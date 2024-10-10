L’IA dans la vente au détail

L’intelligence artificielle (IA) dans la vente au détail englobe l’utilisation des technologies d’IA pour améliorer divers aspects du secteur, notamment l’expérience client, les opérations commerciales et la prise de décision. Les systèmes de vente au détail pilotés par l’IA analysent les données, automatisent les processus et offrent aux clients comme aux détaillants des expériences à la fois plus personnalisées et plus efficaces.
Les technologies de vente au détail alimentées par l’IA s’appliquent aussi bien aux magasins en ligne qu’aux points de vente physiques, et influencent tous les aspects de l’expérience commerciale : recommandations de produits, tarification, gestion des stocks, service client... Ces dernières années, les avancées des technologies d’IA générative ont progressivement transformé le secteur de la vente au détail, offrant de nouvelles opportunités de création de contenu et d’engagement client en temps réel et en langage naturel.
Pour les marques de vente au détail, grandes comme petites, les outils d’IA peuvent générer un impact commercial considérable. Toutefois, de nombreuses entreprises peinent encore à déployer ces technologies à grande échelle et de manière réellement rentable. D’après certaines estimations, l’IA générative à elle seule pourrait générer entre 240 et 390 milliards de dollars de valeur économique pour les détaillants.1 Mais selon le cabinet de conseil en management McKinsey, de nombreux dirigeants éprouvent encore des difficultés à déployer ces technologies efficacement au sein de leur entreprise.
Pourtant, elles peuvent être d’une grande utilité pour les clients. Selon un rapport de l’IBM Institute for Business Value, environ quatre consommateurs sur cinq qui n’ont pas encore essayé l’IA pour faire des achats aimeraient l’utiliser, notamment pour rechercher des produits et des offres, et résoudre des problèmes. L’IA a également joué un rôle majeur dans l’intégration fluide du shopping en ligne et en magasin. Les systèmes de paiement automatisés et la personnalisation omnicanale instantanée deviennent désormais la norme parmi les grandes enseignes de vente au détail.
L’IA a la capacité de fluidifier toute l’expérience de vente, en optimisant les processus de back-office et en mettant en avant un contenu hyperpersonnalisé pour chaque client. Voici des cas d’utilisation courants de l’IA :
L’un des impacts les plus visibles de l’IA dans la vente au détail est sa capacité à personnaliser les expériences des consommateurs. Les algorithmes d’IA analysent le comportement des clients, leurs préférences et leurs achats passés afin de leur proposer des recommandations personnalisées et un marketing ciblé. L’expérience d’achat devient ainsi plus attrayante et plus pertinente, ce qui renforce la fidélité des clients et améliore les taux de conversion. Certaines entreprises utilisent des moteurs de recommandation pour suggérer des produits en fonction de l’historique de navigation et d’achat des utilisateurs, une pratique désormais courante sur les plateformes de streaming comme Netflix et chez les grands détaillants comme Amazon. D’autres personnalisent les prix grâce à des tarifications dynamiques, qui ajustent les montants en temps réel en fonction de la demande, des prix des concurrents ou encore des préférences des clients. Cela permet aux détaillants de proposer des offres lors des périodes de faible trafic et d’optimiser leurs revenus.
Dans la vente au détail, l’IA évolue de plus en plus vers l’hyperpersonnalisation, où presque chaque aspect de l’expérience d’achat omnicanale est adapté à chaque utilisateur. Si la personnalisation joue déjà un rôle majeur dans la vente au détail, des technologies d’IA plus avancées peuvent intégrer des points de données encore plus granulaires, notamment des comportements en temps réel, des préférences et des facteurs environnementaux. Les détaillants peuvent ainsi offrir des expériences client plus précises et plus dynamiques. Ces expériences client peuvent inclure des analyses prédictives anticipant les besoins des consommateurs, ou encore des communications entièrement personnalisées, comme des pages d’accueil de sites Web ou des e-mails marketing adaptés à chaque individu.
Les assistants virtuels alimentés par l’IA et les chatbots fournissent une assistance instantanée aux clients, en répondant aux questions, en rationalisant le processus de commande et en résolvant les problèmes. Ces outils deviennent de plus en plus sophistiqués grâce au traitement automatique du langage naturel (NLP), ce qui leur permet de soutenir des conversations semblables à celles des humains. Les commerçants peuvent utiliser des chatbots sur des sites Web ou des applications pour aider les clients à naviguer dans les offres de produits, vérifier l’état d’une commande ou résoudre des problèmes. Les assistants d’achat virtuels guident les clients tout au long de leur expérience de commerce électronique, en proposant des suggestions de produits et en accompagnant les prospects tout au long du parcours de vente. Grâce à la puissance croissante de l’IA générative, les chatbots et les assistants virtuels sont devenus plus aptes à automatiser des expériences client complexes.
