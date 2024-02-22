L’intelligence artificielle (IA) transforme la société, y compris le caractère même de la sécurité nationale. Conscient de cette situation, le ministère de la Défense (DoD) a lancé en 2019 le Joint Artificial Intelligence Center (JAIC), le prédécesseur du Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO), afin de développer des solutions d'IA qui renforcent l'avantage militaire concurrentiel, créent les conditions propices à l'adoption d'une IA centrée sur l'humain et améliorent la flexibilité des opérations du DoD. Cependant, les obstacles à la mise à l’échelle, à l’adoption et à la réalisation du plein potentiel de l’IA dans le DoD sont similaires à ceux du secteur privé.
Une récente enquête IBM a révélé que les principaux obstacles à un déploiement réussi de l’IA incluent notamment le manque de compétences et d’expertise en matière d’IA, la complexité des données et les préoccupations éthiques. En outre, selon l’IBM Institute of Business Value, 79 % des dirigeants affirment que l’éthique de l’IA est importante pour leur approche de l’IA à l’échelle de l’entreprise, mais moins de 25 % ont mis en œuvre des principes communs d’éthique de l’IA. Gagnez la confiance dans les productions des modèles IA est un défi sociotechnique qui nécessite une solution sociotechnique.
Les dirigeants de la défense qui se concentrent sur l’opérationnalisation de l’organisation responsable de l’IA doivent d’abord se mettre d’accord sur un vocabulaire commun, une culture commune qui guide une utilisation sûre et responsable de l’IA, avant de mettre en œuvre des solutions technologiques et des garde-fous qui atténuent les risques. Le DoD peut poser des bases solides pour y parvenir en améliorant la maîtrise de l’IA et en s’associant à des entreprises de confiance pour développer une gouvernance alignée sur ses objectifs stratégiques et ses valeurs.
Il est important que le personnel sache comment déployer l’IA pour améliorer l’efficacité de l’organisation. Mais il est tout aussi important qu’il ait une compréhension approfondie des risques et des limites de l’IA et de la manière de mettre en œuvre les mesures de sécurité et les garde-fous éthiques appropriés. Ce sont des enjeux importants pour le DoD ou toute agence du gouvernement.
Un parcours d’apprentissage de l’IA sur mesure peut aider à identifier les lacunes et à former le personnel afin que le personnel acquière les connaissances dont il a besoin pour accomplir ses tâches spécifiques. La maîtrise de l'IA à l'échelle de l'institution est essentielle pour tout le personnel afin qu'ils puissent évaluer, décrire et répondre rapidement aux menaces à évolution rapide, virales et dangereuses telles que la désinformation et les deepfakes.
IBM applique la maîtrise de l’IA de manière personnalisée au sein de notre entreprise, car la définition de la littératie essentielle varie en fonction du poste d’une personne.
En tant que leader de l’intelligence artificielle digne de confiance, IBM possède une expérience dans le développement de cadres de gouvernance qui guident l’utilisation responsable de l’IA en accord avec les valeurs des entreprises clientes. IBM dispose également de ses propres cadres des exigences de l’IA au sein d’IBM, afin d’éclairer les positions politiques telles que l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale.
Les outils d’IA sont désormais utilisés dans le domaine de la sécurité nationale et pour contribuer à la protection contre les violations de données et les cyberattaques. Mais l’IA soutient également d’autres objectifs stratégiques du ministère de la défense. Elle peut renforcer les effectifs, les rendre plus efficaces et les aider à se perfectionner. Cela peut aider à créer des chaînes d’approvisionnement résilientes pour soutenir les soldats, les marins, les aviateurs et les marines dans leurs rôles de combat, d’aide humanitaire, de maintien de la paix et de secours en cas de catastrophe.
Le CDAO intègre cinq principes éthiques (responsable, équitable, traçable, fiable et gérable) dans sa boîte à outils pour une IA responsable. Basés sur le cadre des exigences de l’armée américaine, ces principes sont fondés sur les valeurs de l’armée américaine et contribuent à son engagement en faveur d’une IA responsable.
