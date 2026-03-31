Qu’est-ce que la planification des investissements en actifs  ?

L’AIP aide la partie prenante à prendre des décisions d’investissement plus éclairées tout au long du cycle de vie de l’actif, de l’acquisition à l’élimination, en passant par les opérations et le site maintenance.

Dans les secteurs qui dépendent d’actifs physiques importants et complexes pour leur cœur de métier, l’AIP fournit un cadre analytique et opérationnel qui aide à optimiser les investissements en capital, à équilibrer les coûts et à maintenir la conformité réglementaire.

Les solutions d’AIP sont très demandées dans le monde entier. Un rapport récent évalue le marché à près de 700 millions de dollars et prévoit qu’il atteindra 1,78 milliard de dollars d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11 %.1