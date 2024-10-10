L’IA dans la vente au détail

L’intelligence artificielle (IA) dans la vente au détail englobe l’utilisation des technologies d’IA pour améliorer divers aspects du secteur, notamment l’expérience client, les opérations commerciales et la prise de décision. Les systèmes de vente au détail pilotés par l’IA analysent les données, automatisent les processus et offrent aux clients comme aux détaillants des expériences à la fois plus personnalisées et plus efficaces.

Les technologies de vente au détail alimentées par l’IA s’appliquent aussi bien aux magasins en ligne qu’aux points de vente physiques, et influencent tous les aspects de l’expérience commerciale : recommandations de produits, tarification, gestion des stocks, service client... Ces dernières années, les avancées des technologies d’IA générative ont progressivement transformé le secteur de la vente au détail, offrant de nouvelles opportunités de création de contenu et d’engagement client en temps réel et en langage naturel.

Pour les marques de vente au détail, grandes comme petites, les outils d’IA peuvent générer un impact commercial considérable. Toutefois, de nombreuses entreprises peinent encore à déployer ces technologies à grande échelle et de manière réellement rentable. D’après certaines estimations, l’IA générative à elle seule pourrait générer entre 240 et 390 milliards de dollars de valeur économique pour les détaillants.1 Mais selon le cabinet de conseil en management McKinsey, de nombreux dirigeants éprouvent encore des difficultés à déployer ces technologies efficacement au sein de leur entreprise.

Pourtant, elles peuvent être d’une grande utilité pour les clients. Selon un rapport de l’IBM Institute for Business Value, environ quatre consommateurs sur cinq qui n’ont pas encore essayé l’IA pour faire des achats aimeraient l’utiliser, notamment pour rechercher des produits et des offres, et résoudre des problèmes. L’IA a également joué un rôle majeur dans l’intégration fluide du shopping en ligne et en magasin. Les systèmes de paiement automatisés et la personnalisation omnicanale instantanée deviennent désormais la norme parmi les grandes enseignes de vente au détail.