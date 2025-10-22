L’IA dans le développement de produits est un terme général qui décrit l’utilisation d’outils et de capacités d’intelligence artificielle (IA) dans les différentes étapes du cycle de vie du développement de produits.
L’IA est une technologie qui permet aux ordinateurs d’apprendre, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions comme des humains. Depuis son intégration généralisée dans les processus opérationnels de base à partir des années 2010, les concepteurs et les chefs de produit ont expérimenté la meilleure façon de l’appliquer au développement de produits.
Au cours de la dernière décennie seulement, les systèmes alimentés par l’IA ont transformé la façon dont les organisations développent des produits, en rationalisant les workflows, en automatisant les tâches répétitives et en contribuant à une approche du développement de produits davantage axée sur les données. Certaines des plus grandes et des plus performantes entreprises au monde ont intégré l’IA dans leurs processus, notamment Microsoft, OpenAI (ChatGPT) et McKinsey.
Aujourd’hui, les outils de développement de produits IA les plus avancés aident les designers à générer de nouvelles idées de produits utilisant des algorithmes complexes et des modèles d’IA générative et à les prototyper et à les tester plus rapidement. Cette approche raccourcit le délai global de mise sur le marché.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
L’IA modifie fondamentalement le processus de développement des produits, en permettant d’obtenir des informations sur le comportement des clients plus rapidement que par le passé. Elle transforme également l’idéation, le prototypage, les tests et le déploiement des produits. Voici un aperçu de l’intégration de l’IA dans les différents processus de développement de produits.
Les outils d’IA permettent d’améliorer la première étape du développement d’un produit, principalement en utilisant des systèmes d’IA générative. Ces systèmes sont basés sur une IA qui peut créer du contenu original comme du texte, des images et des vidéos pour aider les équipes à mener des études de marché plus rapidement.
Les outils d’IA générative peuvent passer au crible de vastes jeux de données, accélérant ainsi l'obtention d'informations sur le comportement des utilisateurs sur les plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn, X et Facebook. Les algorithmes de machine learning (ML) aident les chefs de produit à identifier les défis et les préférences des clients qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités de développement de produits.
Par exemple, certaines entreprises modernes expérimentent des assistants IA entièrement intégrés aux logiciels de gestion des produits. Ces outils d’IA avancés analysent les commentaires des clients en temps réel, aidant ainsi les chefs de produit à identifier rapidement les domaines dans lesquels de nouveaux produits peuvent être développés.
L’idéation ou le brainstorming est la deuxième phase du cycle de développement d’un produit et a été fortement influencée par l’IA au cours de la dernière décennie. Cette influence a été particulièrement évidente au cours des deux années qui ont suivi le lancement de ChatGPT et d’autres outils d’IA générative.
Les outils d’IA générative peuvent aider les chefs de produit à exploiter les informations issues des recherches qu’ils ont recueillies lors de la première phase. Les outils convertissent les informations en idées de nouveaux produits susceptibles d’être adaptés au marché.
Au cours de cette phase, des générateurs de textes et d’images alimentés par l’IA aident les équipes à créer des maquettes de nouveaux produits potentiels générées par l’IA, que les parties prenantes peuvent évaluer. Initialement considérée comme un remplaçant potentiel des concepteurs, l’IA générative a prouvé au cours des trois dernières années qu’elle pouvait se comporter davantage comme un partenaire. L’IA générative peut contribuer à améliorer et à accélérer la créativité en effectuant des tâches répétitives.
Pendant la phase de conception et de prototypage, les outils d’IA aident les concepteurs de produits à prendre un concept de nouveau produit et à le transformer en prototype plus rapidement qu’ils ne le pourraient manuellement. Les systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO) améliorés par IA peuvent créer des conceptions complexes plus rapidement et plus efficacement que les humains. L’automatisation des aspects répétitifs du processus de conception et de prototypage permet aux ingénieurs et concepteurs de produits de se concentrer davantage sur des tâches de prise de décision créatives et stratégiques.
Les outils de simulation améliorés par l’IA jouent également un rôle essentiel à ce stade en aidant les équipes à prévoir comment leurs conceptions et prototypes seront utilisés par les clients. Les simulations alimentées par ML comparent minutieusement chaque conception de produit, aidant les chefs de produit à comprendre comment leurs conceptions sont susceptibles de se comporter sur le marché.
Une fois la phase de conception terminée, des outils pilotés par l’IA automatisent certains aspects de la phase de test et de construction, produisant des centaines, voire des milliers de variantes de prototypes dont les performances sont testées les unes par rapport aux autres.
Lorsqu’un prototype a été validé, l’IA générative est essentielle lors de la phase de construction, en automatisant des processus qui étaient auparavant réalisés manuellement et en faisant gagner des heures de travail aux équipes d’assurance qualité.
