IA dans les télécommunications

Le long déploiement de la 5G promettait une connectivité plus rapide et la possibilité de connecter davantage d’appareils grâce à l’IdO, révolutionnant ainsi la manière dont les clients communiquent avec les entreprises et les uns avec les autres.

Les opérateurs de télécommunications exploitant les capacités de l’IA peuvent améliorer la gestion du réseau 5G et optimiser davantage ces réseaux avancés grâce à une maintenance prédictive, une sécurité renforcée et un déploiement plus rapide. Un autre avantage majeur de la 5G, c’est sa capacité à connecter plusieurs appareils à la fois : l’IA peut rationaliser ce processus et identifier le chemin le plus rapide pour ces connexions.

En outre, les technologies 5G peuvent contribuer à améliorer l’expérience des utilisateurs avec l’IA, par exemple en permettant aux clients d’obtenir plus facilement des réponses à partir de plateformes d’IA générative sur leur téléphone mobile.