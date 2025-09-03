Qu’est-ce que la surveillance des transactions AML ?

8 minutes
La surveillance des transactions AML (anti-blanchiment d’argent) utilise des algorithmes IA et machine learning (ML), une gestion des risques basée sur des règles, la reconnaissance de modèles suspects et des analyses avancées pour suivre les transactions d’un client. En outre, cela identifie également les activités suspectes associées aux crimes financiers (par exemple, le blanchiment d’argent).
Les transactions suspectes détectées par un système de surveillance des transactions (TMS) de AML doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Cette enquête aide à différencier les activités illégales qui doivent être transmises aux forces de l’ordre dans des déclarations d’activités suspectes (DAS) et les faux positifs potentiels qui ressemblent à des activités illicites, mais qui n’en sont pas.
À un niveau élevé, la surveillance des transactions AML :
La plupart des institutions financières (par exemple, les banques, les coopératives de crédit, les plateformes d’échange de cryptomonnaies et d’autres entreprises offrant des services financiers), sinon toutes, sont souvent légalement tenues d’effectuer un certain degré de surveillance des transactions. Cette procédure fait partie d’une stratégie AML plus large visant à maintenir la conformité réglementaire.
À mesure que la portée et la gravité des crimes financiers augmentent, les fournisseurs proposant des solutions de conformité AML continuent d’enrichir leurs offres pour répondre à la demande croissante. Selon un récent rapport de MarketsandMarkets, le marché de la surveillance des transactions devrait atteindre 6,8 milliards de dollars d’ici 2028.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le blanchiment d’argent fait référence à plusieurs méthodes illégales permettant de déguiser des profits tirés d’activités illégales en fonds légitimes gagnés par des moyens légaux.
En gros, l’argent « sale », obtenu par le biais d’une activité criminelle, est « blanchi » ou nettoyé par un intermédiaire. Les fonds blanchis peuvent ensuite être utilisés pour réaliser des achats, des investissements ou des transactions licites.
Le blanchiment d’argent est une pratique courante chez les criminels et les entreprises criminelles ou sanctionnées qui cherchent à éviter les poursuites et l’imposition, tout en facilitant d’autres activités criminelles, telles que la contrebande ou le financement du terrorisme.
Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, on estime que le blanchiment d’argent représente de 2 à 5 % du PIB mondial, soit environ 800 milliards à 2 billions de dollars américains par an.
Le blanchiment d’argent se déroule généralement en trois étapes :
Le blanchiment d’argent désigne toute méthode qui permet de dissimuler une source de fonds illicite. Les malfaiteurs utilisent diverses tactiques pour blanchir l’argent. En voici quelques exemples :
Les conséquences économiques et sociales du blanchiment d’argent sont nombreuses. Les entreprises qui ne parviennent pas à se protéger correctement contre le blanchiment d’argent, intentionnellement ou non, érodent la confiance générale dans les institutions financières.
Les transactions d’actifs ou investissements importants réalisés dans le but de blanchir des fonds illicites peuvent fausser les modèles de croissance économique, créant ainsi de fausses valeurs d’actifs ou gonflant ces dernières, et détournant les fonds provenant d’investissements plus productifs. Pire encore, le blanchiment d’argent encourage la criminalité et la corruption. Les juridictions ayant des politiques laxistes en matière d’AML ont plus de risques de voir leur taux de criminalité augmenter.
Pour lutter contre les activités mondiales de blanchiment d’argent, les services répressifs locaux et internationaux travaillent en coopération avec les gouvernements et les institutions financières pour faire appliquer les lois et réglementations en matière d’AML et les exigences de signalement des activités suspectes.
Pour faire face à l’ampleur et à la complexité de la criminalité financière moderne, les institutions financières et les solutions du secteur privé investissent massivement dans des logiciels de déclaration de transactions AML et d’autres types de logiciels anti-blanchiment.
The Business Research Company prévoit que le marché mondial des logiciels d’AML (y compris les logiciels de surveillance des transactions) atteindra 3,2 milliards de dollars en 2025. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de détection en temps réel pour se conformer aux réglementations AML plus strictes, les tendances montrant une augmentation significative des solutions alimentées par l’IA.
La surveillance des transactions AML repose sur l’analyse continue de grandes quantités de données de transactions. En établissant des modèles de transaction réguliers, les banques et les institutions financières peuvent déceler les écarts par rapport aux comportements juridiques normaux.
Les solutions de surveillance des transactions doivent être adaptées, en fonction de leur taille, de leur objectif, de leur emplacement et d’autres facteurs, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque institution financière ou bancaire. Bien que les exigences relatives aux systèmes de surveillance des transactions AML ne soient pas rigoureusement définies, la majorité d’entre eux comportent les composantes clés suivantes.
Les systèmes modernes de surveillance des transactions AML combinent les éléments suivants :
Étant donné que toutes les transactions ne nécessitent pas autant de vigilance, l’adoption d’une approche basée sur les risques pour la surveillance des transactions AML aide les entreprises à mieux déléguer les ressources aux clients et aux transactions qui peuvent présenter des niveaux de risque plus élevés. Des considérations telles que le profil client, la situation géographique et les types de transaction permettent aux systèmes de surveillance des transactions AML d’évaluer les risques clients et de hiérarchiser les alertes.
La surveillance des transactions n’est qu’une partie de la stratégie AML complète. Voici d’autres bonnes pratiques :
Les systèmes modernes de surveillance des transactions AML tirent parti d’un large éventail de technologies et de méthodes associées à des systèmes basés sur des règles et à l’analytique avancée. Bien que tous les systèmes de surveillance AML ne soient pas identiques, voici quelques-unes des technologies les plus couramment utilisées :
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
Écoutez directement les experts IBM expliquer comment vous pouvez tirer parti de l’IA générative pour donner un avantage concurrentiel à votre organisation.
Découvrez comment les responsables bancaires évaluent et gèrent les risques liés à l’expansion rapide de l’IA générative.
Optimisez les performances financières grâce aux services de conseil en finance complets d’IBM.
IBM Apptio est une gamme de produits SaaS pour l’analyse et la gestion des coûts de l’infrastructure informatique sur site, des services de cloud public et du développement de logiciels.
Améliorez la planification financière, la budgétisation et les prévisions et prenez des décisions fondées sur les données dans l’ensemble de votre organisation grâce à IBM Planning Analytics.