À l’approche de la fin de la phase de test, les chefs de produit utilisent l’IA pour valider leurs choix, avec des indicateurs tels que la performance, l’expérience utilisateur (UX) et la durabilité pour évaluer un nouveau produit. La technologie de l’IA est même utilisée pour tester l’adéquation au marché et la tarification avant la phase finale du cycle de développement du produit, le lancement et l’itération.
Pendant la phase de lancement et d’itération, l’IA permet aux produits de bénéficier d'une amélioration continue, en collectant des données réelles pour donner aux entreprises un avantage concurrentiel.
Les systèmes d’IA avancés sont conçus pour suivre l’expérience client et les indicateurs d’adoption sur le marché. Ils sont reliés directement à un pipeline de développement de produits pour orienter la conception de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités.
Les algorithmes de ML sont à nouveau essentiels à cette étape, mettant en lumière toute anomalie dans les données afin que les chefs de produit puissent détecter plus rapidement les problèmes potentiels et détecter des changements significatifs dans le comportement des utilisateurs et les tendances du marché.
L’intégration de l’IA dans le cycle de développement des produits a permis aux chefs de produit et aux équipes de développement d’utiliser les capacités de l’IA pour améliorer les processus, mieux comprendre le comportement des clients et innover plus rapidement. Voici un aperçu des principaux avantages pour les entreprises de l’utilisation de l’IA dans le développement de produits.
En optimisant les processus obsolètes à l’aide d’outils d’IA, les équipes de développement de produits ont réussi à réduire considérablement les délais de mise sur le marché d’une large gamme de produits. L’idéation, le prototypage et la simulation ont tous été améliorés grâce à l’IA, aidant les équipes à réfléchir, à construire de nouveaux produits et à identifier les défauts plus rapidement et plus efficacement que par le passé.
La validation, l’étape du développement des produits où les équipes testent les nouveaux produits, a été transformée par l’IA. Désormais, les chefs de produit peuvent valider la qualité des produits grâce à l’analytique en temps réel optimisée par l’IA, qui leur donne une idée précise de la manière dont les clients utilisent chaque nouveau produit. Dans les cycles de développement de produits logiciels, les outils de test d’IA effectuent des milliers de simulations, automatisant ainsi les processus d’assurance qualité qui étaient auparavant exécutés manuellement.
L’automatisation des processus manuels est l’un des principaux moyens par lesquels la technologie de l’IA aide les entreprises. Les tâches répétitives, à forte intensité de données, telles que la documentation et le contrôle de conformité, nécessitaient auparavant une saisie manuelle. La généralisation des outils d’IA a permis aux entreprises d’automatiser certains aspects de ces tâches, libérant ainsi des ressources et un temps précieux. En outre, les workflows automatisés par l’IA contribuent à minimiser la probabilité d’une erreur humaine dans le cycle de développement du produit.
Les outils d’IA aident les chefs de produits à prendre davantage de décisions fondées sur des données en utilisant des tableaux de bord en temps réel qui fournissent une vue détaillée des indicateurs clés à toutes les étapes du cycle de vie du développement. Même lorsque le produit a été mis sur le marché, ces tableaux de bord fournissent en permanence des informations sur la façon dont les clients l’utilisent.
L’IA soutient les initiatives de développement durable en aidant les équipes à optimiser l’utilisation des matières premières et à réduire les déchets tout au long du cycle de développement des produits. Les modèles IA prédictifs fournissent des évaluations précises de l’impact environnemental probable d’un produit et suggèrent des modifications dans la conception ou la fabrication pour l’améliorer.
Selon un rapport récent, l’automatisation industrielle améliorée par l’IA a permis de réduire de 84 % les matériaux utilisés. De plus, elle a permis une réduction de poids de 90 %, ce qui pourrait réduire les émissions de CO2 par an de trois tonnes par article manufacturé.1
Les avantages de l’utilisation de l’IA dans le cycle de développement des produits ont conduit les entreprises de toutes tailles à chercher de nouveaux moyens de l’intégrer dans leurs processus et stratégies de base. De la conception et du prototypage à l’analyse de volumes de données relatives aux commentaires des clients pour en extraire des informations, voici un aperçu des principaux cas d’utilisation en entreprise de l’IA dans le développement de produits.
Les outils d’IA sont largement utilisés lors de la phase de conception des produits pour aider les équipes à accélérer le brainstorming, à expérimenter différentes conceptions et à tester des hypothèses. L’IA générative et le machine learning ont été particulièrement utiles ces dernières années, en aidant les équipes à tester les variations de produits et même à générer de nouveaux designs sur la base d’indicateurs prédéfinis.
L’analyse prédictive pilotée par l’IA a transformé la manière dont les entreprises abordent le développement de nouveaux produits. Cette procédure implique l’utilisation d’outils d’IA pour analyser la performance probable d’un produit sur le marché en fonction des réseaux sociaux, des commentaires des clients et des avis en ligne. Les informations pilotées par l’IA peuvent révéler les tendances des préférences des clients plus rapidement que la recherche manuelle, ce qui permet aux entreprises d’être plus agiles et adaptables dans leurs approches.
