Automatisation intelligente : comment la combinaison de la RPA et de l’IA peut transformer numériquement votre entreprise

Publié le 7 septembre 2021
Gratte-ciel moderne en verre dans le quartier central des affaires de Guangzhou

L’IA au service de la RPA, définition

L’intelligence artificielle (IA) étend l’automatisation robotisée des processus (RPA) et accroît l’efficacité des entreprises.

L’automatisation intelligente (IA) - une solution d’automatisation intelligente de bout en bout qui combine l’automatisation robotisée des processus et l’IA — peut offrir de nombreux avantages qui contribuent à la transformation numérique d’une entreprise.

L’IA est le complément parfait de la RPA, car elle permet une automatisation plus précise et plus efficace, alimentée par une base de connaissances éclairée. L’IA est le processus qui sous-tend les efforts visant à simuler l’intelligence humaine dans les machines, tandis que la RPA automatise les processus qui utilisent des données structurées et de la logique.

 

Qu’est-ce que l’automatisation intelligente ?

L’automatisation intelligente (IA) est la combinaison de l’IA et des technologies d’automatisation, telles que l’automatisation cognitive, le machine learning, l’automatisation des processus métier (BPA) et la RPA. Les capacités de l’IA simplifient les processus. Cette simplification permet à l’utilisateur de penser au résultat ou à l’objectif plutôt qu’au processus utilisé pour obtenir ce résultat ou aux limites entre les applications.

L’utilisation d’outils intelligents, tels que les assistants virtuels et les chatbots, équipe les entreprises avec des informations clés qui contribuent à l’efficacité de l’automatisation et à la réponse plus rapide aux clients. Par exemple, des outils tels que la reconnaissance optique de caractères (OCR) permettent aux secteurs à forte consommation de papier, tels que la santé ou les services financiers, d’automatiser l’analyse de texte et de faciliter la prise de décisions.

Utilisations pour une automatisation intelligente

Les utilisations de l’IA sont nombreuses et contribuent toutes à améliorer l’expérience des clients. Voici quelques-unes des utilisations possibles :

  • Traitement intelligent des documents (IDP) : les données d’entreprise telles que les images, les e-mails et les fichiers apparaissent souvent dans un format non structuré. IDP utilise des outils IA comme la RPA, le machine learning et le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour extraire, valider et traiter ces données.
  • Découverte des processus : l’IA peut vous aider à créer un guide complet pour automatiser un processus à l’aide de la RPA.
  • Rationaliser les workflows : l’IA peut utiliser les données pour automatiser les workflows afin de rendre les processus plus rapides et plus efficaces
  • Gestion de la production et de la chaîne d’approvisionnement : l’IA peut être utilisée pour prédire et ajuster la production afin de répondre aux évolutions de l’offre et de la demande.

Les quatre meilleures manières dont l’IA combine l’IA et la RPA pour améliorer l’efficacité de l’entreprise

Aristote pensait, en référence à la perception humaine, que « le tout est supérieur à la somme de ses parties ». L’extension de la RPA avec des capacités d’IA intégrées illustre parfaitement cette affirmation. L’IA utilise les informations recueillies à partir de diverses sources et transmet ces informations aux outils et produits afin d’augmenter la valeur de leurs interactions. La RPA permet d’automatiser les processus basés sur des données structurées, dont beaucoup nécessitaient auparavant une intervention manuelle. À eux seuls, chacun apporte de la valeur. Mais la combinaison des deux (c’est-à-dire l’IA) apporte une valeur considérable dans la création de solutions qui utilisent une base de connaissances technologiques pour rationaliser les processus et les interactions entre les applications. Les solutions suivantes sont plus rapides et plus précises, et contribuent à obtenir les quatre gains d’efficacité suivants :

