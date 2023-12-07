Les systèmes de bases de données OLAP ont considérablement évolué depuis leur création au début des années 1990. À l’origine, ils étaient conçus pour traiter de grands volumes de données multidimensionnels et permettre aux entreprises d’effectuer des tâches analytiques complexes, telles que l’exploration, la synthèse et la segmentation.

Les premiers systèmes OLAP étaient des bases de données distinctes et spécialisées, dotées de structures de stockage et de langages de requête uniques. Cette approche cloisonnée entraînait souvent une redondance et une complexité des données, et nuisait ainsi à l’intégration avec d’autres systèmes d’entreprise. Dans les années 2010, les technologies OLAP à colonnes (C-OLAP) et OLAP en mémoire (IM-OLAP) ont pris de l’importance. Le C-OLAP optimisait le stockage des données pour un traitement plus rapide des requêtes, tandis que l’IM-OLAP stockait les données en mémoire afin de minimiser la latence d’accès aux données et de permettre des analyses en temps réel. Ces avancées ont encore amélioré les performances et l’évolutivité des systèmes OLAP.

Aujourd’hui, les systèmes de bases de données OLAP sont devenus des plateformes d’analyse des données complètes et intégrées, répondant aux divers besoins des entreprises modernes. Ils s’intègrent de manière transparente aux entrepôts de données basés sur le cloud, facilitant la collecte, le stockage et l’analyse de données provenant de diverses sources.