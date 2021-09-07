L’automatisation intelligente (IA) est omniprésente dans tous les secteurs afin de rationaliser les processus et de créer des gains d’efficacité offrant plus de précision, un temps de réponse plus rapide et un produit de meilleure qualité. En voici quelques exemples :

Immobilier

Dans le secteur immobilier, l’IA constitue le premier point de contact avec les acheteurs potentiels. Les bots utilisent l’automatisation intelligente pour fournir des réponses plus rapides et plus cohérentes et engager les acheteurs avant de faire appel à un représentant. Les bots sont également utilisés pour évaluer les propriétés en comparant des maisons similaires et en créant une moyenne des ventes afin de prescrire le prix de vente optimal.

Les bots anticipent les défauts de paiement en utilisant le machine learning et l’analyse des données pour créer des modèles qui prédisent les risques. De plus, la RPA peut automatiser le processus d’approbation des prêts et aider à réduire les biais humains.

Production

Dans un environnement de production, la RPA rationalise les opérations commerciales et réduit le risque d’erreur en automatisant les tâches et les processus répétitifs, qu’il s’agisse de la gestion des stocks de pièces en back-office ou de la chaîne de montage. La RPA peut également être utilisée pour anticiper les stocks à l’aide de l’analyse des données afin d’évaluer les taux d’utilisation des stocks existants et de compiler ces informations pour générer une recommandation.

Un environnement de production — ou tout environnement qui repose sur les relations avec les fournisseurs — peut tirer avantage de l’IA pour analyser et sélectionner les fournisseurs. L’IA utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour collecter et analyser des données provenant de multiples entrées dans différents formats et utilise l’analytique pour comparer les capacités, la fiabilité et les prix des fournisseurs.

Tendances et orientations futures en matière d’automatisation intelligente

L’avenir de l’IA est illimité. L’automatisation cognitive est un exemple de nouvelle technologie en cours de développement qui utilise l’IA pour apporter une plus grande valeur à nos interactions quotidiennes avec la technologie. L’automatisation cognitive est une évolution de l’IA qui utilise de grandes quantités de données, des outils connectés, des diagnostics et des analyses prédictives pour créer des solutions imitant le comportement humain. À l’aide du traitement automatique du langage naturel (NLP), de la reconnaissance d’images, des réseaux de neurones, de l’apprentissage profond et d’autres outils, l’automatisation cognitive tente d’imiter davantage le comportement humain, y compris les réactions émotionnelles et autres interactions humaines naturelles. L’adoption de la robotique pour compléter les soins aux patients dans les maisons de retraite et les hôpitaux est un exemple d’utilisation de l’automatisation cognitive.

L’hyperautomatisation fait passer l’IA au niveau supérieur, en automatisant autant de processus et d’applications que possible, en utilisant des outils tels que la gestion des processus métier pour normaliser l’approche de l’automatisation dans l’entreprise et créer encore plus de valeur métier.

