Tirer parti de l’IA pour l’engagement des employés

L’intelligence artificielle (IA) dans l’engagement des employés fait référence à l’application à grande échelle du machine learning (ML), du traitement automatique du langage naturel (NLP), de l’analyse prédictive et de l’IA générative pour comprendre et optimiser l’expérience des employés.
Alors que l’expérience des employés fait référence au bien-être et à la productivité des employés au sens large, l’engagement des employés se concentre plus spécifiquement sur des thèmes tels que le dévouement au travail et l’implication émotionnelle. Les employés fortement engagés sont enthousiastes et motivés dans leur travail, ce qui les rend plus enclins à s’adapter aux changements et à contribuer au succès à long terme de l’entreprise.
Auparavant, les organisations s’appuyaient sur des enquêtes ou des entretiens avec les responsables pour favoriser l’engagement des employés ; l’IA fournit désormais aux RH et aux managers des informations continues et en temps réel sur ce que ressentent les employés et ce dont ils ont le plus besoin. Mesurer l’engagement des employés peut s’avérer particulièrement urgent lors de phases de transformation de l’entreprise ou d’adoption de l’IA, car les nouveaux outils et workflows ne sont efficaces que lorsqu’ils sont pleinement intégrés au travail quotidien.
Selon Gallup, qui mesure le nombre de travailleurs aux États-Unis se sentant « activement impliqués », l’engagement est en baisse constante depuis un pic atteint en 2020. Le cabinet de conseil fait également état de faibles niveaux d’engagement chez les jeunes des générations Y et Z, qui signalent une baisse significative de leur sentiment d’être pris en considération, d’avoir des opportunités d’apprentissage et de se développer au travail.
L’absence de programmes efficaces favorisant l’engagement et le développement professionnel peut entraîner des risques importants en matière de main-d’œuvre. Selon le dernier rapport « L’avenir de l’emploi » du Forum économique mondial, 22 % des emplois sont susceptibles d’être bouleversés au cours des cinq prochaines années.
Les employeurs s’attendent également à ce que 39 % des compétences requises sur le marché du travail changent d’ici 2030. En bref, à moins que les travailleurs ne s’impliquent activement dans l’avenir du travail, eux-mêmes et les entreprises pour lesquelles ils travaillent sont en danger.
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« Les meilleures entreprises sont de plus en plus tenues de favoriser des environnements de travail positifs, flexibles et empathiques afin de répondre aux besoins des employés et de retenir les meilleurs talents, explique Pete Teigen, stratège en expérience employé chez IBM Consulting. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c’est que des employés satisfaits et engagés, bénéficiant de systèmes de soutien robustes, sont à la fois plus productifs et plus enclins à accepter le changement. » Comme l’a constaté IBM, les employés adoptent 34 % plus souvent de nouvelles structures commerciales lorsque l’engagement des employés est au centre de la conception transformationnelle.
Pour les responsables RH confrontés à un désengagement croissant et à une baisse de la satisfaction au travail, l’adoption de l’IA peut permettre de mettre en place des programmes d’engagement essentiels à l’échelle. Les solutions d’IA peuvent prendre en charge les tâches routinières tout en permettant aux travailleurs humains de se concentrer sur des tâches à forte interaction ou sensibles.
D’autres outils d’IA peuvent faciliter des programmes d’apprentissage personnalisés ou un retour d’information continu, garantissant ainsi qu’aucun employé ne soit laissé pour compte. Grâce à l’analyse prédictive, les entreprises peuvent anticiper les besoins en matière de rétention ou de perfectionnement et s’adapter rapidement à l’évolution des conditions.
Un programme d’IA efficace pour l’engagement des employés transforme un exercice ponctuel en une relation continue entre les employés et l’organisation.
Les outils alimentés par l’IA peuvent accroître la productivité des RH et stimuler l’engagement à l’échelle de l’entreprise. IBM connaît cette transition de première main, l’organisation s’étant lancée dans une vaste transformation des RH en 2017. Ce travail a abouti à AskHR, un agent d’IA qui traite des dizaines de millions d’interactions chaque année.
Parallèlement, le service d’IBM affiche un score NPS de +74. Voici quelques-uns des avantages les plus visibles de l’utilisation de l’IA pour améliorer l’engagement des employés :
L’IA peut être appliquée tout au long du cycle de vie des employés, de l’intégration au départ. Voici quelques-uns de ses principaux domaines d’application :
Grâce à l’automatisation des tâches RH, l’IA gère les processus RH courants, notamment les demandes d’informations sur les avantages sociaux, les questions sur les politiques, les demandes de congés et les formalités d’intégration. Cette évolution permet aux équipes RH de se consacrer à des tâches culturelles à plus forte valeur ajoutée, où le jugement humain a le plus d’impact. En dédiant moins de temps aux tâches répétitives, les responsables RH peuvent développer des initiatives créatives et valorisantes pour l’engagement des employés.