Grâce à la recherche assistée par l’IA et à la réalité augmentée, les clients disposent de nouveaux moyens pour rechercher et étudier les produits avant de les acheter. Par exemple, l’IA peut analyser les images importées par les utilisateurs et suggérer des produits visuellement similaires. Cette méthode est devenue populaire dans les domaines de la mode et de la décoration d’intérieur, où un consommateur peut rechercher des produits visuellement similaires. De même, la réalité augmentée améliorée par l’IA permet aux clients de tester les produits avant de les acheter. Des marques de mode et de beauté comme Sephora ont connu un succès notable avec des outils permettant aux clients de visualiser l’apparence d’un vêtement ou d’un maquillage avant de se décider pour un produit.
La prévision de la demande utilise des analyses de données avancées et des modèles de machine learning pour anticiper la demande future des clients pour des produits. En combinant des données de ventes, des données clients et des données tierces telles que les tendances du marché, ces outils aident les entreprises à planifier plus efficacement. Étant capables d’analyser d’immenses volumes de données et de repérer des tendances que les méthodes traditionnelles ne détectent pas, les modèles d’IA offrent généralement une précision supérieure à celle des anciens outils de prévision.
En prédisant la demande avec plus de précision, les détaillants peuvent mieux gérer les stocks et optimiser la logistique. Ces modèles aident également les entreprises à s’adapter rapidement à des conditions imprévues ou à des évolutions du marché, en leur fournissant des informations fondées sur les données sur les événements à venir. La prévision de la demande optimisée par le machine learning a eu un impact majeur sur le secteur de l’alimentation industrielle. Par exemple, certaines marques ont automatisé les commandes quotidiennes pour les rayons de produits frais afin d’augmenter la disponibilité des produits et de réduire le gaspillage.2
L’IA peut jouer un rôle critique dans la gestion des opérations de backend d’une entreprise de vente au détail, en optimisant les stocks et la chaîne d’approvisionnement. En intégrant les technologies d’IA dans diverses fonctions de la chaîne d’approvisionnement telles que la gestion des fournisseurs et la logistique des transports, les entreprises peuvent optimiser leurs stocks, accroître la visibilité, réduire les coûts et diminuer les erreurs. Dans le secteur de la vente au détail, les algorithmes d’IA optimisent les itinéraires de transport, réduisant les délais de livraison et ajustant les horaires pour respecter des critères spécifiques tels que les seuils d’émissions de carbone. Ils sont également utilisés pour automatiser certains aspects du processus de gestion des stocks et des fournisseurs, en réapprovisionnant automatiquement les articles en rupture de stock ou en réduisant la quantité d’efforts manuels nécessaires pour passer les commandes.
Ces outils peuvent aider une organisation à accélérer ses opérations, maintenir des niveaux de stock idéaux et réduire les erreurs humaines. Par exemple, le géant de la distribution Walmart utilise l’IA pour optimiser ses véhicules de livraison, en les orientant vers les itinéraires les plus efficaces et en analysant les conditions météorologiques afin de garantir que les marchandises arrivent à temps.3
L’IA est de plus en plus utilisée pour protéger les détaillants et leurs clients en matière de prévention des pertes et de lutte contre la fraude. Les systèmes d’IA peuvent analyser les modèles de transactions et détecter les anomalies susceptibles de révéler des activités frauduleuses, aidant ainsi les détaillants à prévenir les pertes. Les outils d’IA peuvent également renforcer la cybersécurité des paiements en ligne en surveillant les transactions et les comptes clients. Ils permettent ainsi de détecter les violations de données potentielles et d’améliorer la sécurité des plateformes de commerce électronique.
