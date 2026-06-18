Qu’est-ce que la surveillance des performances des applications ?

La surveillance des performances des applications consiste à observer, mesurer et analyser en continu le comportement des applications logicielles en temps réel.
Les applications font partie intégrante de tout environnement informatique. Elles constituent la couche fonctionnelle d’une architecture, traitant les données et faisant le lien entre l’infrastructure et les utilisateurs. À ce titre, elles ont un impact direct sur les coûts d’exploitation, le chiffre d’affaires et la rétention des clients des entreprises.
La surveillance des performances des applications englobe l’ensemble des pratiques nécessaires au maintien des écosystèmes d’applications. Elle est donc tout aussi essentielle aux environnements informatiques d’entreprise et aux objectifs globaux que les applications elles-mêmes.
La surveillance des performances des applications s’appuie largement sur des workflows automatisés et des outils de surveillance qui évaluent les indicateurs clés de performance (KPI), notamment la latence, les taux d’erreur et le débit, afin de fournir des informations sur l’état de santé des applications et d’identifier les problèmes de performance. Ces outils :
Grâce aux plateformes de surveillance des performances des applications, les équipes DevOps peuvent mettre en œuvre une détection proactive des problèmes, augmenter le temps de fonctionnement des applications et réduire le temps que les ingénieurs consacrent aux interventions critiques. Les entreprises ont ainsi la garantie que leurs applications Web offrent une expérience aussi fluide que possible aux utilisateurs, tandis que les dirigeants disposent d’informations précises pour orienter leurs investissements logiciels.
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En général, les équipes de développement mettent en œuvre cette surveillance en instrumentant le code de l’application (c’est-à-dire en y injectant une logique de surveillance afin de collecter des données sur son comportement pendant son exécution) et en déployant des agents légers au sein de la pile logicielle.
Les agents s’exécutent sur les serveurs d’applications et collectent des données provenant des processus d’applications, de l’infrastructure et des environnements d’hébergement, des dépendances en aval et des interfaces utilisateur, le tout sans affecter de manière significative les performances de l’application. Ensuite, les agents et l’instrumentation envoient les données de surveillance à une plateforme centrale qui les agrège et génère des tableaux de bord ainsi que d’autres représentations visuelles.
La plateforme de surveillance applique les règles et les seuils définis par les équipes informatiques et envoie des alertes lorsqu’une règle n’est pas respectée ou qu’un KPI dépasse les limites acceptables, ce qui permet à l’équipe de réagir rapidement en cas de problème.
Imaginons que la société XYZ utilise l’application ABC pour la gestion des ressources humaines et le traitement de la paie. L’équipe DevOps décide que le temps de latence lié à l’envoi des relevés d’heures doit être inférieur à 1,5 seconde, que les taux d’erreur doivent rester inférieurs à 0,5 % sur une période de 5 minutes et que les taux d’échec de connexion doivent rester inférieurs à 2 % sur une période de 5 minutes.
En temps normal, l’application répond en moins de 700 millisecondes, les erreurs sont proches de 0 % et les échecs de connexion sont faibles. Mais lors d’un vendredi chargé, à la veille d’un jour férié et consacré au traitement de la paie, un index de base de données mal configuré provoque un ralentissement. Le temps de réponse, les taux d’erreur et les échecs de connexion commencent à dépasser les seuils fixés. Les outils de surveillance enverront automatiquement des alertes à tous les membres concernés de l’équipe afin qu’ils puissent rapidement identifier et corriger l’index à l’origine du problème.
Dans le cas des plateformes avancées, la détection des anomalies et les fonctionnalités basées sur le machine learning (ML) permettent également d’identifier des anomalies dans les données, de prévoir les problèmes de performances et même de réduire le nombre d’alertes en les classant en fonction de leur gravité et de leur urgence.
Ces processus contribuent à offrir une visibilité de bout en bout couvrant les interfaces front-end, les services back-end, les bases de données et les dépendances tierces, afin que les équipes puissent comprendre l’impact de chaque composant sur les performances globales des applications.
L’acronyme « APM » est fréquemment utilisé pour désigner à la fois la surveillance et la gestion des performances des applications. En effet, ces deux termes sont souvent employés de manière interchangeable. Cependant, les outils de surveillance des performances des applications se concentrent exclusivement sur la surveillance et ne représentent qu’un aspect de la gestion des performances des applications (APM). Outre la surveillance, les plateformes APM fournissent des processus d’analyse des données, des protocoles de dépannage et des outils d’optimisation.
