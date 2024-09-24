L’IA et l’avenir de l’agriculture

En Tanzanie, David Guerena, agronome au Centre international d’agriculture tropicale, utilise l’IA pour accélérer l’évolution des plantes.

Le projet de David Guerena, baptisé Artemis, utilise l’IA et la vision par ordinateur pour accélérer le processus de phénotypage. « Les gens ne sont pas doués pour fournir des estimations quantitatives fiables de ce que nous voyons », explique-t-il. « Un être humain ne peut pas compter avec précision les fleurs sur des centaines de plantes et sur des milliers de parcelles. Nous sommes fatigués, nous perdons notre concentration ou nous n’arrivons tout simplement pas à voir tout ce dont nous avons besoin. Un ordinateur n’a pas ces problèmes. Des modèles de vision par ordinateur bien entraînés produisent instantanément des données quantitatives cohérentes. »

Lorsque l’équipe de M. Guerena a commencé à travailler avec des images de smartphones, elle a utilisé des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) Ils ont fait le travail, mais ils étaient avides de données et ils avaient besoin de milliers d’exemples étiquetés pour les entraîner, ce qui était coûteux et chronophage. Ils voulaient développer des modèles pour divers caractéristiques (comme le comptage des fleurs) pour différentes cultures, mais les CNN étaient trop exigeants pour cela.

Il y a quelques années, des transformateurs de vision et des modèles open source comme YOLO et Segment Anything sont apparus et ont changé la donne, explique M. Guerena. Ces modèles réduisent considérablement le besoin de données étiquetées. Désormais, au lieu de milliers d’exemples d’images de recadrage, il leur en faut seulement quelques centaines. « Le transformateur de vision et les modèles de fondation nous ont vraiment permis d’accélérer le développement de modèles. »

L’équipe de M. Guerena travaille actuellement à l’intégration du speech to text et du traitement automatique du langage naturel, ainsi que de la vision par ordinateur, dans les systèmes qu’elle est en train de construire. Interagir avec les gens en parlant de manière naturelle peut aider à surmonter les obstacles linguistiques et d’alphabétisation, explique-t-il. De plus, la combinaison de différents types de données permet de donner une image plus complète de la performance des plantes sur le terrain. « Les agriculteurs eux-mêmes peuvent utiliser la fonction vocale pour décrire les défis auxquels ils ont été confrontés au cours de la saison », ajoute-t-il. « Si nous recueillons ces données dans des milliers d’exploitations agricoles à travers le monde, nous pourrons mieux comprendre comment les conditions environnementales locales influent sur les performances des variétés. »