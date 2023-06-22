Lorsque Neeraj Manik, d’IBM Consulting, s’est récemment entretenu avec un grand client pharmaceutique sur la manière de rationaliser et d’améliorer ses processus financiers de front-office et de back-office, il a souligné un ensemble de défis commerciaux interconnectés auxquels l’entreprise était confrontée : « trop de factures, trop de fournisseurs, trop d’argent versé aux fournisseurs », comme le souligne Manik.

Manik, vice-président et partenaire principal d’IBM Consulting, a décrit une opportunité massive de remodeler stratégiquement les opérations financières et le traitement des paiements du client en tirant parti de l’IA, de l’analyse des données, des indicateurs et de l’automatisation. En fin de compte, la modernisation de ces processus pourrait permettre d’économiser des centaines de millions de dollars, d’améliorer l’expérience des employés et de rendre l’entreprise plus agile et plus compétitive selon lui. Manik considère que cette technologie représente un changement fondamental par rapport aux années passées, lorsqu’une entreprise pouvait externaliser les processus métier pour économiser jusqu’à 30 %, sans tenir compte de la façon dont cette technologie pouvait affecter l’efficacité organisationnelle, la précision du travail et l’expérience client.

Depuis des années, l’équilibrage des processus métier, ou l’externalisation du travail vers la main-d’œuvre la moins coûteuse, est la stratégie centrale associée à l’externalisation des processus métier (BPO). Cela impliquait souvent de trouver un fournisseur de services de support client, de technologies de l’information et d’autres opérations de bureau provenant de pays où les coûts de main-d’œuvre sont moins élevés. Aujourd’hui, les technologies comme l’IA et l’automatisation ont transformé le marché de l’externalisation et des services BPO, permettant aux entreprises d’améliorer leur efficacité tout en modernisant leurs processus sans externaliser à l’étranger.

Les opérations de processus d’affaires basées sur la technologie, le nouveau BPO, peuvent créer une nouvelle valeur, améliorer la qualité des données, libérer de précieuses ressources humaines et améliorer la satisfaction des clients, mais cela nécessite une approche holistique. L’exploitation de l’IA et de l’automatisation permet aux entreprises de simplifier et de renforcer leurs opérations, tout en fournissant des informations riches qui aident les entreprises à prévoir et à répondre rapidement aux tendances et aux menaces.

Les entreprises qui travaillent avec IBM Consulting bénéficient non seulement de l’expérience d’IBM dans la conception de processus et la stratégie métier, ils bénéficient également de l’avantage supplémentaire des partenariats approfondis d’IBM avec des entreprises telles que ServiceNow, Celonis et Salesforce. En fin de compte, au lieu d’être contraintes de se concentrer sur une seule solution ou technologie, les entreprises peuvent s’associer à IBM Consulting pour investir dans des initiatives et des résultats métier vastes et transformationnels.

La nouvelle BPO ne consiste plus seulement à réduire les coûts opérationnels. Lorsqu’elle est bien menée, elle peut rendre une entreprise flexible, plus intelligente et capable de s’adapter rapidement à l’évolution des conditions du marché. « L’externalisation des processus métier moderne est source de croissance, de différenciation et d’avantage concurrentiel », explique Manik.