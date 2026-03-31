Qu’est-ce que la planification des investissements en actifs  ?

La planification des investissements en actifs (AIP) est une approche de la gestion des actifs fondée sur les données qui aide les entreprises à mieux répartir leur capital sur l’ensemble de leur parc d’actifs.
L’AIP aide la partie prenante à prendre des décisions d’investissement plus éclairées tout au long du cycle de vie de l’actif, de l’acquisition à l’élimination, en passant par les opérations et le site maintenance.
Dans les secteurs qui dépendent d’actifs physiques importants et complexes pour leur cœur de métier, l’AIP fournit un cadre analytique et opérationnel qui aide à optimiser les investissements en capital, à équilibrer les coûts et à maintenir la conformité réglementaire.
Les solutions d’AIP sont très demandées dans le monde entier. Un rapport récent évalue le marché à près de 700 millions de dollars et prévoit qu’il atteindra 1,78 milliard de dollars d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11 %.1
Avant la généralisation des outils numériques, les entreprises s’appuyaient sur des feuilles de calcul et d’autres workflows manuels obsolètes pour gérer leurs investissements en capital. Aujourd’hui, les logiciels de planification des investissements en actifs tirent parti de technologies modernes telles que l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour optimiser les investissements en capital, augmenter la performance des actifs et atténuer les risques.
Les solutions d’AIP avancées sont souvent intégrées à d’autres types de solutions logicielles telles que les systèmes de gestion des actifs (EAM) et les plateformes de gestion de la performance des actifs (APM) afin d’accroître l’efficacité et de rationaliser les workflows. Les solutions d’AIP modernes aident à combler le fossé entre les équipes financières et opérationnelles grâce à des analyses prédictives, qui indiquent le meilleur moment pour réparer ou remplacer un actif en perturbant le moins possible les processus lié au cœur de métier.
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Au fond, les solutions de planification des investissements en actifs (AIP) aident les entreprises à prendre des décisions plus éclairées concernant les infrastructures critiques et l’investissement en actifs en répondant à trois questions importantes :
Pour répondre à ces questions, les cadres des exigences AIP modernes suivent généralement un processus en six étapes.
Dans la première étape du cadre des exigences d’AIP, les solutions d’AIP collectent des données sur les actifs à partir de différentes sources et les normalisent par le biais de plateformes de gestion des actifs (ITAM) et d’autres outils.
Les plateformes d’AIP modernes et les solutions d’ITAM peuvent collecter et normaliser des données provenant d’une large gamme de sources. Ces sources incluent des plateformes d’EAM, des solutions de systèmes de gestion de la maintenance informatisée (CMMS) et des capteurs Internet des objets (IdO) fixés sur des actifs individuels.
Ensuite, les entreprises évaluent soigneusement la santé et les risques liés aux actifs en utilisant le maintenance conditionnelle (CM), une approche de maintenance prédictive qui repose sur des données en temps réel.
La maintenance conditionnelle aide les équipes à évaluer les probabilités de défaillance de certains actifs, à choisir des indicateurs clés de performance (KPI) pertinents et à identifier les actifs qui présentent le plus grand risque pour les opérations de l’entreprise.
La planification ascendante est une approche stratégique de la planification financière et opérationnelle qui utilise les données des actif et l’historique de maintenance pour identifier des besoins spécifiques en actifs.
À ce stade, les équipes s’efforcent de mesurer et même de prévoir les conditions opérationnelles réelles susceptibles d’influer sur la santé des actifs, telles que les conditions météorologiques, l’humidité et les températures extrêmes.
À l’aide d’outils de simulation avancés tels que jumeaux numériques, les entreprises élaborent plusieurs scénarios d’investissement au cours de la quatrième phase de l’AIP. Elles utilisent des outils avancés pour voir comment chaque scénario pourrait évoluer à court et long terme.
Chaque scénario d’investissement est évalué en fonction du risque lié aux actifs, des coûts de maintenance et de la durabilité.
Une fois qu’un plan d’investissement en actifs spécifique est approuvé, les équipes des opérations et de la maintenance prennent le relais et commencent à l’exécuter en fonction des objectifs stratégiques de l’entreprise.
Elles commencent par intégrer le plan dans les workflows existants afin d’accroître l’efficacité. L’automatisation par l’IA joue un rôle clé au cours de cette phase en rationalisant l’exécution et en réduisant le nombre de tâches manuelles que les équipes de maintenance et d’exploitation doivent effectuer.
La dernière phase du workflow d’AIP est la surveillance continue des actifs tout au long de leur cycle de vie, dans le but d’identifier les moyens d’améliorer la santé et les performances des actifs au fil du temps.
Même les solutions d’AIP les plus avancées nécessitent une surveillance constante, en utilisant des informations en temps réel issues des données de l’IdO pour améliorer les prévisions et permettre aux parties prenantes de prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
Les entreprises qui mettent en œuvre des solutions modernes de planification des investissements en actifs (AIP) peuvent générer des bénéfices significatifs à tous les niveaux de l’entreprise. Voici quelques-uns des plus convaincants :
La planification des investissements en actifs (AIP) est utilisée largement dans un ensemble diversifié de secteurs, partout où l’achat, l’exploitation et la maintenance des actifs physiques constituent une priorité. Voici cinq cas d’utilisation qui montrent comment les entreprises s’appuient sur l’AIP pour optimiser leur cœur de métier.
Dans le secteur des services publics, les fournisseurs d’électricité et d’eau doivent gérer des réseaux d’infrastructures vastes, complexes et souvent vieillissants. L’AIP les aide à donner la priorité aux investissements dans des actifs critiques tels que les stations d’épuration et les réseaux électriques. Les solutions modernes d’AIP aident partie prenante à prendre des décisions plus éclairées et à trouver un équilibre entre les problèmes de fiabilité liés au vieillissement des infrastructures et le coût potentiel des initiatives de modernisation.