De nombreuses institutions financières et grandes plateformes en ligne comme eBay utilisent des logiciels automatisés de détection des fraudes pour signaler les problèmes potentiels. Ces dernières années, certains détaillants ont mis en place des technologies de prévention des pertes assistées par l’IA. Ils sont utilisés pour analyser les données des magasins et réagir en cas de vol.4
L’IA pour la vente au détail mobilise divers écosystèmes de données et technologies. Ces outils sont utilisés pour améliorer les opérations, l’expérience client et la prise de décision à l’échelle de l’entreprise. Plusieurs technologies sont souvent utilisées en tandem selon les besoins particuliers des détaillants. Voici quelques-unes des technologies d’IA les plus couramment utilisées pour les opérations de vente au détail :
Les systèmes de gestion des données sont l’épine dorsale de l’IA dans la vente au détail. Ces systèmes permettent la collecte, le stockage et la gestion de vastes quantités de données provenant de multiples sources, fournissant la base de l’analyse de données et des algorithmes de machine learning. Ils contribuent à garantir la qualité, la cohérence et l’accessibilité des données utilisées pour entraîner une IA. Parmi ces systèmes de gestion des données figurent :
Les systèmes d’IA dans la vente au détail dépendent de quantités massives de données pour faire des prédictions et prendre des décisions précises. Les outils de big data et l’analyse prédictive interprètent ces données, en extrayant des informations. Par exemple, ces outils sont utilisés pour effectuer :
Les processus d’automatisation et les logiciels exécutent les tâches routinières, réduisant les erreurs humaines et renforçant la capacité opérationnelle d’une entreprise de vente au détail. Ces technologies peuvent être utilisées dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de la gestion des stocks, des mises à jour automatisées des catalogues ou de l’automatisation à grande échelle des processus métier.
Les automatisations de base peuvent afficher automatiquement la tarification basée sur un référentiel centralisé, fournir instantanément à un client des mises à jour sur les livraisons ou générer des factures sans intervention humaine. L’automatisation intelligente, une forme plus avancée combinant l’automatisation et l’IA, peut impliquer qu’un assistant virtuel comprenne une requête client en langage naturel et traite une commande en fonction de sa demande. Les autres types d’automatisation fréquemment utilisés dans le secteur de la vente au détail sont les suivants :
Le machine learning est l’un des piliers des applications de l’IA dans la vente au détail. Les algorithmes de ML permettent aux systèmes d’apprendre des données et d’améliorer leur performance au fil du temps sans être spécifiquement programmés pour une tâche. Les capacités offertes par le machine learning :
Le traitement automatique du langage naturel (NLP) permet aux systèmes d’IA de comprendre et de générer des textes en langage naturel. La vision par ordinateur permet à ces systèmes de comprendre et d’interpréter les données visuelles du monde physique, ce qui en fait une technologie utile pour améliorer les expériences d’achat en magasin et en ligne. La technologie NLP et la technologie de vision par ordinateur sont souvent utilisées dans le commerce de détail pour :
Les appareils IdO génèrent des données en temps réel à partir de capteurs, de caméras et d’appareils intelligents. Ces informations peuvent ensuite être analysées par les systèmes d’IA afin d’optimiser les opérations de vente au détail et d’améliorer l’expérience client. Ces systèmes peuvent être utilisés pour alimenter :
L’intégration de l’IA et des technologies associées dans le secteur de la vente au détail a la capacité d’améliorer à la fois l’expérience client et les opérations commerciales. Bien qu’il existe un large éventail d’applications d’IA pour les commerces de détail, qu’il s’agisse de la gestion des stocks ou des campagnes marketing, les avantages courants de cette technologie sont les suivants :
Augmentation de l’efficacité : en automatisant les tâches répétitives comme la gestion des stocks, le support client, la production de supports marketing et la détection des fraudes, l’IA permet aux détaillants de se concentrer sur des activités plus stratégiques et créatives.
Expérience client améliorée : une personnalisation dynamique et basée sur les données, ainsi qu’une assistance instantanée, favorisent une meilleure relation entre les marques et les clients, ce qui conduit à une satisfaction et une fidélité accrues.
Réduction des coûts : les processus d’optimisation de l’IA tels que la gestion de la chaîne d’approvisionnement ou la planification automatisée des livraisons peuvent réduire le gaspillage, améliorer la précision et réduire les coûts opérationnels.
Prise de décision basée sur les données : grâce aux outils d’IA, les détaillants ont accès à des données en temps réel et à des informations exploitables, permettant des décisions plus éclairées concernant la tarification, le stock, le marketing et le développement de produits.
Prévision avancée de la demande : en obtenant des informations plus précises sur la demande future, les entreprises de vente au détail qui utilisent l’IA peuvent s’adapter plus rapidement à des conditions changeantes et réduire les risques de gaspillage coûteux
Optimisation des prix : en utilisant des outils dynamiques pour déterminer les stratégies de tarification les plus efficaces, les entreprises assistées par l’IA peuvent maximiser les revenus et rester compétitives sur des marchés encombrés
Amélioration de l’analyse du comportement des clients : en analysant le sentiment et le comportement des clients plus rapidement et plus précisément qu’auparavant, les marques de vente au détail sont en mesure d’obtenir des informations précieuses sur leurs stratégies, leurs points faibles et les moyens d’accroître la valeur client.
