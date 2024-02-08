Créer une expérience employé exceptionnelle

Alors que la frontière entre la vie personnelle et professionnelle des employés devient plus floue que jamais, ces derniers s’attendent à un lieu de travail plus flexible et empathique qui les prend pleinement en compte. Ce changement dans les attentes des employés se produit dans un environnement difficile marqué par des avancées technologiques rapides, des écarts croissants de compétences et des problèmes socioéconomiques imprévisibles. Et pour couronner le tout, la nature même des RH résiste à l’optimisation, car les expériences des employés sont difficiles à quantifier et les entreprises sont difficiles à changer.
Malgré ces défis, les employés s’attendent à ce que leurs interactions et leurs expériences avec une entreprise soient à la hauteur des valeurs de leur marque. Les RH ont un rôle essentiel à jouer pour répondre à ces attentes afin de rester compétitifs, et les dirigeants estiment que l’IA générative peut contribuer à la transformation des RH et des talents. Si les entreprises adoptent une approche RH proactive et dynamique pour relever les défis actuels et futurs, attirer et retenir les meilleurs talents et développer leurs compétences futures, elles peuvent offrir une expérience de classe mondiale pour tous.
Les responsables des ressources humaines considèrent de plus en plus les employés non seulement comme une partie de la main-d’œuvre, mais aussi comme des individus uniques jouant de nombreux rôles. Cette approche globale est un changement de paradigme qui tient compte des multiples facettes des personnes et des environnements dans lesquels elles évoluent. Par coïncidence, les employés considèrent déjà que leurs priorités personnelles et professionnelles sont étroitement liées et s’influencent mutuellement, et ils souhaitent que leurs employeurs en fassent de même. Dans une récente enquête, plus de 70 % des employés ont souligné que les conditions de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la flexibilité étaient les valeurs les plus importantes pour eux.
Au cours de leur parcours au sein d’une entreprise, les personnes subissent de nombreux changements qui ont un impact non seulement sur leur contribution, mais aussi sur le type de soutien dont elles ont besoin de la part de leur employeur. Les RH peuvent aider les personnes à naviguer dans ces changements de plusieurs manières, notamment en élaborant une feuille de route professionnelle conforme à leur expérience et à leurs objectifs, en apportant un soutien lors des différentes étapes de leur parcours familial, en créant un espace de travail physique adapté à leurs besoins d’accessibilité et leurs personnalités, ou en proposant des modalités de travail flexibles.
Les RH ont désormais pour mission d’améliorer la vie complète des employés et de transcender les interactions éphémères grâce à des expériences technologiques, telles que l’automatisation alimentée par l’IA générative, les workflows intelligents, les assistants virtuels, les chatbots et les assistants digitaux. Intégrer l’IA et l’automatisation dans chaque processus libère les employés pour leur permettre de se concentrer sur ce qui est important pour eux en tant qu’individus. Cette charge est complexe, mais lorsqu’ils sont réalisés de manière réfléchie, ces investissements permettent d’offrir aux employés une expérience solide qui peut les aider à être à la fois plus heureux et plus productifs dans leur travail.
Bien que les RH ne soient pas les seules responsables de l’expérience de l’entreprise, les services RH deviennent de plus en plus des défenseurs essentiels de la nouvelle expérience. Alors que les ressources humaines contribuent à réinventer l’expérience des employés, elles optent pour un modèle de prestation flexible et inspiré par les consommateurs, qui est proactif, personnalisé, pertinent et axé sur les résultats. Les organisations doivent également faire preuve d’imagination, de vision et d’empathie à l’échelle de l’entreprise afin d’engager et de servir de manière créative les individus qui aspirent à plus de simplicité et d’autonomie.
Cette approche RH globale de l’expérience des employés ne se limite pas à imposer des canaux d’accès numériques. Il s’agit de rendre ces canaux si attrayants qu’ils attirent naturellement les utilisateurs. Et surtout, les employés ont toujours accès à une assistance humaine pour les situations soumises à des délais, urgentes et très personnelles.
L’état d’esprit global permet aux employés d’accéder aux ressources de manière indépendante, anticipe leurs besoins et fournit des solutions proactives.
Les avantages de cette transformation contribuent à la valeur de l’entreprise grâce à des améliorations telles que :
Pour aborder cette évolution allant dans le sens d’une expérience globale de l’employé et bénéficier de ces avantages, les entreprises doivent faire trois choses cruciales :
L’objectif est de faire évoluer les ressources humaines vers un modèle de prestation de services moderne qui change de perspective et met l’accent sur l’employé. Il s’agit de comprendre pourquoi les gens ont besoin d’expériences spécifiques à des moments précis et de rendre ces expériences aussi transparentes que possible. Concevoir du point de vue du consommateur signifie briser les silos traditionnels, tant au sein qu’à l’extérieur des RH, afin de simplifier les tâches, d’accompagner les employés lors des transitions de vie et de leur donner accès à des informations et à des ressources de développement des compétences. Grâce à l’IA générative, les RH disposent enfin d’une technologie qui peut les aider à développer ces interactions hautement personnalisées.
La transition vers une expérience autonome pour les employés inclut la prochaine évolution des RH. Elle reconnaît la complexité et le dynamisme des individus, la nature changeante des forces extérieures et le rôle central de l’expérience des employés pour naviguer dans cette réalité. Les entreprises qui adoptent ce modèle sont bien placées pour attirer, développer et fidéliser les talents dont elles ont besoin pour être compétitives.
