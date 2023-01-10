Le système médical moderne ne traite pas tous ses patients de manière égale, loin de là . D'importantes disparités en matière de santé sont reconnues et persistent depuis des décennies. Les causes sont complexes et les solutions impliqueront des changements politiques, sociaux et éducatifs, mais certains facteurs peuvent être traités immédiatement en appliquant l’intelligence artificielle pour garantir la diversité des essais cliniques.

Le manque de diversité parmi les patients participant aux essais cliniques a contribué à des lacunes dans notre compréhension des maladies, des facteurs de prévention et de l'efficacité des traitements. Les facteurs de diversité comprennent le sexe, la tranche d'âge, l'ethnie, l'origine ethnique, le profil génétique, le handicap, le contexte socio-économique et les conditions de vie. En tant que plan d'action de la loi sur la sécurité et l'innovation de la FDA (lien externe à ibm.com), il affirme que « les produits médicaux sont plus sûrs et plus efficaces pour tous lorsque la recherche clinique inclut des populations diverses ». Cependant, certains groupes démographiques sont sous-représentés dans les essais cliniques en raison d'obstacles financiers, d'un manque de sensibilisation et d'un manque d'accès aux sites d'essais. Au-delà de ces facteurs, la confiance, la transparence et le consentement sont des défis permanents lorsqu'il s'agit de recruter des participants à des essais auprès de groupes défavorisés ou minoritaires.

Cette disparité a également des conséquences éthiques, sociologiques et économiques. Un rapport publié en août 2022 (lien externe à ibm.com) par les National Academy of Sciences, Engineering and Medicine prévoit que des centaines de milliards de dollars seront perdus au cours des 25 prochaines années en raison de la réduction de l'espérance de vie, du raccourcissement de la durée de vie sans invalidité et de la diminution du nombre d'années de travail parmi les populations sous-représentées dans les essais cliniques.

Aux États-Unis, la diversité dans les essais cliniques est une nécessité légale. Le bureau de la FDA chargé de la santé des minorités et de l'équité en matière de santé fournit de nombreuses directives et ressources pour les essais et a récemment publié des directives visant à améliorer la participation des populations sous-représentées.

D'un point de vue moral, scientifique et financier, la conception d'essais cliniques plus diversifiés et plus inclusifs est un objectif de plus en plus important pour le secteur des sciences de la vie. Une approche fondée sur les données, aidée par le machine learning et l'intelligence artificielle (IA), peut contribuer à ces efforts.

L’opportunité

En vertu des réglementations de la FDA, les entreprises du secteur des sciences de la vie sont tenues de présenter l’efficacité des nouveaux médicaments en fonction de caractéristiques démographiques telles que le groupe d’âge, le sexe, l’ethnie et l’origine ethnique. Dans les décennies à venir, la FDA se concentrera également de plus en plus sur les influences génétiques et biologiques qui influencent la maladie et la réponse au traitement. Comme le résume un rapport de la FDA de 2013, « Les progrès scientifiques dans la compréhension des variables génétiques spécifiques sous-jacentes à la maladie et la réponse au traitement deviennent de plus en plus le centre du développement de produits médicaux modernes, alors que nous nous déplaçons vers l’objectif ultime d’adapter les traitements à l’individu ou à la catégorie de des individus, grâce à la médecine personnalisée. »

Au-delà des données démographiques et génétiques, il existe une multitude d’autres données à analyser, incluant les dossiers médicaux électroniques (DME), les données de réclamations, la littérature scientifique et les données historiques des essais cliniques.

Grâce à l'analytique avancée, au machine learning et à l’IA sur le cloud, les organisations disposent désormais de moyens puissants pour :

Constituer un ensemble vaste, complexe et diversifié de données démographiques, de profils génétiques et d'autres données relatives aux patients.

