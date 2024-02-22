En tant que leader de l’intelligence artificielle digne de confiance, IBM possède une expérience dans le développement de cadres de gouvernance qui guident l’utilisation responsable de l’IA en accord avec les valeurs des entreprises clientes. IBM dispose également de ses propres cadres des exigences de l’IA au sein d’IBM, afin d’éclairer les positions politiques telles que l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale.

Les outils d’IA sont désormais utilisés dans le domaine de la sécurité nationale et pour contribuer à la protection contre les violations de données et les cyberattaques. Mais l’IA soutient également d’autres objectifs stratégiques du ministère de la défense. Elle peut renforcer les effectifs, les rendre plus efficaces et les aider à se perfectionner. Cela peut aider à créer des chaînes d’approvisionnement résilientes pour soutenir les soldats, les marins, les aviateurs et les marines dans leurs rôles de combat, d’aide humanitaire, de maintien de la paix et de secours en cas de catastrophe.

Le CDAO intègre cinq principes éthiques (responsable, équitable, traçable, fiable et gérable) dans sa boîte à outils pour une IA responsable. Basés sur le cadre des exigences de l’armée américaine, ces principes sont fondés sur les valeurs de l’armée américaine et contribuent à son engagement en faveur d’une IA responsable.

Un effort concerté doit être fait pour faire de ces principes une réalité en tenant compte des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles dans les modèles et les systèmes de gouvernance autour de ces modèles. Vous trouverez ci-dessous des recommandations générales pour l'opérationnalisation des principes éthiques du CDAO.

1. Responsable

« Le personnel du DoD fera preuve de discernement et de diligence, tout en restant responsable du développement, du déploiement et de l’utilisation des capacités d’IA. »

Tout le monde s’accorde à dire que les modèles IA doivent être développés par un personnel minutieux et réfléchi, mais comment les entreprises peuvent-elles former des personnes pour faire ce travail ? Nous vous recommandons de :

Favoriser une culture organisationnelle qui reconnaît la nature sociotechnique des défis liés à l’IA. Cette information doit être communiquée dès le départ et il doit y avoir une reconnaissance des pratiques, des compétences et de la réflexion qui doivent être intégrées aux modèles et à leur gestion pour surveiller les performances.

Détailler les pratiques éthiques tout au long du cycle de vie de l’IA, correspondant aux objectifs de l’entreprise (ou de la mission), à la préparation des données et à la modélisation, à l’évaluation et au déploiement. Le modèle CRISP-DM est utile à cet égard. La méthode de science des données à grande échelle d’IBM, une extension de CRISP-DM, offre une gouvernance tout au long du cycle de vie des modèles IA, informée par les contributions collaboratives des data scientists, des psychologues industriels et organisationnels, des concepteurs, des spécialistes de la communication et d’autres. La méthode fusionne les bonnes pratiques en science des données, gestion de projet, cadre des exigences et gouvernance de l’IA. Les équipes peuvent facilement voir et comprendre les exigences à chaque étape du cycle de vie, y compris la documentation, qui elles doivent contacter ou collaborer, et les étapes suivantes.

Fournir des métadonnées de modèle d'IA interprétables (par exemple, sous forme de fiches d'information) précisant les personnes responsables, les benchmarks de performance (par rapport aux humains), les données et les méthodes utilisées, les enregistrements d'audit (date et par qui), ainsi que l'objectif et les résultats de l'audit.

Remarque : ces mesures de responsabilité doivent pouvoir être interprétées par des non-experts en IA (sans « mathématiques d’explication »).

2. Équitable

« Le ministère prendra des mesures délibérées pour minimiser les biais involontaires dans les capacités de l’IA. »

Tout le monde s’accorde à dire que l’utilisation des modèles IA doit être équitable et non discriminatoire, mais comment cela se passe-t-il en pratique ? Nous vous recommandons ce qui suit :

Mettre en place un centre d’excellence pour offrir aux équipes pluridisciplinaires diverses une communauté pour la formation appliquée afin d’identifier les impacts disparates potentiels.

Utiliser des outils d’audit pour refléter les biais exposés dans les modèles. Si cela correspond aux valeurs de l'entreprise, la transparence concernant les données et les méthodes choisies est essentielle. Si la réflexion ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise, c’est le signal qui doit changer. La détection et l'atténuation des impacts potentiellement disparates causés par les biais impliquent bien plus que l'examen des données sur lesquelles le modèle a été entraîné. Les entreprises doivent également analyser les personnes et les processus impliqués. Par exemple, les utilisations appropriées et inappropriées du modèle ont-elles été clairement communiquées ?

