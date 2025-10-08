Qu’est-ce que la surveillance réseau alimentée par l’IA ?

Elle s’appuie sur les systèmes d’IA pour traiter les flux de données réseau en temps réel, apprendre ce qui constitue un comportement réseau normal et utiliser les bases de référence établies pour détecter les écarts dans l’activité du réseau. Les stratégies de surveillance pilotées par l’IA aident les opérateurs réseau à s’affranchir des limites posées par les méthodes manuelles et basées sur des règles traditionnelles, qui sont souvent insuffisantes face à l’ampleur, à la complexité et à l’élaboration poussée des réseaux actuels.

Les outils de surveillance réseau traditionnels s’appuient sur des sondages périodiques, des règles statiques et des indicateurs centrés sur les appareils, ce qui les rend adaptés aux réseaux simples et petits. Mais les réseaux informatiques modernes ne sont ni simples ni petits. Ils couvrent des environnements internationaux dynamiques et diversifiés, ainsi que des infrastructures cloud hybrides comportant des milliers d’appareils interconnectés. Par exemple, l’environnement multicloud couvre 12 services et plateformes en moyenne.

Par ailleurs, les réseaux avancés produisent des quantités de données nettement plus importantes que celles des réseaux traditionnels. La majorité (86 %) des dirigeants du secteur technologique estiment que les méthodes de surveillance traditionnelles ne peuvent tout simplement pas faire face au volume et à la rapidité avec laquelle les réseaux modernes génèrent des données. Par conséquent, ils exigent des outils de surveillance plus avancés.

Les outils de surveillance alimentés par l’IA permettent d’analyser en permanence d’immenses jeux de données de télémétrie (trafic, journaux, données de traçage et interactions utilisateur) provenant des centres de données sur site et d’environnements cloud, offrant une meilleure visibilité sur l’activité du réseau. Grâce à des algorithmes intelligents, les outils d’IA détectent les anomalies, prédisent les défaillances des composants et formulent des conseils de résolution. Ils permettent ainsi aux ingénieurs et administrateurs réseau de prédire les problèmes avant qu’ils n’affectent les opérations (et l’expérience utilisateur).

La surveillance réseau alimentée par l’IA aide donc les entreprises à mettre en œuvre des pratiques de gestion réseau plus efficaces pour s’offrir des réseaux informatiques plus intelligents, plus rapides et plus résilients.