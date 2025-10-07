Qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé ?

Lorsque des experts de domaine entraînent des algorithmes d'IA afin de leur apprendre à détecter et catégoriser certains modèles de données qui correspondent à leur jargon technique et professionnel, ce traitement du langage naturel (NLP) permet à l'algorithme d'isoler des données significatives. Les décisionnaires peuvent ainsi trouver les informations dont ils ont besoin pour prendre rapidement des décisions médicales ou commerciales éclairées.

Organismes payeurs

Pour les organismes payeurs, le traitement du langage naturel peut prendre la forme d'un agent virtuel qui utilise l'IA conversationnelle pour fournir à grande échelle des réponses personnalisées à leurs adhérents. Voir la ressource.

Secteur public : professionnels de la santé et des services sociaux

Les solutions d'IA permettent aux agents de la santé ou des services sociaux du secteur public d'explorer rapidement des dossiers pour retrouver les principaux concepts et sujets de préoccupations qui les aideront à accompagner les soins ou services à apporter à un individu.

Responsables des opérations cliniques et des données

Les responsables des opérations cliniques et des données réalisant des essais cliniques peuvent utiliser l'IA pour accélérer les recherches et la validation du codage médical, réduisant ainsi la durée du cycle nécessaire au lancement, à la modification et à la gestion des études cliniques.