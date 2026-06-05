Qu’est-ce qu’un système de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS) ?

Un système de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS) est une plateforme technologique qui surveille et optimise la performance énergétique et aide à réduire la consommation d’énergie.
Grâce à l’utilisation combinée de capteurs, de compteurs intelligents et de l’automatisation, le réseau BEMS d’une entreprise génère des économies d’énergie et des avantages supplémentaires. Le BEMS est un système informatique qui surveille et contrôle les équipements mécaniques et électriques d’un bâtiment, tels que le chauffage, la ventilation, la climatisation, l’électricité, les systèmes anti-incendie et la sécurité.
Plus précisément, un BEMS remplit les fonctions principales suivantes :
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Lors de la mise en œuvre d’un système de gestion de l’énergie du bâtiment (BEMS), les capteurs et les compteurs de l’ensemble d’un bâtiment transmettent les données à une plateforme logicielle centrale. Les responsables des installations peuvent définir des règles, des horaires et des seuils. Le système fait ensuite fonctionner l’équipement de façon automatique ou alerte le personnel lorsqu’une valeur dépasse les paramètres normaux.
Dans les détails, un BEMS exécute son travail en quatre étapes :
Ces étapes se déroulent silencieusement et automatiquement. Soudain, le bureau qui était légèrement exposé aux courants d’air voit sa température monter d’un ou deux degrés, sans qu’aucun employé n’ait eu à lever le petit doigt pour régler le thermostat.
Mais comment ces différents systèmes d’équipement, tous conçus par des fabricants différents, communiquent-ils entre eux ? C’est là que le BACnet (réseau d’automatisation et de contrôle des bâtiments) entre en jeu. Le BACnet est une norme mondiale de communication de données pour les réseaux d’automatisation et de contrôle des bâtiments. Il sert de protocole en langage commun pour les fonctionnalités BEMS, permettant à différentes marques et sortes de machines de « communiquer » entre elles.
Les avantages qu’une entreprise peut tirer d’un BEMS peuvent être particulièrement profitables, en termes d’argent, de conformité aux exigences gouvernementales et de prestige accru de l’entreprise :
Bien que les entreprises aient beaucoup à gagner à adopter un BEMS, le processus implique également des investissements importants et de nombreux obstacles à surmonter :
Un BEMS commence par l’intégration d’un système de gestion des bâtiments (BMS), qui utilise un système de contrôle informatisé pour suivre les équipements électriques, mécaniques et de sécurité des bâtiments commerciaux. Toutes ces fonctions surveillées, telles que le CVC, la climatisation, l’éclairage et les équipements de sécurité, sont intégrées à un tableau de bord, où les utilisateurs peuvent toutes les suivre d’un seul coup d’œil. L’utilisation de systèmes de contrôle permet de réduire la consommation d’énergie, tandis que les tableaux de bord contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle.
Bien que le BMS soit capable de réaliser de nombreuses tâches mécaniques, il a néanmoins ses limites. Par exemple, le BMS n’est pas vraiment conçu pour une réflexion de haut niveau. Pour cela, vous avez besoin d’un BEMS, qui prend toutes les informations collectées et applique des algorithmes complexes afin d’analyser les données des services publics et des capteurs et d’extrapoler des moyens de réduire les coûts énergétiques.
Un BEMS exploite également la puissance des logiciels de gestion de l’énergie (EMS), qui contrôlent constamment la consommation d’énergie grâce à la surveillance de l’énergie en temps réel des activités énergivores. Un EMS soutient l’évaluation comparative des performances des installations et l’établissement de normes de performance de base. Il rationalise également le suivi du reporting environnemental, social et de gouvernance (ESG).
De cette façon, les systèmes de gestion de l’énergie des entreprises servent à la surveillance. Grâce à l’automatisation et à la surveillance continue des sources d’énergie, ils sont prêts à alerter les responsables des installations lorsqu’un BEMS détecte un comportement anormal dans les habitudes de consommation d’énergie. Grâce à l’application de diagnostics aux données énergétiques, le BEMS peut détecter les problèmes d’efficacité et éliminer le gaspillage d’énergie. D’un point de vue opérationnel, l’utilisation de données en temps réel favorise la prise de décisions plus éclairées.
Un immeuble de bureaux moyen aux États-Unis consomme environ 22,5 kWh d’énergie par pied carré et par an. Voici les différentes façons dont un immeuble de bureaux typique consomme de l’énergie ; elles peuvent être décomposées en cinq opérations générales :
Les entreprises et parties prenantes avant-gardistes qui souhaitent réduire leur encombrement carbone et améliorer leurs efforts d’économie d'énergie profitent actuellement des opportunités offertes par les énergies renouvelables.
De nombreuses entreprises optimisent ces opportunités en concevant et en construisant des bâtiments intelligents qui tirent parti des principes de durabilité. Dans le même temps, les bureaux existants peuvent être modernisés grâce à des capteurs d’énergie renouvelable, tels que des panneaux solaires. L’énergie générée par ces panneaux peut être acheminée efficacement vers des batteries de stockage, qui peuvent être sollicitées et utilisées ultérieurement pour éviter des heures coûteuses d’utilisation du réseau.
Les entreprises qui souhaitent comprendre l’utilisation qu’elles font de l’énergie aujourd’hui et la façon dont elles peuvent aborder la consommation d’énergie de manière plus stratégique à l’avenir disposent d’outils pour y parvenir. L’un s’appelle le Constellation Business Utility Estimation Guide tandis qu’un autre, l’Energy Elephant Energy Budgeting Resource, aide les entreprises à améliorer la performance des bâtiments, à se fixer des objectifs de durabilité réalisables et à établir des systèmes qui démontreront une évolutivité optimale à mesure que leur entreprise perdure et prospère.
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