L’IA peut aider les responsables en leur fournissant un retour d’information ou un accompagnement en temps réel, comblant ainsi le fossé entre les évaluations annuelles et les conversations de développement continu dont les employés ont besoin.
L’IA peut mettre en correspondance les lacunes individuelles en matière de compétences avec les besoins de l’entreprise afin de proposer des programmes de formation sur mesure et des recommandations de mobilité interne qui évoluent en permanence à mesure que les employés progressent et que les activités changent.
L’IA excelle dans la communication personnalisée à grande échelle, permettant à chaque employé de recevoir des informations pertinentes et opportunes de la part de son employeur. L’IA peut adapter les communications internes, telles que les points de contact ou les messages de reconnaissance, en fonction des rôles ou des préférences de chaque individu. Cette approche contribue à rendre les communications officielles plus authentiques et moins génériques.
L’IA est de plus en plus employée pour mettre en adéquation les individus avec des rôles spécifiques et identifier les risques de départ. En analysant le taux de rotation et les données historiques liées aux comportements des employés, ainsi que des indicateurs plus traditionnels tels que les enquêtes d’engagement, les modèles d’IA peuvent signaler de manière proactive les problèmes potentiels. Ces informations facilitent les interventions en temps opportun. Ainsi, si un employé très performant semble se désengager, ces systèmes sont censés alerter un responsable, qui peut alors discuter de nouveaux défis et opportunités avec cet employé.
Alors que les programmes traditionnels d’engagement des employés mesurent généralement le sentiment et la progression sur une base annuelle, des enquêtes plus courtes et plus fréquentes, pilotées par l’IA, peuvent fournir des informations immédiatement exploitables. Grâce à l’analyse des sentiments sur les communications officielles, les systèmes d’IA peuvent rapidement identifier les thèmes émergents et les tonalités émotionnelles au sein des équipes, donnant ainsi aux dirigeants accès aux données les plus récentes possibles sur les employés.
Selon Robert Enright, associé chargé de la stratégie du personnel chez IBM Consulting, les systèmes d’IA sont également très efficaces pour repérer les candidats internes possédant des compétences proches de celles requises pour les postes à pourvoir. L’IA peut « mettre en évidence la capacité d’apprentissage et le potentiel interne, dit-il, afin d’élargir le vivier de talents disponibles au lieu de le restreindre par des attentes irréalistes ». En proposant de manière proactive de multiples voies de développement professionnel, les entreprises peuvent maintenir l’engagement continu de leurs collaborateurs.
L’analyse IA fondée sur les données permet aux responsables RH de comparer l’engagement entre les services et les fonctions. Ils peuvent ainsi mesurer l’engagement par rapport aux normes du secteur ou modéliser l’efficacité d’initiatives d’engagement spécifiques.
Ces plateformes emploient l’IA et l’automatisation robotisée des processus (RPA) pour rationaliser les opérations RH répétitives. Les capacités courantes comprennent les workflows d’intégration automatisés, la gestion des avantages sociaux et le suivi de la conformité. En supprimant le traitement manuel des tâches à fort volume, elles réduisent les erreurs et permettent aux équipes RH de se consacrer à des tâches stratégiques, notamment en favorisant des relations plus cohérentes avec les autres employés.
Les outils conversationnels alimentés par l’IA destinés aux employés traitent en permanence un large éventail de demandes. Ils peuvent répondre à des questions sur les politiques RH, guider les employés dans les processus administratifs, faciliter l’intégration des nouvelles recrues, les bilans réguliers ou les rapports d’avancement. Ils transmettent généralement les cas complexes au personnel RH. Les systèmes avancés personnalisent les interactions en fonction des échanges passés, ainsi que des rôles des employés.
L’IA agentique pousse ces concepts plus loin, en enchaînant plusieurs actions avec un minimum de supervision humaine. Par exemple, l’agent conversationnel interne d’IBM, AskHR, automatise plus de 80 tâches RH et traite plus de 2,1 millions de conversations avec les employés chaque année. Les agents d’IA peuvent également identifier les lacunes en matière de compétences, recommander des programmes de formation personnalisés et automatiser les workflows de perfectionnement, favorisant ainsi une culture de développement continu en libre-service.
Les outils d’analyse prédictive appliquent le machine learning aux données sur les effectifs pour générer des informations exploitables sur la motivation et le bien-être des employés. Ces systèmes peuvent prédire le taux d’attrition et surveiller la santé des équipes individuelles. Ces résultats sont généralement communiqués aux responsables RH et aux managers via des tableaux de bord, ce qui permet de prendre des décisions fondées sur les données plutôt que de réagir de manière réactive aux problèmes immédiats.
