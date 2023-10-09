Alors que les gouvernements du monde entier continuent d’expérimenter l’utilisation de l’IA et de chercher des moyens d’exploiter les modèles de base offerts par l’IA générative, une question importante se pose : quels avantages la technologie apportera-t-il aux citoyens ? Le secteur public est appelé ainsi pour une raison précise : le public doit toujours être la priorité. Non seulement l’IA peut aider à améliorer certains services sur lesquels les gens s’appuient au quotidien, mais elle peut également contribuer à rapprocher le gouvernement, ses employés et ses résidents. Cela permet principalement d’automatiser les services publics offerts aux citoyens et de rendre plus efficaces la façon dont les agences communiquent en interne et avec les personnes qui dépendent de ces services publics.
Dans le monde des affaires, l’IA pourrait offrir aux entreprises un avantage concurrentiel par rapport à leurs homologues qui tardent à adopter le machine learning, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et les fonctionnalités génératives. L’IA a également commencé à fournir des cas d’utilisation concrets indiquant comment la technologie peut aider à améliorer le service client de manière concrète. Pourtant, l’impact de l’IA sur le secteur public pourrait être encore plus profond. Lorsqu’elle est au service des différents types d’administrés du gouvernement, l’IA offre aux agences la possibilité d’analyser les données de manière approfondie et précise, dans le but d’offrir aux citoyens des services plus personnalisés et plus efficaces. Il peut s’agir d’une réduction du temps de réponse pour le traitement des demandes de traitement de dossiers ou d’une diminution des formalités administratives pour les entreprises ou les entrepreneurs qui interagissent régulièrement avec le gouvernement.
Prenons l’exemple du scénario dans lequel une personne a besoin de trouver un logement abordable à un moment proche de son nouvel emploi. Différents aspects de l’IA pourraient potentiellement être déployés par l’autorité locale du logement dont dépend cette personne pour identifier automatiquement ses besoins, déterminer les services auxquels elle est éligible, et ainsi l’autorité peut contacter avec des informations sur ces services. Par exemple, un chatbot intelligent peut même aider cette personne à trouver l’application client, en sautant beaucoup de questions sur les informations de base que les citoyens sont normalement tenus de fournir, car ces informations sont prêtes à l’emploi. De cette manière, l’automatisation et l’efficacité renforcée par l’IA pourraient permettre aux agences de gouvernement de servir de centre d’échange pour les citoyens.
Un tel scénario est beaucoup plus réaliste aujourd’hui qu’il y a quelques années à peine, grâce à la maturité rapide et à l’accessibilité croissante de l’IA. La technologie automatise de plus en plus certaines tâches qui pourraient permettre aux employés du secteur public de se concentrer moins sur les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée et davantage sur les questions les plus importantes. Le résultat potentiel ? Une productivité accrue et des contributions puissantes à la société dans son ensemble. Par exemple, une grande agence aux États-Unis a découvert qu’elle passait trop de temps à trier les réclamations envoyées par courrier, par fax et en ligne. La lenteur des tâches manuelles retardait le processus d’approbation, et les bénéficiaires ne recevaient pas les avantages auxquels ils avaient droit. En introduisant l’IA il y a quelques années, le département américain des Anciens combattants (VA) a pu réduire le temps consacré au tri des demandes, qui est passé de 10 jours à environ une demi-journée.
L’assistant virtuel a mis en place un projet pilote d’IA Institutional Review Board (IRB) pour aider le département à examiner les projets d’IA proposés. L’IRB de l’IA et un comité de surveillance distinct adhèrent étroitement au schéma directeur de la Maison-Blanche sur l’IA, créé en 2022 pour façonner l’approche de chaque agence fédérale en matière d’utilisation de l’IA. La VA a mis en place un comité d’examen institutionnel de l’IA et un comité de surveillance de l’IA chargés d’évaluer l’équité et la transparence de l’utilisation des outils d’IA dans le cadre de la recherche et des opérations afin de déterminer comment ils pourraient être utilisés au mieux par le département et ses employés.
