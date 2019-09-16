Blockchain est un registre partagé et immuable qui facilite le processus d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau d’entreprise. En disposant d'une version publique unique des registres, la confiance nécessaire entre un acheteur et un vendeur est réduite, car le vendeur peut immédiatement prouver sa propriété et l'acheteur peut immédiatement prouver qu'il dispose des fonds nécessaires. En fait, grâce à l’utilisation de contrats intelligents sur une blockchain, Mark Zilbert, vice-président exécutif de Brown Harris Stevens Miami, affirme que les transactions immobilières pourraient devenir aussi simples que les achats en ligne, permettant ainsi de compléter les contrats immobiliers, les séquestres et les registres fonciers et de distribuer les fonds sans sociétés de titres ni avocats.

Au-delà de l'achat et de la vente de biens immobiliers, la blockchain offre la possibilité de changer la façon dont les gens investissent dans l'immobilier. En tokenisant un bien sur une blockchain, un promoteur élimine le besoin de financement bancaire traditionnel et se libère des contraintes traditionnelles du calendrier de vente sur les biens d’investissement. Du côté de l'acheteur, élargir ou diminuer une position est aussi facile que de trouver un acheteur ou un vendeur pour une action de la propriété. Le marquage sémantique des biens d’exception a même attiré certains des principaux courtiers de New York vers la technologie blockchain.

Ryan Serhant, auteur à succès de « Sell It Like Serhant » et vedette de Million Dollar Listing New York de Bravo, a déclaré à Forbes: « Le marché à New York est toujours solide, mais il peut falloir du temps pour se vendre au bon prix dans un bâtiment neuf. Grâce au marquage sémantique de la blockchain, nous pouvons éliminer la pression insurmontable du financement bancaire traditionnel, ce qui est beaucoup plus sain pour le projet et toutes les parties prenantes. La tokenisation ouvre la voie à une nouvelle ère en matière de développement immobilier. »