Les solutions de surveillance s’appuient sur des agents déployés dans l’ensemble de l’environnement d’application et de l’infrastructure associée pour échantillonner des indicateurs de performance (ou données télémétriques) à intervalles réguliers (jusqu’à une fois par minute). Les solutions plus modernes recourent à la surveillance sans agent, une approche non intrusive de la collecte de données qui s’appuie sur l’analyse du trafic réseau pour recueillir les données de performance.
La gestion des performances des applications constitue, à bien des égards, l’étape suivante logique dans le cycle de maintenance des applications, après la surveillance. Les solutions APM exploitent les données de performances des applications et les processus de surveillance pour aider les développeurs à optimiser les performances et la disponibilité des applications d’entreprise.
Les outils de surveillance des performances des applications offrent une visibilité complète de la pile en intégrant plusieurs types de surveillance différents.
La surveillance de l’infrastructure se concentre sur l’état de santé et les performances des systèmes sous-jacents sur lesquels s’exécutent les applications, tels que les serveurs, les machines virtuelles (VM), les conteneurs, les réseaux, le stockage et les services cloud.
Ce type de surveillance est centré sur les ressources ; il vise à déterminer si celles-ci sont disponibles et fonctionnent dans des limites sûres. Il s’appuie sur un ensemble d’indicateurs de bas niveau (données numériques en séries chronologiques concernant l’état du système) et de signaux qui décrivent l’intensité de fonctionnement d’un composant et indiquent s’il est proche d’une défaillance ou d’une dégradation.
Pour un serveur ou une VM, les indicateurs de surveillance comprennent généralement l’utilisation du processeur, la consommation de mémoire, les E/S disque, l’espace disque et le débit réseau. Pour les conteneurs et les nœuds Kubernetes, la surveillance inclut des indicateurs similaires, mais limités aux pods, aux nœuds et aux espaces de noms.
La surveillance côté serveur (ou « backend ») évalue la manière dont le code et les services des applications backend, notamment les serveurs d’applications, les microservices, les API, le middleware ainsi que les cadres et les environnements d’exécution qu’ils utilisent, traitent les requêtes de données.
La surveillance de l’infrastructure répond à des questions liées aux ressources, telles que « Ce nœud est-il surchargé ? » ou « Ce disque est-il sur le point d’être saturé ? ». La surveillance côté serveur pose des questions centrées sur les applications, telles que « Pourquoi ce point de terminaison API est-il lent pour les utilisateurs ? »
Les outils de surveillance suivent l’exécution des requêtes à mesure qu’elles transitent par le code, les cadres et les dépendances afin de déterminer l’efficacité des processus et d’identifier où le temps et les ressources sont consommés pour chaque requête. Les agents s’intègrent aux environnements d’exécution ; mesurent la durée d’exécution de fonctions et de processus spécifiques ; décomposent les requêtes en segments pour localiser précisément les problèmes ; et tracent les appels vers les bases de données, les caches, les files d’attente et les API tierces.
La surveillance du backend assure généralement le suivi d’indicateurs clés de performance (KPI) tels que les temps de réponse (par point de terminaison API ou par service), le débit (nombre de requêtes par seconde, nombre de tâches traitées par minute), les taux et types d’erreurs, ainsi que l’utilisation des ressources.
Du point de vue des applications, la surveillance du réseau permet d’évaluer la manière dont les paquets de données circulent entre les composants qui assurent le fonctionnement des applications (routeurs, commutateurs, équilibreurs de charge, passerelles API) et de déterminer si le chemin réseau lui-même ralentit la transmission des données ou provoque des défaillances.
Chaque saut effectué par un paquet de données au sein d’un réseau ajoute un retard potentiel ou un point de défaillance. Si une liaison est saturée, si un commutateur rejette des paquets ou si un itinéraire n’est pas optimal, les API d’application peuvent devenir peu fiables, même si le code et les serveurs fonctionnent correctement. C’est pourquoi la surveillance du réseau se concentre sur des KPI tels que la latence, la perte de paquets, la gigue et l’utilisation de la bande passante.
En général, les outils de surveillance du réseau surveillent le trafic des applications lors de son transit entre deux points de terminaison (entre les serveurs Web et les serveurs d’applications, et entre les serveurs d’applications et les bases de données, par exemple).
