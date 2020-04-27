Les automobiles autonomes alimentées par la blockchain peuvent être la solution

Entre buzz et réalité, l’essor éclair de la blockchain est proprement fascinant. La blockchain transforme actuellement de nombreux secteurs, des soins de santé à la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les constructeurs automobiles envisagent désormais d’appliquer la technologie de registre distribué pour alimenter les véhicules autonomes et les améliorer, améliorer la rétention et la satisfaction des clients et l’expérience automobile globale. Mais comment cette volonté d’innovation est-elle menée ?
Avec la maturité de la blockchain et l’essor de la demande de voitures autonomes, la blockchain est désormais utilisée pour gérer, stocker et transférer des dossiers numériques tels que l’identification des véhicules, la possession, les garanties, l’usure, le kilométrage, les locations, les prêts financiers, les pièces détachées et les informations d’entretien pour les automobiles.
La blockchain et les contrats intelligents permettront de stocker ces données dans un format de registre décentralisé et partagé. Une partie de ces données sera accessible aux parties autorisées en fonction de leurs droits d’accès et de leurs besoins. Ainsi, la blockchain permettra aux fournisseurs, aux autorités et aux autres entités de vérifier les identifiants et de les utiliser en temps quasi réel.
Par exemple, les agences automobiles qui utilisent la blockchain et qui doivent collaborer avec des entreprises externes telles que les départements de la justice des États-Unis et les courtiers en assurance, seront en mesure de fournir des informations incontestables aux agences concernées.
En 2019, IBM a déposé un brevet pour un projet qui lui permettrait de gérer les informations et les interactions pour les voitures autonomes utilisant la technologie blockchain. Cette technologie décrit les différents paramètres qui peuvent être utilisés pour évaluer le comportement des automobilistes à proximité, à l’aide d’un large éventail de technologies de capteurs IdO. Ces données collectées peuvent exploitées pour optimiser l’évaluation des risques en fonction des manœuvres prévues et réelles des véhicules et des conducteurs à proximité.
À l’ère de l’automobile autonome, des milliards d’appareils IdO doivent interagir les uns avec les autres sans délai. Ces interactions doivent être auditables et partageables. La blockchain fournit une plateforme décentralisée plus difficile à altérer, favorisant des transactions sécurisées, privées et efficaces.
Dans le monde des véhicules autonomes, de nombreux acteurs contribuent à cet écosystème. Par exemple, le registre partagé d’une voiture spécifique qui comprend les données du constructeur automobile, les données en temps réel issues des capteurs, de l’état des rues, des variables d’environnement, des OEM, des compagnies d’assurance et d’autres acteurs clés, formera un sous-ensemble important d’informations nécessaires à la prise en charge de la fonctionnalité l’automobile devra fonctionner de manière autonome.
Un grand constructeur automobile pilote un logiciel de sécurité automobile numérisé qui tire parti de la blockchain sous-jacente comme un registre partagé pour enregistrer toutes les informations relatives à la réparation et à l’entretien des véhicules dans un seul emplacement. Tout cela est possible en intégrant la technologie blockchain au cœur de le secteur automobile.
Les experts du secteur expérimentent également l’avenir de l’intégration de l’IdO dans les microtransactions sur la plateforme automobile. Certains acteurs majeurs du secteur automobile s’apprêtent à participer à des projets de blockchain, tandis que de nombreux autres cas d’utilisation sont encore à l’étude, comme la fabrication intelligente ou la fabrication à la demande avec traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.
La blockchain peut jouer un rôle central dans un scénario typique de gestion de chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la fabrication automobile en fournissant un identifiant unique pour chaque numéro de pièce et en l’associant à la technologie IdO pour résoudre les problèmes de coûts, de litiges et autres événements de la chaîne d’approvisionnement depuis la création du produit, la conception, le développement, la distribution, le financement et le leasing.
Bien que la blockchain soit soutenue par divers facteurs de réussite, son application dans les cas d’utilisation du secteur automobile est toujours confrontée à des défis externes majeurs tels que le manque d’expérience, de connaissances, de formation pratique et d’évolutivité.
Le premier défi auquel est confrontée la blockchain commerciale dans le secteur automobile est le nombre de parties qui pourraient être invitées à adopter des registres décentralisés. Cette situation, ainsi que l’évolution des régimes réglementaires dynamiques et variables géographiquement, sont des facteurs qui devront être surmontés pour une adoption plus large afin d’obtenir une plus grande valeur et une plus grande efficacité.
D’ici 2025, environ 8 millions de voitures devraient être en mouvement avec une automatisation « conditionnelle » ou supérieure. Ainsi, alors que les secteurs sont confrontés à des problèmes similaires, comme la chaîne d’approvisionnement et les questions de sécurité des véhicules, les nouveaux défis impliquent toujours l’innovation et l’évolution des normes des secteurs.
Conçue pour améliorer la surveillance et la responsabilisation des chaînes d’approvisionnement automobiles, la blockchain permet également aux conducteurs de visualiser et de comprendre comment les données de leur véhicule sont partagées et utilisées.
Combiner les avancées technologiques avec l’évolution de l’équilibre provoqué par de nouveaux acteurs du secteur automobile. Combiner également l’acceptation des coûts et des paysages réglementaires par les consommateurs avec la nature des échanges de contrôle et de la surveillance des conducteurs.
Pour faire passer le secteur automobile au niveau supérieur, la blockchain garde la main.
Nous conduisons des automobiles depuis plus d’un siècle. Maintenant, il est temps de profiter du paysage !