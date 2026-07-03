Qu’est-ce que l’analyse de la criticité des actifs ?

L’analyse de la criticité des actifs est un processus structuré sur lequel les entreprises s’appuient pour identifier leurs actifs les plus importants et prioriser les activités de maintenance qui les entourent.
En évaluant soigneusement à la fois la probabilité et les conséquences d’une défaillance, les équipes de maintenance peuvent utiliser l’analyse de criticité pour élaborer des stratégies ciblées, améliorer la fiabilité des actifs et réduire les risques opérationnels.
Aujourd’hui, la plupart des entreprises prospères s’appuient sur des milliers d’actifs physiques pour maintenir leur production. La maintenance de ces actifs nécessite de plus en plus l’intégration de nouvelles technologies telles que les systèmes de gestion des actifs d’entreprise (EAM), les plateformes de contrôle de conformité (CM) et les workflows de maintenance prédictive. L’analyse de la criticité des actifs est essentielle pour évaluer où et comment appliquer ces technologies dans le cadre d’une stratégie moderne de maintenance centrée sur la fiabilité.
L’analyse de la criticité sert de base à de nombreuses initiatives de gestion des actifs, notamment :
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Les évaluations de la criticité des actifs sont au cœur de l’analyse de la criticité des actifs, permettant aux entreprises de mesurer la valeur de leurs actifs physiques selon plusieurs facteurs :
Le but d’une évaluation de la criticité des actifs est de produire une note de criticité ou un score de criticité afin que les responsables de la maintenance puissent la comparer à d’autres actifs. Sans évaluation de la criticité, une entreprise ne peut pas effectuer d’analyse de la criticité de ses actifs.
La criticité des actifs et l’état des actifs sont souvent confondus, et bien que ces deux termes soient liés, il convient de noter plusieurs différences importantes. Lorsque les termes sont mal appliqués, les entreprises risquent d’optimiser leurs processus de maintenance à mauvais escient.
Alors que l’état d’un actif décrit l’état de santé ou de fonctionnement actuel d’un actif, la criticité de l’actif mesure l’importance de l’actif pour une entreprise. Par exemple, une pompe vieillissante présentant des vibrations excessives pourrait être décrite avec précision comme étant en mauvais état. Cependant, à moins que la pompe ne soit essentielle à la production de biens et de services, elle a peu de chances d’être considérée comme critique.
Contrairement à l’état des actifs, la criticité des actifs prend en compte le rôle que joue la pompe dans les opérations, la productivité et l’impact financier de sa défaillance sur l’entreprise.
Les équipes de maintenance réalisent une analyse de criticité des actifs en suivant un processus en sept étapes pour identifier, évaluer et classer les actifs selon le risque de défaillance et l’impact potentiel de la défaillance sur les processus principaux :
Voici un aperçu de chaque étape.
La première étape de l’analyse de la criticité des actifs consiste à dresser une liste complète de tous les actifs physiques détenus par une entreprise, des équipements de production et de l’infrastructure des installations aux systèmes électriques, en passant par les composants et l’instrumentation.
Pour simplifier ce processus, les entreprises modernes s’appuient souvent sur un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Un système de GMAO est un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et la technologie d’Internet des objets (IdO) pour maintenir les ordres de travail, les historiques de maintenance et d’autres enregistrements essentiels à l’analyse de la criticité des actifs.
L’étape 2 exige que les entreprises établissent des critères pour mesurer la criticité des actifs. Les considérations courantes à cette étape incluent la sécurité des travailleurs, l’impact sur la productivité et les opérations, l’impact environnemental et financier, ainsi que la conformité réglementaire.
Les responsables de la maintenance doivent être capables d’évaluer avec précision chaque actif de la liste dès l’étape 1 selon les critères énoncés à l’étape 2.
L’étape suivante de l’analyse de la criticité des actifs consiste à évaluer la probabilité de défaillance de chaque actif. Par exemple, pour déterminer la probabilité de défaillance d’un tapis roulant dans une usine de fabrication, les planificateurs de maintenance tiendraient compte de son âge, de son usure, de ses conditions d’utilisation et de maintenance prévues, ainsi que d’autres facteurs.
Les entreprises plus avancées intègrent de plus en plus des technologies de maintenance prédictive telles que les capteurs IdO, l’analyse des vibrations et le machine learning pour des probabilités de défaillance plus précises.
