Les automobiles autonomes alimentées par la blockchain peuvent être la solution



Entre buzz et réalité, l’essor éclair de la blockchain est proprement fascinant. La blockchain transforme actuellement de nombreux secteurs, des soins de santé à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les constructeurs automobiles envisagent désormais d’appliquer la technologie de registre distribué pour alimenter les véhicules autonomes et les améliorer, améliorer la rétention et la satisfaction des clients et l’expérience automobile globale. Mais comment cette volonté d’innovation est-elle menée ?

Avec la maturité de la blockchain et l’essor de la demande de voitures autonomes, la blockchain est désormais utilisée pour gérer, stocker et transférer des dossiers numériques tels que l’identification des véhicules, la possession, les garanties, l’usure, le kilométrage, les locations, les prêts financiers, les pièces détachées et les informations d’entretien pour les automobiles.

La blockchain et les contrats intelligents permettront de stocker ces données dans un format de registre décentralisé et partagé. Une partie de ces données sera accessible aux parties autorisées en fonction de leurs droits d’accès et de leurs besoins. Ainsi, la blockchain permettra aux fournisseurs, aux autorités et aux autres entités de vérifier les identifiants et de les utiliser en temps quasi réel.

Par exemple, les agences automobiles qui utilisent la blockchain et qui doivent collaborer avec des entreprises externes telles que les départements de la justice des États-Unis et les courtiers en assurance, seront en mesure de fournir des informations incontestables aux agences concernées.