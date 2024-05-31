L’IA responsable peut révolutionner les agences fiscales pour améliorer les services aux citoyens

Selon le rapport Tax Administration 2023 de l’FTA, 85 % des contribuables (particuliers) et 90 % des entreprises déclarent désormais leurs déclarations de revenus par voie numérique. Et 80 % des agences fiscales du monde entier mettent en œuvre des techniques de pointe pour capturer les données des contribuables, dont plus de 60 % utilisent des assistants virtuels. L’étude FTA indique que cela représente une augmentation de 30 % par rapport à 2018.

Pour les agences fiscales, les assistants virtuels peuvent être un moyen efficace de réduire le temps d’attente pour répondre aux demandes des citoyens ; les assistants disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tels que les chatbots IA avancés de watsonx, peuvent aider les agences fiscales en décentralisant le support fiscal et en réduisant les erreurs pour prévenir le traitement incorrect des déclarations fiscales. L’utilisation de ces assistants IA permet également de rationaliser des réponses rapides et précises, offrant des expériences améliorées avec des économies de coûts mesurables. Ils permettent également de mettre en place des systèmes fiscaux conformes à la conception, en fournissant des avertissements précoces des erreurs accidentelles commises par les contribuables, qui peuvent contribuer à des pertes fiscales importantes pour les gouvernements si elles n’ont pas été résolues.

Cependant, ces applications avancées d’IA et d’IA générative présentent des risques, et les agences doivent répondre aux préoccupations concernant la confidentialité des données et la protection, la fiabilité, les droits fiscaux et les hallucinations issues des modèles génératifs.

En outre, les préjugés à l’encontre des groupes marginalisés restent un risque. Les stratégies actuelles d’atténuation des risques (y compris la mise en place de rôles humains dans le système et de données d’entraînement solides) ne sont pas nécessairement suffisantes. Chaque pays doit déterminer indépendamment ses stratégies de gestion des risques appropriées pour l’IA, en tenant compte de la complexité de ses politiques fiscales et de la confiance du public.