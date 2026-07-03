Qu’est-ce que l’analyse de la criticité des actifs ?

En évaluant soigneusement à la fois la probabilité et les conséquences d’une défaillance, les équipes de maintenance peuvent utiliser l’analyse de criticité pour élaborer des stratégies ciblées, améliorer la fiabilité des actifs et réduire les risques opérationnels.

Aujourd’hui, la plupart des entreprises prospères s’appuient sur des milliers d’actifs physiques pour maintenir leur production. La maintenance de ces actifs nécessite de plus en plus l’intégration de nouvelles technologies telles que les systèmes de gestion des actifs d’entreprise (EAM), les plateformes de contrôle de conformité (CM) et les workflows de maintenance prédictive. L’analyse de la criticité des actifs est essentielle pour évaluer où et comment appliquer ces technologies dans le cadre d’une stratégie moderne de maintenance centrée sur la fiabilité.

L’analyse de la criticité sert de base à de nombreuses initiatives de gestion des actifs, notamment :