Certains fournisseurs de services publics utilisent des simulations pour voir comment différents scénarios d’investissement évolueront à l’avenir et évaluer s’ils doivent remplacer des transformateurs vieillissants ou investir dans une nouvelle technologie de maintenance prédictive. Les solutions d’AIP aident les dirigeants à intégrer les données APM dans les modèles d’investissement afin qu’ils puissent prendre des décisions d’investissement plus éclairées et fondées sur les données.
Les agences de transport sont responsables de certaines des infrastructures les plus vitales au monde, notamment les routes, les chemins de fer et les aéroports. Les outils d’AIP modernes les aident à mieux gérer ces vastes actifs interconnectés avec des applications qui peuvent automatiser les tâches, simuler des plans complexes et permettre une prise de décision fondée sur les données.
Les outils modernes d’AIP aident les agences de transport à évoluer au-delà des approches obsolètes de maintenance réactive en centralisant les données sur les actifs et en appliquant l’analytique à l’ensemble de leurs portefeuilles d’actifs. Les entreprises qui s’appuient sur l’AIP peuvent mieux prévoir la dégradation des actifs et évaluer plusieurs scénarios d’investissement à la fois, en hiérarchisant leurs interventions sur la base de données en temps réel concernant les risques pour les opérations du cœur de métier.
Dans le secteur pétrolier et gazier, les défaillances d’actifs peuvent rapidement dégénérer et avoir des conséquences dévastatrices sur l’environnement et la sécurité des employés. Grâce à leurs données en temps réel et leurs capacités de simulation et d’automatisation, les solutions d’AIP permettent d’améliorer la hiérarchisation des risques pour les actifs complexes et d’intégrer le risque actif dans les modèles de planification du capital.
Les outils d’APM, souvent intégrés dans les systèmes d’AIP modernes, peuvent appliquer des analyses avancées pour aider les entreprises à identifier les domaines à haut risque de leur activité et à leur allouer les ressources appropriées.
Le secteur de la fabrication s’appuie sur l’AIP pour améliorer la performance des actifs et réduire les temps d’arrêt de plusieurs manières importantes. Les stratégies de maintenance préventive et de maintenance prédictive augmentent la performance des actifs tout en réduisant le coût global de maintenance d’un actif sur l’ensemble de son cycle de vie. En intégrant profondément les outils d’AIP dans les systèmes de CMMS et d’EAM existants, les entreprises de fabrication peuvent prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
L’AIP aide également à décloisonner les services en garantissant l’alignement des différentes unités opérationnelles sur une plateforme commune, ce qui permet de minimiser les risques opérationnels et d’améliorer la planification financière.
Les entreprises qui se sont lancées dans des projets ambitieux de transformation numérique s’appuient de plus en plus sur les solutions d’AIP pour les aider à moderniser leur cœur de métier. Ces implémentations incluent souvent une intégration plus approfondie des outils d’AIP aux plateformes d’EAM, le déploiement de fonctionnalités de simulation et l’adoption de l’automatisation basée sur l’IA dans les workflows pour réduire les tâches manuelles.
Des entreprises comme Copperleaf ont développé des solutions de planification spécialisées qui permettent aux entreprises de gérer leur portefeuille d’investissement à l’échelle grâce à des rapports en temps réel, des analyses de scénarios et diverses méthodes d’optimisation.
Les solutions d’AIP modernes sont très efficaces, mais leur mise en œuvre présente encore des défis. L’intégration et la fragmentation des données constituent souvent l’obstacle le plus important que les entreprises doivent surmonter. Selon la manière dont elles ont collecté, normalisé et distribué leurs données dans le passé, celles-ci peuvent être incohérentes et sémantiquement incompatibles dans l’ensemble de leurs systèmes.
La modélisation et la planification de scénarios introduisent également une nouvelle complexité dans les entreprises. Bien que les plateformes d’AIP soient équipées d’outils d’analytique avancée, la qualité de leur production dépend de la qualité des données sur lesquelles elles s’appuient. En d’autres termes, si les données sur lesquelles les scénarios futurs et les modèles d’investissement sont construits ne sont pas fiables et cohérentes, les résultats obtenus avec ces modèles n’auront aucune utilité.
Enfin, la mise en œuvre d’une AIP solide peut être difficile dans les entreprises qui ont des silos organisationnels rigides et des priorités concurrentes, telles que les finances, les opérations, l’ingénierie et l’informatique. Pour fonctionner, les systèmes d’AIP ont besoin d’une vue unifiée de tous les actifs critiques de l’entreprise, y compris les risques et l’allocation des capitaux.
Malgré des obstacles importants, principalement liés à l’intégration des données et à la gestion du changement, les entreprises modernes adoptent la planification des investissements en actifs (AIP) et tirent parti des avantages énumérés précédemment. À l’avenir, plutôt que de produire des plans de capital statiques et pluriannuels, les systèmes d’AIP de nouvelle génération seront capables d’ingérer continuellement les données et de mettre à jour les prévisions et les plans d’investissement en temps quasi réel.
Au cœur de ces efforts se trouve l’intégration plus poussée de l’IA et du machine learning dans les modèles d’AIP, afin de permettre une planification autonome des investissements en actifs et le développement d’autres capacités. Par exemple, les futures tactiques d’AIP ne se contenteront probablement plus de prédire quand un actif risque de tomber en panne, mais détermineront quelle combinaison d’interventions et d’allocations de capitaux permettra d’éviter cette défaillance.
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