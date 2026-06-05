Qu’est-ce qu’un système de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS) ?

Un BEMS commence par l’intégration d’un système de gestion des bâtiments (BMS), qui utilise un système de contrôle informatisé pour suivre les équipements électriques, mécaniques et de sécurité des bâtiments commerciaux. Toutes ces fonctions surveillées, telles que le CVC, la climatisation, l’éclairage et les équipements de sécurité, sont intégrées à un tableau de bord, où les utilisateurs peuvent toutes les suivre d’un seul coup d’œil. L’utilisation de systèmes de contrôle permet de réduire la consommation d’énergie, tandis que les tableaux de bord contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Bien que le BMS soit capable de réaliser de nombreuses tâches mécaniques, il a néanmoins ses limites. Par exemple, le BMS n’est pas vraiment conçu pour une réflexion de haut niveau. Pour cela, vous avez besoin d’un BEMS, qui prend toutes les informations collectées et applique des algorithmes complexes afin d’analyser les données des services publics et des capteurs et d’extrapoler des moyens de réduire les coûts énergétiques.

Un BEMS exploite également la puissance des logiciels de gestion de l’énergie (EMS), qui contrôlent constamment la consommation d’énergie grâce à la surveillance de l’énergie en temps réel des activités énergivores. Un EMS soutient l’évaluation comparative des performances des installations et l’établissement de normes de performance de base. Il rationalise également le suivi du reporting environnemental, social et de gouvernance (ESG).

De cette façon, les systèmes de gestion de l’énergie des entreprises servent à la surveillance. Grâce à l’automatisation et à la surveillance continue des sources d’énergie, ils sont prêts à alerter les responsables des installations lorsqu’un BEMS détecte un comportement anormal dans les habitudes de consommation d’énergie. Grâce à l’application de diagnostics aux données énergétiques, le BEMS peut détecter les problèmes d’efficacité et éliminer le gaspillage d’énergie. D’un point de vue opérationnel, l’utilisation de données en temps réel favorise la prise de décisions plus éclairées.