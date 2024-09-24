Comment l’IA rend les véhicules électriques plus sûrs et plus efficaces

Selon une enquête récente de l’Agence internationale de l’énergie, plus de 250 000 véhicules électriques (VE) ont été vendus chaque semaine dans le monde l’année dernière. L’enquête a également révélé que l’adoption par les consommateurs est à un point de basculement, les dirigeants de l’industrie s’attendant à ce que les VE représentent 40 % des ventes de voitures d’ici 2030, en grande partie parce que les VE deviennent moins chers.
La batterie est l’élément qui contribue le plus au coût des véhicules électriques, et c’est aussi un point central des préoccupations en matière de sécurité et de performances.
Toutefois, de récentes études menées par l’Université de l’Arizona révèlent que le machine learning pourrait aider à prévenir l’explosion des batteries des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles peuvent également utiliser des algorithmes avancés pour déterminer la chimie, la taille et la forme spécifiques qui permettent d'obtenir les meilleures performances et des voitures plus durables.
« Le développement et le perfectionnement de ces batteries hypothétiques pourraient déverrouiller une opportunité d’un milliard de dollars », explique Benjamin Boeser, directeur de l’innovation chez Mercedes-Benz, un partenaire IBM.
Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, l’IA devrait augmenter la valeur perçue des véhicules électriques de plus de 20 %, selon une récente enquête de l’IBM Institute for Business Value.
La batterie lithium-ion est la reine du marché mondial des batteries pour véhicules électriques depuis des années, principalement en raison de sa densité énergétique exceptionnelle, de sa durée de vie prolongée et de sa légèreté.
Les préoccupations de sécurité persistent avec les batteries au lithium-ion, notamment en ce qui concerne le risque d’« emballement thermique ». Cela se produit lorsque la température des batteries augmente de manière inattendue, ce qui pose un risque de défaillance, d’incendie ou même d’explosation.
Un flux thermique peut survenir en raison de divers facteurs, notamment la surcharge, la décharge excessive, l’exposition à des températures élevées, les défauts de fabrication et les courts- circuits internes.
Pour lutter contre les pics de température, une équipe de l’Université de l’Arizona a développé un modèle de machine learning capable de prédire et de prévenir les pics de température dans les batteries lithium-ion.
Les véhicules électriques sont généralement équipés d'une batterie composée de centaines de cellules étroitement connectées et regroupées en modules. Si un emballement thermique se produit dans une cellule, les cellules voisines risquent fort de s'échauffer également.
« Il crée une réaction en chaîne lorsque la température dans la batterie s’accélère de manière exponentielle », explique Basab Ranjan Das Goswami, chercheur clé du projet. « Si cela se produit, toute la batterie du véhicule électrique pourrait exploser. »
Inspiré par les cadres des exigences de prévisions météorologiques qui tiennent compte du temps et du lieu, l’équipe a développé un algorithme permettant de prédire quand et où l’évasion thermique est susceptible de se produire. En utilisant des capteurs thermiques enroulés autour des cellules de batterie, ils ont intégré les données de température historiques à un algorithme de machine learning afin de prédire les températures futures.
« Si nous connaissons l'emplacement du point chaud ou le début de l'emballement thermique, nous pouvons planifier des solutions pour arrêter la batterie avant qu'elle n'atteigne son stade critique », explique Goswami.
Une solution future potentielle pourrait inclure un système d’alerte précoce qui détecte les futurs points chauds et active un interrupteur de sécurité pour couper les connexions électriques du groupe principal.
En plus de rendre les batteries plus sûres, les algorithmes avancés peuvent également améliorer leurs performances et leur durabilité.
« Dans le futur, les puces d’IA à faible consommation d’énergie contribueront à réduire le besoin de grandes batteries », déclare Noriko Suzuki, leader d’opinion en technologie à l’Institute for Business Value d’IBM. « Les batteries des véhicules électriques sont coûteuses et très lourdes, ce qui entraîne une pression accrue sur l’infrastructure routière.
Le laboratoire de recherche d'IBM à Almaden, en Californie, a un projet dédié utilisant l'IA et le machine learning pour développer des batteries plus puissantes, durables et économes en énergie pour les véhicules électriques.
