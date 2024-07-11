10 façons dont l’intelligence artificielle transforme la gestion des opérations

La gestion des opérations consiste à trouver des moyens de réaliser les activités de manière plus efficace, précise et fluide. Elle englobe un large éventail d’activités telles que la planification, l’organisation, la gestion des stocks et de la chaîne d’approvisionnement, la planification de la production, le contrôle qualité, la logistique ainsi que le bon fonctionnement des processus et la maintenance des actifs. Aujourd’hui, toutes ces fonctions ont un point commun : elles se prêtent à des améliorations grâce à l’intelligence artificielle (IA).
L’IA, technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l’intelligence humaine et les capacités de résolution de problèmes, transforme les secteurs d’activité. D’ailleurs, 94 % des dirigeants d’entreprise interrogés dans une enquête ont déclaré que l’IA serait essentielle à leur succès au cours des cinq prochaines années. Et parce que la gestion des opérations est fondamentale pour le fonctionnement et la compétitivité d’une entreprise, l’utilisation productive de l’IA est essentielle.
L’IA est un outil puissant pour les responsables des opérations qui cherchent à rationaliser les processus, réduire les coûts et améliorer l’efficacité opérationnelle. Les systèmes alimentés par l’IA peuvent analyser d’énormes volumes de données, ce qui permet une prise de décision en temps réel et l’optimisation des processus métier. Ces systèmes aident les responsables des opérations à identifier les goulets d’étranglement, à prévoir les pannes d’équipement et à s’adapter aux tendances du marché.
L’IA peut également fournir des recommandations exploitables pour résoudre les problèmes et compléter ou corriger des données incomplètes ou incohérentes, ce qui conduit à des informations plus précises et à une prise de décision plus éclairée. Les développements en matière de machine learning, d’automatisation et d’analyse prédictive aident les responsables des opérations à améliorer la planification et à rationaliser les workflows.
Si les avantages de l’IA sont évidents, les entreprises doivent tout de même être conscientes des défis qu’elle pose, notamment les préoccupations liées à la confidentialité des données, les problèmes de conformité réglementaire et la nécessité de disposer de personnel qualifié pour gérer les technologies d’IA. Même si l’IA peut être adaptative et initier des changements importants dans les processus sans intervention humaine, le jugement humain doit toujours valider ses résultats et guider les décisions stratégiques de haut niveau. Souvent, l’approche la plus efficace consiste à combiner les capacités de l’IA avec l’expertise humaine.
Grâce à une planification et une exécution minutieuses, les entreprises peuvent exploiter la puissance de l’IA pour obtenir de meilleurs résultats.
L’IA utilise l’analytique avancée pour extraire des informations précieuses et réaliser des prévisions. Les modèles de machine learning peuvent analyser les données historiques de ventes, les tendances du marché, la saisonnalité, les conditions météorologiques, le sentiment sur les réseaux sociaux et d’autres facteurs pour générer des prévisions de la demande. Par exemple, l’IA peut analyser les tendances de ventes et prédire les ventes futures, aidant ainsi les entreprises à maintenir des niveaux de stocks optimaux. Une étude a montré que les outils alimentés par l’IA peuvent réduire les erreurs de prévision jusqu’à 50 % et les ventes perdues dues aux ruptures de stock jusqu’à 65 %.
L’utilisation de l’IA dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement peut améliorer la prise de décision et l’efficacité opérationnelle. L’IA permet aux entreprises de traiter de grandes quantités de données en temps réel, d’anticiper les tendances du marché, d’optimiser la logistique et d’effectuer l’acheminement et la planification en fonction de l’évolution des conditions. Elle peut également rationaliser les workflows grâce à l’automatisation, améliorer l’approvisionnement, réduire les perturbations et offrir de meilleurs niveaux de visibilité et de transparence de bout en bout.
L’utilisation d’appareils issus de l’Internet des objets (IdO) dans l’ensemble des opérations de la chaîne d’approvisionnement fournit également aux systèmes d’IA un éventail plus large de données, conduisant à des informations plus complètes. IBM a appliqué plusieurs de ses solutions de chaîne d’approvisionnement pilotées par l’IA à ses propres opérations, ce qui a permis de réaliser 160 millions de dollars d’économies et d’atteindre un taux de traitement des commandes de 100 %, même au plus fort de la pandémie de COVID-19.
Les algorithmes d’IA peuvent analyser les données des capteurs et les historiques de maintenance pour prévoir les pannes d’équipement. L’IA peut également faciliter la création des modèles d’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA) plus efficacement, réduisant le temps et les efforts nécessaires à leur élaboration. Les entreprises peuvent ainsi programmer la maintenance de manière proactive afin de minimiser les temps d’arrêt, prolonger la durée de vie des actifs et réduire les coûts opérationnels. Par exemple, une société minière a utilisé des solutions pilotées par l’IA pour prédire ses besoins de maintenance, réduisant ainsi les arrêts de production jusqu’à 30 %.
