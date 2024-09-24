L’IA et l’avenir de l’agriculture

Près de la moitié de la population mondiale vit dans des foyers qui dépendent des systèmes agroalimentaires comme principale source d’emploi, selon les Nations Unies. Et avec une population mondiale qui devrait compter 7,3 à 9,7 milliards d’individus d’ici 2050, la pénurie d’eau et les mauvaises récoltes dues au changement climatique pourraient entraîner des pénuries alimentaires mondiales catastrophiques.
Pour suivre la croissance de la population, le monde devra augmenter la production agricole de 60 % au cours des 25 prochaines années, et quand bien même, il se peut que 300 millions de personnes souffrent de faim. Dans le même temps, les rendements des cultures en ligne devraient diminuer de 11 % en raison de conditions météorologiques plus rigoureuses et d’une augmentation des parasites. Actuellement, il faut environ 136 millions de dollars américains et environ 12 ans pour développer une nouvelle forme de culture.
Le monde se réchauffe, il y a moins d’eau douce et les bonnes récoltes d’antan ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. L’IA est-elle capable de contribuer à atténuer la crise agricole imminente à laquelle nous serons confrontés au cours des prochaines décennies ?
Pour le Dr Abhisesh Silwal, spécialiste des systèmes à l’Université Carnegie Mellon dont les recherches portent sur l’IA et la robotique dans l’agriculture, la réponse est oui. « L’IA pourrait conduire à des prédictions plus précises et opportunes, notamment pour détecter les maladies tôt, explique-t-il, et elle pourrait aider à réduire l’encombrement et l’impact environnemental en améliorant notre utilisation de l’énergie et des ressources. »
Voici quelques entreprises agroalimentaires et organisations à but non lucratif qui s’efforcent de lutter contre le changement climatique.
En Tanzanie, David Guerena, agronome au Centre international d’agriculture tropicale, utilise l’IA pour accélérer l’évolution des plantes.
Le projet de David Guerena, baptisé Artemis, utilise l’IA et la vision par ordinateur pour accélérer le processus de phénotypage. « Les gens ne sont pas doués pour fournir des estimations quantitatives fiables de ce que nous voyons », explique-t-il. « Un être humain ne peut pas compter avec précision les fleurs sur des centaines de plantes et sur des milliers de parcelles. Nous sommes fatigués, nous perdons notre concentration ou nous n’arrivons tout simplement pas à voir tout ce dont nous avons besoin. Un ordinateur n’a pas ces problèmes. Des modèles de vision par ordinateur bien entraînés produisent instantanément des données quantitatives cohérentes. »
Lorsque l’équipe de M. Guerena a commencé à travailler avec des images de smartphones, elle a utilisé des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) Ils ont fait le travail, mais ils étaient avides de données et ils avaient besoin de milliers d’exemples étiquetés pour les entraîner, ce qui était coûteux et chronophage. Ils voulaient développer des modèles pour divers caractéristiques (comme le comptage des fleurs) pour différentes cultures, mais les CNN étaient trop exigeants pour cela.
