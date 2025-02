Qu’est-ce que l’IA dans l’assurance ?

La gestion et l’évaluation des risques sont des composants clés de la stratégie métier des compagnies d’assurance. Pour favoriser la rentabilité, les assureurs et les réassureurs doivent comprendre le risque associé à chaque réclamation client. Cela vaut pour tous les types d’assurance. En utilisant l’IA pour analyser les grandes quantités de données dont elles disposent (événements externes et données fournies par ses clients), les compagnies d’assurance peuvent fixer les prix de leurs polices de manière appropriée et tenter de minimiser les grosses surprises.

IBM s’appuie actuellement sur les souscriptions d’assurances et les enquêtes sur les réclamations pour créer des modèles de fondation dans sa plateforme d’IA et de données IBM watsonx.ai. L’objectif du modèle est d’améliorer la réussite et l’efficacité des processus d’évaluation des risques et de prise de décision.