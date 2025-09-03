Qu’est-ce que la surveillance des transactions AML ?

La surveillance des transactions AML (anti-blanchiment d’argent) utilise des algorithmes IA et machine learning (ML), une gestion des risques basée sur des règles, la reconnaissance de modèles suspects et des analyses avancées pour suivre les transactions d’un client. En outre, cela identifie également les activités suspectes associées aux crimes financiers (par exemple, le blanchiment d’argent).   

Les transactions suspectes détectées par un système de surveillance des transactions (TMS) de AML doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Cette enquête aide à différencier les activités illégales qui doivent être transmises aux forces de l’ordre dans des déclarations d’activités suspectes (DAS) et les faux positifs potentiels qui ressemblent à des activités illicites, mais qui n’en sont pas.  

Notions clés de la surveillance des transactions AML

À un niveau élevé, la surveillance des transactions AML :

  • permet une excellente surveillance en temps réel des données de transaction client, en analysant et en signalant tous les schémas qui pourraient correspondre aux typologies connues du blanchiment d’argent ;
  • détecte les signaux d’alarme (tels qu’un volume et une vitesse inhabituels de transactions et les activités concernant des pays à haut risque) ainsi que les entités susceptibles de figurer sur les listes de surveillance et de sanctions, les activités qui ne correspondent pas au profil de risque typique d’un client, etc. ;

La plupart des institutions financières (par exemple, les banques, les coopératives de crédit, les plateformes d’échange de cryptomonnaies et d’autres entreprises offrant des services financiers), sinon toutes, sont souvent légalement tenues d’effectuer un certain degré de surveillance des transactions. Cette procédure fait partie d’une stratégie AML plus large visant à maintenir la conformité réglementaire.

À mesure que la portée et la gravité des crimes financiers augmentent, les fournisseurs proposant des solutions de conformité AML continuent d’enrichir leurs offres pour répondre à la demande croissante. Selon un récent rapport de MarketsandMarkets, le marché de la surveillance des transactions devrait atteindre 6,8 milliards de dollars d’ici 2028

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ? 

Le blanchiment d’argent fait référence à plusieurs méthodes illégales permettant de déguiser des profits tirés d’activités illégales en fonds légitimes gagnés par des moyens légaux.

En gros, l’argent « sale », obtenu par le biais d’une activité criminelle, est « blanchi » ou nettoyé par un intermédiaire. Les fonds blanchis peuvent ensuite être utilisés pour réaliser des achats, des investissements ou des transactions licites.

Le blanchiment d’argent est une pratique courante chez les criminels et les entreprises criminelles ou sanctionnées qui cherchent à éviter les poursuites et l’imposition, tout en facilitant d’autres activités criminelles, telles que la contrebande ou le financement du terrorisme.

Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, on estime que le blanchiment d’argent représente de 2 à 5 % du PIB mondial, soit environ 800 milliards à 2 billions de dollars américains par an

Fonctionnement du blanchiment d’argent

Le blanchiment d’argent se déroule généralement en trois étapes : 

  1. Le placement : l’argent « sale », acquis par des moyens illégaux ou illicites, entre dans le système financier légitime, par exemple grâce à un dépôt bancaire important en espèces.
  2. L’empilement : afin de masquer l’origine des fonds illicites et de mettre de la distance avec le titulaire du compte théoriquement identifiable, les fonds sont déplacés par une série de transactions financières complexes. Cet empilement peut s’effectuer en transférant de l’argent entre différents comptes bancaires, en convertissant des espèces en d’autres actifs ou en transférant des fonds par l’intermédiaire de plusieurs sociétés écrans et comptes offshore. 
  3. L’intégration : les fonds empilés sont réintroduits dans l’économie légitime par diverses méthodes, comme l’immobilier, les articles de luxe ou d’autres types d’actifs. Ces actifs peuvent à leur tour être vendus ou reconvertis en espèces pour continuer le processus d’empilement, ou simplement utilisés ou consommés. 
Méthodes courantes de blanchiment d’argent  

Le blanchiment d’argent désigne toute méthode qui permet de dissimuler une source de fonds illicite. Les malfaiteurs utilisent diverses tactiques pour blanchir l’argent. En voici quelques exemples :

