100 % d’huile d’olive extra vierge. Café issu du commerce équitable. Des minéraux exempts de conflits. La plupart d'entre nous connaissent ces termes et nous faisons confiance chaque jour aux labels et à nos détaillants préférés, mais comment savons-nous que ces affirmations sont réelles ? De nombreux produits sont en réalité mal étiquetés ou portent des étiquettes trompeuses. Saviez-vous que l'on vend plus d'aliments biologiques qu'on n'en produit ? Ou bien qu’environ la moitié de toute l’huile d’olive présente dans les rayons des magasins américains contient des emballages portant des informations trompeuses ? L'utilisation de termes spécifiques peut justifier une tarification premium, ce qui incite à mal étiqueter les produits pour augmenter les marges. Frustrés par la fraude ou par la divulgation de la vérité, les consommateurs et les entreprises sont de plus en plus avertis. Ils exigent désormais de plus en plus de transparence sur les biens qu'ils achètent, que ce soit en matière de durabilité, d'approvisionnement éthique ou d'authenticité.
Aujourd'hui, la technologie blockchain d 'entreprise, associée aux capteurs et aux appareils de l'internet des objets (IoT), crée une base rentable pour la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Au lieu d'être une vision ambitieuse, un registre partagé et en temps quasi réel de la vérité peut désormais être enregistré et consulté par les membres d'un écosystème et partagé avec leurs clients. Cette avancée technologique permet désormais de vérifier rapidement l’authenticité de produits tels que l’huile d’olive de qualité supérieure ou le café équitable, ainsi que l’origine et le traitement de minéraux « sans conflit ». La bonne nouvelle, c’est que les choses ne font que commencer.
Notre livre Enterprise Blockchain Has Arrived adresse les cas d'utilisation, les considérations relatives au retour sur investissement, ainsi que l'adoption et la croissance futures de cette Technologie de pointe dans de multiples secteurs. Outre la chaîne d'approvisionnement et la logistique, nous examinons également l'adoption et les cas d'utilisation dans les secteurs de la banque et des services financiers, des soins de santé et des sciences de la vie, de l'administration publique et du secteur de l'énergie.
Voici un extrait du chapitre 11 sur la chaîne d’approvisionnement :
Comme indiqué plus haut, les systèmes de blockchain autorisés peuvent apporter de la visibilité et de meilleures données sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Les applications courantes incluent :
• Traçabilité des produits
• Authenticité et provenance du produit
• Transparence des processus
• Numérisation de la documentation et rationalisation des processus
Comme nous l'avons indiqué, le marché mondial des produits de contrefaçon représente un problème de plusieurs milliards de dollars et s'accroît rapidement. Une partie importante de ce chiffre, de l'ordre de 100 milliards de dollars par an, est due à de faux produits de luxe, notamment aux marques bien connues de sacs à main, de vêtements haut de gamme, de chaussures et d'accessoires. De nombreuses personnes qui achètent des produits de marque contrefaites ne se rendent peut-être pas compte que les produits sont faux, car elles les achètent en ligne sur des sites Web réputés, dans des magasins d'achat ou sur des répliques du site Web du détaillant ou du fabricant.
Dans les systèmes actuels de chaîne d’approvisionnement, il n’existe pas de moyen simple de suivre la provenance et l’authenticité d’un produit. Des systèmes centralisés plus sophistiqués ont utilisé des codes-barres, des codes électroniques uniques de produits (EPC) et la technologie RFID pour suivre les articles tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, ces systèmes dépendent d’autorités de certification centralisées et de bases de données centralisées, et sont donc fondamentalement peu sûrs car ils possèdent des points de défaillance uniques qui les rendent vulnérables aux cyberattaques et aux fraudes internes.