D’autres États, comme le Royaume-Uni, vont de l’avant dans leur exploration des opportunités et des défis liés à l’utilisation de l’IA, et ont mis en place une approche nationale qui guide leur mise en œuvre de cette technologie.
Les agences gouvernementales sont souvent incitées à prendre en charge de nouveaux services lorsque de nouvelles lois sont appliquées, que leurs systèmes informatiques soient prêts ou non à faire face à de nouvelles contraintes. Répondre à ces demandes nécessite souvent de rationaliser les processus et d’améliorer l’efficacité. Il s’agit d’un problème fréquent dans les grandes entreprises nationales, ainsi que dans les petites, régionales ou locales.
Un bon exemple est le projet de loi de relance économique adopté aux États-Unis en 2021 pour aider à atténuer l’impact financier de la pandémie de COVID-19 sur les citoyens. Le Department of Community Affairs (DCA) du New Jersey a rapidement anticipé l’impact de cette législation et a mis en place une procédure d’application et d’arbitrage flexible et simplifiée permettant aux citoyens d’utiliser un portail en ligne pour demander une aide financière dont ils avaient grandement besoin. Afin de réduire la charge de travail du centre d’appel, le DCA a intégré un assistant virtuel et la technologie NICE CXone de réponse vocale interactive (SVI) au portail de soumission et au centre d’appel de l’agence. La fonctionnalité de libre-service offerte par watsonx Assistant d’IBM a permis de ne plus avoir à répondre à 6 200 appels en moyenne par mois, soit une économie de plus de 800 heures de temps d’attente.
Au-delà de la description des cas d’utilisation de l’IA dans les services fournis par les agences civiles des gouvernements, il est également important de se concentrer sur le maintien de la confiance du public, qui est une priorité absolue pour l’utilisation de cette technologie. Selon IBM, aucune discussion sur l’IA responsable dans le secteur public n’est complète sans souligner l’importance d’une utilisation éthique de la technologie tout au long de son cycle de vie (conception, développement, utilisation et maintenance), en plaçant l’humain au cœur des services fournis par le gouvernement tout en surveillant son déploiement responsable en s’appuyant sur les cinq propriétés fondamentales d’une IA digne de confiance : explicabilité, équité, transparence, robustesse et confidentialité.
En termes de réglementation de cette technologie émergente, IBM est un fervent défenseur d’une réglementation précise qui détermine comment la technologie est employée plutôt que de réglementer la technologie elle-même. IBM soutient depuis longtemps que les systèmes d’IA doivent être transparents et explicables. Ces caractéristiques permettront de répondre à bon nombre des préoccupations soulevées par les projets de loi actuellement à l’étude concernant la protection des droits d’auteur, la confidentialité et les biais algorithmiques.
Les gens du monde entier veulent avoir l’assurance que leurs données sont protégées et sont utilisées dans les limites de leur consentement. Selon une étude de Morning Consult menée pour le compte d’IBM Policy Lab en 2020, près de trois Européens sur quatre et les deux tiers des Américains sondés soutiennent les réglementations telles que l’évaluation des risques, qui testent l’IA pour détecter les biais afin d’éviter toute discrimination dans sa prise de décision. Ces statistiques prouvent que bâtir une base fiable pour l’IA est une priorité absolue dans le monde entier.
Lorsqu’on imagine l’avenir, au niveau des gouvernements, il est presque certain que l’IA jouera un rôle important d’une manière ou d’une autre. Désormais, il s’agit d’identifier les problèmes qui peuvent être résolus et de les mettre en œuvre de manière éthique, en donnant la priorité à l’amélioration de la prestation des services aux citoyens. Alors que le secteur public continue à avancer dans le monde de l’IA et de l’automatisation, il existe de nombreuses façons de l’utiliser pour le bien commun. Il est certain que lorsque nous regarderons le gouvernement dans les années à venir, il sera passionnant de voir le chemin parcouru par la technologie et toutes les personnes qu’elle a aidées.