Les outils d’IA générative capables d’écrire et de tester du code ont changé la façon dont les équipes DevOps construisent et testent de nouveaux produits logiciels et services. Les agents IA développés par Microsoft, OpenAI et d’autres automatisent de nombreux aspects des tests et du déploiement. Ces outils permettent aux ingénieurs d’itérer plus rapidement et de se concentrer davantage sur des tâches créatives. Les agents sont des systèmes d’IA capables d’accomplir une tâche de manière autonome sans entrée humaine.
L’IA a amélioré de nombreux aspects des chaînes d’approvisionnement modernes, aidant les gestionnaires de stocks à optimiser l’offre et la demande d’un produit avec des outils de prévision avancés améliorés par l’IA. Les systèmes d’IA analysent les données en temps réel des fournisseurs, automatisant ainsi la fabrication et l’expédition des produits lorsque l’offre est faible.
L’IA améliore considérablement l’analyse des sentiments dans le développement de produits, c’est-à-dire le processus consistant à analyser de grands volumes de texte pour déterminer s’ils expriment un sentiment positif ou négatif.
Les outils d’analyse des sentiments par l’IA recueillent de manière exhaustive les commentaires des clients sur les sites de médias sociaux et d’autres plateformes et les analysent en fonction de paramètres définis par les chefs de produit. Les algorithmes ML permettent même de suggérer de nouvelles idées de produits ou fonctionnalités en fonction des commentaires qu’ils analysent.
L’introduction de l’IA dans les workflows de développement de produits représente un changement dans la façon dont les entreprises abordent la discipline. De la rationalisation de la façon dont les concepteurs réfléchissent aux prototypes à l’automatisation des aspects chronophages du DevOps tels que l’écriture et les tests de code, elle transforme l’ensemble du cycle de vie du développement de produits.
Alors que la technologie continue de progresser, trois domaines semblent susceptibles de stimuler l’innovation :
L’intégration de l’IA dans le développement des produits tend moins à remplacer la créativité humaine qu’à la favoriser et à l’améliorer. L’IA agentique, qui représente des systèmes d’IA qui raisonnent, utilisent des outils et résolvent des problèmes comme le font les humains, est au cœur de cet effort.
Le haut niveau de sophistication de l’IA agentique la rend plus axée sur les objectifs que l’IA générative. Il est également capable d’assumer des tâches complexes telles que la recherche et la gestion de processus qui peuvent informer et améliorer le processus créatif.
Les plateformes logicielles low code et no code permettent à des personnes sans expérience en programmation informatique de créer des applications simples. Ces plateformes sont considérablement améliorées par l’IA.
Les non-codeurs utilisent des plateformes low-code et no-code pour construire des applications de plus en plus sophistiquées à moindre coût. Selon un rapport récent, 70 % des nouvelles applications d’entreprise seront construites cette année sur des plateformes low-code et no-code, soit une augmentation de 25 % au cours des cinq dernières années.2
Les craintes liées à l’IA font la une des journaux, et plus la technologie est intégrée dans les outils utilisés quotidiennement par les entreprises, plus ces craintes semblent s’intensifier. Plutôt que de fuir la technologie, les entreprises modernes cherchent de plus en plus des moyens de l’intégrer de manière responsable et éthique dans leurs processus.
Parmi les exemples de développement de produits, on trouve des designers qui intègrent des garde-fous d’équité et de transparence dans les outils d’IA générative et des ingénieurs qui construisent des frameworks d’IA pour réduire les biais dans leurs algorithmes sous-jacents.
Découvrez si les agents conversationnels, de plus en plus rapides et précis avec l’IA générative, peuvent remplacer les humains.
Découvrez comment les PDG utilisent l’IA générative et la modernisation des applications pour stimuler l’innovation et rester compétitifs.
Découvrez pourquoi les détaillants doivent connaître les stocks disponibles pour répondre à la demande des clients.
Construisez une entreprise plus résiliente grâce à des solutions alimentées par l’IA pour la gestion intelligente des actifs et de la chaîne d’approvisionnement.
Transformez vos opérations métier avec IBM en intégrant des processus d’optimisation à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA.
IBM Cloud Pak for Business Automation est un ensemble modulaire de composants logiciels intégrés pour la gestion et l'automatisation des opérations.
Transformez vos opérations métier avec les solutions de pointe d’IBM. Renforcez la productivité, l’agilité et l’innovation grâce à des workflows intelligents et à des technologies d’automatisation.
1. Six Strategies to Lead Product Sustainability Design, publications BCG, août 2023
2. Low-Code Development Technologies Evaluation Guide, Gartner, 2024