Qu’est-ce qu’AWS Monitoring ?

L'AWS Monitoring est le processus de suivi, de collecte et d’analyse des données provenant de la plateforme de cloud computing Amazon Web Services (AWS). Il permet d'optimiser les ressources AWS, d'identifier les problèmes de performance, de gérer les coûts et de maintenir une infrastructure cloud sécurisée.
Avec plus de 30 % du marché du cloud, AWS gère plus d'infrastructures que n'importe quel autre fournisseur d'infrastructure cloud 1 Les entreprises utilisent AWS pour l'hébergement web, le stockage de données, l'analyse de big data, le développement d'applications mobiles et les services informatiques d'entreprise.
Pour ces entreprises, le contrôle de leur workload est critique. Cela leur permet de suivre les indicateurs de performance, les journaux système et les événements afin de garantir que les environnements AWS fonctionnent comme prévu.
Sans AWS Monitoring, les problèmes de performance peuvent se multiplier indétectables, les coûts peuvent grimper en flèche à partir de ressources surdimensionnées et les vulnérabilités en matière de sécurité peuvent rester exposées. Par exemple, un trafic réseau excessif peut surcharger une unité centrale de traitement (CPU) et provoquer des goulots d'étranglement. Ou encore, des conteneurs de stockage cloud mal configurés peuvent exposer des données sensibles via un accès public.
Les outils de surveillance AWS peuvent identifier ces problèmes et déclencher des réponses automatisées, comme l'appel des fonctions AWS Lambda pour la résolution, ou l'alerte des équipes pour un dépannage manuel. Cela permet aux entreprises de maintenir des performances optimales, de réduire leurs coûts, de renforcer leur posture de sécurité et de prendre des décisions fondées sur les données concernant leur infrastructure.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
AWS Monitoring permet de garantir la fiabilité, la disponibilité et les performances des ressources cloud AWS. Il offre une visibilité sur les infrastructures AWS afin que les entreprises puissent détecter et résoudre les problèmes de manière proactive, réduisant ainsi les interruptions et minimisant le temps d’arrêt.
La surveillance permet de révéler la santé opérationnelle des ressources cloud basées sur le cloud, notamment la capacité de calcul, les systèmes de stockage et l’infrastructure réseau.
Par exemple, si un serveur est fortement sollicité par le trafic des clients, la surveillance déclenche une mise à l'échelle automatique pour ajouter des serveurs supplémentaires. Cela permet d'éviter les pannes d'application et de garantir des temps de réponse constants, même en cas de pics de trafic, afin que les applications restent accessibles aux utilisateurs finaux.
En recueillant des données sur les ressources AWS, la surveillance permet d'optimiser les configurations afin d'accroître la vitesse et l'efficacité.
Par exemple, si les utilisateurs en Asie rencontrent des problèmes de lenteur de chargement des pages, les outils de surveillance peuvent mettre en cache le contenu à Singapour, plus proche de leur emplacement. Cela permet de réduire la latence et d'accélérer le chargement des pages, ce qui garantit une diffusion fluide et améliore l'expérience de l'utilisateur.
Les coûts liés au cloud constituent souvent l'un des postes les plus importants du budget informatique d'une entreprise.
La surveillance permet d'identifier les ressources AWS sous-utilisées ou inutiles afin d'optimiser les coûts du cloud. Par exemple, un serveur virtuel qui n'utilise que 10 % de la mémoire allouée pour son workload peut risquer de gaspiller 90 % de ses coûts de mémoire. L'AWS Monitoring peut aider à redimensionner automatiquement les instances et à fermer les ressources inutilisées pendant les heures creuses.
La surveillance détecte des activités suspectes ou des changements inhabituels dans les infrastructures AWS qui pourraient indiquer des menaces de sécurité, comme des appels d’API non autorisés, des transferts de données et des modifications de configuration inhabituels.
Par exemple, lorsque les outils de surveillance détectent des tentatives de connexion échouées à plusieurs reprises, ils peuvent bloquer l'adresse IP source et déclencher des notifications de sécurité.
