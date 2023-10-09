Alors que les gouvernements du monde entier continuent d’expérimenter l’utilisation de l’IA et de chercher des moyens d’exploiter les modèles de base offerts par l’IA générative, une question importante se pose : quels avantages la technologie apportera-t-il aux citoyens ? Le secteur public est appelé ainsi pour une raison précise : le public doit toujours être la priorité. Non seulement l’IA peut aider à améliorer certains services sur lesquels les gens s’appuient au quotidien, mais elle peut également contribuer à rapprocher le gouvernement, ses employés et ses résidents. Cela permet principalement d’automatiser les services publics offerts aux citoyens et de rendre plus efficaces la façon dont les agences communiquent en interne et avec les personnes qui dépendent de ces services publics.

Dans le monde des affaires, l’IA pourrait offrir aux entreprises un avantage concurrentiel par rapport à leurs homologues qui tardent à adopter le machine learning, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et les fonctionnalités génératives. L’IA a également commencé à fournir des cas d’utilisation concrets indiquant comment la technologie peut aider à améliorer le service client de manière concrète. Pourtant, l’impact de l’IA sur le secteur public pourrait être encore plus profond. Lorsqu’elle est au service des différents types d’administrés du gouvernement, l’IA offre aux agences la possibilité d’analyser les données de manière approfondie et précise, dans le but d’offrir aux citoyens des services plus personnalisés et plus efficaces. Il peut s’agir d’une réduction du temps de réponse pour le traitement des demandes de traitement de dossiers ou d’une diminution des formalités administratives pour les entreprises ou les entrepreneurs qui interagissent régulièrement avec le gouvernement.

Prenons l’exemple du scénario dans lequel une personne a besoin de trouver un logement abordable à un moment proche de son nouvel emploi. Différents aspects de l’IA pourraient potentiellement être déployés par l’autorité locale du logement dont dépend cette personne pour identifier automatiquement ses besoins, déterminer les services auxquels elle est éligible, et ainsi l’autorité peut contacter avec des informations sur ces services. Par exemple, un chatbot intelligent peut même aider cette personne à trouver l’application client, en sautant beaucoup de questions sur les informations de base que les citoyens sont normalement tenus de fournir, car ces informations sont prêtes à l’emploi. De cette manière, l’automatisation et l’efficacité renforcée par l’IA pourraient permettre aux agences de gouvernement de servir de centre d’échange pour les citoyens.