  • Schtroumpfage : la division de gros dépôts en espèces en plusieurs dépôts plus petits pour éviter de déclencher des exigences de déclaration
  • Les sociétés écrans : les blanchisseurs d’argent mettent sur pied ou utilisent des sociétés écrans existantes (des entreprises qui n’exercent que très peu ou pas d’activités commerciales légitimes et qui n’existent que pour posséder d’autres sociétés écrans) pour faire transiter des fonds illicites à travers de nombreuses entités différentes. Cette tactique leur permet de créer une chaîne de propriété complexe et confuse. 
  • Entreprises manipulant des espèces : le fait d’investir ou de créer des entreprises qui gèrent de gros volumes d’espèces, comme les lavomatiques ou les restaurants, crée des opportunités pour les blanchisseurs d’argent qui cherchent à mélanger revenus illégitimes et légitimes. Comme il peut être difficile pour les régulateurs de vérifier si les bénéfices déclarés de ces entreprises correspondent à des ventes ou à des prestations réelles, les blanchisseurs d’argent peuvent ajouter des fonds illicites aux bénéfices et prétendre à tort que l’intégralité de la somme provient d’une source légitime.
  • La cryptomonnaie : la nature décentralisée de la technologie blockchain et des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et le Monero offre aux criminels la possibilité de brouiller l’origine et la propriété de leurs fonds, même si ces monnaies ne sont souvent pas totalement anonymes. La plupart des plateformes d’échange de cryptomonnaies légitimes ont leurs propres politiques AML, mais certaines d’entre elles ont des normes moins strictes, ce qui attire des éléments criminels.      
  • Jeux d'argent : les casinos traditionnels et en ligne peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent. Le processus comprend la conversion de fonds illégaux en jetons de casino, le jeu avec un faible pourcentage de ces jetons, puis l’encaissement des jetons restants qui sont alors considérés comme des gains légitimes. 

L’impact du blanchiment d’argent

Les conséquences économiques et sociales du blanchiment d’argent sont nombreuses. Les entreprises qui ne parviennent pas à se protéger correctement contre le blanchiment d’argent, intentionnellement ou non, érodent la confiance générale dans les institutions financières.

Les transactions d’actifs ou investissements importants réalisés dans le but de blanchir des fonds illicites peuvent fausser les modèles de croissance économique, créant ainsi de fausses valeurs d’actifs ou gonflant ces dernières, et détournant les fonds provenant d’investissements plus productifs. Pire encore, le blanchiment d’argent encourage la criminalité et la corruption. Les juridictions ayant des politiques laxistes en matière d’AML ont plus de risques de voir leur taux de criminalité augmenter.

Pour lutter contre les activités mondiales de blanchiment d’argent, les services répressifs locaux et internationaux travaillent en coopération avec les gouvernements et les institutions financières pour faire appliquer les lois et réglementations en matière d’AML et les exigences de signalement des activités suspectes.

Pour faire face à l’ampleur et à la complexité de la criminalité financière moderne, les institutions financières et les solutions du secteur privé investissent massivement dans des logiciels de déclaration de transactions AML et d’autres types de logiciels anti-blanchiment.

The Business Research Company prévoit que le marché mondial des logiciels d’AML (y compris les logiciels de surveillance des transactions) atteindra 3,2 milliards de dollars en 2025. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de détection en temps réel pour se conformer aux réglementations AML plus strictes, les tendances montrant une augmentation significative des solutions alimentées par l’IA.

Comprendre le processus de surveillance des transactions AML

La surveillance des transactions AML repose sur l’analyse continue de grandes quantités de données de transactions. En établissant des modèles de transaction réguliers, les banques et les institutions financières peuvent déceler les écarts par rapport aux comportements juridiques normaux. 

Les solutions de surveillance des transactions doivent être adaptées, en fonction de leur taille, de leur objectif, de leur emplacement et d’autres facteurs, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque institution financière ou bancaire. Bien que les exigences relatives aux systèmes de surveillance des transactions AML ne soient pas rigoureusement définies, la majorité d’entre eux comportent les composantes clés suivantes.

Analyse de données et reconnaissance des formes

Les systèmes modernes de surveillance des transactions AML combinent les éléments suivants :

  • Logique basée sur des règles : les systèmes fonctionnent selon des règles prédéfinies (par exemple, des seuils d’activité ou des schémas tels que le montant des dépôts ou les lieux des transactions) qui déclenchent une alerte. 
  • Analytique avancée : les systèmes de surveillance des transactions AML fondés sur les données s’appuient de plus en plus sur des outils d’analytique avancée, tels que les algorithmes d’IA et de ML, qui peuvent analyser de grands jeux de données et repérer des schémas qui pourraient autrement passer inaperçus. 