  1. Augmentation de la productivité : les applications et les processus automatisés s’exécutent plus rapidement. L’automatisation des applications et des processus, ainsi que l’automatisation de la prise de décision, des prévisions et des projections à partir de multiples sources de données structurées et de données non structurées en temps réel, permettent aux entreprises d’accroître leur productivité et la précision de leurs cycles de planification. Par exemple, Deloitte, client IBM dans le secteur financier, a récemment utilisé la RPA pour créer des bots chargés d’automatiser la production de rapports mensuels de gestion.
  2. Réduction des coûts : selon Deloitte, « les dirigeants estiment que l’automatisation intelligente permettra une réduction moyenne des coûts de 22 % », bien qu’ils aient également constaté que « les entreprises qui déploient actuellement l’automatisation intelligente affirment avoir déjà réalisé une réduction moyenne des coûts de 27 % par rapport à leurs implémentations à ce jour ».
  3. Précision améliorée : l’utilisation de données structurées et de données non structurées et l’automatisation des processus répétitifs permettent une meilleure prise de décision, et moins d’interventions humaines se traduit par des résultats plus précis. Un client IBM dans le secteur financier a récemment utilisé la RPA pour créer des bots chargés d’automatiser la production de rapports de gestion mensuels. Cette automatisation a permis d’éliminer les erreurs introduites dans le processus par la saisie manuelle des données, améliorant ainsi la précision de ces rapports et de bien d’autres. De plus, l’utilisation de l’OCR peut aider à accélérer le traitement de données et automatiser l’extraction de données à partir de nombreuses sources.
  4. Enrichir l’expérience client : les entreprises qui utilisent la technologie peuvent mieux comprendre les besoins des clients, communiquer plus efficacement et mettre sur le marché des produits de meilleure qualité. Les clients, quant à eux, sont généralement plus satisfaits de leur expérience d’achat. GAM, un client d’IBM dans le secteur de la gestion des actifs, a utilisé des bots pour fournir un support client de première ligne et des tarifications. Cette optimisation a considérablement réduit le temps nécessaire pour répondre aux questions des clients, améliorant ainsi l’expérience client et rationalisant le processus d’achat.

Idées fausses sur l’automatisation intelligente (IA)

Plusieurs idées fausses menacent de ralentir l’adoption de l’IA, mais elles sont facilement disséminées. Voici quelques exemples de ces idées fausses :

  • L’IA remplace la main-d’œuvre humaine : L’IA complète ou augmente le personnel en prenant en charge les tâches répétitives afin que le personnel puisse se consacrer à des tâches plus complexes ou plus urgentes. L’IA augmente la précision des résultats pour les tâches dont elle est responsable, réduisant ainsi la nécessité de corriger des erreurs, qui peuvent entraîner de la latence et nécessiter de retirer des ressources d’autres projets. Elle crée de nouvelles opportunités axées sur de nouvelles compétences qui peuvent être développées grâce à la reconversion professionnelle. Pour le personnel, c’est une excellente occasion de rafraîchir vos compétences et de créer une base solide pour votre croissance future.
  • L’IA est une bonne chose, mais elle n’est pas nécessaire : L’IA n’est plus facultative. Les applications intégrant l’automatisation sont omniprésentes dans notre vie quotidienne, comme parler à Alexa ou utiliser une application météo. De même, dans le monde des affaires, l’IA est indispensable pour suivre le rythme du marché, rester compétitive et satisfaire les clients. Les entreprises qui utilisent des processus manuels ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme. De plus, l’automatisation améliore la qualité du produit et la qualité du service client en réduisant les erreurs et en augmentant la rapidité et l’efficacité des processus répétitifs. Les entreprises qui n’adoptent pas l’IA auront du mal à réussir.
  • L’IA peut prendre des décisions non biaisées : l’IA formule des décisions basées sur les entrées recueillies et reçues, dont la plupart sont situationnelles ou fournies par les entreprises responsables de ces entrées. Par conséquent, les décisions qui sont prises sont intrinsèquement biaisées.

Les défis de l’adoption de l’IA

L’adoption de l’IA n’est pas sans difficultés. Cependant, ces difficultés peuvent être efficacement surmontées. Ces difficultés comprennent :

