Les systèmes de bases de données de traitement analytique en ligne (OLAP pour « Online Analytical Processing » en anglais) et l’intelligence artificielle (IA) sont complémentaires. Ensemble, ils améliorent l’analyse des données et la prise de décision. Les systèmes OLAP ont pour but de traiter et d’analyser efficacement de grands jeux de données multidimensionnels, tandis que les techniques d’IA permettent d’extraire des informations et de faire des prévisions à partir des données OLAP. À mesure que les techniques d’IA évoluent, des applications innovantes sont attendues dans le domaine de l’OLAP.

Définition actuelle d’OLAP

Les systèmes de bases de données OLAP ont considérablement évolué depuis leur création au début des années 1990. À l’origine, ils étaient conçus pour traiter de grands volumes de données multidimensionnels et permettre aux entreprises d’effectuer des tâches analytiques complexes, telles que l’exploration, la synthèse et la segmentation.

Les premiers systèmes OLAP étaient des bases de données distinctes et spécialisées, dotées de structures de stockage et de langages de requête uniques. Cette approche cloisonnée entraînait souvent une redondance et une complexité des données, et nuisait ainsi à l’intégration avec d’autres systèmes d’entreprise. Dans les années 2010, les technologies OLAP à colonnes (C-OLAP) et OLAP en mémoire (IM-OLAP) ont pris de l’importance. Le C-OLAP optimisait le stockage des données pour un traitement plus rapide des requêtes, tandis que l’IM-OLAP stockait les données en mémoire afin de minimiser la latence d’accès aux données et de permettre des analyses en temps réel. Ces avancées ont encore amélioré les performances et l’évolutivité des systèmes OLAP.

Aujourd’hui, les systèmes de bases de données OLAP sont devenus des plateformes d’analyse des données complètes et intégrées, répondant aux divers besoins des entreprises modernes. Ils s’intègrent de manière transparente aux entrepôts de données basés sur le cloud, facilitant la collecte, le stockage et l’analyse de données provenant de diverses sources.

Défis liés à l’adoption de solutions OLAP basées sur le cloud

L’adoption du cloud pour les bases de données OLAP s’est généralisée en raison de ses avantages en matière d’évolutivité, d’élasticité et de rentabilité. Cependant, les entreprises sont confrontées à certaines difficultés lorsqu’elles adoptent des solutions OLAP basées sur le cloud, notamment :

  • Migration des données : la migration de grands volumes de données vers le cloud peut être longue et nécessiter d’importantes ressources.
  • Latence du réseau : les distances physiques entre les données et les utilisateurs peuvent entraîner des problèmes de latence et affecter la performance des requêtes.
  • Optimisation des coûts : l’optimisation des dépenses cloud pour les ressources OLAP peut s’avérer difficile en raison de la complexité des modèles de tarification et des schémas d’utilisation des ressources.
  • Sécurité et conformité : garantir la sécurité des données et la conformité aux exigences réglementaires dans l’environnement cloud peut s’avérer complexe.
  • Compétences et expertise : la transition vers l’OLAP basé sur le cloud peut nécessiter des compétences et une expertise spécialisées dans le domaine du cloud computing et des technologies OLAP.

Identification des bonnes pratiques et des avantages

Le rôle de l’IA dans le domaine de l’OLAP est de plus en plus important. La mise en place d’un système OLAP robuste nécessite une accessibilité indépendante de l’emplacement et du type de données. Il doit également prendre en charge divers formats de stockage, tels que le stockage bloc, le stockage objet et les formats de fichiers tels que Parquet, Avro et ORC.

Les systèmes de bases de données OLAP ont évolué, passant d’outils analytiques spécialisés à des plateformes d’analyse des données complètes. Les entreprises peuvent ainsi s’appuyer sur des informations issues de jeux de données volumineux et complexes en vue de prendre des décisions éclairées. La mise en œuvre de solutions OLAP offre aux entreprises les avantages suivants.

1. Capacités d’analyse des données améliorées

  • Exploration multidimensionnelle des données : l’OLAP permet aux utilisateurs d’explorer les données sous plusieurs angles, afin d’identifier des schémas et des relations qui pourraient ne pas être apparents dans les bases de données relationnelles traditionnelles.
  • Analyse descendante et ascendante : l’OLAP permet aux utilisateurs d’explorer en détail des points de données spécifiques ou de remonter vers des agrégats plus larges, afin d’acquérir une compréhension globale des tendances dans les données.
  • Analyse par tranches : l’OLAP permet aux utilisateurs de découper les données selon différentes dimensions, en isolant des segments spécifiques pour une analyse approfondie.

2. Amélioration de la prise de décision

  • Planification stratégique et prévisions : l’OLAP permet aux entreprises d’identifier les tendances, les schémas et les risques potentiels, et ainsi d’améliorer leur planification stratégique et leurs prévisions.
  • Optimisation de l’allocation des ressources : l’OLAP fournit des informations sur l’utilisation et la performance des ressources, permettant aux entreprises d’en optimiser l’allocation et de gagner en efficacité.
  • Analyse comparative des performances et des tendances : l’OLAP permet aux entreprises de comparer leurs performances aux normes du secteur et d’identifier les domaines à améliorer.

