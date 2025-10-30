Opérations métier Cloud DevOps Infrastructure informatique Sécurité

Qu’est-ce que l’AWS Monitoring ?

Publié 30 octobre 2025
Une femme avec des lunettes et des cheveux attachés travaille à un bureau, regardant plusieurs écrans d'ordinateur affichant diverses visualisations de données.

Auteurs

Gregg Lindemulder

Staff Writer

IBM Think

Annie Badman

Staff Writer

IBM Think

Qu’est-ce qu’AWS Monitoring ?

L'AWS Monitoring est le processus de suivi, de collecte et d’analyse des données provenant de la plateforme de cloud computing Amazon Web Services (AWS). Il permet d'optimiser les ressources AWS, d'identifier les problèmes de performance, de gérer les coûts et de maintenir une infrastructure cloud sécurisée.

Avec plus de 30 % du marché du cloud, AWS gère plus d'infrastructures que n'importe quel autre fournisseur d'infrastructure cloud 1 Les entreprises utilisent AWS pour l'hébergement web, le stockage de données, l'analyse de big data, le développement d'applications mobiles et les services informatiques d'entreprise.

Pour ces entreprises, le contrôle de leur workload est critique. Cela leur permet de suivre les indicateurs de performance, les journaux système et les événements afin de garantir que les environnements AWS fonctionnent comme prévu.

Sans AWS Monitoring, les problèmes de performance peuvent se multiplier indétectables, les coûts peuvent grimper en flèche à partir de ressources surdimensionnées et les vulnérabilités en matière de sécurité peuvent rester exposées. Par exemple, un trafic réseau excessif peut surcharger une unité centrale de traitement (CPU) et provoquer des goulots d'étranglement. Ou encore, des conteneurs de stockage cloud mal configurés peuvent exposer des données sensibles via un accès public.

Les outils de surveillance AWS peuvent identifier ces problèmes et déclencher des réponses automatisées, comme l'appel des fonctions AWS Lambda pour la résolution, ou l'alerte des équipes pour un dépannage manuel. Cela permet aux entreprises de maintenir des performances optimales, de réduire leurs coûts, de renforcer leur posture de sécurité et de prendre des décisions fondées sur les données concernant leur infrastructure.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Pourquoi AWS Monitoring est-il important ?

AWS Monitoring permet de garantir la fiabilité, la disponibilité et les performances des ressources cloud AWS. Il offre une visibilité sur les infrastructures AWS afin que les entreprises puissent détecter et résoudre les problèmes de manière proactive, réduisant ainsi les interruptions et minimisant le temps d’arrêt.

Maintenir la fiabilité et la disponibilité

La surveillance permet de révéler la santé opérationnelle des ressources cloud basées sur le cloud, notamment la capacité de calcul, les systèmes de stockage et l’infrastructure réseau.

Par exemple, si un serveur est fortement sollicité par le trafic des clients, la surveillance déclenche une mise à l'échelle automatique pour ajouter des serveurs supplémentaires. Cela permet d'éviter les pannes d'application et de garantir des temps de réponse constants, même en cas de pics de trafic, afin que les applications restent accessibles aux utilisateurs finaux. 

Améliorer les performances 

En recueillant des données sur les ressources AWS, la surveillance permet d'optimiser les configurations afin d'accroître la vitesse et l'efficacité.

Par exemple, si les utilisateurs en Asie rencontrent des problèmes de lenteur de chargement des pages, les outils de surveillance peuvent mettre en cache le contenu à Singapour, plus proche de leur emplacement. Cela permet de réduire la latence et d'accélérer le chargement des pages, ce qui garantit une diffusion fluide et améliore l'expérience de l'utilisateur.

Gérer les coûts AWS

Les coûts liés au cloud constituent souvent l'un des postes les plus importants du budget informatique d'une entreprise.

La surveillance permet d'identifier les ressources AWS sous-utilisées ou inutiles afin d'optimiser les coûts du cloud. Par exemple, un serveur virtuel qui n'utilise que 10 % de la mémoire allouée pour son workload peut risquer de gaspiller 90 % de ses coûts de mémoire. L'AWS Monitoring peut aider à redimensionner automatiquement les instances et à fermer les ressources inutilisées pendant les heures creuses. 

