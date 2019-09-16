À l'échelle mondiale, l'immobilier a récemment été évalué à plus de 280 000 milliards de dollars — une classe d'actifs plus précieuse que l'ensemble des actions, parts et titres de créance titrisés du monde entier réunis, et représente la plus grande réserve de richesse, soit trois fois et demie le PIB mondial total. Aux États-Unis, la première vente immobilière a été enregistrée en 1890, mais ce n’est que dans les années 1910 que les agents ont commencé à agir en tant qu’intermédiaires pour les acheteurs et les vendeurs en utilisant des visites virtuelles, des enseignes de vente et des panneaux indicateurs pour commercialiser une maison.
Ces agents fournissaient, et fournissent encore, une ressource précieuse : la confiance ! Lorsque vous suivez le processus de vente ou d’achat d’un bien immobilier avec un agent expérimenté, vous pouvez compter sur ses connaissances en matière de lois et de réglementations locales, mais aussi sur la garantie que le vendeur est le propriétaire du bien et que l’acheteur dispose des fonds nécessaires pour payer la maison. Si les tactiques de marketing utilisées dans les années 1910 sont toujours d'actualité, les processus d'achat ou de vente de biens immobiliers sont prêts à être bouleversés par la technologie blockchain.
Blockchain est un registre partagé et immuable qui facilite le processus d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau d’entreprise. En disposant d'une version publique unique des registres, la confiance nécessaire entre un acheteur et un vendeur est réduite, car le vendeur peut immédiatement prouver sa propriété et l'acheteur peut immédiatement prouver qu'il dispose des fonds nécessaires. En fait, grâce à l’utilisation de contrats intelligents sur une blockchain, Mark Zilbert, vice-président exécutif de Brown Harris Stevens Miami, affirme que les transactions immobilières pourraient devenir aussi simples que les achats en ligne, permettant ainsi de compléter les contrats immobiliers, les séquestres et les registres fonciers et de distribuer les fonds sans sociétés de titres ni avocats.
Au-delà de l'achat et de la vente de biens immobiliers, la blockchain offre la possibilité de changer la façon dont les gens investissent dans l'immobilier. En tokenisant un bien sur une blockchain, un promoteur élimine le besoin de financement bancaire traditionnel et se libère des contraintes traditionnelles du calendrier de vente sur les biens d’investissement. Du côté de l'acheteur, élargir ou diminuer une position est aussi facile que de trouver un acheteur ou un vendeur pour une action de la propriété. Le marquage sémantique des biens d’exception a même attiré certains des principaux courtiers de New York vers la technologie blockchain.
Ryan Serhant, auteur à succès de « Sell It Like Serhant » et vedette de Million Dollar Listing New York de Bravo, a déclaré à Forbes: « Le marché à New York est toujours solide, mais il peut falloir du temps pour se vendre au bon prix dans un bâtiment neuf. Grâce au marquage sémantique de la blockchain, nous pouvons éliminer la pression insurmontable du financement bancaire traditionnel, ce qui est beaucoup plus sain pour le projet et toutes les parties prenantes. La tokenisation ouvre la voie à une nouvelle ère en matière de développement immobilier. »
Alors que le secteur immobilier s’est concentré sur la blockchain pour la tenue des registres, les contrats intelligents représentent un avenir où l’achat et la vente de biens immobiliers sont aussi faciles que les achats en ligne. Les contrats intelligents sont des lignes de code stockées dans une blockchain et exécutés automatiquement lorsque les conditions prédéterminées sont remplies. Au niveau le plus élémentaire, il s'agit de programmes qui fonctionnent comme ils ont été conçus par les personnes qui les ont développés. Au lieu du processus compliqué actuellement en place, où chaque partie impliquée augmente le prix d'un bien immobilier par le biais de sa commission, la confiance pourrait être assurée entre les participants grâce à une version unique de la vérité.
Avec votre identité stockée sur une Blockchain, les prêteurs hypothécaires peuvent rapidement prendre une décision concernant le crédit. Ensuite, un contrat intelligent pourrait être émis entre la banque, l’agent et le prêteur hypothécaire afin qu’une fois les fonds remis à l’agent, le prêteur détiendrait le bien et le remboursement serait initié selon les termes convenus. Le transfert de propriété pourrait être automatique car la transaction est enregistrée sur une blockchain et partagée entre les participants qui peuvent vérifier le processus à tout moment.
Les tokens sont un magasin de valeur numérique. Dans l'immobilier, la tokenisation se produit lorsqu'une participation de propriété se manifeste via un token et peut être représentée par de nombreux éléments tels que la propriété d'un actif, l'équité dans la propriété d'un actif, une partie de la dette garantie par le bien, le flux de trésorerie provenant du bien, et d'autres. Bien que similaire à un fonds de placement immobilier (REIT), l'immobilier tokenisé se distingue en ce sens que les actifs sont beaucoup plus flexibles et sont soumis à moins de frais de la part des intermédiaires.
Les principaux avantages de la tokenisation de l' immobilier, ainsi que de tous les actifs illiquides, sont les suivants : liquidité supplémentaire, réduction des obstacles à l'investissement, titres programmables, sécurité et immutabilité. De grandes marques comme le St. Regis Aspen Resort au Colorado ont déjà commencé à profiter des tokens de sécurité en récoltant 18 millions de dollars américains via leur « Aspen Coin » via Indiegogo.
La confiance est un élément majeur de l'activité immobilière et la blockchain a la capacité de permettre non seulement la confiance, mais aussi la coopération entre des agences opaques. Alors que la majorité des secteurs immobiliers se sont concentrés sur la Blockchain pour la tenue de registres, quelques acteurs avant-gardistes ont rapidement perçu les avantages que les contrats intelligents et la tokenisation pourraient offrir. Ces acteurs seront bien placés pour aider leurs clients à tirer parti des opportunités futures potentielles offertes par la technologie blockchain.
Bien que la blockchain ait le potentiel de révolutionner le secteur, qu’il s’agisse d’un contrat de 18 millions de dollars avec Aspen ou d’un contrat intelligent facilitant l’achat d’une maison, comme l’achat de dentifrice, les professionnels de l’immobilier continueront de prospérer. Comme le dit Mark Zilbert, « les conseils, les connaissances et l'accompagnement des professionnels de l'immobilier constitueront toujours une part importante du processus d'achat ou de vente ».