Approche fondée sur les risques

Étant donné que toutes les transactions ne nécessitent pas autant de vigilance, l’adoption d’une approche basée sur les risques pour la surveillance des transactions AML aide les entreprises à mieux déléguer les ressources aux clients et aux transactions qui peuvent présenter des niveaux de risque plus élevés. Des considérations telles que le profil client, la situation géographique et les types de transaction permettent aux systèmes de surveillance des transactions AML d’évaluer les risques clients et de hiérarchiser les alertes.

Intégration avec d’autres processus AML

La surveillance des transactions n’est qu’une partie de la stratégie AML complète. Voici d’autres bonnes pratiques :

  • Know your customer (KYC) : les lois et les règlements relatifs au KYC imposent aux institutions financières de vérifier l’identité de leurs clients et le type de comptes qu’ils détiennent. 
  • Vérification de la clientèle : la vérification de la clientèle oblige les institutions financières telles que les banques ou les sociétés émettrices de cartes de crédit à vérifier en permanence la légitimité des informations sur les clients. Si une activité suspecte nécessite une enquête plus approfondie, la vérification de la clientèle s’avère essentielle pour créer une piste d’audit fiable. 
  • Filtrage des sanctions : dans le cadre du processus de surveillance des transactions, les bonnes pratiques en matière de stratégie anti-blanchiment obligent les entreprises à contrôler les transactions afin de détecter les comportements inhabituels, mais aussi les individus et les entités faisant l’objet de sanctions. 
  • Intégration de l’API : les systèmes modernes de surveillance des transactions AML sont conçus pour être intégrés via une API (interface de programmation d’applications)afin de faciliter le partage des données entre divers logiciels, applications et interfaces.  

Fonctionnement de la surveillance des transactions AML

Les systèmes modernes de surveillance des transactions AML tirent parti d’un large éventail de technologies et de méthodes associées à des systèmes basés sur des règles et à l’analytique avancée. Bien que tous les systèmes de surveillance AML ne soient pas identiques, voici quelques-unes des technologies les plus couramment utilisées :

Fonctionnement basé sur des règles 

  • Le fonctionnement basé sur des règles permet aux systèmes AML de créer des règles de surveillance des transactions qui signalent toute transaction susceptible de dépasser une limite prédéfinie, en valeur ou en fréquence. 
  • Ces types de contrôles sont efficaces et faciles à mettre en place. Cependant, ils peuvent potentiellement générer des faux positifs, ce qui nécessite une enquête approfondie pour vérifier si une transaction précise enfreint les lois anti-blanchiment.

Analyse statistique et comportementale

  • L’analyse statistique du comportement permet aux institutions d’établir des bases de référence des activités transactionnelles régulières. Les outils de détection des anomalies utilisent ces bases de référence pour signaler les comportements non conformes.
  • Les méthodes de modélisation du comportement permettent aux systèmes de surveillance des transactions AML de suivre les tendances d’activité au fil du temps, en s’adaptant à l’évolution des conditions. La segmentation des clients permet d’établir une approche fondée sur les risques pour différents types de clients. 

Machine learning et intelligence artificielle

  • Les systèmes de surveillance des transactions AML utilisent différents types d’IA et de ML.
  • Les modèles d’apprentissage supervisé utilisent les données historiques avec sorties connues pour entraîner les algorithmes à détecter le blanchiment d’argent.
  • Les modèles d’apprentissage non supervisé sont également utilisés pour identifier les schémas suspects sans s’appuyer sur des données pré-étiquetées. 
  • Combiner plusieurs formes d’IA et de ML permet aux systèmes de surveillance des transactions AML de s’améliorer continuellement pour faire face aux menaces nouvelles et émergentes. 

Surveillance des plateformes de big data

  • Grâce à des solutions cloud évolutives, les entreprises peuvent effectuer une surveillance en temps réel sur d’énormes volumes de données. 

Analyse de réseau et de graphes

  • Les outils de visualisation permettent aux entreprises de mieux connaître les comptes et les activités ayant lieu sur leur réseau.
  • Les techniques de mappage des relations permettent de visualiser les connexions entre les comptes et les entités et d’identifier les réseaux cachés. 