Comprendre les sous-groupes sous-représentés

Développez des modèles qui englobent diverses populations

Combler le fossé de la diversité dans le processus de recrutement pour les essais cliniques

Assurez-vous que la traçabilité et la transparence des données sont conformes aux directives et aux réglementations de la FDA

Initiate® d’un essai clinique comprend quatre étapes :

Comprendre la nature de la maladie Collecte et analyse des données existantes sur les patients Créer un modèle de sélection des patients Recrutement de participants

L'adresse des disparités en matière de diversité lors des étapes deux et trois aidera les chercheurs à mieux comprendre le fonctionnement des médicaments ou des produits biologiques, à raccourcir le délai d'approbation des essais cliniques, à accroître l'acceptabilité des essais auprès des patients et à atteindre les objectifs en matière de produits médicaux et commerciaux.

Un cadre des exigences fondé sur les données pour la diversité

Voici quelques exemples pour nous aider à comprendre les écarts de diversité. Les patients hispaniques représentent 18,5 % de la population, mais seulement 1 % des participants aux essais typiques (lien externe à ibm.com) ; Les patients afro-américains/noirs représentent 13,4 % de la population, mais seulement 5 % des participants habituels aux essais cliniques. Entre 2011 et 2020, 60 % des essais cliniques de vaccins (lien externe à ibm.com) n’incluaient aucun patient de plus de 65 ans—alors que 16 % de la population U® a plus de 65 ans. Pour combler de telles lacunes en matière de diversité, il est essentiel d'inclure les populations sous-représentées dans le processus de recrutement des essais cliniques.

Pour les étapes menant au recrutement, nous pouvons évaluer l’ensemble des sources de données énumérées ci-dessus. Selon la maladie ou l’affection, nous pouvons évaluer quels paramètres de diversité sont applicables et quelles sources de données sont pertinentes. À partir de là, les équipes de conception des essais cliniques peuvent définir les critères d’éligibilité des patients ou étendre les essais à d’autres sites afin de garantir que toutes les populations sont correctement représentées lors de la phase de conception et de planification.

Comment IBM peut vous aider

Pour permettre efficacement la diversité dans les essais cliniques, IBM propose diverses solutions, notamment la gestion des données, l'exécution d'IA et d'analytique avancée dans le cloud, et la mise en place d'un cadre des exigences ML Ops. Elle aide les concepteurs d'essais à fournir et à préparer les données, à fusionner les différents aspects des données des patients, à identifier les paramètres de diversité et à éliminer les biais dans la modélisation. Pour ce faire, elle utilise un processus assisté par l'IA qui optimise la sélection et le recrutement des patients en définissant mieux les critères d'inclusion et d'exclusion des essais cliniques.

Du fait que le processus soit traçable et équitable, il constitue un processus de sélection solide pour le recrutement des participants à l'essai. En adoptant de tels cadres des exigences, les entreprises du secteur des sciences de la vie peuvent gagner la confiance nécessaire aux essais cliniques et ainsi renforcer la confiance dans leurs produits. De tels processus aident également les professionnels de santé à mieux comprendre et à anticiper les impacts potentiels des produits sur des populations spécifiques, plutôt que de réagir de manière ad hoc, où il peut être trop tard pour traiter les maladies.

Récapitulatif

Les solutions et les services de conseil d'IBM peuvent vous aider à tirer parti de sources de données supplémentaires et à identifier des paramètres de diversité plus pertinents afin de réexaminer et d'optimiser les critères d'inclusion et d'exclusion des essais. Ces solutions peuvent également vous aider à déterminer si votre processus de sélection des patients reflète fidèlement la prévalence de la maladie et à améliorer le recrutement pour les essais cliniques. Grâce au machine learning et à l'IA, ces processus peuvent facilement être étendus à un large éventail d'essais et de populations dans le cadre d'un workflow rationalisé et automatisé.

Ces solutions peuvent aider les entreprises du secteur des sciences de la vie à instaurer un climat de confiance avec les communautés historiquement sous-représentées dans les essais cliniques et à améliorer les résultats en matière de santé.