Les plateformes de performance optimisées par l’IA vont au-delà du cycle d’évaluation annuel pour favoriser un retour d’information continu et l’alignement des objectifs tout au long de l’année. Ces systèmes peuvent notamment inclure le suivi automatisé de la progression des objectifs, des résumés de performance des employés ou la collecte de retours en temps réel, ainsi que l’identification des lacunes en matière de compétences.
La surveillance des schémas de communication et des données comportementales nécessite une approche prudente vis-à-vis des questions de confidentialité. Sans une protection rigoureuse des données et des pratiques de collecte transparentes, les entreprises risquent de voir leurs employés se sentir microgérés ou constamment surveillés. Les dirigeants doivent définir des limites claires entre l’analyse légitime du personnel et la surveillance intrusive. Ils doivent ensuite communiquer ouvertement ces limites aux employés, en expliquant quelles données sont recueillies, comment elles sont utilisées et quelles décisions elles influencent.
Lorsque les entreprises accordent une confiance excessive aux résultats générés par l’IA, elles risquent de sous-exploiter le jugement humain et l’empathie que requiert une gestion efficace des ressources humaines. L’utilisation de l’IA permet d’identifier des tendances, mais elle ne peut pas interpréter les nuances. Elle ne peut pas non plus instaurer la confiance interpersonnelle spécifique qui favorise un engagement sincère. Les workflows d’IA doivent avoir des objectifs concrets et réalisables, et la chaîne de responsabilité en matière de supervision doit être claire.
Une automatisation excessive des interactions RH sensibles (griefs, procédures disciplinaires ou divulgation d’informations sur la santé) donne aux employés le sentiment d’être ignorés et de ne pas être soutenus.
Les modèles d’IA entraînés à partir de données historiques sur le personnel peuvent ancrer ou amplifier les biais existants dans la manière dont les employés sont évalués ou pour lesquels des recommandations de développement professionnel sont formulées. Sans audits réguliers des biais et sans données d’entraînement diversifiées, les systèmes d’engagement basés sur l’IA risquent de désavantager les employés qu’ils sont censés soutenir.
La réussite des programmes d’engagement alimentés par l’IA exige bien plus qu’un simple choix technologique ; elle nécessite une approche réfléchie qui place les employés au centre et relie l’analytique à l’action. Voici quelques stratégies clés :
Adopter l’IA sans plan précis sur la manière dont elle sera utilisée et les problèmes qu’elle résoudra ne permettra pas d’en exploiter la véritable valeur. Identifiez les défis spécifiques en matière d’engagement, tels qu’un taux d’attrition élevé ou l’abandon des nouvelles recrues, avant de sélectionner des outils. Créez des indicateurs de réussite et des mécanismes de retour d’information fréquents afin que les équipes puissent mesurer l’efficacité au fil du temps.
Avant la mise en œuvre, définissez quelles données seront recueillies, comment elles seront stockées, qui pourra y accéder et combien de temps elles seront conservées. Mettez en place un processus d’examen éthique de l’IA pour les cas d’utilisation à fort enjeu.
Une enquête récente a révélé que si 76 % des cadres estimaient que les employés étaient enthousiastes à l’idée d’adopter l’IA, seuls 31 % des collaborateurs individuels partageaient cet avis. Les dirigeants doivent veiller non seulement à expliquer comment l’IA sera déployée, mais aussi comment elle aidera les employés et favorisera l’entreprise dans son ensemble.
Les responsables doivent faire preuve de transparence avec les employés quant aux systèmes d’IA utilisés, aux données qu’ils collectent, à la manière dont les informations sont générées et aux décisions sur lesquelles ils pourraient avoir une influence. La transparence est une condition préalable à la confiance, qui détermine à son tour si les données d’engagement sont authentiques.
Les applications d’IA les plus efficaces en matière d’engagement exploitent les données pour stimuler la croissance plutôt que de se contenter de les mesurer. Lorsque les employés constatent que les informations issues de l’IA se traduisent par de meilleures recommandations en matière d’expérience d’apprentissage ou par des conversations plus constructives avec leurs responsables, ils sont plus enclins à faire confiance aux systèmes.
Idéalement, l’IA éclaire et assiste la prise de décision humaine plutôt que de la remplacer. Cette approche s’applique particulièrement aux situations à enjeux élevés telles que la gestion des performances et les promotions. Mettez en place des politiques claires précisant quelles décisions nécessitent un examen humain indépendamment des résultats de l’IA, et veillez à ce que les employés aient systématiquement accès à un interlocuteur humain pour les questions importantes.
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