont critiques pour la livraison de produits sûrs et efficaces. En construisant un réseau solide basé sur la blockchain, avec une visibilité, une traçabilité et une provenance robustes, les professionnels du secteur de la santé seront prêts à relever ces défis réglementaires et de fraude dans une chaîne d’approvisionnement mondiale complexe.
Notre expertise en santé et sciences de la vie, notre approche complète de la stratégie à la mise en œuvre, ainsi que notre pratique dédiée à la durabilité, garantissent que votre chaîne d’approvisionnement peut s’adapter aux défis actuels et se préparer aux opportunités futures. Cette expertise vous aide à minimiser les risques, à réduire les coûts et à améliorer en permanence les performances environnementales et sociales.
IBM Sterling OMS, qui a remporté de nombreux prix de leadership sur le marché décernés par G2 (lien externe à ibm.com), est une solution de pointe qui offre une visibilité en temps réel des stocks, une orchestration des commandes et une collaboration avec les fournisseurs, tout en intégrant l’intelligence artificielle, ce qui en fait le choix idéal pour toute entreprise à la recherche d’une solution OMS fiable, évolutive et flexible.
IBM Consulting est un leader mondial du conseil en chaîne d’approvisionnement pour la santé et les sciences de la vie, avec un écosystème mondial de partenariats, un accès propriétaire à la technologie propre d’IBM, à la recherche et aux Expert Labs.
IBM Consulting aide les principales entreprises mondiales de la santé et des sciences de la vie comme Merck à concevoir et construire des chaînes d’approvisionnement intelligentes, résilientes et durables qui offrent transparence et informations pour accélérer l’innovation produit, maintenir la confiance et offrir une centralité sur le patient.
Découvrez les informations et actions que les dirigeants peuvent utiliser pour accélérer et étendre de manière responsable l’adoption de l’IA générative dans l’entreprise.
Découvrez pourquoi partager et sécuriser les données des patients nécessite de repenser les systèmes de santé.
Découvrez pourquoi l’UHCW NHS Trust s’associe à IBM Consulting et à son partenaire commercial Celonis SE pour utiliser la technologie IBM watsonx.ai afin de livrer à des soins plus efficaces aux patients.
Transformez la santé grâce aux solutions avancées d’IBM, à ses plateformes sécurisées et à son automatisation robuste alimentée par l’IA.
IBM propose des services de conseil destinés au secteur de la santé pour aider ses clients à relever leurs défis et à améliorer la qualité des soins aux patients.
Les chatbots de santé intelligents conçus avec IBM watsonx Assistant fournissent des réponses cohérentes aux questions des patients et améliorent leur expérience.
