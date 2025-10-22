L’IA dans le développement de produits

L’IA est une technologie qui permet aux ordinateurs d’apprendre, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions comme des humains. Depuis son intégration généralisée dans les processus opérationnels de base à partir des années 2010, les concepteurs et les chefs de produit ont expérimenté la meilleure façon de l’appliquer au développement de produits.

Au cours de la dernière décennie seulement, les systèmes alimentés par l’IA ont transformé la façon dont les organisations développent des produits, en rationalisant les workflows, en automatisant les tâches répétitives et en contribuant à une approche du développement de produits davantage axée sur les données. Certaines des plus grandes et des plus performantes entreprises au monde ont intégré l’IA dans leurs processus, notamment Microsoft, OpenAI (ChatGPT) et McKinsey.

Aujourd’hui, les outils de développement de produits IA les plus avancés aident les designers à générer de nouvelles idées de produits utilisant des algorithmes complexes et des modèles d’IA générative et à les prototyper et à les tester plus rapidement. Cette approche raccourcit le délai global de mise sur le marché.