Sécurité accrue

La surveillance détecte des activités suspectes ou des changements inhabituels dans les infrastructures AWS qui pourraient indiquer des menaces de sécurité, comme des appels d’API non autorisés, des transferts de données et des modifications de configuration inhabituels.

Par exemple, lorsque les outils de surveillance détectent des tentatives de connexion échouées à plusieurs reprises, ils peuvent bloquer l'adresse IP source et déclencher des notifications de sécurité.

Anticiper les problèmes

La surveillance permet d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent et n'aient un impact sur les utilisateurs finaux. Il peut s’agir de l’approche des limites de capacité, de la dégradation des tendances en matière de performances et de l’expiration des certificats SSL.

Par exemple, le fait de surveiller une base de données dont la capacité de stockage dépasse 90 % déclenche des alertes aux développeurs pour qu'ils ajoutent de l'espace avant une panne de base de données.

AI Academy

Se préparer à l’IA avec le cloud hybride

Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Accéder à l’épisode

Comment fonctionne AWS Monitoring ?

AWS Monitoring collecte et analyse en permanence les données provenant de l’infrastructure AWS.

Les données de surveillance comprennent généralement les indicateurs de performance, l'utilisation des ressources et les taux d'erreur des serveurs, des bases de données et des applications, ainsi que les journaux du système tels que les appels API, les changements de configuration, l'activité du réseau et les événements de sécurité.

Des outils analysent ces données pour identifier les tendances, détecter les anomalies et visualiser les performances en temps réel grâce à des tableaux de bord.

Les outils de surveillance AWS peuvent ensuite alerter les équipes en cas de problèmes potentiels à des fins de dépannage et d'analyse des causes profondes. Ils peuvent également résoudre automatiquement certains problèmes, notamment l’ajout de ressources ou le redémarrage des services AWS.

Par exemple, lorsque des clients abandonnent des paniers d'achat en ligne en raison d'échecs de paiement, la surveillance AWS peut identifier les erreurs de passerelle de paiement et alerter l'équipe DevOps. Ils peuvent ensuite enquêter et corriger le paramètre de délai d’expiration obsolète, minimisant ainsi les pertes de revenus.

La tarification d'AWS Monitoring évolue généralement en fonction du nombre d'indicateurs personnalisés, des volumes d'ingestion de journaux et de la fréquence d'analyse, en fonction des services utilisés.

Indicateurs clés pour AWS Monitoring

Pour fournir une couverture complète, AWS Monitoring suit généralement les indicateurs dans quatre domaines principaux :

  • Performances et utilisation de l’infrastructure
  • Performances et comportement des applications
  • La sécurité et la conformité
  • Indicateurs opérationnels et métier

Performances et utilisation de l’infrastructure

AWS Monitoring suit automatiquement les performances et la consommation de ressources sur l’ensemble des composants de l’infrastructure AWS.

Ces indicateurs aident les équipes à identifier les ressources surdimensionnées, à prévoir les besoins en capacité et à détecter la dégradation des performances avant qu’elle n’affecte les utilisateurs.

Amazon CloudWatch, la base d’AWS Monitoring, est le principal outil pour collecter ces données. Il recueille, regroupe et analyse automatiquement les indicateurs de tous les services AWS. D'autres outils AWS comme X-Ray et CloudTrail s'intègrent à CloudWatch pour fournir une vue unifiée de la santé, des performances et de la sécurité du système.

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

EC2 fournit des virtual servers qui exécutent des application dans le cloud avec une capacité informatique à la demande.

Les principaux indicateurs EC2 sont les suivants :

  • Utilisation du CPU : pourcentage d'utilisation des unités de calcul allouées
  • E/S disque : taux de lecture et d'écriture à partir des volumes de stockage attachés
  • Trafic réseau : données entrant et sortant de l'instance EC2
  • Vérifications d’état : des vérifications de santé du système et des instances qui vérifient l’accessibilité et détectent les problèmes matériels ou logiciels 

ECS (Elastic Container Service) et EKS (Elastic Kubernetes Service)

ECS et EKS, les services de conteneurs natifs d'Amazon, déployer et orchestrer des conteneurs à l’échelle.

