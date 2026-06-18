Qu’est-ce que la surveillance des performances des applications ?

En général, les équipes de développement mettent en œuvre cette surveillance en instrumentant le code de l’application (c’est-à-dire en y injectant une logique de surveillance afin de collecter des données sur son comportement pendant son exécution) et en déployant des agents légers au sein de la pile logicielle.

Les agents s’exécutent sur les serveurs d’applications et collectent des données provenant des processus d’applications, de l’infrastructure et des environnements d’hébergement, des dépendances en aval et des interfaces utilisateur, le tout sans affecter de manière significative les performances de l’application. Ensuite, les agents et l’instrumentation envoient les données de surveillance à une plateforme centrale qui les agrège et génère des tableaux de bord ainsi que d’autres représentations visuelles.

La plateforme de surveillance applique les règles et les seuils définis par les équipes informatiques et envoie des alertes lorsqu’une règle n’est pas respectée ou qu’un KPI dépasse les limites acceptables, ce qui permet à l’équipe de réagir rapidement en cas de problème.

Imaginons que la société XYZ utilise l’application ABC pour la gestion des ressources humaines et le traitement de la paie. L’équipe DevOps décide que le temps de latence lié à l’envoi des relevés d’heures doit être inférieur à 1,5 seconde, que les taux d’erreur doivent rester inférieurs à 0,5 % sur une période de 5 minutes et que les taux d’échec de connexion doivent rester inférieurs à 2 % sur une période de 5 minutes.

En temps normal, l’application répond en moins de 700 millisecondes, les erreurs sont proches de 0 % et les échecs de connexion sont faibles. Mais lors d’un vendredi chargé, à la veille d’un jour férié et consacré au traitement de la paie, un index de base de données mal configuré provoque un ralentissement. Le temps de réponse, les taux d’erreur et les échecs de connexion commencent à dépasser les seuils fixés. Les outils de surveillance enverront automatiquement des alertes à tous les membres concernés de l’équipe afin qu’ils puissent rapidement identifier et corriger l’index à l’origine du problème.

Dans le cas des plateformes avancées, la détection des anomalies et les fonctionnalités basées sur le machine learning (ML) permettent également d’identifier des anomalies dans les données, de prévoir les problèmes de performances et même de réduire le nombre d’alertes en les classant en fonction de leur gravité et de leur urgence.

Ces processus contribuent à offrir une visibilité de bout en bout couvrant les interfaces front-end, les services back-end, les bases de données et les dépendances tierces, afin que les équipes puissent comprendre l’impact de chaque composant sur les performances globales des applications.