En s’entraînant sur des données historiques, les modèles d’IA peuvent rapidement détecter des schémas inhabituels ou des valeurs aberrantes susceptibles de signaler des problèmes de contrôle qualité. En se connectant aux données issues de caméras, drones, capteurs et autres dispositifs edge, l’IA peut résoudre les problèmes de qualité en temps réel. Les visualisations et algorithmes alimentés par l’IA peuvent identifier les défauts de produits plus rapidement et plus précisément que les humains, et parfois en déterminer la cause racine. Par exemple, un constructeur automobile a constaté qu’un système d’inspection visuelle basé sur l’IA détectait les défauts avec une précision pouvant atteindre 97 %, contre 70 % pour les inspecteurs humains.
Les chatbots et les assistants virtuels alimentés par l’IA peuvent fournir un service 24 h/24 et 7 j/7, résoudre des problèmes courants et améliorer l’expérience client. Ce service peut significativement améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients. Par exemple, Bouygues Telecom a utilisé l’IA générative pour extraire et analyser les données de ses centres d’appel, permettant aux employés de proposer des suggestions et solutions personnalisées en temps réel. Cette approche a permis de réduire de 30 % les opérations avant et après appel et devrait générer plus de 5 millions de dollars d’économies.
Les chatbots IA peuvent offrir un support permanent aux employés, leur fournissant des données et répondant à leurs demandes courantes. Ils peuvent aider les travailleurs à résoudre les problèmes plus rapidement, améliorer le taux de résolution dès la première intervention et accroître l’efficacité opérationnelle. Ce soutien contribue à la rétention du savoir institutionnel et aide à combler les déficits de compétences. Par exemple, l’IA et la réalité virtuelle peuvent être utilisées pour créer des simulations permettant aux employés de s’exercer en toute sécurité avant de mettre leurs compétences en pratique sur le terrain. Les programmes de formation alimentés par l’IA peuvent proposer des expériences d’apprentissage personnalisées, adaptant le contenu aux aptitudes et à la progression de chaque individu.
L’automatisation robotisée des processus (RPA) utilise des bots alimentés par l’IA pour automatiser les tâches répétitives et basées sur des règles, comme la saisie de données, le traitement des factures et les réponses aux demandes du service client. Ces bots peuvent extraire des données, remplir des formulaires, générer des rapports et effectuer d’autres activités routinières, ce qui améliore l’efficacité, réduit les erreurs et libère la main-d’œuvre humaine pour des tâches plus complexes et stratégiques. Par exemple, Deloitte a constaté (PDF) que la RPA avait réduit la préparation des rapports de gestion de plusieurs jours à seulement une heure, et le temps de préparation des notes de frais de trois heures à dix minutes.
L’IA peut faciliter la prise de décision fondée sur les données en analysant de grands jeux de données et en fournissant des informations que les humains pourraient manquer. Appliquées au big data, ces analyses avancées peuvent améliorer la planification stratégique, la gestion des risques et l’allocation des ressources. Et avec l’avènement des systèmes d’IA capables de traiter automatiquement le langage naturel, les entreprises peuvent obtenir des informations plus approfondies à partir de données non structurées. Cette technologie peut permettre de prédire les risques potentiels, aidant ainsi les entreprises à se préparer aux défis à venir. L’intelligence décisionnelle pilotée par l’IA peut être appliquée à des cas d’utilisation tels que l’optimisation des portefeuilles et des prix.
L’AIOps (intelligence artificielle pour les opérations informatiques) utilise l’IA pour automatiser et rationaliser la gestion des services informatiques et les workflows opérationnels. Les applications informatiques, les outils de surveillance des performances et les composants d’infrastructure peuvent générer d’énormes volumes de données. Les solutions AIOps peuvent trier ces données pour identifier les événements et schémas significatifs, diagnostiquer les causes racines et les signaler aux équipes IT et DevOps pour une réponse et une résolution rapides, voire une résolution automatique. Par exemple, Electrolux a utilisé l’AIOps pour réduire le temps de résolution des problèmes informatiques de trois semaines à une heure, et a économisé plus de 1 000 heures par an grâce à l’automatisation des tâches de réparation.
L’IA peut aider les entreprises à réduire leur impact environnemental en optimisant l’utilisation des ressources et en identifiant les opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique et de réduction des déchets. Cette approche peut à son tour contribuer à réduire l’empreinte carbone d’une entreprise et à soutenir ses initiatives plus larges de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’analytique avancée et l’automatisation des rapports peuvent simplifier le reporting en matière de durabilité et la conformité réglementaire.
De plus en plus d’entreprises trouvent des moyens d’intégrer l’IA dans la gestion de leurs opérations. Alors que les avancées en IA et en science des données se poursuivent, on peut s’attendre à l’adoption de méthodes d’intégration de plus en plus sophistiquées, qui amélioreront encore les opérations et offriront de nouvelles opportunités pour obtenir un avantage concurrentiel.
Choisir les bons outils et solutions logicielles d’IA est crucial pour toute transformation numérique. IBM Maximo Application Suite, par exemple, propose une gestion intelligente des actifs, une surveillance, une maintenance prédictive et la fiabilité sur une plateforme unique. IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite utilise la puissance de l’IA pour améliorer la résilience et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement. Et IBM propose une gamme croissante de solutions d’IA pour aider les entreprises à repenser l’avenir et à se forger un avantage concurrentiel.