Un effort concerté doit être fait pour faire de ces principes une réalité en tenant compte des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles dans les modèles et les systèmes de gouvernance autour de ces modèles. Vous trouverez ci-dessous des recommandations générales pour l'opérationnalisation des principes éthiques du CDAO.
« Le personnel du DoD fera preuve de discernement et de diligence, tout en restant responsable du développement, du déploiement et de l’utilisation des capacités d’IA. »
Tout le monde s’accorde à dire que les modèles IA doivent être développés par un personnel minutieux et réfléchi, mais comment les entreprises peuvent-elles former des personnes pour faire ce travail ? Nous vous recommandons de :
Remarque : ces mesures de responsabilité doivent pouvoir être interprétées par des non-experts en IA (sans « mathématiques d’explication »).
« Le ministère prendra des mesures délibérées pour minimiser les biais involontaires dans les capacités de l’IA. »
Tout le monde s’accorde à dire que l’utilisation des modèles IA doit être équitable et non discriminatoire, mais comment cela se passe-t-il en pratique ? Nous vous recommandons ce qui suit :
Les capacités du département en matière d'IA seront développées et déployées de manière à ce que le personnel concerné dispose d'une compréhension adéquate de la technologie, des processus de développement et des méthodes opérationnelles applicables aux capacités d'IA, y compris des méthodologies transparentes et vérifiables, des sources de données, ainsi que des procédures et de la documentation relatives à la conception.
Rendre la traçabilité opérationnelle en fournissant des directives claires à tout le personnel utilisant l’IA :
IBM et ses partenaires peuvent fournir des solutions d’IA avec un contenu complet et vérifiable indispensable aux cas d’utilisation à haut risque.
« Les capacités d’IA du ministère auront des utilisations explicites et bien définies, et la sûreté, la sécurité et l’efficacité de ces capacités seront soumises à des tests et à une assurance au sein de ces utilisations définies, tout au long de leur cycle de vie. »
Les entreprises doivent documenter des cas d’utilisation bien définis, puis tester la conformité. L’opérationnalisation et la mise à l’échelle de ce processus nécessitent un alignement culturel fort afin que les praticiens adhèrent aux normes les plus élevées, même sans supervision directe constante. Parmi les bonnes pratiques, citons :
« Le département concevra et développera des capacités d’IA capables de remplir les fonctions prévues tout en ayant la capacité de détecter et d’éviter les conséquences involontaires, et la capacité de désengager ou de désactiver les systèmes déployés qui présentent un comportement involontaire. »
La mise en œuvre de ce principe nécessite :
IBM est à l'avant-garde de la promotion des principes d'IA digne de confiance et un leader d'opinion dans la gouvernance des systèmes d'IA depuis leur création. Nous suivons des principes de confiance et de transparence établis de longue date qui montrent clairement que le rôle de l’IA est d’enrichir, et non de remplacer, l’expertise et le jugement humains.
En 2013, IBM s’est lancée dans l’aventure de l’explicabilité et de la transparence en matière d’IA et de machine learning. IBM est un leader de l’éthique de l’IA, en nommant un leader mondial de l’éthique de l’IA en 2015 et en créant un comité d’éthique de l’IA en 2018. Ces experts contribuent à garantir le respect de nos principes et engagements dans nos engagements commerciaux mondiaux. En 2020, IBM a fait don de ses outils d’IA responsable à la Fondation Linux pour aider à construire l’avenir d’une IA équitable, sécurisée et digne de confiance.
IBM dirige les efforts mondiaux visant à façonner l’avenir de l’IA responsable et des indicateurs, normes et bonnes pratiques en matière d’IA éthique :
La mise en place d'une une IA responsable est un défi complexe, car les valeurs humaines doivent être reflétées de manière fiable et cohérente dans notre technologie. Mais cela en vaut la peine. Nous pensons que les lignes directrices ci-dessus peuvent aider le DoD à opérationnaliser une IA fiable et à remplir sa mission.