  • Les lacunes en matière de compétences et de connaissances sont comblées par la formation continue du personnel ou par un partenariat avec un fournisseur de services de processus (Process as a Service) qui met en œuvre votre IA et la gère pour vous.
  • L’ambiguïté des processus constitue un défi si les processus au sein de l’entreprise ne sont pas bien compris. Le process mining et la découverte des processus permettent de relever ce défi en aidant les entreprises à cartographier les processus - une nécessité avant de se lancer dans la mise en œuvre de l’IA.
  • Toute personne qui met en œuvre l’IA est confrontée à un manque d’attention accordée à la normalisation. Il n’existe pas d’approche standard en matière d’automatisation, de sorte que chaque fournisseur de produits d’automatisation peut aborder le même processus de manière différente. Cela peut constituer un défi si une entreprise décide de changer de fournisseur. Étant donné que de nombreux fournisseurs et entreprises discutent de ce défi, il est à espérer que des normes seront bientôt mises en place.
  • La difficulté à identifier les opportunités et à développer une plateforme d’automatisation est un défi qu’un partenaire peut relever. De nombreux types de partenaires résolvent ce problème, des fournisseurs SaaS (Software as a Service) aux fournisseurs PaaS, en passant par les intégrateurs de systèmes — ils sélectionnent la solution et le logiciel d’automatisation qui convient le mieux à votre entreprise.
  • Des outils inadéquats pour développer et exécuter une solution de bout en bout peuvent empêcher l’adoption de l’IA avant même qu’elle ne commence. Si une entreprise dispose des compétences nécessaires en interne ou peut recycler les membres de son équipe, elle peut s’assurer que les outils de RPA appropriés, tels que les robots logiciels, sont mis en place. Il est également possible d’y remédier grâce à un partenariat.

Cas d’utilisation : utiliser l’IA pour résoudre des problèmes concrets

 

L’automatisation intelligente (IA) est omniprésente dans tous les secteurs afin de rationaliser les processus et de créer des gains d’efficacité offrant plus de précision, un temps de réponse plus rapide et un produit de meilleure qualité. En voici quelques exemples :

Immobilier

Dans le secteur immobilier, l’IA constitue le premier point de contact avec les acheteurs potentiels. Les bots utilisent l’automatisation intelligente pour fournir des réponses plus rapides et plus cohérentes et engager les acheteurs avant de faire appel à un représentant. Les bots sont également utilisés pour évaluer les propriétés en comparant des maisons similaires et en créant une moyenne des ventes afin de prescrire le prix de vente optimal.

Les bots anticipent les défauts de paiement en utilisant le machine learning et l’analyse des données pour créer des modèles qui prédisent les risques. De plus, la RPA peut automatiser le processus d’approbation des prêts et aider à réduire les biais humains.

Production

Dans un environnement de production, la RPA rationalise les opérations commerciales et réduit le risque d’erreur en automatisant les tâches et les processus répétitifs, qu’il s’agisse de la gestion des stocks de pièces en back-office ou de la chaîne de montage. La RPA peut également être utilisée pour anticiper les stocks à l’aide de l’analyse des données afin d’évaluer les taux d’utilisation des stocks existants et de compiler ces informations pour générer une recommandation.

Un environnement de production — ou tout environnement qui repose sur les relations avec les fournisseurs — peut tirer avantage de l’IA pour analyser et sélectionner les fournisseurs. L’IA utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour collecter et analyser des données provenant de multiples entrées dans différents formats et utilise l’analytique pour comparer les capacités, la fiabilité et les prix des fournisseurs.

Tendances et orientations futures en matière d’automatisation intelligente

L’avenir de l’IA est illimité. L’automatisation cognitive est un exemple de nouvelle technologie en cours de développement qui utilise l’IA pour apporter une plus grande valeur à nos interactions quotidiennes avec la technologie. L’automatisation cognitive est une évolution de l’IA qui utilise de grandes quantités de données, des outils connectés, des diagnostics et des analyses prédictives pour créer des solutions imitant le comportement humain. À l’aide du traitement automatique du langage naturel (NLP), de la reconnaissance d’images, des réseaux de neurones, de l’apprentissage profond et d’autres outils, l’automatisation cognitive tente d’imiter davantage le comportement humain, y compris les réactions émotionnelles et autres interactions humaines naturelles. L’adoption de la robotique pour compléter les soins aux patients dans les maisons de retraite et les hôpitaux est un exemple d’utilisation de l’automatisation cognitive.

L’hyperautomatisation fait passer l’IA au niveau supérieur, en automatisant autant de processus et d’applications que possible, en utilisant des outils tels que la gestion des processus métier pour normaliser l’approche de l’automatisation dans l’entreprise et créer encore plus de valeur métier.