Les systèmes de blockchain décentralisés et immuables permettent de suivre les produits jusqu'à leur origine (traçabilité) et à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement (authenticité). Sur cette base, un certain nombre de projets Blockchain ont déjà déployé des applications décentralisées (app) qui utilisent des informations dans la chaîne d’approvisionnement pour authentifier qu’un produit, tel qu’un produit de luxe ou un produit alimentaire, est en fait authentique. La dApp permet à l'utilisateur de scanner un code QR sur le produit, ce qui permet de retracer et de valider l'authenticité du produit.
Une telle approche suit le produit ou ses composants à chaque étape de la chaîne, par exemple via une puce RFID ou NFC intégrée. À chaque étape de la chaîne, la puce RFID est scannée, un contrat intelligent est exécuté, puis plusieurs nœuds de confiance vérifient que les informations sont correctes avant qu'elles ne soient inscrites dans le grand livre de la blockchain. Chaque entrée dans le grand livre de la blockchain est cryptographiquement signée et cryptée, ce qui décourage la fraude et réduit les risques de piratage. Comme l'ensemble du processus de la chaîne d'approvisionnement devient transparent, il devient possible de valider l'authenticité du produit rapidement et à peu de frais. Tout produit qui ne permet pas l'authenticité basée sur DApp devient suspect, ce qui décourage la fraude.
La provenance permet d’aller plus loin dans l’authenticité en fournissant des informations sur l’historique complet d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, par exemple, l'historique de localisation, l'historique de conservation et les conditions environnementales pendant le trajet peuvent être suivis et stockés de manière immuable sur la Blockchain. Ce type d'informations — coordonnées GPS, identifiants de garde, données de température, informations de l'accéléromètre (pour l'évaluation des dommages) — est généralement fourni par des appareils de l'Internet des objets (IdO). Ces appareils envoient des flux de données qui, associés à un consensus décentralisé, sont ensuite écrits sur la blockchain. Étant donné que la technologie blockchain réduit les coûts de vérification, elle sera probablement généralisée et généralisera la vérification de l’authenticité et de la provenance des produits.
D’autres cas d’utilisation peuvent inclure la vérification des certifications de cultures spécialisées (par exemple commerce équitable, produits biologiques), l'origine et l'authenticité des biens de grande valeur (par ex. diamants, métaux précieux, produits de luxe, etc.), désignation « sans conflit » (c'est-à-dire PAS les diamants de sang ou le travail des enfants), et la provenance/authenticité des médicaments (c'est-à-dire les médicaments à usage humain). les produits pharmaceutiques — abordés au chapitre 12).
Vous pouvez acheter le livre directement sur Amazon.
Nous convions occasionnellement des chefs de file de l’industrie, des experts du milieu universitaire et des partenaires à nous faire part de leurs opinions et aperçus sur les tendances actuelles de la blockchain sur le blog Blockchain Pulse. Bien que les opinions exprimées dans ces articles de blog soient les leurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM, ce blog s’efforce d’accueillir tous les points de vue.
Découvrez comment cette étude sur les consommateurs réalisée en 2024 révèle l'importance d'intégrer l’IA, les assistants virtuels et l’AR/VR pour améliorer les expériences d’achat.
Découvrez les mesures que vos clients du secteur de la vente au détail et des biens de consommation peuvent prendre pour stimuler la croissance et fidéliser leur clientèle à l’ère de l’IA.
Découvrez comment tirer parti du personnel renforcé par l’IA pour vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et améliorer la productivité des employés.
Rationalisez les opérations du secteur de la vente au détail et améliorez l’expérience client à l’aide des solutions IBM pour la vente au détail.
Les services de conseil en matière de vente au détail et de produits de consommation permettent de créer des relations privilégiées avec les consommateurs tout en améliorant la durabilité et la rentabilité.
Offrez une assistance omnicanale à grande échelle avec les retail chatbots optimisés par IBM watsonx Assistant.
Améliorez les opérations du secteur de la vente au détail, favorisez la durabilité et offrez des expériences utilisateur fluides grâce aux solutions technologiques IBM pour la vente au détail.