L’intégration de l’IA dans une entreprise de vente au détail requiert bien plus que le simple déploiement de nouvelles technologies. Une mise en œuvre réussie exige une approche stratégique réfléchie, à la fois complète et adaptable selon les besoins de l’entreprise. Voici quelques bonnes pratiques courantes :
Les entreprises de vente au détail qui se lancent dans une initiative d’IA peuvent commencer par un projet pilote axé sur un domaine à fort impact, tel que le marketing personnalisé ou la gestion automatisée des stocks. En priorisant les cas d’utilisation qui offrent le meilleur retour sur investissement, une entreprise a plus de chances d’obtenir des résultats concrets. Lors de l’élaboration de cette stratégie, les entreprises identifient souvent des indicateurs clés de réussite, tels que l’augmentation des ventes ou l’amélioration de la satisfaction de la clientèle, afin de suivre la progression d’une initiative d’IA.
Des données propres, précises et pertinentes sont essentielles au bon fonctionnement d’une IA efficace. Une entreprise qui se lance dans une initiative d’IA vérifie et organise généralement ses données en profondeur, et valide régulièrement les jeux de données pour en maintenir la qualité. Une entreprise peut également acquérir des données tierces de haute qualité pour compléter ses données internes.
Certains logiciels d’IA sont polyvalents, tandis que d’autres modèles sont conçus et entraînés pour des tâches ou des secteurs spécifiques. En général, une entreprise étudie les outils d’IA les plus adaptés à une application spécifique, en collaborant éventuellement avec des fournisseurs ou des consultants expérimentés dans le secteur de la vente au détail. Une sélection rigoureuse de ces outils et de ces partenaires peut contribuer à créer des initiatives d’IA évolutives et à atténuer les risques.
Si l’automatisation peut accroître l’efficacité, il est essentiel d’éviter la surautomatisation ou les solutions qui ne sont pas centrées sur le client. Une entreprise peut proposer des options d’interaction humaine lorsque le client le préfère, ou se concentrer uniquement sur des solutions d’IA offrant des avantages tangibles, comme des chatbots intuitifs ou des recommandations de produits fluides. Recueillir régulièrement les commentaires des clients peut également constituer une stratégie efficace pour mieux répondre à leurs besoins.
Pour garantir la cohérence et éviter les erreurs, les entreprises effectuent généralement des audits réguliers pour s’assurer que les modèles d’IA fonctionnent comme prévu et produisent les résultats attendus. Cela peut signifier la mise à jour des modèles avec de nouvelles données, ainsi que l’ajustement et la validation continus d’un modèle. De plus, les organisations utilisant l’IA surveillent la performance de leurs outils afin de s’assurer qu’ils atteignent les objectifs clés de l’entreprise.
Les bons modèles d’IA sont explicables, fiables et transparents. Pour assurer une utilisation responsable de l’IA, une entreprise peut investir dans une infrastructure de données avancée pour garantir la sécurité et la conformité, tout en veillant à une documentation technique rigoureuse. Ces mesures protègent les données sensibles des clients, maintiennent la confiance et réduisent les risques de biais dans l’IA.
1. The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, McKinsey Digital, 14 juin 2023 (lien externe à ibm.com)
2. The secret to smarter fresh-food replenishment? Machine learning, McKinsey Digital, 28 novembre 2016 (lien externe à ibm.com)
3. Walmart commerce technologies launches AI-powered logistics product, Walmart, 14 mars 2024 (lien externe à ibm.com)
Découvrez comment cette étude sur les consommateurs réalisée en 2024 révèle l'importance d'intégrer l’IA, les assistants virtuels et l’AR/VR pour améliorer les expériences d’achat.
Découvrez les mesures que vos clients du secteur de la vente au détail et des biens de consommation peuvent prendre pour stimuler la croissance et fidéliser leur clientèle à l’ère de l’IA.
Découvrez comment tirer parti du personnel renforcé par l’IA pour vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et améliorer la productivité des employés.
Rationalisez les opérations du secteur de la vente au détail et améliorez l’expérience client à l’aide des solutions IBM pour la vente au détail.
Les services de conseil en matière de vente au détail et de produits de consommation permettent de créer des relations privilégiées avec les consommateurs tout en améliorant la durabilité et la rentabilité.
Offrez une assistance omnicanale à grande échelle avec les retail chatbots optimisés par IBM watsonx Assistant.
Améliorez les opérations du secteur de la vente au détail, favorisez la durabilité et offrez des expériences utilisateur fluides grâce aux solutions technologiques IBM pour la vente au détail.