La surveillance permet d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent et n'aient un impact sur les utilisateurs finaux. Il peut s’agir de l’approche des limites de capacité, de la dégradation des tendances en matière de performances et de l’expiration des certificats SSL.
Par exemple, le fait de surveiller une base de données dont la capacité de stockage dépasse 90 % déclenche des alertes aux développeurs pour qu'ils ajoutent de l'espace avant une panne de base de données.
AWS Monitoring collecte et analyse en permanence les données provenant de l’infrastructure AWS.
Les données de surveillance comprennent généralement les indicateurs de performance, l'utilisation des ressources et les taux d'erreur des serveurs, des bases de données et des applications, ainsi que les journaux du système tels que les appels API, les changements de configuration, l'activité du réseau et les événements de sécurité.
Des outils analysent ces données pour identifier les tendances, détecter les anomalies et visualiser les performances en temps réel grâce à des tableaux de bord.
Les outils de surveillance AWS peuvent ensuite alerter les équipes en cas de problèmes potentiels à des fins de dépannage et d'analyse des causes profondes. Ils peuvent également résoudre automatiquement certains problèmes, notamment l’ajout de ressources ou le redémarrage des services AWS.
Par exemple, lorsque des clients abandonnent des paniers d'achat en ligne en raison d'échecs de paiement, la surveillance AWS peut identifier les erreurs de passerelle de paiement et alerter l'équipe DevOps. Ils peuvent ensuite enquêter et corriger le paramètre de délai d’expiration obsolète, minimisant ainsi les pertes de revenus.
La tarification d'AWS Monitoring évolue généralement en fonction du nombre d'indicateurs personnalisés, des volumes d'ingestion de journaux et de la fréquence d'analyse, en fonction des services utilisés.
AWS Monitoring suit automatiquement les performances et la consommation de ressources sur l’ensemble des composants de l’infrastructure AWS.
Ces indicateurs aident les équipes à identifier les ressources surdimensionnées, à prévoir les besoins en capacité et à détecter la dégradation des performances avant qu’elle n’affecte les utilisateurs.
Amazon CloudWatch, la base d’AWS Monitoring, est le principal outil pour collecter ces données. Il recueille, regroupe et analyse automatiquement les indicateurs de tous les services AWS. D'autres outils AWS comme X-Ray et CloudTrail s'intègrent à CloudWatch pour fournir une vue unifiée de la santé, des performances et de la sécurité du système.
EC2 fournit des virtual servers qui exécutent des application dans le cloud avec une capacité informatique à la demande.
Les principaux indicateurs EC2 sont les suivants :
ECS et EKS, les services de conteneurs natifs d'Amazon, déployer et orchestrer des conteneurs à l’échelle.
Les principaux indicateurs du conteneur sont les suivants :
RDS fournit des bases de données gérées dans les environnements cloud d’AWS.
Les principaux indicateurs RDS sont les suivants :
Lambda fournit de l’informatique sans serveur (ou serverless) pour des tâches comme le redimensionnement d’images ou la mise à jour de bases de données.
Les indicateurs clés de Lambda comprennent :
ELB distribue le trafic entrant aux ressources cloud appropriées pour aider à maintenir une disponibilité élevée.
Les principaux indicateurs de l'ELB sont les suivants :
La surveillance des performances d'AWS permet de suivre le comportement des applications, mais uniquement avec une configuration manuelle et l'instrumentation du code.
Les applications sont rarement isolées - elles se connectent à des processeurs de paiement externes, à des API tierces et à des bases de données non-AWS.
Le suivi de ces interactions permet de déterminer si les problèmes de performance proviennent des ressources AWS ou de dépendances externes. Il permet également de comprendre comment les utilisateurs finaux interagissent avec les applications.
