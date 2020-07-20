De nombreux professionnels du secteur, et en particulier les artistes, sont d’accord sur le fait que le système actuel de distribution des droits est obsolète, peu fiable et ne donne pas la priorité à l’artiste. On estime à 250 millions de dollars les recettes des droits, qui ne sont pas du tout réparties entre les parties prenantes légitimes. Ces fonds non alloués peuvent être dus à des divergences contractuelles, à un enregistrement non conforme ou à une mauvaise gestion des données.

Avant l'ère de la distribution numérique, les redevances mécaniques, qui sont payées chaque fois qu'une chansons est reproduite, étaient basées sur des unités physiques vendues, telles que des disques ou des CD. Aujourd’hui, les plateformes de streaming paient un tarif défini par écoute, allant de0,00069 USD par écoute sur YouTube à 0,004 USD par écoute sur Spotify. Une musique sur Spotify a besoin d’environ 230 streams pour générer un dollar. Une fois les recettes réparties, les artistes reçoivent une petite part des redevances totales.

Sans un registre précis des contributeurs à une chanson, les redevances ne peuvent être versées. Cela peut prendre des années pour recevoir un paiement, voire pas du tout. « Il suffit qu'un seul auteur-compositeur ne soit pas crédité », explique un représentant de NONRESIDENT, un label et une plateforme de distribution basés à New York qui soutiennent les artistes issus de la diaspora. « Le paiement des redevances est souvent retardé de trois à six mois. Que se passe-t-il si une chanson connaît un grand succès et que, lorsque les statistiques sont publiées, tout le monde n'est pas crédité ? À ce stade, la modification des métadonnées est un casse-tête et passe souvent sous le tapis. Plus votre rôle est faible dans un projet, moins vous êtes priorisé. » C’est particulièrement un problème pour les artistes en devenir, qui ne sont peut-être pas équipés pour résoudre ces problèmes en temps voulu.