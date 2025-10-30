Qu’est-ce qu’AWS Monitoring ?

Avec plus de 30 % du marché du cloud, AWS gère plus d'infrastructures que n'importe quel autre fournisseur d'infrastructure cloud 1 Les entreprises utilisent AWS pour l'hébergement web, le stockage de données, l'analyse de big data, le développement d'applications mobiles et les services informatiques d'entreprise.

Pour ces entreprises, le contrôle de leur workload est critique. Cela leur permet de suivre les indicateurs de performance, les journaux système et les événements afin de garantir que les environnements AWS fonctionnent comme prévu.

Sans AWS Monitoring, les problèmes de performance peuvent se multiplier indétectables, les coûts peuvent grimper en flèche à partir de ressources surdimensionnées et les vulnérabilités en matière de sécurité peuvent rester exposées. Par exemple, un trafic réseau excessif peut surcharger une unité centrale de traitement (CPU) et provoquer des goulots d'étranglement. Ou encore, des conteneurs de stockage cloud mal configurés peuvent exposer des données sensibles via un accès public.

Les outils de surveillance AWS peuvent identifier ces problèmes et déclencher des réponses automatisées, comme l'appel des fonctions AWS Lambda pour la résolution, ou l'alerte des équipes pour un dépannage manuel. Cela permet aux entreprises de maintenir des performances optimales, de réduire leurs coûts, de renforcer leur posture de sécurité et de prendre des décisions fondées sur les données concernant leur infrastructure.