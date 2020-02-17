Comme nous l'avons indiqué, le marché mondial des produits de contrefaçon représente un problème de plusieurs milliards de dollars et s'accroît rapidement. Une partie importante de ce chiffre, de l'ordre de 100 milliards de dollars par an, est due à de faux produits de luxe, notamment aux marques bien connues de sacs à main, de vêtements haut de gamme, de chaussures et d'accessoires. De nombreuses personnes qui achètent des produits de marque contrefaites ne se rendent peut-être pas compte que les produits sont faux, car elles les achètent en ligne sur des sites Web réputés, dans des magasins d'achat ou sur des répliques du site Web du détaillant ou du fabricant.

Dans les systèmes actuels de chaîne d’approvisionnement, il n’existe pas de moyen simple de suivre la provenance et l’authenticité d’un produit. Des systèmes centralisés plus sophistiqués ont utilisé des codes-barres, des codes électroniques uniques de produits (EPC) et la technologie RFID pour suivre les articles tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, ces systèmes dépendent d’autorités de certification centralisées et de bases de données centralisées, et sont donc fondamentalement peu sûrs car ils possèdent des points de défaillance uniques qui les rendent vulnérables aux cyberattaques et aux fraudes internes.

Les systèmes de blockchain décentralisés et immuables permettent de suivre les produits jusqu'à leur origine (traçabilité) et à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement (authenticité). Sur cette base, un certain nombre de projets Blockchain ont déjà déployé des applications décentralisées (app) qui utilisent des informations dans la chaîne d’approvisionnement pour authentifier qu’un produit, tel qu’un produit de luxe ou un produit alimentaire, est en fait authentique. La dApp permet à l'utilisateur de scanner un code QR sur le produit, ce qui permet de retracer et de valider l'authenticité du produit.

Une telle approche suit le produit ou ses composants à chaque étape de la chaîne, par exemple via une puce RFID ou NFC intégrée. À chaque étape de la chaîne, la puce RFID est scannée, un contrat intelligent est exécuté, puis plusieurs nœuds de confiance vérifient que les informations sont correctes avant qu'elles ne soient inscrites dans le grand livre de la blockchain. Chaque entrée dans le grand livre de la blockchain est cryptographiquement signée et cryptée, ce qui décourage la fraude et réduit les risques de piratage. Comme l'ensemble du processus de la chaîne d'approvisionnement devient transparent, il devient possible de valider l'authenticité du produit rapidement et à peu de frais. Tout produit qui ne permet pas l'authenticité basée sur DApp devient suspect, ce qui décourage la fraude.

La provenance permet d’aller plus loin dans l’authenticité en fournissant des informations sur l’historique complet d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, par exemple, l'historique de localisation, l'historique de conservation et les conditions environnementales pendant le trajet peuvent être suivis et stockés de manière immuable sur la Blockchain. Ce type d'informations — coordonnées GPS, identifiants de garde, données de température, informations de l'accéléromètre (pour l'évaluation des dommages) — est généralement fourni par des appareils de l'Internet des objets (IdO). Ces appareils envoient des flux de données qui, associés à un consensus décentralisé, sont ensuite écrits sur la blockchain. Étant donné que la technologie blockchain réduit les coûts de vérification, elle sera probablement généralisée et généralisera la vérification de l’authenticité et de la provenance des produits.

D’autres cas d’utilisation peuvent inclure la vérification des certifications de cultures spécialisées (par exemple commerce équitable, produits biologiques), l'origine et l'authenticité des biens de grande valeur (par ex. diamants, métaux précieux, produits de luxe, etc.), désignation « sans conflit » (c'est-à-dire PAS les diamants de sang ou le travail des enfants), et la provenance/authenticité des médicaments (c'est-à-dire les médicaments à usage humain). les produits pharmaceutiques — abordés au chapitre 12).

