Les systèmes de bases de données de traitement analytique en ligne (OLAP pour « Online Analytical Processing » en anglais) et l’intelligence artificielle (IA) sont complémentaires. Ensemble, ils améliorent l’analyse des données et la prise de décision. Les systèmes OLAP ont pour but de traiter et d’analyser efficacement de grands jeux de données multidimensionnels, tandis que les techniques d’IA permettent d’extraire des informations et de faire des prévisions à partir des données OLAP. À mesure que les techniques d’IA évoluent, des applications innovantes sont attendues dans le domaine de l’OLAP.
Les systèmes de bases de données OLAP ont considérablement évolué depuis leur création au début des années 1990. À l’origine, ils étaient conçus pour traiter de grands volumes de données multidimensionnels et permettre aux entreprises d’effectuer des tâches analytiques complexes, telles que l’exploration, la synthèse et la segmentation.
Les premiers systèmes OLAP étaient des bases de données distinctes et spécialisées, dotées de structures de stockage et de langages de requête uniques. Cette approche cloisonnée entraînait souvent une redondance et une complexité des données, et nuisait ainsi à l’intégration avec d’autres systèmes d’entreprise. Dans les années 2010, les technologies OLAP à colonnes (C-OLAP) et OLAP en mémoire (IM-OLAP) ont pris de l’importance. Le C-OLAP optimisait le stockage des données pour un traitement plus rapide des requêtes, tandis que l’IM-OLAP stockait les données en mémoire afin de minimiser la latence d’accès aux données et de permettre des analyses en temps réel. Ces avancées ont encore amélioré les performances et l’évolutivité des systèmes OLAP.
Aujourd’hui, les systèmes de bases de données OLAP sont devenus des plateformes d’analyse des données complètes et intégrées, répondant aux divers besoins des entreprises modernes. Ils s’intègrent de manière transparente aux entrepôts de données basés sur le cloud, facilitant la collecte, le stockage et l’analyse de données provenant de diverses sources.
L’adoption du cloud pour les bases de données OLAP s’est généralisée en raison de ses avantages en matière d’évolutivité, d’élasticité et de rentabilité. Cependant, les entreprises sont confrontées à certaines difficultés lorsqu’elles adoptent des solutions OLAP basées sur le cloud, notamment :
Le rôle de l’IA dans le domaine de l’OLAP est de plus en plus important. La mise en place d’un système OLAP robuste nécessite une accessibilité indépendante de l’emplacement et du type de données. Il doit également prendre en charge divers formats de stockage, tels que le stockage bloc, le stockage objet et les formats de fichiers tels que Parquet, Avro et ORC.
Les systèmes de bases de données OLAP ont évolué, passant d’outils analytiques spécialisés à des plateformes d’analyse des données complètes. Les entreprises peuvent ainsi s’appuyer sur des informations issues de jeux de données volumineux et complexes en vue de prendre des décisions éclairées. La mise en œuvre de solutions OLAP offre aux entreprises les avantages suivants.
La mise en œuvre efficace de solutions OLAP procure aux entreprises un avantage concurrentiel dans la mesure où elles comprennent mieux les tendances du marché et le comportement des clients, identifient de nouvelles opportunités et de nouveaux segments de marché, réagissent rapidement à l’évolution des conditions du marché et des demandes des clients, et prennent des décisions plus éclairées en matière de développement de produits, de tarification et de stratégies marketing.
Les moteurs de base de données OLAP cloud nouvelle génération devraient apporter des avancées significatives. Voici un aperçu de leurs principales caractéristiques :
En résumé, l’avenir des systèmes de bases de données OLAP est prometteur. Conçus pour les environnements cloud natifs, ils promettent une prise de décision plus efficace et fondée sur les données, ouvrant ainsi une nouvelle ère d’agilité et de connaissances.
