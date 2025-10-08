Qu’est-ce que la surveillance réseau alimentée par l’IA ?

La surveillance réseau alimentée par l’IA est une approche avancée de la gestion réseau qui associe intelligence artificielle (IA), machine learning (ML) et analyse des big data pour automatiser et optimiser les processus de surveillance.
Elle s’appuie sur les systèmes d’IA pour traiter les flux de données réseau en temps réel, apprendre ce qui constitue un comportement réseau normal et utiliser les bases de référence établies pour détecter les écarts dans l’activité du réseau. Les stratégies de surveillance pilotées par l’IA aident les opérateurs réseau à s’affranchir des limites posées par les méthodes manuelles et basées sur des règles traditionnelles, qui sont souvent insuffisantes face à l’ampleur, à la complexité et à l’élaboration poussée des réseaux actuels.
Les outils de surveillance réseau traditionnels s’appuient sur des sondages périodiques, des règles statiques et des indicateurs centrés sur les appareils, ce qui les rend adaptés aux réseaux simples et petits. Mais les réseaux informatiques modernes ne sont ni simples ni petits. Ils couvrent des environnements internationaux dynamiques et diversifiés, ainsi que des infrastructures cloud hybrides comportant des milliers d’appareils interconnectés. Par exemple, l’environnement multicloud couvre 12 services et plateformes en moyenne.
Par ailleurs, les réseaux avancés produisent des quantités de données nettement plus importantes que celles des réseaux traditionnels. La majorité (86 %) des dirigeants du secteur technologique estiment que les méthodes de surveillance traditionnelles ne peuvent tout simplement pas faire face au volume et à la rapidité avec laquelle les réseaux modernes génèrent des données. Par conséquent, ils exigent des outils de surveillance plus avancés.
Les outils de surveillance alimentés par l’IA permettent d’analyser en permanence d’immenses jeux de données de télémétrie (trafic, journaux, données de traçage et interactions utilisateur) provenant des centres de données sur site et d’environnements cloud, offrant une meilleure visibilité sur l’activité du réseau. Grâce à des algorithmes intelligents, les outils d’IA détectent les anomalies, prédisent les défaillances des composants et formulent des conseils de résolution. Ils permettent ainsi aux ingénieurs et administrateurs réseau de prédire les problèmes avant qu’ils n’affectent les opérations (et l’expérience utilisateur).
La surveillance réseau alimentée par l’IA aide donc les entreprises à mettre en œuvre des pratiques de gestion réseau plus efficaces pour s’offrir des réseaux informatiques plus intelligents, plus rapides et plus résilients.
La surveillance réseau alimentée par l’IA s’appuie sur une série de processus et de fonctions pour automatiser les tâches de gestion du réseau. Ces processus sont les suivants :
Les solutions de surveillance réseau alimentée par l’IA collectent les données de télémétrie et d’observabilité provenant de diverses sources, notamment les périphériques réseau (commutateurs, routeurs), les requêtes de données et les transactions synthétiques. Elles peuvent collecter les données de manière active (à l’aide du trafic de test), ou passive (en observant le trafic de production en direct). Généralement, les systèmes d’IA améliorent les données en intégrant la télémétrie en continu pour obtenir des informations granulaires en temps réel. Elles surpassent donc les méthodes traditionnelles telles que la collecte SNMP (Simple Network Management Protocol).
Les données brutes telles que les en-têtes, les métadonnées et les indicateurs de performance système, sont ensuite nettoyées, structurées et agrégées pour assurer l’entraînement des modèles d’IA.
À l’aide de données historiques et de sources de données externes, les modèles de ML apprennent les comportements de référence du réseau, les volumes de trafic normaux et les critères de performance des applications. Ensuite, les modèles d’IA sont configurés pour repérer les données aberrantes et distinguer les fluctuations de performance bénignes des vraies menaces, inefficacités ou encore des cas de non-respect des politiques.
Les modèles avancés peuvent même associer réseaux de neurones profonds et apprentissage non supervisé pour permettre la détection d’anomalies non supervisée (le modèle reconnaît les menaces nouvelles ou inconnues sans signatures prédéfinies).
Les réseaux de neurones profonds, tels que les auto-encodeurs, les réseaux de neurones convolutifs (CNN) et les réseaux de neurones récurrents (RNN), sont conçus pour apprendre des schémas et des représentations complexes à partir de données non structurées de haute dimension. Ces modèles pouvant repérer les dépendances complexes et les instances de non-linéarité des données réseau, ils sont parfaitement capables de différencier l’activité normale des comportements anormaux.
Les modèles d’IA sont utilisés pour surveiller les flux de données en temps réel et analyser chaque flux, événement ou session du réseau à la recherche d’activités suspectes et de défaillances imminentes. Par exemple, les systèmes d’IA peuvent signaler les pics de bande passante inhabituels indiquant une attaque imminente par déni de service distribué (DDoS), ou reconnaître les flux de trafic chiffrés qui contournent les filtres de sécurité traditionnels.
