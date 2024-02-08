Créer une expérience employé exceptionnelle

Les responsables des ressources humaines considèrent de plus en plus les employés non seulement comme une partie de la main-d’œuvre, mais aussi comme des individus uniques jouant de nombreux rôles. Cette approche globale est un changement de paradigme qui tient compte des multiples facettes des personnes et des environnements dans lesquels elles évoluent. Par coïncidence, les employés considèrent déjà que leurs priorités personnelles et professionnelles sont étroitement liées et s’influencent mutuellement, et ils souhaitent que leurs employeurs en fassent de même. Dans une récente enquête, plus de 70 % des employés ont souligné que les conditions de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la flexibilité étaient les valeurs les plus importantes pour eux.



Au cours de leur parcours au sein d’une entreprise, les personnes subissent de nombreux changements qui ont un impact non seulement sur leur contribution, mais aussi sur le type de soutien dont elles ont besoin de la part de leur employeur. Les RH peuvent aider les personnes à naviguer dans ces changements de plusieurs manières, notamment en élaborant une feuille de route professionnelle conforme à leur expérience et à leurs objectifs, en apportant un soutien lors des différentes étapes de leur parcours familial, en créant un espace de travail physique adapté à leurs besoins d’accessibilité et leurs personnalités, ou en proposant des modalités de travail flexibles.

Les RH ont désormais pour mission d’améliorer la vie complète des employés et de transcender les interactions éphémères grâce à des expériences technologiques, telles que l’automatisation alimentée par l’IA générative, les workflows intelligents, les assistants virtuels, les chatbots et les assistants digitaux. Intégrer l’IA et l’automatisation dans chaque processus libère les employés pour leur permettre de se concentrer sur ce qui est important pour eux en tant qu’individus. Cette charge est complexe, mais lorsqu’ils sont réalisés de manière réfléchie, ces investissements permettent d’offrir aux employés une expérience solide qui peut les aider à être à la fois plus heureux et plus productifs dans leur travail.

Bien que les RH ne soient pas les seules responsables de l’expérience de l’entreprise, les services RH deviennent de plus en plus des défenseurs essentiels de la nouvelle expérience. Alors que les ressources humaines contribuent à réinventer l’expérience des employés, elles optent pour un modèle de prestation flexible et inspiré par les consommateurs, qui est proactif, personnalisé, pertinent et axé sur les résultats. Les organisations doivent également faire preuve d’imagination, de vision et d’empathie à l’échelle de l’entreprise afin d’engager et de servir de manière créative les individus qui aspirent à plus de simplicité et d’autonomie.