La quatrième étape est sans doute la plus importante de l’analyse de la criticité des actifs. Alors que l’étape 3 indique à une entreprise quand un actif est susceptible de tomber en panne, l’étape 4 décrit comment une défaillance pourrait impacter les opérations de l’entreprise.
Bien que deux composants différents puissent avoir la même probabilité de défaillance, si l’un soutient un processus critique et l’autre non, il recevra une note de criticité plus élevée. Ce changement peut se produire même s’il est moins coûteux et moins complexe.
Les systèmes de notation aident les planificateurs de maintenance à convertir les jugements subjectifs quant à l’importance des actifs en notations objectives et numériques.
Bien qu’il n’existe pas de norme universelle pour les systèmes de notation, la plupart des entreprises utilisent une méthode basée sur les risques qui associe la probabilité d’échec aux conséquences d’un échec sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10. Pour cette échelle, 1 représente un risque et une conséquence plus faibles et 10 représente un risque plus élevé. L’objectif n’est pas de produire un score mathématiquement parfait, mais de créer une méthodologie cohérente qui peut être utilisée pour chaque actif physique d’un portefeuille.
Une fois qu’une entreprise a établi son système de notation, elle classe ses actifs en fonction de leur criticité. Les classements de criticité des actifs aident les entreprises à répondre à des questions importantes sur la meilleure façon de maintenir leurs actifs. Ces questions pourraient être :
L’étape finale de l’analyse de la criticité des actifs implique l’intégration de nouvelles informations et de bonnes pratiques découvertes lors des six premières étapes dans les programmes de maintenance existants.
Les entreprises modernes utilisent les classements de criticité pour déterminer plusieurs actions, notamment les activités de maintenance préventive, la priorisation des ordres de travail, l’allocation des ressources et la planification du capital.
Dans le cadre de l’analyse de la criticité des actifs, les entreprises modernes se tournent également de plus en plus vers des méthodologies structurées d’évaluation des risques pour les aider à mieux identifier, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux actifs critiques. L’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA) et la maintenance centrée sur la fiabilité (RCM) sont deux des plus efficaces :
L’analyse de la criticité des actifs est un outil essentiel pour aider les entreprises à identifier les actifs les plus importants pour leur cœur de métier et à prioriser la maintenance en conséquence.
Voici un aperçu de certains de ses principaux avantages.
Une planification de maintenance solide et bien informée permet aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs actifs tout au long de leur cycle de vie, de la planification à l’installation, en passant par les opérations et la mise hors service. Plutôt que d’appliquer les mêmes programmes de maintenance à chaque actif, l’analyse de criticité des actifs aide les équipes à adapter leurs approches individuelles aux exigences en matière de risque de défaillance et de criticité.
Par exemple, alors qu’un compresseur de production critique peut nécessiter des inspections mensuelles, un ventilateur d’entrepôt non critique n’a peut-être besoin d’être testé qu’une fois par trimestre. Maintenir ces deux actifs sur le même plan de maintenance serait coûteux et inefficace.
Les ressources de maintenance sont limitées, et les planificateurs doivent constamment créer et ajuster des stratégies pour répondre aux besoins budgétaires, aux exigences de conformité opérationnelle et aux plannings des travailleurs. L’analyse de la criticité des actifs les aide à mieux diriger le personnel et les pièces vers les actifs critiques pour générer de la valeur commerciale et maximiser le ROI.
Par exemple, dans une usine de fabrication automobile, 25 techniciens sont responsables de la maintenance de plus de 2 000 actifs de production. Leur responsable sait qu’il n’y a assez de personnel que pour effectuer 30 tâches de maintenance préventive par semaine, alors que 50 sont dues conformément aux bons de travail générés par un système de GMAO. L’analyse de la criticité aide l’équipe à hiérarchiser les tâches afin de garantir que la productivité n’est pas perturbée et que les actifs les plus importants sont corrigés en premier.
Les pannes inattendues perturbent souvent les opérations et engendrent des coûts importants. Selon un récent rapport consacré à la fabrication, les temps d’arrêt coûtent environ 50 milliards de dollars par an, soit 260 000 dollars de l’heure et près de 9 000 dollars par minute.
En aidant les responsables de maintenance à identifier les actifs critiques et à concentrer les efforts de maintenance préventive sur leurs équipements les plus risqués, l’analyse de la criticité contribue à réduire les temps d’arrêt imprévus et à améliorer la continuité opérationnelle.