Il y a quelques années, des transformateurs de vision et des modèles open source comme YOLO et Segment Anything sont apparus et ont changé la donne, explique M. Guerena. Ces modèles réduisent considérablement le besoin de données étiquetées. Désormais, au lieu de milliers d’exemples d’images de recadrage, il leur en faut seulement quelques centaines. « Le transformateur de vision et les modèles de fondation nous ont vraiment permis d’accélérer le développement de modèles. »
L’équipe de M. Guerena travaille actuellement à l’intégration du speech to text et du traitement automatique du langage naturel, ainsi que de la vision par ordinateur, dans les systèmes qu’elle est en train de construire. Interagir avec les gens en parlant de manière naturelle peut aider à surmonter les obstacles linguistiques et d’alphabétisation, explique-t-il. De plus, la combinaison de différents types de données permet de donner une image plus complète de la performance des plantes sur le terrain. « Les agriculteurs eux-mêmes peuvent utiliser la fonction vocale pour décrire les défis auxquels ils ont été confrontés au cours de la saison », ajoute-t-il. « Si nous recueillons ces données dans des milliers d’exploitations agricoles à travers le monde, nous pourrons mieux comprendre comment les conditions environnementales locales influent sur les performances des variétés. »
En grandissant, Max Evans et Himanshu Gupta ont vu de près l’impact des aléas climatiques sur leurs communautés. « Max a grandi dans une exploitation d’ananas en Équateur, où il a pu constater de visu l’impact du changement climatique sur les cultures », explique M. Gupta. « J’ai grandi dans un village du nord de l’Inde, où nous devions souvent parcourir un kilomètre pour trouver de l’eau potable pendant les périodes de sécheresse ou de mousson. »
Ces expériences ont laissé une impression durable à Max Evans et Himanshu Gupta et ce qui a mené à la création de ClimateAi. « La plupart des entreprises technologiques visent à améliorer les prévisions météorologiques traditionnelles de 14 jours, mais ces délais ne sont pas exploitables par les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires », explique M. Gupta. « Nous avons innové dans la forecasting au-delà de deux semaines, en déployant des approches d’IA brevetées basées sur la biophysique pour prévoir le risque de phénomènes météorologiques extrêmes de façon plus économique, plus rapide et plus fiable que les modèles de supercalcul utilisés par les agences météorologiques, y compris la NOAA. » ClimateAi peut ainsi fournir aux agriculteurs des prévisions météorologiques ultra-localisées pour le jour même ou pour les mois à venir. Ils peuvent également recommander les périodes optimales pour planter et récolter des cultures spécifiques et estimer leurs rendements.
ClimateAi a réalisé des simulations pour les agriculteurs du Maharashtra, en Inde, et a constaté que la chaleur extrême et la sécheresse entraînaient une diminution d’environ 30 % de la production de tomates dans la région, au cours des deux décennies suivantes. Ces informations ont ensuite été utilisées par une entreprise de semences de tomates pour accélérer les essais de lancement de semences tolérantes à la sécheresse pour les petits exploitants agricoles de la région. Ils ont également fait équipe avec une grande entreprise de produits alimentaires et de boissons en Inde pour déployer des protocoles dans 300 villages, aidant ainsi environ 100 000 petits agriculteurs. Les protocoles proposent des conseils sur les meilleures semences à utiliser, sur la gestion de l’eau et sur les meilleurs moments pour planter et récolter, ce qui a permis d’augmenter la productivité de 40 %.
L’objectif est de rendre les systèmes alimentaires et d’eau plus résilients au changement climatique et d’améliorer les vies autour du monde, explique M. Gupta, et les agriculteurs sont une partie clé de ces systèmes : « [Ils] sont les nœuds les plus critiques dans les chaînes de valeur pour l’alimentation et l’eau.
Avalo, société agroalimentaire basée en Caroline du Nord, utilise l’IA explicable (xAI) pour identifier avec précision les gènes liés aux caractéristiques complexes des cultures. L’utilisation de profils génétiques détaillés pour guider la sélection permet à Avalo de développer des cultures cinq fois plus vite et 50 fois moins cher que ses concurrents, selon son PDG Brendan Collins. L’un des projets auxquels Avalo s’est attaqué est l’agriculture verticale, une méthode qui consiste à cultiver des plantes à l’intérieur, tout au long de l’année. Bien qu’elle soit idéale pour les cycles de culture continus, elle est confrontée à des coûts élevés en matière d’énergie et d’engrais, ce qui se traduit par des bénéfices limités.
Selon M. Collins, si ces exploitations pouvaient produire plus rapidement des cultures plus rentables, elles réaliseraient de meilleurs bénéfices. À l’heure actuelle, la seule culture qui fonctionne bien dans leur système est la laitue bon marché. Avalo s’est associé à une ferme verticale pour cultiver du brocoli, qui est l’un des légumes les plus chers dans les épiceries, mais dont la culture en extérieur prend plus de 120 jours. Ils ont étudié plus de 500 variétés de brocolis pour créer une version qui peut être récoltée en seulement 37 jours. Cette récolte rapide signifie également qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des pesticides, car le délai est trop court pour que les parasites deviennent un problème.