Les outils de surveillance peuvent déployer des méthodes telles que la surveillance synthétique , qui consiste à simuler les interactions utilisateur pour vérifier la disponibilité du réseau et des applications, ou encore la surveillance basée sur les flux, qui résume les flux de paquets pour assurer l’analyse du trafic et la détection des anomalies.
Les outils de surveillance réseau alimentés par l’IA corrèlent également les données pour assurer une détection plus efficace. Si plusieurs alertes disparate sont toutes liées à une cause racine commune (un commutateur mal configuré, par exemple), la plateforme les regroupe et transmet l’anomalie aux équipes informatiques sous la forme d’un seul et même incident exploitable.
Lorsque le système de surveillance détecte une anomalie ou une menace, il déclenche une alerte (à l’intention du personnel informatique ou des administrateurs réseau) et, dans certains cas, lance une réponse adaptative (réacheminer le trafic, bloquer une adresse IP malveillante, allouer des ressources supplémentaires ou ajuster les politiques du réseau, par exemple).
Les outils de surveillance alimentés par l’IA assurent une analyse prédictive pour permettre aux équipes informatiques d’anticiper les problèmes de réseau en fonction des données de tendances et de réparer les composants de manière proactive. Si, par exemple, le système prédit une défaillance matérielle du routeur, l’équipe informatique peut programmer son remplacement avant qu’il ne tombe en panne.
Les outils de surveillance exécutent également des algorithmes d’optimisation pour analyser la distribution ds charges et la latence réseau, recommander des changements de configuration et automatiser le réglage du réseau pour mieux planifier la capacité.
L’analyse des causes racines pilotée par l’IA permet de comprendre rapidement la relation entre les couches du réseau et les journaux d’appareil, afin d’accélérer la résolution des problèmes.
Les systèmes de surveillance réseau alimentés par l’IA apprennent en permanence à partir des données du réseau pour mettre à jour les bases de référence et affiner les modèles de détection des anomalies, en s’adaptant à l’évolution des configurations réseau et des schémas de trafic. Plus les modèles d’IA ingèrent de données riches en contexte, plus ils s’optimisent et seront capables de prévenir les pannes.
Traditionnellement, la surveillance réseau repose sur une configuration manuelle et des règles ou des seuils statiques qui génèrent des alertes lorsque certains conditions spécifiques sont remplies (utilisation de l’unité centrale dépassant un certain pourcentage, par exemple). Dans un environnement de surveillance traditionnel, les administrateurs réseau déploient des capteurs de surveillance sur les périphériques réseau (commutateurs, routeurs, pare-feux, serveurs et points d’accès). Les capteurs suivent des protocoles tels que SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP) et NetFlow pour collecter des données sur l’état des appareils, le trafic et la performance globale du réseau.
Les approches de surveillance traditionnelles emploient généralement des méthodes de sondage pour collecter les données à des intervalles réguliers, et se concentrent principalement sur les indicateurs d’état des appareils. Bien que cette méthode offre une stratégie de surveillance simple et indépendante des fournisseurs, elle présente certaines limites importantes.
En voici quelques exemples :
La surveillance réseau alimentée par l’IA, quant à elle, adopte une approche adaptative et proactive. Elle présente les capacités suivantes :
La surveillance réseau alimentée par l’IA permet aux équipes informatiques de remplacer leurs stratégies de gestion du réseau manuelles et correctives par une approche intelligente, prédictive et automatisée, adaptée aux réseaux modernes.
Selon l’IBM Institute for Business Value (IBM IBV), « les workflows alimentés par l’IA, dont beaucoup sont pilotés par l’IA agentique, devraient connaître une croissance de 3 % à 25 % entre 2024 et 2026 », soit huit fois plus de déploiements d’IA1. L’adoption de la surveillance réseau alimentée par l’IA offre de nombreux avantages aux entreprises. En voici quelques-uns :
L’IA analyse en permanence les schémas et le trafic réseau pour identifier promptement tout comportement anormal et toute opération réseau non conforme. Ce processus permet aux administrateurs de réagir immédiatement aux menaces et réduit le risque de violation et de panne.
Les outils de surveillance réseau alimentée par l’IA traitent d’immenses quantités de données rapidement, sans intervention humaine. Les modèles d’IA, quant à eux, peuvent facilement s’adapter à la taille et à la complexité croissantes des réseaux.
Les workflows d’automatisation pilotés par l’IA se chargent des tâches de routine pour permettre aux équipes informatiques de se concentrer sur les tâches de gestion réseau plus complexes.
Les outils d’IA ajustent dynamiquement les configurations réseau et optimisent le trafic en fonction de l’évolution des conditions, afin de réduire les goulets d’étranglement et de favoriser des réseaux hautement performants, à faible temps d’arrêt.
Les systèmes d’analyse alimentés par l’IA analysent le trafic réseau pour identifier les cybermenaces en temps réel, et avant qu’elles ne puissent se provoquer des incidents graves. Ils recommandent, voire ils lancent des mesures d’endiguement immédiates (comme l’isolement des appareils compromis ou le blocage des activités suspectes), pour réduire le temps d’arrêt, ainsi que l’impact des cyberattaques.
