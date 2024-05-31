L’IA responsable peut révolutionner les agences fiscales pour améliorer les services aux citoyens

La nouvelle ère de l’IA générative a stimulé l’exploration des cas d’utilisation de l’IA pour augmenter la productivité, améliorer le service client, augmenter l’efficacité et étendre la modernisation des technologies de l’information.
Une étude récente commandée par IBM indique que jusqu’à 42 % des entreprises interrogées ont activement déployé l’IA, tandis que 40 % découvrent activement l’utilisation de la technologie de l’IA. Mais les taux d’exploration des cas d’utilisation de l’IA et le déploiement de nouveaux outils alimentés par l’IA ont été plus lents dans le secteur public en raison des risques potentiels.
Cependant, l’étude la plus récente auprès des PDG menée par l’IBM Institute for the Business Value révèle que 72 % des dirigeants gouvernementaux sondés disent que les gains de productivité potentiels liés à l’IA et à l’automatisation sont si importants qu’ils doivent accepter des risques importants pour rester compétitifs.
Les agences de gestion des impôts ou des recettes font partie du secteur public et pourraient probablement tirer un avantage de l’utilisation d’outils d’IA responsable. L’IA générative peut révolutionner l’administration fiscale et favoriser un avenir plus personnalisé et éthique. Mais les agences fiscales doivent adopter les outils d’IA avec une surveillance et une gouvernance adéquates pour atténuer les risques et gagner la confiance du public.
Ces agences doivent relever une myriade de défis complexes propres à chaque pays, mais la plupart d’entre elles partagent l’objectif d’améliorer l’efficacité et d’offrir la transparence que les contribuables exigent.
Dans le monde des agences gouvernementales, les risques associés au déploiement de l’IA se présentent de nombreuses manières, souvent avec des enjeux plus importants que dans le secteur privé. Il est essentiel d’atténuer le biais des données, l’utilisation contraire à l’éthique des données, le manque de transparence ou les violations de confidentialité.
Les gouvernements peuvent contribuer à gérer et à atténuer ces risques en s’appuyant sur les cinq propriétés fondamentales d’IBM pour une IA digne de confiance : explicabilité, équité, transparence, robustesse et confidentialité. Les gouvernements peuvent également créer et mettre en œuvre des stratégies de conception et de déploiement de l’IA qui placent l’humain au cœur du processus décisionnel.
Pour explorer le point de vue des dirigeants mondiaux des agences fiscales, l’IBM Center for The Business of Government, en collaboration avec l’American University Kogod School of Business Tax Policy Center, a organisé une série de tables rondes avec les principales parties prenantes et a publié un rapport explorant l’IA et les impôts à l’ère moderne. S’appuyant sur les informations d’universitaires et d’experts fiscaux du monde entier, le rapport nous aide à comprendre comment ces agences peuvent exploiter la technologie pour améliorer l’efficacité et créer une meilleure expérience pour les contribuables.
Le rapport détaille les avantages potentiels de l’utilisation généralisée de l’IA par les agences fiscales, notamment l’amélioration du service client, la détection plus rapide des menaces, l’identification et la lutte efficaces contre les escroqueries fiscales et la possibilité pour les citoyens d’accéder plus rapidement aux avantages.
Depuis la publication du rapport, une nouvelle table ronde a permis aux leaders mondiaux de la fiscalité de découvrir les prochaines étapes de leur démarche visant à permettre aux agences fiscales du monde entier d’envisager l’avenir. Lors des deux réunions, les participants ont souligné l’importance d’une gouvernance et d’une gestion efficaces des risques.
Selon le rapport Tax Administration 2023 de l’FTA, 85 % des contribuables (particuliers) et 90 % des entreprises déclarent désormais leurs déclarations de revenus par voie numérique. Et 80 % des agences fiscales du monde entier mettent en œuvre des techniques de pointe pour capturer les données des contribuables, dont plus de 60 % utilisent des assistants virtuels. L’étude FTA indique que cela représente une augmentation de 30 % par rapport à 2018.
Pour les agences fiscales, les assistants virtuels peuvent être un moyen efficace de réduire le temps d’attente pour répondre aux demandes des citoyens ; les assistants disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tels que les chatbots IA avancés de watsonx, peuvent aider les agences fiscales en décentralisant le support fiscal et en réduisant les erreurs pour prévenir le traitement incorrect des déclarations fiscales. L’utilisation de ces assistants IA permet également de rationaliser des réponses rapides et précises, offrant des expériences améliorées avec des économies de coûts mesurables. Ils permettent également de mettre en place des systèmes fiscaux conformes à la conception, en fournissant des avertissements précoces des erreurs accidentelles commises par les contribuables, qui peuvent contribuer à des pertes fiscales importantes pour les gouvernements si elles n’ont pas été résolues.
Cependant, ces applications avancées d’IA et d’IA générative présentent des risques, et les agences doivent répondre aux préoccupations concernant la confidentialité des données et la protection, la fiabilité, les droits fiscaux et les hallucinations issues des modèles génératifs.
En outre, les préjugés à l’encontre des groupes marginalisés restent un risque. Les stratégies actuelles d’atténuation des risques (y compris la mise en place de rôles humains dans le système et de données d’entraînement solides) ne sont pas nécessairement suffisantes. Chaque pays doit déterminer indépendamment ses stratégies de gestion des risques appropriées pour l’IA, en tenant compte de la complexité de ses politiques fiscales et de la confiance du public.
Qu’ils utilisent de grands modèles de langage existants ou qu’ils créent les leurs, les responsables fiscaux mondiaux doivent donner la priorité aux frameworks de gouvernance de l’IA pour gérer les risques, limiter les dommages à leur réputation et soutenir leurs programmes de conformité. Cela est possible en entraînant des modèles d’IA générative à l’aide de leurs propres données de qualité et en ayant des processus transparents avec des mesures de protection qui identifient et alertent pour l’atténuation des risques et pour les cas de dérive et de langage toxique.
Les agences fiscales doivent s’assurer que la technologie offre des avantages et produit des résultats transparents, non biaisé et appropriés. A mesure que les dirigeants de ces agences continuent à dimensionner l’utilisation de l’IA générative, IBM peut aider les dirigeants des agences fiscales mondiales à offrir une expérience personnalisée et favorable aux contribuables.
Les décennies de travail d’IBM avec les plus grandes agences fiscales du monde, associées à une technologie d’IA de pointe avec watsonx et watsonx.governance, peuvent contribuer à étendre et à accélérer le déploiement responsable et personnalisé de l’IA gouvernée dans les agences fiscales.