« Les génomes des plantes sont incroyables », déclare M. Collins. « Ils sont soumis à des règles différentes de celles du génome des animaux. » Alors que les animaux ont des génomes petits et efficaces pour économiser de l’énergie, les plantes ont des génomes grands et flexibles parce qu’elles ne peuvent pas se déplacer pour éviter les menaces, explique-t-il. Et contrairement aux génomes diploïdes simples des animaux, de nombreuses plantes possèdent plusieurs copies du génome (quatre dans le coton, huit dans les fraises ou même dix dans la canne à sucre), ce qui les rend difficiles à étudier. « Nous sommes ravis d’utiliser la xAI pour donner un sens aux génomes complexes des plantes. »
L’IBM® Sustainability Accelerator collabore également avec des agriculteurs du monde entier, partageant l’expertise cloud et IA d’IBM pour les aider à s’adapter à une planète en pleine mutation.
« Notre objectif est fournir aux agriculteurs des données et des informations issues de l’IA nécessaires pour rester rentables, productifs et durables face aux défis climatiques et aux menaces environnementales », précise Michael Jacobs, responsable de la durabilité et de l’innovation sociale chez IBM. « En conséquence, quatre de nos cinq projets sur l’agriculture ont été achevés avec environ 65 300 bénéficiaires directs : les agriculteurs et leurs familles utilisent la technologie pour augmenter les rendements et rendre leurs opérations plus résilientes. Ces solutions peuvent être étendues à différentes zones géographiques et à différents secteurs. »
Voici un aperçu de l’une de leurs réussites.
Les sécheresses, les inondations, les chaleurs extrêmes et les vagues de froid ne sont que quelques-unes des façons dont le changement climatique affecte le Texas, causant des problèmes persistants à ses agriculteurs et éleveurs. Cela touche tous les Texans : l’année dernière, le département de l’agriculture de l’État a publié un rapport liant le changement climatique à la hausse des prix alimentaires et à une insécurité alimentaire accrue.
David Chapin, agriculteur et IBMer à Lampasas, au Texas, qui a travaillé avec IBM pour tester des solutions de gestion de l’eau, a passé plus de dix ans à observer les ravages causés par le changement climatique dans son verger. Il a commencé avec 3 600 oliviers, qui ont tous été tués par la tempête Uri, au cours de l’hiver 2021. L’année suivante, il a reçu une subvention de l’USDA pour remplacer ses arbres par des poiriers, des pruniers, des abricotiers et des pêchers, qui résistaient mieux à l’hiver, mais comme ils nécessitaient également plus d’eau, son système d’irrigation ne pouvait pas suivre.
« Comme il est essentiel de surveiller l’humidité au niveau des racines, et pas seulement à la surface, je recherche une méthode précise pour la gérer », explique M. Chapin. « L’IA pourrait m’aider en analysant les besoins en eau dans différentes zones, mais il faudrait installer de nombreux capteurs souterrains. Idéalement, j’aimerais avoir des cartes de l’état des sols en temps réel et des prévisions d’irrigation pour mieux gérer le stockage de l’eau et éviter les pénuries ».
IBM et Texas A&M AgriLife collaborent pour aider les petits agriculteurs comme Chapin. Le résultat est Liquid Prep, un outil qui vise à donner aux agriculteurs les informations dont ils ont besoin pour savoir où et quand arroser le plus efficacement possible, avec des plans visant à déployer et étendre la technologie dans les régions arides des États-Unis.
Liquid Prep utilise un capteur IdO combiné à une application mobile qui fonctionne sur IBM Cloud. Les agriculteurs peuvent installer un capteur d’humidité dans le sol et le relier à leur application mobile pour surveiller l’humidité du sol, puis télécharger les données pour les analyser. L’équipe du projet est en train d’étendre l’application pour y inclure des données sur la météo et les types de sol et une aide à la décision concernant le moment de l’arrosage, afin que les agriculteurs puissent gérer l’irrigation plus efficacement.
« Les petits agriculteurs ne sont généralement pas très avancés sur le plan technologique, et c’est l’une des différences critiques entre les petits agriculteurs et les grands agriculteurs », explique M. Chapin. « Mais les gens savent comment utiliser un téléphone portable et utiliser certaines applications, et Liquid Prep est une application assez simple à utiliser... C’est là qu’elle va changer les règles du jeu. »
