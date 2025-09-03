Qu’est-ce que la surveillance des transactions AML ?

Les conséquences économiques et sociales du blanchiment d’argent sont nombreuses. Les entreprises qui ne parviennent pas à se protéger correctement contre le blanchiment d’argent, intentionnellement ou non, érodent la confiance générale dans les institutions financières.

Les transactions d’actifs ou investissements importants réalisés dans le but de blanchir des fonds illicites peuvent fausser les modèles de croissance économique, créant ainsi de fausses valeurs d’actifs ou gonflant ces dernières, et détournant les fonds provenant d’investissements plus productifs. Pire encore, le blanchiment d’argent encourage la criminalité et la corruption. Les juridictions ayant des politiques laxistes en matière d’AML ont plus de risques de voir leur taux de criminalité augmenter.

Pour lutter contre les activités mondiales de blanchiment d’argent, les services répressifs locaux et internationaux travaillent en coopération avec les gouvernements et les institutions financières pour faire appliquer les lois et réglementations en matière d’AML et les exigences de signalement des activités suspectes.

Pour faire face à l’ampleur et à la complexité de la criminalité financière moderne, les institutions financières et les solutions du secteur privé investissent massivement dans des logiciels de déclaration de transactions AML et d’autres types de logiciels anti-blanchiment.

The Business Research Company prévoit que le marché mondial des logiciels d’AML (y compris les logiciels de surveillance des transactions) atteindra 3,2 milliards de dollars en 2025. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de détection en temps réel pour se conformer aux réglementations AML plus strictes, les tendances montrant une augmentation significative des solutions alimentées par l’IA.