3. Amélioration de l’efficacité opérationnelle

  • Réduction du temps de préparation des données : les capacités de préparation des données OLAP rationalisent les processus d’analyse, ce qui se traduit par un gain de temps et de ressources.
  • Informations en temps réel : l’OLAP fournit des informations en temps réel sur les opérations des entreprises, ce qui leur permet de réagir rapidement aux conditions changeantes du marché.
  • Amélioration de la résolution des problèmes : l’OLAP fournit des informations sur les causes profondes des problèmes, ce qui permet de les résoudre plus efficacement.

4. Amélioration de la compréhension des clients

  • Segmentation et ciblage des clients : l’OLAP permet aux entreprises de segmenter leurs clients en fonction de diverses caractéristiques afin de mener des campagnes marketing ciblées.
  • Analyse de la valeur vie client : l’OLAP facilite l’identification des clients à forte valeur ajoutée et l’élaboration de stratégies visant à les fidéliser.
  • Prévision du taux de perte de clientèle : l’OLAP permet d’identifier les clients susceptibles de partir afin de mettre en œuvre des stratégies de fidélisation.

5. Avantage concurrentiel

La mise en œuvre efficace de solutions OLAP procure aux entreprises un avantage concurrentiel dans la mesure où elles comprennent mieux les tendances du marché et le comportement des clients, identifient de nouvelles opportunités et de nouveaux segments de marché, réagissent rapidement à l’évolution des conditions du marché et des demandes des clients, et prennent des décisions plus éclairées en matière de développement de produits, de tarification et de stratégies marketing.

Les moteurs de base de données OLAP cloud nouvelle génération devraient apporter des avancées significatives. Voici un aperçu de leurs principales caractéristiques :

  • Analyses alimentées par l’IA : l’intégration de capacités d’IA et de machine learning dans les moteurs OLAP permettra d’obtenir des informations en temps réel, de réaliser des analyses prédictives et de détecter les anomalies, fournissant ainsi aux entreprises des informations exploitables pour prendre des décisions éclairées.
  • Préparation et nettoyage automatisés des données : les outils de préparation des données alimentés par l’IA automatiseront le nettoyage, la transformation et la normalisation des données, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires à leur préparation manuelle et améliorant leur qualité.
  • Data fabric unifié : les systèmes OLAP s’intégreront de manière transparente aux entrepôts de données et aux data lakes basés sur le cloud. Ils fourniront ainsi un data fabric unifié pour une analyse complète des données provenant de diverses sources.
  • Traitement et analyse des données en temps réel : les moteurs OLAP traiteront les flux de données et fourniront des informations en temps réel, donnant ainsi aux entreprises la possibilité de prendre des décisions opportunes sur la base d’informations actualisées.
  • Traitement transactionnel ou analytique hybride : les systèmes OLAP convergeront avec les bases de données transactionnelles, permettant ainsi l’analyse en temps réel des données transactionnelles et offrant une plateforme unique pour le traitement opérationnel et analytique.
  • Évolutivité et élasticité : les moteurs OLAP seront hautement évolutifs et élastiques. Ils s’adapteront automatiquement à la hausse ou à la baisse afin de gérer les fluctuations des volumes de données et des demandes des utilisateurs, optimisant ainsi l’utilisation des ressources et la rentabilité.
  • Architecture sans serveur : les systèmes OLAP seront dotés d’architectures sans serveur, ce qui éliminera le besoin de gestion et d’approvisionnement de l’infrastructure et permettra aux entreprises de se concentrer sur l’analyse des données plutôt que sur la maintenance de l’infrastructure.
  • Facilité d’utilisation et analyse en libre-service : les systèmes OLAP offriront des interfaces utilisateur intuitives, des capacités de requête en langage naturel et des fonctionnalités d’analyse en libre-service. Les utilisateurs non techniques pourront ainsi accéder facilement aux données et les analyser.
  • Sécurité et conformité : les systèmes OLAP intégreront des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment le chiffrement, les contrôles d’accès et la conformité aux réglementations du secteur, afin de protéger les données sensibles et de répondre aux exigences réglementaires.
  • Conception et déploiement cloud natifs : les systèmes OLAP seront conçus et optimisés pour les environnements cloud natifs, tirant parti de l’infrastructure et des services cloud pour un déploiement, une gestion et une évolutivité transparents.

L’avenir des systèmes de bases de données OLAP

En résumé, l’avenir des systèmes de bases de données OLAP est prometteur. Conçus pour les environnements cloud natifs, ils promettent une prise de décision plus efficace et fondée sur les données, ouvrant ainsi une nouvelle ère d’agilité et de connaissances.

IBM watsonx.data est un magasin de données d’entreprise, basé sur une architecture de data lakehouse, qui permet de gérer des workloads d’analyse dans le cloud hybride (ingénierie des données, science des données, business intelligence), au moyen de composants open source qui intègrent les innovations IBM. IBM watsonx.data est un système OLAP nouvelle génération qui vous aide à tirer le meilleur parti de vos données.

 

John Millar Thangaraj

Senior Data and AI Specialist-HDM