Les principaux indicateurs du conteneur sont les suivants :

  • Utilisation des ressources : utilisation du processeur, de la mémoire et du réseau
  • Logs de performance : informations de diagnostic comme des échecs de redémarrage de conteneur pour l'analyse de cause racine
  • Performances du réseau : trafic réseau entre les conteneurs, les services et les ressources externes

Amazon RDS (relational Database Service)

RDS fournit des bases de données gérées dans les environnements cloud d’AWS.

Les principaux indicateurs RDS sont les suivants :

  • Connexions aux bases de données : nombre de connexions actives à chaque instance de base de données RDS
  • Latence des requêtes : temps nécessaire pour exécuter les requêtes de base de données
  • Utilisation du stockage : espace disque consommé par les bases de données

AWS Lambda

Lambda fournit de l’informatique sans serveur (ou serverless) pour des tâches comme le redimensionnement d’images ou la mise à jour de bases de données.

Les indicateurs clés de Lambda comprennent :

  • Nombre d'invocations : nombre de fois qu'une fonction est exécutée
  • Durée : temps nécessaire à l’exécution de chaque fonction
  • Erreurs : nombre d'échecs d'exécution des fonctions

Elastic Load Balancing (ELB)

ELB distribue le trafic entrant aux ressources cloud appropriées pour aider à maintenir une disponibilité élevée.

Les principaux indicateurs de l'ELB sont les suivants :

  • Latence : délai de traitement des demandes via l’équilibreur de charge
  • Nombre de requêtes : nombre total de requêtes traitées par l’équilibreur de charge  
  • Nombre de connexions actives : connexions simultanées entre les clients et les cibles
  • Octets traités : total des octets traités par l'équilibreur de charge

Performances et comportement des applications

La surveillance des performances d'AWS permet de suivre le comportement des applications, mais uniquement avec une configuration manuelle et l'instrumentation du code.

Les applications sont rarement isolées - elles se connectent à des processeurs de paiement externes, à des API tierces et à des bases de données non-AWS.

Le suivi de ces interactions permet de déterminer si les problèmes de performance proviennent des ressources AWS ou de dépendances externes. Il permet également de comprendre comment les utilisateurs finaux interagissent avec les applications.

AWS X-Ray, un service de traçage distribué, est l'outil principal pour collecter ces indicateurs. Lorsque le code est instrumenté avec son SDK, X-Ray trace les requêtes au fur et à mesure qu'elles se déplacent dans les applications, offrant une visibilité sur la latence, les erreurs et les goulets d'étranglement dans les services AWS.

Les principaux indicateurs de surveillance des performances des applications sont les suivants :

  • Taux de demandes : volume et structure des demandes entrantes, révélateurs des pics de trafic et des tendances d'utilisation
  • Taux d'erreur : transactions échouées, processus plantés et connexions API interrompues
  • Surveillance des utilisateurs : données sur l’expérience utilisateur réelles, temps de chargement des pages, erreurs JavaScript, taux de clics
  • Traçage réparti : parcours de requête de bout en bout à travers des microservices, repérant où se produisent les goulots d'étranglement ou les défaillances 

Sécurité et conformité 

AWS Monitoring suit automatiquement l’activité et les modifications de configuration au sein d’un compte AWS. Ces indicateurs permettent d’identifier qui a accédé aux données sensibles, de détecter les violations de politiques et de prouver la conformité réglementaire.

Les différents services AWS Security offrent des avantages différents en matière de sécurité, tels que les analyses rétrospectives, le suivi des configurations et la détection des menaces. Certains, comme CloudTrail, enregistrent l’activité de base par défaut, tandis que d’autres, comme GuardDuty et Config, nécessitent une configuration explicite.

Les principaux services de sécurité native d'AWS sont les suivants :

  • AWS CloudTrail : suit chaque appel d’API dans les environnements AWS, journalisation de qui a fait quoi et quand, ce qui est essentiel pour l’audit et l’investigation des incidents.
  • Config. AWS : enregistre comment les ressources AWS sont configurées et suit les changements au fil du temps, ce qui permet de prouver la conformité et l'application des politiques.
  • Amazon Inspector : un service de gestion de la sécurité et des vulnérabilités qui analyse automatiquement les instances EC2 et les conteneurs à la recherche de vulnérabilités connues et d'écarts par rapport aux bonnes pratiques en matière de sécurité.
  • Amazon GuardDuty : un service de détection continue des menaces qui utilise le machine learning pour détecter les activités malveillantes, notamment le minage de crypto-monnaies, les tentatives d’accès non autorisées et les appels API inhabituels via un compte AWS.