Mesurer l'équité et rendre les normes d'équité exploitable en fournissant des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles pour les différents niveaux de service.

Utiliser les cadres du design thinking pour évaluer les effets non intentionnels des modèles IA, déterminer les droits des utilisateurs finaux et rendre les principes opérationnels. Il est essentiel que les exercices de design thinking incluent des personnes dont l’expérience de vie est très variée :plus elles sont diverses, mieux c’est.

3. Traçable

Les capacités du département en matière d'IA seront développées et déployées de manière à ce que le personnel concerné dispose d'une compréhension adéquate de la technologie, des processus de développement et des méthodes opérationnelles applicables aux capacités d'IA, y compris des méthodologies transparentes et vérifiables, des sources de données, ainsi que des procédures et de la documentation relatives à la conception.

Rendre la traçabilité opérationnelle en fournissant des directives claires à tout le personnel utilisant l’IA :

Il est important d'informer clairement les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec un système d'intelligence artificielle.

Fournissez une base de contenu pour les modèles IA. Donnez aux experts du domaine les moyens d’organiser et de gérer des sources de données fiables utilisées pour entraîner les modèles. Les résultats du modèle sont basés sur les données sur lesquelles il a été entraîné.

IBM et ses partenaires peuvent fournir des solutions d’IA avec un contenu complet et vérifiable indispensable aux cas d’utilisation à haut risque.

Collectez les métadonnées clés pour rendre les modèles IA transparents et pour assurer le suivi du stock des modèles. Assurez-vous que ces métadonnées sont interprétables et que les bonnes informations sont exposées au personnel approprié. L’interprétation des données demande de la pratique et constitue un effort interdisciplinaire. Chez IBM, notre groupe Design pour l'IA vise à informer les employés sur le rôle critique des données dans l'IA (entre autres fondamentaux) et fait don de cadres à la communauté open source.

Faites en sorte que ces métadonnées soient facilement accessibles aux utilisateurs (en fin de compte à la source de la sortie).

Incluez l’humain dans la boucle, car l’IA doit renforcer et aider les humains. Cela permet aux humains de fournir des commentaires lorsque les systèmes d’IA fonctionnent.

Créez des processus et des cadres des exigences pour évaluer l’impact disparate et les risques de sécurité bien avant que le modèle ne soit déployé ou acheté. Désignez des personnes responsables pour atténuer ces risques.

4. Fiable

« Les capacités d’IA du ministère auront des utilisations explicites et bien définies, et la sûreté, la sécurité et l’efficacité de ces capacités seront soumises à des tests et à une assurance au sein de ces utilisations définies, tout au long de leur cycle de vie. »

Les entreprises doivent documenter des cas d’utilisation bien définis, puis tester la conformité. L’opérationnalisation et la mise à l’échelle de ce processus nécessitent un alignement culturel fort afin que les praticiens adhèrent aux normes les plus élevées, même sans supervision directe constante. Parmi les bonnes pratiques, citons :

Établir des communautés qui réaffirment constamment pourquoi des résultats équitables et fiables sont essentiels. De nombreux spécialistes pensent fermement qu’en ayant les meilleures intentions, il ne peut y avoir d’impact disparate. C’est une erreur. Une formation appliquée par des leaders de communauté très engagés qui font en sorte que les gens se sentent écoutés et inclus est critique.

Élaborer des logiques de test de fiabilité autour des directives et des normes pour les données utilisées dans l’entraînement des modèles. La meilleure façon de rendre cela réel est de proposer des exemples de ce qui peut arriver en l’absence d’un tel examen.

Limitez l’accès des utilisateurs au développement de modèles, mais rassemblez diverses perspectives dès le début d’un projet pour éviter d’introduire des biais.

Effectuer des contrôles de confidentialité et de sécurité tout au long du cycle de vie de l’IA.

Incluez des mesures de précision dans les audits programmés régulièrement. Affichez sans équivoque la comparaison entre les performances d’un modèle et un être humain. Si le modèle ne fournit pas de résultat précis, précisez qui est responsable de ce modèle et quels sont les recours dont disposent les utilisateurs. (Tout cela devrait être intégré dans les métadonnées interprétables et faciles à trouver).

5. Gouvernable

« Le département concevra et développera des capacités d’IA capables de remplir les fonctions prévues tout en ayant la capacité de détecter et d’éviter les conséquences involontaires, et la capacité de désengager ou de désactiver les systèmes déployés qui présentent un comportement involontaire. »

La mise en œuvre de ce principe nécessite :