Les registres gouvernementaux avec la blockchain, plus d’efficacité et de confiance

A quelle fréquence les administrés ressentent-ils une frustration en communiquant leurs informations aux gouvernements ?
« Je dois appeler un autre service pour faire les mêmes modifications ? »
« Pourquoi ai-je été mis en attente pendant 30 minutes pour fournir des informations que vous avez déjà ? »
« C’est tellement inefficace ! »
Les gouvernements se voient obligés d’améliorer l’expérience utilisateur de toutes leurs parties prenantes : public, entreprises et employés. L’application du principe du « guichet unique », un concept d’administration en ligne visant à fournir des informations standard aux gouvernements une seule fois, permettra de gagner en efficacité pour les gouvernements et les parties prenantes.
Le Cadre européen d’interopérabilité, qui fait partie de la stratégie du Marché unique numérique, a adopté le principe du « guichet unique » pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens. L’initiative visant à améliorer l’accès national et transfrontalier aux données des registres du gouvernement est particulièrement pertinente.
Les registres gouvernementaux sont souvent la source de données autoritaire sur une personne, un lieu ou une chose. Pourtant, malgré les efforts de numérisation, les données de registre en double sont encore « cachées » dans plusieurs agences cloisonnées, ce qui provoque des conflits difficiles à réconcilier et l’absence d’une source d’information unique.
Les registres, améliorés grâce à la technologie Blockchain, améliorent l’efficacité, la confiance et l’expérience utilisateur en complétant les systèmes hérités. Les gouvernements peuvent accélérer l’adoption du principe tout en préservant les investissements dans les données faisant autorité qu’ils possèdent et dans les systèmes hérités qui régissent les registres.
Imaginez un avenir où :
Des registres précis et accessibles sont essentiels pour instaurer la confiance et la transparence au sein des gouvernements. Fournir un accès autorisé et le partage des données du registre gouvernemental (au sein et entre les frontières nationales) peut transformer un avenir imaginaire en réalité.
Une plateforme de registre basée sur la blockchain, avec les gouvernements, les entreprises et les intermédiaires en tant que nœud(s), améliore la transparence et rationalise le processus de partage des données de registre.
Une plateforme d’enregistrement basée sur la blockchain ne signifie pas que les gouvernements doivent détruire et remplacer les systèmes hérités. Une plateforme de registre « fantôme », qui extrait les données des systèmes existants et hérités, peut apporter une valeur immédiate et progressive.
La blockchain permet cette approche agile en fournissant la base sous-jacente pour le développement de solutions avec une architecture modulaire et des composants tels que le consensus, les services d’adhésion et les contrats intelligents. Cette approche permet d’accélérer la création de valeur en accélérant la vitesse de déploiement à moindre coût.
Le principe Think Big, Start Small, and Scale Fast (rêver grand, commencer petit et évoluer rapidement) pratiqué chez IBM, s’applique parfaitement. Alors que les gouvernements travaillent stratégiquement à la rationalisation des registres, les méthodes agiles et les interfaces de programmation d’application (API) peuvent être utilisées pour mettre en place des plateformes de registre partageables avec un accès sécurisé et autorisé de manière sélective. Cette approche agile ajoute également de la valeur aux efforts stratégiques du gouvernement en documentant les registres, leurs interfaces et les possibilités de les harmoniser.
Les gouvernements tournés vers l’avenir reconnaissent et exploitent déjà le potentiel de la technologie blockchain pour améliorer la transparence, la confiance et l’efficacité des données des registres. Si les registres fonciers ont attiré l’attention dès le début, les registres des entreprises ont fait l’objet de nombreuses explorations.
Le projet Unified Commercial Registry de Dubaï permettra de stocker les informations d’enregistrement des entreprises afin de rationaliser le processus d’ouverture et d’exploitation d’une entreprise, la délivrance de licences commerciales et la conformité réglementaire.
Le Conseil national des greffiers (CNC) en France a déployé avec succès une solution blockchain à l’échelle nationale qui vise à améliorer la transparence et l’efficacité grâce à une meilleure gestion des transactions juridiques liées au cycle de vie des entreprises.
La question pour les dirigeants n’est pas de savoir si, mais quand ils vont explorer l’utilisation de la blockchain pour les registres gouvernementaux afin d’améliorer l’expérience utilisateur, accélérer l’efficacité du gouvernement et restaurer la confiance.