Dans de nombreux cas, le secteur privé dirige le développement et le déploiement des outils et des systèmes d’IA. Si ce dernier peut développer ses propres outils, il est évident que la plupart des gouvernements devront adopter certaines technologies mises au point par les entreprises. Les États-Unis ont commencé à réfléchir à un « projet similaire au projet Manhattan » 18, qui permettrait d’établir une collaboration plus étroite entre le secteur privé et le secteur public et de financer le développement de l’IA. En outre, les grandes universités et les organisations à but non lucratif mènent d’importantes recherches sur l’IA, et les gouvernements pourraient bénéficier d’un partenariat avec elles.