Les principaux indicateurs de sécurité sont les suivantes :

  • Appels d’API : les appels d’API sont des communications entre les API AWS et les programmes logiciels pour demander des données, des services ou des actions. La source, la destination et le délai sont enregistrés pour tous les appels.
  • Accès non autorisé : toute activité de connexion inhabituelle ou malveillante.
  • Changements de configuration : modifications apportées aux configurations des ressources AWS pour la conformité et l’audit. Par exemple, des modifications apportées aux autorisations des utilisateurs ou au chiffrement des données peuvent affecter la conformité aux politiques de sécurité ou aux réglementations en matière de protection des données.
  • Analyse du trafic réseau : trafic réseau via des clouds privés virtuels (VPC) afin de détecter les menaces de sécurité telles que les erreurs de configuration ou les tentatives d'exfiltration des données.

Indicateurs opérationnels et métier

AWS Monitoring peut suivre les indicateurs métier, mais nécessite une configuration personnalisée, les entreprises les définissant et les envoyant aux outils AWS Monitoring en tant qu’indicateurs personnalisés.

Ces indicateurs, comme le chiffre d’affaires, le délai de traitement des commandes ou la satisfaction client, peuvent aider à relier les performances techniques aux résultats commerciaux, à justifier les dépenses liées au cloud et à identifier l’impact des problèmes du système sur les revenus.

Les principaux indicateurs opérationnels et commerciaux comprennent :

  • Temps de réponse du service client : À quelle vitesse les systèmes répondent-ils aux demandes des clients ?
  • Délai de traitement des commandes : délai moyen de traitement et d’expédition des commandes e-commerce
  • Activité des utilisateurs : utilisateurs actifs quotidiens et mensuels, nouvelles inscriptions et nombre de sessions
  • Chiffre d’affaires : valeur monétaire totale des achats sur une période donnée
  • Facturation AWS : la détection des anomalies peut identifier des pics d’utilisation inhabituels pour permettre aux équipes d’effectuer des ajustements rentables et d’atteindre les seuils budgétaires

Surveillance et observabilité

La surveillance permet de répondre à ce qui ne va pas, tandis que l'observabilité permet d'expliquer pourquoi cela se produit.

Les solutions de surveillance AWS comprennent généralement des fonctionnalités d'observabilité AWS. Les deux travaillent ensemble pour résoudre les problèmes et maintenir la fiabilité.

Surveillance

La surveillance prend en compte des indicateurs prédéfinis tels que l’utilisation du CPU et la latence du réseau pour offrir un aperçu des performances du système, mais elle donne peu d’informations sur la raison pour laquelle un problème se produit. Par exemple, la surveillance peut identifier une utilisation élevée du processeur sur un serveur Web, mais pas la cause racine. 

Observabilité

L'observabilité met en corrélation plusieurs types de données de télémétrie – indicateurs, événements, journaux et traces (données MELT) afin de fournir une vue en temps réel des environnements AWS. Elle a évolué, passant d'une surveillance traditionnelle à une gestion de la complexité des architectures natives du cloud.
Solutions connexes
IBM Z Operational Log and Data Analytics 

Accélérez l’identification des incidents des systèmes hybrides grâce à des analyses opérationnelles en temps quasi réel.

 Découvrir IBM Z
Solutions d’analytique dans le cloud

Obtenez des résultats qui transforment votre entreprise grâce à des solutions d’analytique dans le cloud qui vous permettent d’analyser facilement les données et de créer des modèles de machine learning.

 Découvrir les solutions d’analytique dans le cloud
Services de conseil en cloud

Explorez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud.

 Découvrir les services de conseil cloud
Passez à l’étape suivante

Obtenez des informations en temps réel à partir de vos données IBM Z grâce à des analyses puissantes qui relient le mainframe et le cloud, afin que vous puissiez agir plus rapidement, réduire les risques et prendre des décisions plus intelligentes.

 Découvrir IBM Z Obtenir plus d'informations
Notes de bas de page

1 AWS, Microsoft, Google Fight For USD 90B Q4 2024 cloud Market Partager , CRN.com, 13 février 2025.