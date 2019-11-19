

De nos jours, les chaînes d’approvisionnement sont complexes et distribuées, impliquant un grand nombre de parties. Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement améliorent leurs opérations métier en adoptant des technologies telles que l’IdO et la blockchain pour surveiller les actifs avec précision. En fait, depuis 2018, la blockchain dans le marché IdO (lien externe à ibm.com) est passée de 30 millions de dollars à 113 millions de dollars américains, et devrait atteindre plus de 3 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de près de 93 % d’ici 2024.

Les capteurs IdO sont utilisés pour collecter des informations relatives aux conditions environnementales, vérifier combien de temps la cargaison reste dans un camion particulier ou dans un port spécifique, et si elle est ou non altérée ou affectée de quelque manière que ce soit en violation des instructions de manutention. Ces informations peuvent être utilisées pour résoudre les litiges liés aux factures en fournissant des preuves des demandes d’indemnisation. Elles aident également les entreprises das l’optimisation des opérations de leur chaîne d’approvisionnement pour améliorer leur efficacité.

L’impact économique (lien externe à ibm.com) des applications industrielles d’IdO sur le PIB mondial pourrait se situer entre 4 000 milliards et 11 000 milliards de dollars américains d’ici 2025. Cet impact économique de l’IdO est principalement dû à la visibilité et à la capacité de contrôle à distance qu’il offre à presque tous les secteurs, ce qui se traduit par une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité.