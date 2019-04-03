Les registres gouvernementaux avec la blockchain, plus d’efficacité et de confiance

A quelle fréquence les administrés ressentent-ils une frustration en communiquant leurs informations aux gouvernements ?

« Je dois appeler un autre service pour faire les mêmes modifications ? »

« Pourquoi ai-je été mis en attente pendant 30 minutes pour fournir des informations que vous avez déjà ? »

« C’est tellement inefficace ! »

Les gouvernements se voient obligés d’améliorer l’expérience utilisateur de toutes leurs parties prenantes : public, entreprises et employés. L’application du principe du « guichet unique », un concept d’administration en ligne visant à fournir des informations standard aux gouvernements une seule fois, permettra de gagner en efficacité pour les gouvernements et les parties prenantes.

Le Cadre européen d’interopérabilité, qui fait partie de la stratégie du Marché unique numérique, a adopté le principe du « guichet unique » pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens. L’initiative visant à améliorer l’accès national et transfrontalier aux données des registres du gouvernement est particulièrement pertinente.

Les registres gouvernementaux sont souvent la source de données autoritaire sur une personne, un lieu ou une chose. Pourtant, malgré les efforts de numérisation, les données de registre en double sont encore « cachées » dans plusieurs agences cloisonnées, ce qui provoque des conflits difficiles à réconcilier et l’absence d’une source d’information unique.



Les registres, améliorés grâce à la technologie Blockchain, améliorent l’efficacité, la confiance et l’expérience utilisateur en complétant les systèmes hérités. Les gouvernements peuvent accélérer l’adoption du principe tout en préservant les investissements dans les données faisant autorité qu’ils possèdent et dans les systèmes hérités qui régissent les registres.