La conception de produits par IA intègre l’intelligence artificielle (IA) dans le processus de conception pour aider les entreprises à construire de meilleurs produits. Bien qu’il s’agisse généralement de produits numériques qui utilisent l’IA pour fonctionner, le terme peut également s’appliquer à des produits développés à l’aide d’outils d’IA.
Comme d’autres types d’applications commerciales de l’IA, la conception de produits d’IA associe les principes traditionnels de conception et de développement de produits à une compréhension approfondie du fonctionnement des systèmes d’IA. Par exemple, dans la phase de conception de l’expérience utilisateur (UX) du développement de produits, les outils d’IA et les algorithmes de machine learning (ML) sont essentiels. Ils sont essentiels pour aider les concepteurs à créer des produits numériques qui imitent la capacité du cerveau humain à apprendre en permanence.
L’IA est apparue pour la première fois dans la conception de produits dans les années 1990, lorsqu’elle a été utilisée dans les systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO) qui créaient des simulations du monde réel pour permettre aux utilisateurs de tester les produits. Dans les années 2000 et 2010, avec l’augmentation des applications d’IA, des algorithmes de machine learning ont été déployés pour améliorer des aspects de la conception des produits tels que l’analyse de données, la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel des systèmes de fabrication.
Plus récemment, l’IA a été exploitée dans la conception générative, un processus de conception itératif dans lequel les systèmes d’IA créent de multiples options de conception que les ingénieurs peuvent examiner en fonction de paramètres prédéfinis. La conception générative aide les chefs de produit et les concepteurs à optimiser leurs idées de conception plus rapidement. Il permet également d’identifier des solutions aux problèmes de conception qui sont potentiellement plus efficaces et moins coûteuses que ce qu’ils auraient pu concevoir seuls.
La conception de produits par l’IA intègre l’IA à chaque phase du développement d’un produit, depuis l’idéation et le prototypage d’un nouveau produit jusqu’à la conception de l’interaction avec l’utilisateur (conception de l’interface utilisateur) et même les tests de marché.
Les outils d’IA aident à rationaliser les workflows, à automatiser les tâches et à accélérer le développement produit à chaque étape. Les systèmes alimentés par l’IA sont plus rapides et moins sujets aux erreurs que les humains lorsqu’il s’agit de mener des recherches sur les utilisateurs. De plus, des outils de conception IA bien connus comme Figma et ChatGPT aident les concepteurs à réfléchir et à tester des produits en temps réel.
L’IA ne remplacera peut-être jamais les concepteurs de produits, mais elle peut les aider à itérer plus rapidement et à créer des résultats de meilleure qualité avec moins de ressources. Voici un aperçu de la manière dont l’IA est utilisée à chaque étape de la conception d’un produit.
Au cours de la recherche, les marketeurs produits utilisent l’analyse pilotée par IA (analyse IA) pour trier de vastes jeux de données de comportements des utilisateurs collectés sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, X et LinkedIn afin d’obtenir des informations.
Les algorithmes de machine learning sont essentiels à ce stade pour aider à identifier les tendances et les opportunités potentielles de développement de produits. Les outils d’IA sont également largement utilisés pour explorer des concepts de design et même pour suggérer des idées pour de nouveaux produits.
Le brainstorming, également appelé idéation, est l’étape du développement d’un produit au cours de laquelle les chefs de produit et les directeurs de la création se réunissent en personne ou à distance pour trouver des idées de nouveaux produits.
Les outils d’IA générative, qui sont des modèles IA qui peuvent créer du texte, des images et du contenu vidéo, sont largement utilisés à cette étape. Les générateurs de textes et d’images alimentés par l’IA créent des maquettes et des wireframes d’applications et d’expériences en ligne générés par l’IA que les humains peuvent examiner, ce qui rationalise les workflows et aide les concepteurs à rester concentrés sur les tâches créatives.
Le prototypage, un élément clé de la conception de produits, utilise des outils d’IA pour créer des prototypes interactifs qui simulent la façon dont les utilisateurs pourraient interagir avec un nouveau produit.
À l’aide d’outils de conception basés sur l’IA, les concepteurs en phase de prototypage peuvent rationaliser le processus de test d’un produit numérique sur différents appareils. Par exemple, les intégrations à l’IA de Figma permettent aux directeurs artistiques d’expérimenter le fonctionnement d’une mise en page sur différents appareils, un processus connu sous le nom de responsive design.
Au cours de la phase d’itération, les outils de conception de produits par l’IA aident les concepteurs et les gestionnaires de produits à itérer plus rapidement que par le passé et à appliquer les capacités de l’IA pour résoudre des problèmes complexes. L’itération améliorée par l’IA rationalise le travail de conception, réduisant ainsi les heures et même les jours des workflows de développement.
Un exemple est le test A/B, un processus dans lequel deux versions différentes d’une expérience en ligne sont testées sur des utilisateurs. Dans le cadre des tests A/B, les outils d’automatisation de l’IA testent deux modèles d’interface utilisateur différents et analysent leurs performances dans différentes situations, permettant ainsi aux chefs de produit de déterminer quel design a amélioré l’expérience utilisateur.
Lors de la phase de déploiement, les chefs de produit et les ingénieurs logiciels utilisent des outils alimentés par l’IA pour créer des expériences utilisateur cohérentes sur les marchés mondiaux et pour automatiser la mise à l’échelle des ressources (auto-scaling).
