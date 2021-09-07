L’intelligence artificielle (IA) étend l’automatisation robotisée des processus (RPA) et accroît l’efficacité des entreprises.
L’automatisation intelligente (IA) - une solution d’automatisation intelligente de bout en bout qui combine l’automatisation robotisée des processus et l’IA — peut offrir de nombreux avantages qui contribuent à la transformation numérique d’une entreprise.
L’IA est le complément parfait de la RPA, car elle permet une automatisation plus précise et plus efficace, alimentée par une base de connaissances éclairée. L’IA est le processus qui sous-tend les efforts visant à simuler l’intelligence humaine dans les machines, tandis que la RPA automatise les processus qui utilisent des données structurées et de la logique.
L’automatisation intelligente (IA) est la combinaison de l’IA et des technologies d’automatisation, telles que l’automatisation cognitive, le machine learning, l’automatisation des processus métier (BPA) et la RPA. Les capacités de l’IA simplifient les processus. Cette simplification permet à l’utilisateur de penser au résultat ou à l’objectif plutôt qu’au processus utilisé pour obtenir ce résultat ou aux limites entre les applications.
L’utilisation d’outils intelligents, tels que les assistants virtuels et les chatbots, équipe les entreprises avec des informations clés qui contribuent à l’efficacité de l’automatisation et à la réponse plus rapide aux clients. Par exemple, des outils tels que la reconnaissance optique de caractères (OCR) permettent aux secteurs à forte consommation de papier, tels que la santé ou les services financiers, d’automatiser l’analyse de texte et de faciliter la prise de décisions.
Les utilisations de l’IA sont nombreuses et contribuent toutes à améliorer l’expérience des clients. Voici quelques-unes des utilisations possibles :
Aristote pensait, en référence à la perception humaine, que « le tout est supérieur à la somme de ses parties ». L’extension de la RPA avec des capacités d’IA intégrées illustre parfaitement cette affirmation. L’IA utilise les informations recueillies à partir de diverses sources et transmet ces informations aux outils et produits afin d’augmenter la valeur de leurs interactions. La RPA permet d’automatiser les processus basés sur des données structurées, dont beaucoup nécessitaient auparavant une intervention manuelle. À eux seuls, chacun apporte de la valeur. Mais la combinaison des deux (c’est-à-dire l’IA) apporte une valeur considérable dans la création de solutions qui utilisent une base de connaissances technologiques pour rationaliser les processus et les interactions entre les applications. Les solutions suivantes sont plus rapides et plus précises, et contribuent à obtenir les quatre gains d’efficacité suivants :
Plusieurs idées fausses menacent de ralentir l’adoption de l’IA, mais elles sont facilement disséminées. Voici quelques exemples de ces idées fausses :
L’adoption de l’IA n’est pas sans difficultés. Cependant, ces difficultés peuvent être efficacement surmontées. Ces difficultés comprennent :
L’automatisation intelligente (IA) est omniprésente dans tous les secteurs afin de rationaliser les processus et de créer des gains d’efficacité offrant plus de précision, un temps de réponse plus rapide et un produit de meilleure qualité. En voici quelques exemples :
Dans le secteur immobilier, l’IA constitue le premier point de contact avec les acheteurs potentiels. Les bots utilisent l’automatisation intelligente pour fournir des réponses plus rapides et plus cohérentes et engager les acheteurs avant de faire appel à un représentant. Les bots sont également utilisés pour évaluer les propriétés en comparant des maisons similaires et en créant une moyenne des ventes afin de prescrire le prix de vente optimal.
Les bots anticipent les défauts de paiement en utilisant le machine learning et l’analyse des données pour créer des modèles qui prédisent les risques. De plus, la RPA peut automatiser le processus d’approbation des prêts et aider à réduire les biais humains.
Dans un environnement de production, la RPA rationalise les opérations commerciales et réduit le risque d’erreur en automatisant les tâches et les processus répétitifs, qu’il s’agisse de la gestion des stocks de pièces en back-office ou de la chaîne de montage. La RPA peut également être utilisée pour anticiper les stocks à l’aide de l’analyse des données afin d’évaluer les taux d’utilisation des stocks existants et de compiler ces informations pour générer une recommandation.
Un environnement de production — ou tout environnement qui repose sur les relations avec les fournisseurs — peut tirer avantage de l’IA pour analyser et sélectionner les fournisseurs. L’IA utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour collecter et analyser des données provenant de multiples entrées dans différents formats et utilise l’analytique pour comparer les capacités, la fiabilité et les prix des fournisseurs.
L’avenir de l’IA est illimité. L’automatisation cognitive est un exemple de nouvelle technologie en cours de développement qui utilise l’IA pour apporter une plus grande valeur à nos interactions quotidiennes avec la technologie. L’automatisation cognitive est une évolution de l’IA qui utilise de grandes quantités de données, des outils connectés, des diagnostics et des analyses prédictives pour créer des solutions imitant le comportement humain. À l’aide du traitement automatique du langage naturel (NLP), de la reconnaissance d’images, des réseaux de neurones, de l’apprentissage profond et d’autres outils, l’automatisation cognitive tente d’imiter davantage le comportement humain, y compris les réactions émotionnelles et autres interactions humaines naturelles. L’adoption de la robotique pour compléter les soins aux patients dans les maisons de retraite et les hôpitaux est un exemple d’utilisation de l’automatisation cognitive.
L’hyperautomatisation fait passer l’IA au niveau supérieur, en automatisant autant de processus et d’applications que possible, en utilisant des outils tels que la gestion des processus métier pour normaliser l’approche de l’automatisation dans l’entreprise et créer encore plus de valeur métier.