AWS X-Ray, un service de traçage distribué, est l'outil principal pour collecter ces indicateurs. Lorsque le code est instrumenté avec son SDK, X-Ray trace les requêtes au fur et à mesure qu'elles se déplacent dans les applications, offrant une visibilité sur la latence, les erreurs et les goulets d'étranglement dans les services AWS.
Les principaux indicateurs de surveillance des performances des applications sont les suivants :
AWS Monitoring suit automatiquement l’activité et les modifications de configuration au sein d’un compte AWS. Ces indicateurs permettent d’identifier qui a accédé aux données sensibles, de détecter les violations de politiques et de prouver la conformité réglementaire.
Les différents services AWS Security offrent des avantages différents en matière de sécurité, tels que les analyses rétrospectives, le suivi des configurations et la détection des menaces. Certains, comme CloudTrail, enregistrent l’activité de base par défaut, tandis que d’autres, comme GuardDuty et Config, nécessitent une configuration explicite.
Les principaux services de sécurité native d'AWS sont les suivants :
Les principaux indicateurs de sécurité sont les suivantes :
AWS Monitoring peut suivre les indicateurs métier, mais nécessite une configuration personnalisée, les entreprises les définissant et les envoyant aux outils AWS Monitoring en tant qu’indicateurs personnalisés.
Ces indicateurs, comme le chiffre d’affaires, le délai de traitement des commandes ou la satisfaction client, peuvent aider à relier les performances techniques aux résultats commerciaux, à justifier les dépenses liées au cloud et à identifier l’impact des problèmes du système sur les revenus.
Les principaux indicateurs opérationnels et commerciaux comprennent :
La surveillance permet de répondre à ce qui ne va pas, tandis que l'observabilité permet d'expliquer pourquoi cela se produit.
Les solutions de surveillance AWS comprennent généralement des fonctionnalités d'observabilité AWS. Les deux travaillent ensemble pour résoudre les problèmes et maintenir la fiabilité.
La surveillance prend en compte des indicateurs prédéfinis tels que l’utilisation du CPU et la latence du réseau pour offrir un aperçu des performances du système, mais elle donne peu d’informations sur la raison pour laquelle un problème se produit. Par exemple, la surveillance peut identifier une utilisation élevée du processeur sur un serveur Web, mais pas la cause racine.
L'observabilité met en corrélation plusieurs types de données de télémétrie – indicateurs, événements, journaux et traces (données MELT) afin de fournir une vue en temps réel des environnements AWS. Elle a évolué, passant d'une surveillance traditionnelle à une gestion de la complexité des architectures natives du cloud.
Les informations de Gartner vous aident à évaluer votre état de préparation à l’analytique dans le cloud afin que vous puissiez faire évoluer vos pipelines de données, améliorer les performances et prendre en charge les workloads hybrides en toute confiance.
Découvrez comment une approche plateforme de l’analytique dans le cloud offre une meilleure évolutivité, une plus grande agilité et une valeur ajoutée tout au long du cycle de vie de vos données.
Téléchargez le rapport de validation économique ESG pour découvrir comment IBM Storage FlashSystem améliore la protection des données, favorise la continuité des activités et réduit les coûts.
Découvrez comment des modèles d’IA plus petits, ouverts et adaptés à vos besoins peuvent vous aider à obtenir plus rapidement un retour sur investissement mesurable, et comment l’informatique quantique s’associera à l’IA pour relever des défis qui semblent impossibles.
Accélérez l’identification des incidents des systèmes hybrides grâce à des analyses opérationnelles en temps quasi réel.
Obtenez des résultats qui transforment votre entreprise grâce à des solutions d’analytique dans le cloud qui vous permettent d’analyser facilement les données et de créer des modèles de machine learning.
Explorez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud.
Obtenez des informations en temps réel à partir de vos données IBM Z grâce à des analyses puissantes qui relient le mainframe et le cloud, afin que vous puissiez agir plus rapidement, réduire les risques et prendre des décisions plus intelligentes.
1 AWS, Microsoft, Google Fight For USD 90B Q4 2024 cloud Market Partager , CRN.com, 13 février 2025.