Et les données relatives au trafic réseau sont particulièrement utiles dès lors qu’elles sont mises en corrélation avec des données de surveillance des performances des applications de plus haut niveau. Si les traces de transaction (qui suivent l’intégralité du parcours d’une requête à travers les services) indiquent qu’un appel entre deux services est lent, les indicateurs de trafic réseau peuvent simultanément révéler s’il y a eu une perte de paquets ou un pic de latence sur la liaison entre les hôtes.
Les équipes informatiques peuvent ainsi constater, par exemple, que les appels du service A vers le service B prennent désormais 300 millisecondes au lieu de 20, car le chemin entre leurs nœuds a changé.
La surveillance des bases de données évalue les performances de ces dernières, leur disponibilité et vérifie si elles approchent des limites de ressources ou de configuration susceptibles de nuire aux performances des applications. Ce type de surveillance facilite la distinction entre les problèmes liés au code et ceux liés à la conception des schémas ou aux modèles d’accès aux données.
De nombreux problèmes de performances perceptibles par les utilisateurs trouvent leur origine dans une base de données ; une surveillance dédiée est donc essentielle à la gestion des applications.
Les outils de surveillance identifient les requêtes les plus « coûteuses », c’est-à-dire celles qui nécessitent le plus de temps ou de ressources au total, et les classent en fonction d’indicateurs tels que le temps d’exécution total sur l’ensemble des appels, le percentile de latence et le temps d’entrée/sortie par requête. Les équipes informatiques peuvent ainsi repérer les index de base de données manquants ou les requêtes mal rédigées, susceptibles de ralentir l’ensemble de l’application pour les utilisateurs finaux.
La surveillance et l’analyse des journaux consistent à collecter les journaux (enregistrements immuables des événements système) générés par les applications, puis à rechercher les données de ces journaux et à les corréler afin d’identifier les événements système posant problème.
Au lieu de laisser les journaux de différentes applications éparpillés sur différentes machines, les outils de surveillance des journaux les centralisent généralement sur une plateforme unique. Des agents collectent les entrées de journaux et les transmettent toutes à la plateforme de surveillance, où elles sont analysées, horodatées et indexées. Le processus d’agrégation transforme ce qui serait autrement des fichiers texte dispersés en une source de données unique, interrogeable et en temps réel pour l’exécution de l’environnement d’application.
Les plateformes de surveillance des journaux traitent les journaux dès leur arrivée et appliquent des règles ou des détecteurs basés sur le ML pour identifier les problèmes, ce qui déclenche automatiquement des alertes lorsque des schémas problématiques apparaissent. Ces alertes comprennent souvent des liens ou des requêtes qui dirigent directement les développeurs vers le sous-ensemble de journaux concerné, leur permettant ainsi de commencer immédiatement le dépannage.
La surveillance des journaux gagne considérablement en efficacité dès lors que les données des journaux sont corrélées avec les indicateurs et les traces. Lorsqu’une alerte de performance basée sur les indicateurs se déclenche sur un point de terminaison, les équipes DevOps peuvent remonter depuis la trace d’une requête lente jusqu’aux journaux des services ayant traité cette requête, afin de comprendre la cause racine du problème.
La surveillance des conteneurs offre une visibilité sur les conteneurs (tels que Docker) et les orchestrateurs (tels que Kubernetes) qui exécutent les applications, comblant ainsi le fossé entre les performances des applications et l’infrastructure sous-jacente. Les outils de surveillance détectent automatiquement les conteneurs et les pods, associent les conteneurs aux services qu’ils exécutent, suivent l’intégralité de leur cycle de vie et établissent des corrélations entre l’utilisation des ressources, les traces et les requêtes des utilisateurs.
La surveillance des conteneurs recueille des indicateurs à plusieurs niveaux.
Au niveau des conteneurs et des pods, elle mesure l’utilisation du processeur, la consommation de mémoire, les entrées/sorties réseau et les entrées/sorties disque. Elle capture également les événements liés au cycle de vie, tels que les démarrages et redémarrages de pods, les arrêts et les échecs de sondage (qui se produisent lorsqu’un conteneur est défaillant ou n’est pas prêt à accepter du trafic). Au niveau des clusters et des nœuds, les outils de surveillance déterminent si les clusters disposent de suffisamment de mémoire, si de nouveaux pods peuvent être facilement planifiés (placés), et si des pods situés dans des espaces de noms différents se disputent les mêmes ressources.