Les modèles IA sont de plus en plus utilisés au cours de cette phase pour suivre en temps réel l’engagement des utilisateurs vis-à-vis des produits numériques et recommander des modifications du code et le développement de nouvelles fonctionnalités. Les outils d’IA raccourcissent la boucle de commentaires, permettant aux chefs de produit et aux développeurs d’être plus réactifs face à l’évolution rapide des marchés.
L’intégration d’outils d’IA dans la conception de produits permet aux startups comme aux grandes entreprises d’automatiser les tâches répétitives, de générer et d’affiner des concepts plus rapidement et d’obtenir des informations en temps réel sur le comportement des clients. Voici un aperçu des principaux avantages de la conception de produits par l’IA pour les entreprises de toutes tailles.
Les outils d’IA raccourcissent le processus de conception, permettant aux concepteurs de générer de nouvelles idées de produits, de les développer et de les affiner plus rapidement. Les outils d’automatisation de l’IA réduisent le travail répétitif, ce qui permet aux concepteurs et aux développeurs de consacrer plus de temps et d’énergie à la résolution créative de problèmes.
Plutôt que de remplacer les chefs de produit et les concepteurs, comme beaucoup le craignaient, les outils d’IA générative renforcent la créativité. Des outils tels que Figma, Claude et ChatGPT aident les concepteurs à réfléchir et à expérimenter plus rapidement, en leur suggérant de nouvelles couleurs, de nouveaux principes de conception et même des combinaisons typographiques auxquelles ils n’auraient peut-être pas pensé par eux-mêmes.
La conception de produits basée sur l’IA aide les chefs de produit à obtenir des commentaires en temps réel sur la façon dont les produits sont utilisés sur le marché. Les tableaux de bord d’analyse de l’IA fournissent des informations sur le comportement des utilisateurs qui aident les concepteurs et les développeurs à ajuster leurs produits pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Avant la conception de produits par IA, les chefs de produit passaient des mois à itérer et tester différents modèles de tarification pour un nouveau produit. Désormais, les outils d’IA les aident à définir rapidement et précisément une stratégie tarifaire en analysant les données de marché et les prix des concurrents. Les parties prenantes qui évaluent les options de tarification d’un nouveau produit disposent désormais de stratégies entièrement testées et générées par l’IA, ce qui leur permet d’économiser du temps et de l’argent.
L’Upskilling, c’est-à-dire l’amélioration des compétences des employés par la formation et le développement, devient de plus en plus pertinent pour les équipes de conception qui doivent suivre le rythme de l’innovation. Les équipes modernes déploient des outils d’IA pour tenir les membres de l’équipe au courant des outils et des processus et pour fournir des commentaires en temps réel pendant la formation.
La conception de produits basés sur l’IA transforme la façon dont les entreprises de toutes tailles trouvent des opportunités de marché et développent des produits pour les saisir. Voici un aperçu des principaux cas d’utilisation de l’IA pour la conception de produits.
Alors que la technologie de l’IA continue de se développer et que les entreprises expérimentent de nouvelles façons de tirer parti de l’IA, la conception de produits reste un domaine d’application riche. Les modèles d’IA déployés dans la conception de produits sont parmi les plus avancés, prenant en charge des tâches complexes et repoussant les limites de ce que les systèmes d’IA peuvent faire. Voici trois tendances en matière de conception de produits basés sur l’IA qui continuent de stimuler l’innovation.
Plutôt que d’essayer de créer des systèmes d’IA capables d’égaler la créativité humaine, l’IA dans la conception de produits tend vers des systèmes qui rendent le travail de conception plus efficace et réduisent les obstacles à l’innovation.
L’IA agentique, les systèmes d’IA qui raisonnent, utilisent des outils et s’adaptent comme des humains, font des progrès importants dans ce domaine, alors que l’IA générative semble à la traîne. Selon un rapport récent, près de 80 % des conseils d’administration utilisent l’IA générative, mais ne constatent pas l’impact escompté.2
L’IA agentique pourrait obtenir de meilleurs résultats que l’IA générative dans certaines applications en raison de son niveau de sophistication accru dans l’automatisation de tâches complexes visant à atteindre un objectif.
La personnalisation basée sur les données des clients est déjà un domaine que l’IA a considérablement amélioré, mais attendez-vous à ce que de nouveaux outils de conception de produits par l’IA, plus sophistiqués, repoussent encore plus loin les limites du possible.
Des algorithmes d’IA avancés peuvent désormais analyser le comportement des applications et y répondre en temps réel. Ce processus modifie de manière dynamique le contenu proposé à un client lorsqu’il navigue, fait des achats ou joue à un jeu en ligne.
Les interfaces numériques modernes évoluent instantanément en fonction des changements dans le contexte actuel de l’utilisateur, tels que l’emplacement, le type d’appareil ou même l’état émotionnel perçu.
La technologie du jumeau numérique consiste en des modèles virtuels qui permettent aux chefs de produit de simuler la performance des produits dans certaines conditions. L’utilisation de cette technologie permet d’obtenir des informations sur le comportement des utilisateurs plus rapidement que d’autres approches par le passé. Aujourd’hui, les jumeaux numériques permettent aux concepteurs de tester les vulnérabilités des produits et d’évaluer les nouvelles fonctionnalités dans un environnement contrôlé avant de les commercialiser.
Les jumeaux numériques dans la conception de produits par IA aident à accélérer les analyses sur la performance, la fiabilité et l’efficacité du produit, donnant aux utilisateurs un avantage distinct sur leurs concurrents, réduisant les coûts et réduisant les délais de développement.