Plus précisément, l’équipe utilise l’IA et les workflows de machine learning pour accélérer la découverte et l’optimisation des matériaux électrolytiques—un composant critique ayant un impact sur la sécurité, la stabilité et l’efficacité d’une batterie. Ce workflow intègre des flux de travail de simulation automatisés et des connaissances et des jeux de données spécifiques à un domaine avec des modèles IA, pour découvrir de nouvelles formulations d'électrolytes pour les batteries à haute performance.
« L’IA a le potentiel d’accélérer la découverte de matériaux et de processus complexes pour les batteries, permettant une charge plus rapide, une densité énergétique plus élevée et une meilleure durabilité », explique Murtaza Zohair, scientifique de recherche chez IBM dans le laboratoire d’Almaden.
Les modèles de fondation d’IA multimodaux, de grands modèles de chimie pré-entraînés sur plus de 90 millions de molécules, peuvent être affinés avec des ensembles de données de batteries étiquetées pour prédire les propriétés de matériaux complexes, tels que les formulations d’électrolyte, afin d’optimiser les performances des batteries. Les algorithmes de recherche robuste peuvent rapidement extraire des informations à partir d’énormes volumes de littérature scientifique existante. Les outils de simulation permet de déterminer efficacement le type de simulations à exécuter pour mieux comprendre les matériaux et leurs fonctions. Enfin, les modèles génératifs peuvent rapidement suggérer de nouveaux matériaux.
Certains chercheurs se concentrent sur la chimie interne de la batterie, d’autres utilisent l’IA pour étudier les facteurs externes qui peuvent contribuer à réduire l’énergie consommée par la batterie du véhicule électrique.
Un groupe de chercheurs de l’A Arab Academy for Science à Gizeh, en Égypte, a récemment mis au point un nouvel algorithme pour le système GPS des véhicules électriques, qui sélectionne les itinéraires les plus courts, les plus rapides et les plus économes en énergie.
Les chercheurs ont utilisé l’algorithme pour examiner la consommation d’énergie des véhicules électriques sur différentes topologies de route, en évaluant l’impact de différents modèles de véhicules, de la vitesse et de la direction du vent sur la consommation d’énergie.
Les chercheurs ont découvert que la vitesse et la direction du vent pouvaient économiser environ 49 % de la capacité de la batterie au cours d’un court parcours d’environ 50 km. Ils ont également constaté que la topologie des routes avait un impact important sur la prévision de l’autonomie et la consommation d’énergie. Opter pour une route avec moins de pente, par exemple, pourrait permettre d’économiser environ 46 % d’énergie.
En tenant compte de tous ces facteurs lors du choix de l’itinéraire optimal pour le véhicule électrique, vous pourrez économiser de l’argent et augmenter la durée de vie de la batterie.
L'optimisation de l'ensemble de l'infrastructure de recharge des batteries de véhicules électriques sera également critique pour ouvrir la voie à une large adoption des véhicules électriques. À titre d’exemple, l’IA jouera sans doute un rôle intégral dans la « charge intelligente », les algorithmes surveillant la santé et le statut de la batterie et recommandant les moments et lieux de charge les plus appropriés pour assurer une autonomie et une longévité maximales de la batterie. L’IA peut également contribuer à la surveillance de la sécurité et à la réponse aux incidents pour les véhicules et les réseaux de recharge.
Les algorithmes de machine et apprentissage profond, combinés à des capteurs et des caméras, fournissent déjà une assistance embarquée aux pilotes qui cherchent à améliorer la sécurité et l’efficacité de leur véhicule. Volkswagen, par exemple, a intégré l’IA générative dans bon nombre de ses voitures afin que les conducteurs puissent, à terme, demander à rediriger la voiture vers la station de recharge pour véhicules électriques la plus proche.
À long terme, on peut s’attendre à ce que l’IA transforme plus largement le marché des véhicules électriques et le transport, car elle intègre les systèmes d’aide à la conduite et la conduite autonome, permet une maintenance prédictive et facilite l’intégration au réseau intelligent. En définitive, la voie à suivre pour l’innovation en matière de véhicules électriques est illimitée, et l’IA ne fait que contribuer à faciliter la transition.