Les données issues de la surveillance des conteneurs sont ensuite enrichies du contexte de l’application. Par exemple, si la latence d’un service présente des pics, les équipes peuvent identifier le pod en manque de mémoire et filtrer les traces provenant précisément de ce pod pour confirmer les implications.
Ces capacités sont essentielles à la gestion des applications conteneurisées, dans lesquelles les pods s’adaptent dynamiquement et où les conteneurs peuvent être créés ou supprimés en quelques secondes. La surveillance des conteneurs permet aux ingénieurs de détecter les déploiements défaillants et les clusters sous-dimensionnés avant qu’ils n’affectent l’expérience utilisateur.
La RUM, un sous-ensemble de la surveillance de l’expérience utilisateur final (EUEM) et de la surveillance de l’expérience numérique (DEM), est une technique qui mesure les performances et l’expérience utilisateur en observant de vraies personnes utilisant des applications dans des environnements en production. Elle capture ce qui se passe réellement dans les navigateurs et les applications mobiles des utilisateurs, au niveau de leurs réseaux, appareils et emplacements réels.
La RUM fonctionne généralement en injectant de petits scripts ou des kits de développement logiciel (SDK) dans une application et en collectant automatiquement les données de durée et d’erreurs à partir de chaque session utilisateur. Elle capture également des informations contextuelles telles que le type de navigateur, l’appareil, le système d’exploitation, le type de réseau, la région et parfois les identifiants utilisateur ou les identifiants de session.
Le script envoie ensuite les données de surveillance vers un backend où elles sont agrégées et visualisées, ce qui permet aux équipes informatiques d’analyser en détail la façon dont les performances varient selon les différentes tranches de trafic. Par exemple, les développeurs peuvent comparer les temps de chargement des pages entre les utilisateurs sur mobile et sur ordinateur de bureau, ou entre les utilisateurs disposant de connexions à fibre optique rapides et ceux utilisant des réseaux mobiles lents. Ils peuvent également identifier les pages ou les parcours utilisateur les plus lents, ainsi que la fréquence à laquelle des erreurs surviennent dans chaque flux.
Comme la RUM reflète les conditions réelles (Wi-Fi domestique lent, réseaux mobiles, appareils anciens), elle constitue un outil de diagnostic utile pour comprendre l’expérience client et établir un lien direct entre les performances du système et les résultats pour les utilisateurs. Elle s’avère particulièrement précieuse pour identifier les problèmes qui surviennent uniquement dans des conditions spécifiques ou sur certaines plateformes.
La surveillance synthétique, autre type d’EUEM, utilise des scripts automatisés exécutés depuis divers sites à travers le monde pour simuler les interactions des utilisateurs avec une application (connexion, recherche, ajout d’articles à un panier, finalisation d’un achat) selon un calendrier fixe.
Les ingénieurs créent des scripts qui définissent des séquences d’actions précises, par exemple l’accès à une URL, le remplissage de formulaires, la sélection de boutons ou l’envoi d’appels API, et ces scripts s’exécutent de manière répétée (toutes les 5 minutes, toutes les heures ou selon un calendrier personnalisé) à partir de navigateurs ou d’agents réels hébergés dans le cloud, répartis dans l’ensemble de l’environnement. Chaque exécution génère des indicateurs (durée totale de la transaction, temps de réponse à chaque étape, disponibilité de l’application) ainsi qu’une documentation du processus (captures d’écran ou vidéos des échecs).
Le fait d’exécuter des scripts identiques de manière continue au fil du temps permet d’établir une référence fiable pour les performances des applications. Si un script de paiement qui prend normalement 3 secondes en prend soudainement 12 ou échoue à l’étape du paiement, les équipes informatiques reçoivent immédiatement une alerte, même si aucun utilisateur réel ne s’est encore plaint.
À ce titre, la surveillance synthétique est utile pour détecter les problèmes avant que les utilisateurs réels ne remarquent quoi que ce soit, ainsi que pour surveiller les performances du système en dehors des heures d’ouverture habituelles ou dans des régions où la base d’utilisateurs est restreinte.
Comme c’est le cas pour de nombreuses pratiques de gestion informatique, la surveillance des performances des applications intègre des technologies plus récentes qui contribuent à élargir ses avantages et ses cas d’utilisation.
