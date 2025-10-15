L’IA est apparue pour la première fois dans la conception de produits dans les années 1990, lorsqu’elle a été utilisée dans les systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO) qui créaient des simulations du monde réel pour permettre aux utilisateurs de tester les produits. Dans les années 2000 et 2010, avec l’augmentation des applications d’IA, des algorithmes de machine learning ont été déployés pour améliorer des aspects de la conception des produits tels que l’analyse de données, la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel des systèmes de fabrication.

Plus récemment, l’IA a été exploitée dans la conception générative, un processus de conception itératif dans lequel les systèmes d’IA créent de multiples options de conception que les ingénieurs peuvent examiner en fonction de paramètres prédéfinis. La conception générative aide les chefs de produit et les concepteurs à optimiser leurs idées de conception plus rapidement. Il permet également d’identifier des solutions aux problèmes de conception qui sont potentiellement plus efficaces et moins coûteuses que ce qu’ils auraient pu concevoir seuls.