Comment l’IA rend les véhicules électriques plus sûrs et plus efficaces

Selon une enquête récente de l’Agence internationale de l’énergie, plus de 250 000 véhicules électriques (VE) ont été vendus chaque semaine dans le monde l’année dernière. L’enquête a également révélé que l’adoption par les consommateurs est à un point de basculement, les dirigeants de l’industrie s’attendant à ce que les VE représentent 40 % des ventes de voitures d’ici 2030, en grande partie parce que les VE deviennent moins chers.

La batterie est l’élément qui contribue le plus au coût des véhicules électriques, et c’est aussi un point central des préoccupations en matière de sécurité et de performances.

Toutefois, de récentes études menées par l’Université de l’Arizona révèlent que le machine learning pourrait aider à prévenir l’explosion des batteries des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles peuvent également utiliser des algorithmes avancés pour déterminer la chimie, la taille et la forme spécifiques qui permettent d'obtenir les meilleures performances et des voitures plus durables.

« Le développement et le perfectionnement de ces batteries hypothétiques pourraient déverrouiller une opportunité d’un milliard de dollars », explique Benjamin Boeser, directeur de l’innovation chez Mercedes-Benz, un partenaire IBM.

Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, l’IA devrait augmenter la valeur perçue des véhicules électriques de plus de 20 %, selon une récente enquête de l’IBM Institute for Business Value.