Par exemple, de nombreux outils de surveillance de premier plan déploient des instruments de pointe qui s’appuient sur l’intelligence artificielle (IA) et les technologies de machine learning (ML) pour corréler et analyser les données en temps réel. Les outils pilotés par l’IA peuvent passer au crible de plus grandes quantités de données de télémétrie, voire prédire ce qui pourrait se produire dans un système à partir de ces données.
Grâce à l’analyse prédictive, les équipes DevOps peuvent anticiper les problèmes potentiels avant qu’ils n’affectent les performances des applications. Cette technique exploite des modèles de ML entraînés sur des données de télémétrie historiques afin de détecter des schémas subtils indiquant une dégradation des performances (pics de latence progressifs ou hausses du taux d’erreur, par exemple).
Les outils d’analyse prédictive peuvent également simuler des scénarios hypothétiques en modélisant des facteurs de stress potentiels sur les applications, tels que des pics de trafic soudains ou des pannes au niveau des dépendances. Ces simulations s’appuient sur les tendances des données historiques et les entrées en temps réel pour projeter des résultats, générant ainsi des prévisions probabilistes (par exemple : « il y a 80 % de chances que la latence dépasse 500 millisecondes si l’utilisation du processeur atteint 90 % demain »).
L’évolution vers une surveillance des performances des applications pilotée par l’IA marque un abandon des approches réactives, limitées à la seule détection d’anomalies, au profit de systèmes entièrement proactifs capables d’anticiper et de prévenir les perturbations.
Les environnements cloud et l’edge computing transforment également la surveillance des performances des applications. Ces technologies exigent des outils capables de gérer des architectures d’applications cloud natives, telles que les applications SaaS (Software as a Service), ainsi que des environnements informatiques dynamiques qui s’étendent bien au-delà des centres de données sur site traditionnels.
Les systèmes de surveillance avancés privilégient désormais l’évolutivité et la visibilité en temps réel sur les workloads conteneurisés, les fonctions sans serveur et les microservices.
Ils peuvent tracer les requêtes de bout en bout à travers les maillages de services et les clusters de dimensionnement automatique, en détectant les problèmes de performances des applications à chaque étape sans consommer de ressources supplémentaires. Ils intègrent le traçage distribué et la propagation avancée du contexte afin de préserver les métadonnées des requêtes d’un service à l’autre, facilitant ainsi la détection précise des goulots d’étranglement dans les écosystèmes informatiques complexes.
De nombreux systèmes de surveillance avancés offrent également des fonctionnalités d’auto-instrumentation pour les langages couramment utilisés dans les piles cloud natives. Les équipes informatiques réduisent ainsi le temps de configuration et peuvent intégrer facilement des contrôles de performances dans les pipelines CI/CD (intégration continue/livraison continue).
Cette évolution permet aux équipes informatiques de surveiller les ressources éphémères qui sont rapidement créées puis supprimées, et de garantir que les performances des applications restent optimales dans les environnements multicloud et de cloud hybride.
Les outils modernes de surveillance des performances des applications offrent aux entreprises une multitude d’avantages.
Les outils de surveillance des performances des applications intègrent directement les informations de performances dans les outils de développement, ce qui permet aux développeurs de détecter les problèmes dès les premières phases de codage et de déboguer les applications plus rapidement.
La surveillance des performances des applications fournit des alertes en temps réel et permet une analyse plus rapide des causes racines, permettant aux équipes d’identifier et de résoudre les problèmes plus rapidement (idéalement, avant qu’ils n’affectent les utilisateurs).
Les outils de surveillance permettent souvent de prévenir les défaillances de manière proactive afin d’éviter les temps d’arrêt coûteux et de garantir la fiabilité et la disponibilité des applications.
Les plateformes de surveillance assurent le suivi de l’utilisation du processeur, de la mémoire et du réseau afin d’identifier les inefficacités, ce qui permet aux équipes de faire évoluer l’infrastructure de manière intelligente et de réduire les coûts sans compromettre la vitesse ni la fiabilité.
Les plateformes de surveillance des performances assurent le suivi des temps de chargement des pages, des erreurs et des interactions des utilisateurs afin de garantir que les entreprises respectent leurs accords de niveau de service (SLA) et que les applications offrent une expérience fluide et réactive aux utilisateurs finaux.
Les outils de surveillance actuels prennent souvent en charge l’observabilité de la pile complète, ce qui offre aux équipes informatiques une visibilité claire sur les serveurs d’applications, les bases de données, les API et les services tiers, et facilite la mise en place de stratégies d’optimisation et de dimensionnement éclairées.
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