Imaginez ceci : une plateforme unique sur laquelle vous pouvez rechercher une chanson et découvrir la liste de tous les joueurs qui ont contribué à sa création, de sa conception à sa diffusion. Tous les auteurs, les producteurs, les ingénieurs du son et tout le monde entre les deux. Imaginez un modèle transparent de partage des revenus qui paie aux artistes leur juste part de ROI sans délai. Imaginez un monde de confiance et de responsabilité accrues entre les artistes et les grandes entreprises de médias.
Bien que cela semble très prometteur, nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Pour que les artistes et les sociétés de médias puissent bénéficier de ces avantages, tous les acteurs de la chaîne de valeur de la musique numérique doivent participer à la création d’un réseau évolutif. La blockchain peut nous aider à faire de cette plateforme idéale une réalité.
De nombreux professionnels du secteur, et en particulier les artistes, sont d’accord sur le fait que le système actuel de distribution des droits est obsolète, peu fiable et ne donne pas la priorité à l’artiste. On estime à 250 millions de dollars les recettes des droits, qui ne sont pas du tout réparties entre les parties prenantes légitimes. Ces fonds non alloués peuvent être dus à des divergences contractuelles, à un enregistrement non conforme ou à une mauvaise gestion des données.
Avant l'ère de la distribution numérique, les redevances mécaniques, qui sont payées chaque fois qu'une chansons est reproduite, étaient basées sur des unités physiques vendues, telles que des disques ou des CD. Aujourd’hui, les plateformes de streaming paient un tarif défini par écoute, allant de0,00069 USD par écoute sur YouTube à 0,004 USD par écoute sur Spotify. Une musique sur Spotify a besoin d’environ 230 streams pour générer un dollar. Une fois les recettes réparties, les artistes reçoivent une petite part des redevances totales.
Sans un registre précis des contributeurs à une chanson, les redevances ne peuvent être versées. Cela peut prendre des années pour recevoir un paiement, voire pas du tout. « Il suffit qu'un seul auteur-compositeur ne soit pas crédité », explique un représentant de NONRESIDENT, un label et une plateforme de distribution basés à New York qui soutiennent les artistes issus de la diaspora. « Le paiement des redevances est souvent retardé de trois à six mois. Que se passe-t-il si une chanson connaît un grand succès et que, lorsque les statistiques sont publiées, tout le monde n'est pas crédité ? À ce stade, la modification des métadonnées est un casse-tête et passe souvent sous le tapis. Plus votre rôle est faible dans un projet, moins vous êtes priorisé. » C’est particulièrement un problème pour les artistes en devenir, qui ne sont peut-être pas équipés pour résoudre ces problèmes en temps voulu.
La plupart des inefficacités en matière de paiements et de crédits de médias numériques résultent de métadonnées inexactes (en bref, toutes les informations sur une musique, intégrées directement dans le fichier). Derrière chaque fichier musical se trouvent ses métadonnées, qui contiennent le nom de l'artiste, des auteurs-compositeurs, des producteurs, des ingénieurs du son, des informations sur les droits d'auteur, etc. Pour que tous les contributeurs musicaux reçoivent la reconnaissance qui leur est due, les métadonnées doivent être cohérentes et exactes sur toutes les plateformes. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
Il n'existe pas de méthode standardisée ou de « bonne façon » d'enregistrer les métadonnées. Le plus important, c’est que les informations soient saisies correctement. Cependant, à mesure qu'une chanson progresse dans la chaîne d'approvisionnement médiatique, des informations peuvent être perdues ou mal interprétées en raison d'erreurs informatiques ou humaines. Ces problèmes peuvent être attribués à l’absence d’une base de données centrale pour stocker ces informations. Lorsque les entreprises reçoivent des informations incohérentes sur une chanson, les contributeurs ne sont pas pris en compte.
Résoudre le problème des métadonnées fragmentées dans le secteur de la musique permet d’obtenir une vue complète de tous les contributeurs à une œuvre donnée tout en rationalisant le processus de paiement.
La blockchain est utilisée pour gérer et suivre de manière fiable de nombreux aspects du processus de création de médias. Imogen Heap, artiste primé par un Grammy, a fondé Mycelia en 2015, un écosystème numérique soutenu par la blockchain dans lequel les créateurs et les représentants de la gestion des médias utilisent des identités numériques appelées Creative Passports pour gérer leurs données. Les informations sur une musique et ses contributeurs seraient stockées en toute sécurité, créant ainsi une base de données transparente facilitant un paiement précis et efficace des droits.
La création d’un réseau de métadonnées partagé et décentralisé à l’aide de la blockchain permet aux participants de toute la chaîne de valeur des médias numériques de saisir et de partager des données dans un seul espace. En 2017, Spotify est passé à l’action en achetant Mediachain, une société proposant une interface unique pour héberger les données fournies par les organisateurs, les créateurs et les développeurs. Les informations sur les chansons ont des identifiants uniques qui peuvent être partagés entre plusieurs parties, réduisant ainsi les données mal assorties ou manquantes. En renforçant la transparence et la responsabilité, la blockchain contribue à identifier et à attribuer le crédit qui revient à chacun sur la base des efforts collectifs.
Le secteur de la musique a connu une transformation rapide au cours des 20 dernières années, développant une présence presque entièrement numérique avec une myriade de nouveaux acteurs. Bien que l'industrie s'adapte aux technologies modernes, les questions relatives à la propriété des droits et aux paiements restent complexes.
Les entreprises du monde entier reconnaissent ces défis et révolutionnent le monde de la musique grâce à la blockchain. Le consensus est essentiel à la réussite d'une solution blockchain, car il réduit le risque d'oublier certains contributeurs et de perdre des métadonnées. La création d'un réseau évolutif prendra du temps, mais si des pionniers aussi importants que Spotify continuent à prendre position contre la négligence dans l'industrie, nous ferons un pas de plus dans la bonne direction.
