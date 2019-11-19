De nos jours, les chaînes d’approvisionnement sont complexes et distribuées, impliquant un grand nombre de parties. Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement améliorent leurs opérations métier en adoptant des technologies telles que l’IdO et la blockchain pour surveiller les actifs avec précision. En fait, depuis 2018, la blockchain dans le marché IdO (lien externe à ibm.com) est passée de 30 millions de dollars à 113 millions de dollars américains, et devrait atteindre plus de 3 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de près de 93 % d’ici 2024.
Les capteurs IdO sont utilisés pour collecter des informations relatives aux conditions environnementales, vérifier combien de temps la cargaison reste dans un camion particulier ou dans un port spécifique, et si elle est ou non altérée ou affectée de quelque manière que ce soit en violation des instructions de manutention. Ces informations peuvent être utilisées pour résoudre les litiges liés aux factures en fournissant des preuves des demandes d’indemnisation. Elles aident également les entreprises das l’optimisation des opérations de leur chaîne d’approvisionnement pour améliorer leur efficacité.
L’impact économique (lien externe à ibm.com) des applications industrielles d’IdO sur le PIB mondial pourrait se situer entre 4 000 milliards et 11 000 milliards de dollars américains d’ici 2025. Cet impact économique de l’IdO est principalement dû à la visibilité et à la capacité de contrôle à distance qu’il offre à presque tous les secteurs, ce qui se traduit par une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité.
Un système de gestion de la chaîne d’approvisionnement basé sur la blockchain repose sur un registre distribué partagé qui fournit un enregistrement irréprochable de toutes les données relatives au statut des expéditions, au statut des camions, aux conditions de l’environnement de stockage, etc.
Voici deux cas d’utilisation potentiels de la blockchain dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement :
1. Source du produit
L’entreprise, ainsi que le consommateur, peuvent suivre l’ensemble du cycle de vie des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement grâce aux technologies blockchain et IdO. La blockchain est un enregistrement de données précis où toutes les communications entre les appareils IdO sont enregistrées dans l’historique. Elle permet un accès instantané à toutes les informations relatives aux produits, par exemple, la date à laquelle un poisson a été pêché, enregistré et vendu, un enregistrement complet de son parcours, de l’océan à la fourchette.
2. Contrats intelligents
Ensemble, la blockchain et l’IdO garantissent une expédition sûre des marchandises, même dans le cadre de commerces transfrontaliers. Le système agit comme un accord en ligne entre toutes les parties impliquées dans un commerce. On peut dire que les conditions générales du contrat sont rédigées en codes informatiques, facilitant ainsi les transactions financières entre des parties inconnues sans litige.
La réduction de la paperasserie est un autre domaine dans lequel la blockchain et la technologie IdO peuvent être bénéfiques. Le transport d’un conteneur d’un endroit à un autre implique de nombreux intermédiaires. Comme la plupart des entreprises utilisent encore des méthodes commerciales traditionnelles, la paperasse reste nécessaire. La blockchain et l’IdO permettent aux entreprises d’économiser sur le coût de la main-d’œuvre et d’assurer la protection des données en supprimant les formalités administratives dans l’ensemble de l’écosystème.
Lorsque 50 à 200 milliards d’appareils connectés seront mis en ligne d’ici 2020 (lien externe à ibm.com), des risques de sécurité fondamentaux apparaîtront et pourraient s’aggraver de manière exponentielle en l’absence de normes de protocole de base testées ouvertement pour l’interaction IdO. L’IdO peut subir des défaillances systémiques potentielles avec des conséquences désastreuses au fur et à mesure de son expansion.
L’Internet des objets est axé sur l’ingestion et la transmission d’une grande quantité de données. La principale préoccupation est de sécuriser ces données. Les données transitent par divers appareils et solutions intégrées, notamment l’analytique, les appareils et les plateformes IdO. Il devient difficile d’assurer leur sécurité, sachant que les données doivent également passer par de nombreuses frontières administratives, chacune ayant son propre ensemble de politiques.
