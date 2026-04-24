Tirer parti de l’IA pour l’engagement des employés

Alors que l’expérience des employés fait référence au bien-être et à la productivité des employés au sens large, l’engagement des employés se concentre plus spécifiquement sur des thèmes tels que le dévouement au travail et l’implication émotionnelle. Les employés fortement engagés sont enthousiastes et motivés dans leur travail, ce qui les rend plus enclins à s’adapter aux changements et à contribuer au succès à long terme de l’entreprise.

Auparavant, les organisations s’appuyaient sur des enquêtes ou des entretiens avec les responsables pour favoriser l’engagement des employés ; l’IA fournit désormais aux RH et aux managers des informations continues et en temps réel sur ce que ressentent les employés et ce dont ils ont le plus besoin. Mesurer l’engagement des employés peut s’avérer particulièrement urgent lors de phases de transformation de l’entreprise ou d’adoption de l’IA, car les nouveaux outils et workflows ne sont efficaces que lorsqu’ils sont pleinement intégrés au travail quotidien.

Selon Gallup, qui mesure le nombre de travailleurs aux États-Unis se sentant « activement impliqués », l’engagement est en baisse constante depuis un pic atteint en 2020. Le cabinet de conseil fait également état de faibles niveaux d’engagement chez les jeunes des générations Y et Z, qui signalent une baisse significative de leur sentiment d’être pris en considération, d’avoir des opportunités d’apprentissage et de se développer au travail.

L’absence de programmes efficaces favorisant l’engagement et le développement professionnel peut entraîner des risques importants en matière de main-d’œuvre. Selon le dernier rapport « L’avenir de l’emploi » du Forum économique mondial, 22 % des emplois sont susceptibles d’être bouleversés au cours des cinq prochaines années.

Les employeurs s’attendent également à ce que 39 % des compétences requises sur le marché du travail changent d’ici 2030. En bref, à moins que les travailleurs ne s’impliquent activement dans l’avenir du travail, eux-mêmes et les entreprises pour lesquelles ils travaillent sont en danger.