L’IA dans le secteur bancaire

L’adoption et le déploiement de l’IA présentent plusieurs avantages clés pour les banques.

API améliorées : les opérations bancaires dépendent de plus en plus de l’utilisation d’interfaces de programmation des applications (API) pour permettre aux clients de gérer leurs avoirs sur diverses applications. Par exemple, les banques doivent autoriser l’utilisation d’API sur les applications de budgétisation tierces afin que les clients puissent surveiller plusieurs comptes bancaires. L’IA renforce l’utilisation des API en permettant davantage de mesures de sécurité et en automatisant les tâches répétitives, les rendant ainsi plus puissantes.

Outils clients plus intelligents : l’essor de l’IA générative alimentée par l’IA agentique et l’apprentissage profond permet aux secteurs de l’investissement et de la banque de déployer des outils plus sophistiqués pour rationaliser le service client. Les chatbots et les assistants virtuels alimentés par l’IA améliorent le support client en aidant la clientèle à résoudre elle-même les petits problèmes. L’IA peut également alimenter les applications de budgétisation qui aident les clients à mieux gérer leurs finances et à réaliser des économies.

Notation de solvabilité plus intelligente : la détermination de la solvabilité des clients est une activité essentielle des services bancaires. Les banques doivent traiter de grandes quantités de données clients pour prendre des décisions de crédit importantes, par exemple approuver une demande de carte de crédit ou de relèvement du plafond de crédit. Les algorithmes d’IA et les techniques de machine learning peuvent aider les institutions financières à approuver ou à refuser rapidement l’octroi de cartes de crédit, les relèvements de plafond et autres demandes des clients.

Cybersécurité et détection des fraudes renforcées : les pirates informatiques s’appuient de plus en plus sur l’IA pour créer des moyens plus sophistiqués de frauder les institutions financières. Ils peuvent employer l’audio créé par IA3 pour imiter les clients, ce qui déstabilise les agents du service client. Ils peuvent se servir de l’IA pour rendre les e-mails de phishing plus légitimes. En conséquence, les organismes financiers peuvent utiliser des algorithmes d’IA pour protéger leurs employés contre les menaces de cybersécurité en temps réel, tout en créant des outils pour aider les clients à éviter les mêmes pièges. Les institutions financières et les agences gouvernementales peuvent également utiliser des systèmes d’IA pour contrecarrer d’autres crimes financiers tels que le blanchiment d’argent ou l’usurpation d’identité.

Banque intégrée : des services bancaires sont introduits dans des expériences non traditionnelles, comme lorsque Starbucks a lancé sa propre application de paiement4. La banque intégrée devrait se développer en tant que service, en particulier parce que l’IA aide les détaillants et d’autres entreprises à collecter et à analyser les données sur les opportunités de marché potentielles, à prédire la solvabilité et à mieux personnaliser les services offerts aux clients.

Nouveaux marchés et opportunités: les outils d’analyse prédictive et de forecasting pilotés par l’IA peuvent identifier de nouveaux domaines de croissance, améliorer les processus de souscription et mieux estimer les clients qui présentent un risque de quitter la banque. Par exemple, les banques peuvent analyser les habitudes de leurs clients, comme la fréquence à laquelle ils se connectent ou déposent de l’argent, et les comparer à d’autres points de données pour déterminer lesquels sont susceptibles de fermer leur compte.