Les technologies de maintenance prédictive aident les entreprises à utiliser les données opérationnelles et le contrôle de conformité en temps réel pour prédire quand les actifs risquent de tomber en panne. Mais ils sont chers et nécessitent souvent d’importants investissements initiaux dans les capteurs, les plateformes d’analyse et l’infrastructure de données.
L’analyse de la criticité des actifs aide les entreprises à déterminer où ces investissements apporteront la plus grande valeur. Elle permet également aux professionnels de déterminer où ils peuvent se permettre de continuer à surveiller les actifs avec des techniques moins coûteuses comme la maintenance de routine et les inspections visuelles.
Les stratégies de maintenance fondées sur des évaluations de la criticité des actifs permettent aux techniciens de corriger les vulnérabilités des équipements avant qu’elles ne provoquent des défaillances. En priorisant les activités de maintenance de manière plus stratégique, ils peuvent réduire le nombre de pannes et améliorer la fiabilité des actifs au fil du temps.
À mesure que la fiabilité s’améliore, les entreprises prolongent également les cycles de vie des actifs, augmentent la stabilité des processus de production et réduisent les coûts globaux de maintenance.
Un actif plus sain et plus fiable est généralement un actif plus performant. Les équipes de maintenance qui appliquent l’analyse de la criticité à l’ensemble du cycle de vie des actifs constatent souvent une amélioration des performances des actifs.
En veillant à ce que les activités de maintenance se concentrent sur l’équipement ayant la plus haute criticité, et pas seulement sur l’équipement qui tombe le plus souvent en panne, les responsables de la maintenance veillent à ce que leurs actifs les plus précieux fonctionnent toujours à leur meilleur niveau.
L’analyse de la criticité des actifs est née dans le cadre des programmes de maintenance industrielle mais s’est étendue à la plupart des secteurs. Aujourd’hui, elle aide les entreprises à élaborer des stratégies de maintenance pour des actifs aussi variés que les usines de fabrication, les installations pétrolières et gazières et les systèmes de santé.
Voici cinq cas d’utilisation de l’analyse de la criticité des actifs par secteur.
Le secteur de la fabrication s’appuie sur l’analyse de la criticité des actifs pour identifier les actifs de ses chaînes de production dont la défaillance aurait le plus d’impact sur la production.
En attribuant des niveaux de criticité et en formant une hiérarchie d’actifs, ces entreprises peuvent décider quels équipements utiliser selon des plans de maintenance proactifs complexes et coûteux par rapport à des plans de maintenance moins coûteux, moins complexes et réactifs.
Les actifs critiques dans le secteur de la fabrication incluent généralement :
L’industrie pétrolière et gazière dépend d’actifs importants et complexes pour la plupart de ses processus de cœur de métier, y compris le forage, le raffinage et le transport de grandes quantités de pétrole et de gaz naturel. Dans un secteur où une heure de temps d’arrêt peut coûter jusqu’à 500 000 dollars, veiller à la bonne maintenance des actifs critiques est une priorité indéniable.
La défaillance d’actifs importants tels que des plateformes pétrolières, des oléoducs et des équipements de raffinerie peut rapidement créer des conditions dangereuses. Pour garantir la santé des actifs, les compagnies pétrolières et gazières mènent des évaluations et analyses de la criticité des équipements pour déterminer quels actifs présentent le plus grand risque pour les opérations et les travailleurs planifient les activités de maintenance en conséquence.
Les entreprises de services publics doivent exploiter de vastes réseaux interconnectés d’actifs dans le cadre de leurs processus de cœur de métier. Les interruptions peuvent être dévastatrices, provoquer des pannes de courant et des risques environnementaux, ainsi que conduire à des sanctions financières en cas de violation de la réglementation.
Les évaluations de la criticité aident les opérateurs de services publics à améliorer la fiabilité des équipements et à réduire les interruptions de service sur de vastes zones. Voici quelques exemples d’actifs critiques dans les infrastructures des services publics :
Les hôpitaux et autres types d’installations médicales dépendent de grands actifs complexes pour améliorer la santé des patients et maintenir le confort et la sécurité des médecins, du personnel médical et des techniciens dans de grandes installations interconnectées.
L’analyse de la criticité des actifs aide les entreprises de santé à prioriser un ensemble diversifié de besoins de maintenance afin d’assurer la continuité opérationnelle et la sécurité des patients. Voici quelques actifs critiques dans le secteur des soins de santé :
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