Outre la simple sécurisation des données, il est essentiel de garantir une livraison sécurisée des données au bon moment, sous la bonne forme et au bon endroit.
L’écosystème IdO actuel fonctionne sur un modèle centralisé où divers appareils IdO sont identifiés, connectés et vérifiés par des services cloud qui offrent des capacités de stockage de données massives. Que les appareils soient éloignés ou à côté les uns des autres, il y a toujours besoin d’Internet, qui sert de canal de transfert de données.
Dans l’écosystème IdO centralisé, les entreprises doivent faire face à des coûts d’infrastructure et de maintenance élevés déclenchés par la mise en œuvre intégrée d’une solution IdO. Imaginez simplement la hausse des coûts lorsque le nombre d’appareils IdO connectés à Internet atteindra des millions. L’augmentation du nombre d’appareils connectés augmente également le nombre de communications, ce qui pose des problèmes d’évolutivité, d’économie et d’ingénierie.
La blockchain étant un grand livre distribué décentralisé, aucune autorité centrale ni administrateur spécifique n’est nécessaire pour les enregistrements de données et les transactions. Basée sur des algorithmes de cryptographie, la technologie blockchain est conçue pour s’assurer que la modification des données est empêchée pour une sécurité élevée. Chaque bloc sur le réseau blockchain possède un hachage vers le bloc précédent, ce qui signifie qu’aucun des blockchains ne peut être modifié ou remplacé.
Lorsqu’elle est intégrée à l’IdO, la blockchain peut offrir aux fournisseurs logistiques des livraisons rapides et des coûts opérationnels optimisés dans de nombreuses applications. Un cas d’utilisation basé sur la blockchain pour la logistique de la chaîne du froid est IBM Food Trust, qui utilise la technologie blockchain pour créer de la transparence et de la responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Lorsque vous ajoutez de l’autonomie et de la transparence au processus d’acheminement des choses d’un point A à B, nous sécurisons et optimisons les opérations logistiques.
Le marché mondial de la technologie blockchain devrait passer de 315 millions de dollars il y a quelques années à 20 milliards d’ici 2024. Et si l’IdO grand public occupe une place prépondérante, le monde des appareils portables intelligents et des appareils électroménagers connectés ne représentera que 22 % du potentiel total de l’IdO.
Ensemble, la blockchain et l’IdO peuvent faire passer la gestion de la chaîne d’approvisionnement au niveau supérieur. Imaginez simplement comment le processus de transport peut fonctionner en mettant en œuvre les deux technologies.
Nous convions occasionnellement des chefs de file de l’industrie, des experts du milieu universitaire et des partenaires à nous faire part de leurs opinions et aperçus sur les tendances actuelles de la blockchain sur le blog Blockchain Pulse. Bien que les opinions exprimées dans ces articles de blog soient les leurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM, ce blog s’efforce d’accueillir tous les points de vue.
Hyperledger Fabric est un cadre blockchain modulaire et open source destiné au développement d’applications métier adaptées aux stratégies par secteur.
Les gouvernements, les entreprises et les institutions utilisent la blockchain pour disposer d’une infrastructure sécurisée et fiable pour l’identité numérique et les identifiants.
La blockchain est un réseau « sans confiance » qui offre une sécurité, une transparence et une automatisation renforcées
Home Depot met en œuvre la technologie IBM Blockchain pour résoudre les litiges avec les fournisseurs et améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.
Pour accroître sa visibilité et sa flexibilité, IPwe utilise IBM Blockchain et l’IA pour créer un marché mondial transparent des brevets avec l’aide d’IBM.
Créez des chaînes d’approvisionnement résilientes, transparentes et fiables avec IBM Blockchain pour transformer vos opérations, rationaliser les processus et renforcer la confiance avec des solutions de référence.