Lorsque Neeraj Manik, d’IBM Consulting, s’est récemment entretenu avec un grand client pharmaceutique sur la manière de rationaliser et d’améliorer ses processus financiers de front-office et de back-office, il a souligné un ensemble de défis commerciaux interconnectés auxquels l’entreprise était confrontée : « trop de factures, trop de fournisseurs, trop d’argent versé aux fournisseurs », comme le souligne Manik.
Manik, vice-président et partenaire principal d’IBM Consulting, a décrit une opportunité massive de remodeler stratégiquement les opérations financières et le traitement des paiements du client en tirant parti de l’IA, de l’analyse des données, des indicateurs et de l’automatisation. En fin de compte, la modernisation de ces processus pourrait permettre d’économiser des centaines de millions de dollars, d’améliorer l’expérience des employés et de rendre l’entreprise plus agile et plus compétitive selon lui. Manik considère que cette technologie représente un changement fondamental par rapport aux années passées, lorsqu’une entreprise pouvait externaliser les processus métier pour économiser jusqu’à 30 %, sans tenir compte de la façon dont cette technologie pouvait affecter l’efficacité organisationnelle, la précision du travail et l’expérience client.
Depuis des années, l’équilibrage des processus métier, ou l’externalisation du travail vers la main-d’œuvre la moins coûteuse, est la stratégie centrale associée à l’externalisation des processus métier (BPO). Cela impliquait souvent de trouver un fournisseur de services de support client, de technologies de l’information et d’autres opérations de bureau provenant de pays où les coûts de main-d’œuvre sont moins élevés. Aujourd’hui, les technologies comme l’IA et l’automatisation ont transformé le marché de l’externalisation et des services BPO, permettant aux entreprises d’améliorer leur efficacité tout en modernisant leurs processus sans externaliser à l’étranger.
Les opérations de processus d’affaires basées sur la technologie, le nouveau BPO, peuvent créer une nouvelle valeur, améliorer la qualité des données, libérer de précieuses ressources humaines et améliorer la satisfaction des clients, mais cela nécessite une approche holistique. L’exploitation de l’IA et de l’automatisation permet aux entreprises de simplifier et de renforcer leurs opérations, tout en fournissant des informations riches qui aident les entreprises à prévoir et à répondre rapidement aux tendances et aux menaces.
Les entreprises qui travaillent avec IBM Consulting bénéficient non seulement de l’expérience d’IBM dans la conception de processus et la stratégie métier, ils bénéficient également de l’avantage supplémentaire des partenariats approfondis d’IBM avec des entreprises telles que ServiceNow, Celonis et Salesforce. En fin de compte, au lieu d’être contraintes de se concentrer sur une seule solution ou technologie, les entreprises peuvent s’associer à IBM Consulting pour investir dans des initiatives et des résultats métier vastes et transformationnels.
La nouvelle BPO ne consiste plus seulement à réduire les coûts opérationnels. Lorsqu’elle est bien menée, elle peut rendre une entreprise flexible, plus intelligente et capable de s’adapter rapidement à l’évolution des conditions du marché. « L’externalisation des processus métier moderne est source de croissance, de différenciation et d’avantage concurrentiel », explique Manik.
À une époque marquée par la hausse des coûts, la pénurie de talents et l'incertitude économique, l'externalisation des processus métier (BPO) assistée par la technologie offre aux entreprises la possibilité de mettre en place des workflows intelligents et des processus plus rationnels dans les domaines de la finance, des ressources humaines, des achats, de la chaîne d'approvisionnement et des opérations clients. Selon le cabinet de conseil en organisation Korn Ferry, plus de 85 millions d'emplois pourraient rester vacants d'ici 2030 en raison d'un manque de travailleurs qualifiés pour les occuper. Le nouveau BPO permet aux entreprises d'accéder rapidement à davantage de talents experts, techniques, fonctionnels et spécifiques à leur secteur d'activité qu'elles ne pourraient en réunir en interne, ce qui leur permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité dans toutes leurs fonctions commerciales.
Lorsqu’elle travaille avec ses clients, Manik recherche des opportunités commerciales qui peuvent se cacher sous la surface : comment les capacités et les méthodes de BPO d’une entreprise peuvent-elles permettre une transformation opérationnelle ?
« Notre rôle chez IBM Consulting est de vous aider à faire le lien entre les différents éléments », explique M. Manik. « Ce que nous voyons n'est parfois que la partie émergée de l'iceberg. Il y a tellement de choses sous-jacentes qui peuvent être exploitées en termes de valeur commerciale, qui peuvent améliorer votre stratégie de commercialisation, l'efficacité de vos chaînes d'approvisionnement et votre marge bénéficiaire. »
Pour IBM Consulting, il ne s’agit pas seulement de produire une liste de recommandations d’action, mais aussi de suivre et d’aider les entreprises à mettre en œuvre l’automatisation des processus et à gérer le changement, à assurer l’adoption et à obtenir des résultats.
Les résultats peuvent être rapidement visibles. Dans le cas du géant de l’assurance Generali, par exemple, IBM Consulting a déployé deux nouveaux assistants IA en France, l’un qui a aidé les employés à améliorer leurs compétences et l’autre en interface directement avec les clients. Generali est également devenue l’une des premières compagnies d’assurance à utiliser l’IA pour s’attaquer à la tâche complexe de l’escroquerie, c’est-à-dire la restitution des actifs et des biens non réclamés. Les nouveaux outils ont augmenté le travail de milliers d’agents d’assurance, ce qui a permis d’économiser 1 million de dollars dès la première année de déploiement et d’augmenter la productivité de 5 %. Le succès du programme en France a conduit Generali à dimensionner des solutions d’IA à l’échelle internationale.
Alors que les entreprises planifient leurs investissements dans divers projets de transformation, M. Manik leur donne un conseil essentiel : « Assurez-vous que chaque décision que vous prenez en matière de technologie commence par un lien clair et direct avec les résultats commerciaux », recommande-t-il. « Cela semble évident, mais c'est quelque chose que de nombreux dirigeants ont tendance à oublier lorsqu'ils s'enthousiasment pour la technologie ou une mise à niveau spécifique », explique-t-il. Son rôle consiste à aider les dirigeants à prendre du recul et à considérer la situation dans son ensemble : « Ne vous concentrez pas uniquement sur ce qu'il convient d'adopter ensuite, mais demandez-vous pourquoi vous en avez besoin dans votre modèle opérationnel. »
Un constructeur automobile, par exemple, a entamé une conversation en demandant une mise à niveau de ses serveurs de données. M. Manik a reformulé la question. « Attendez un instant, nous comprenons votre besoin de modernisation, mais dans quel but ? » leur a-t-il demandé. « Comment cette décision technologique vous permettra-t-elle d'obtenir les résultats commerciaux que vous recherchez ? »
Cette question a déclenché une conversation sur les objectifs plus larges du constructeur automobile, notamment ses efforts visant à produire des véhicules plus autonomes. « Une fois que nous avons vraiment compris qu’ils essayaient de changer la rapidité avec laquelle ils pouvaient produire des voitures et différents types de véhicules, nous avons réalisé qu’ils avaient besoin d’une conception de chaîne d’approvisionnement différente, explique Manik. Nous sommes maintenant sur la bonne voie avec eux autour de la transformation de la chaîne d’approvisionnement. »
« Souvent, la conversation commence par la technologie, mais migre ailleurs, explique Manik. En fin de compte, il ne s’agit pas d’adopter de nouvelles technologies pour la technologie, mais de repenser les processus métier et les compétences de base pour découvrir de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux domaines à optimiser, parfois d’une manière inattendue. »
