Utilisation de l’IA dans la conduite du changement

L’approche traditionnelle a permis aux entreprises d’opérer d’importants changements comme l’adoption d’un nouveau système, la refonte des processus ou une réorganisation structurelle. Elle permet de comprendre pourquoi le changement a lieu, comment il affecte le travail de chacun et comment être efficace dans le nouvel environnement. L’IA vient renforcer la conduite du changement en alliant information axée sur les données, rapidité et adaptabilité.

En matière de conduite du changement, l’IA joue un rôle essentiel. En effet, elle aide les entreprises à réduire les risques en améliorant la visibilité tout au long du cycle de changement. Au cours de l’année prochaine, le coût annuel de la gestion des risques en entreprise devrait augmenter de 15 %.¹ En analysant des données telles que les schémas d’utilisation des systèmes, le feedback et le sentiment des salariés, les algorithmes d’IA aident les dirigeants et les parties prenantes à identifier les signes avant-coureurs de résistance et les obstacles au changement. Ces informations permettent aux entreprises d’ajuster leur stratégie de changement avant que les problèmes ne s’aggravent, ce qui réduit le risque de perturbation et favorise une prise de décision plus prompte, axée sur les données, tout au long du processus de changement.

L’IA favorise également le changement en personnalisant la communication, les programmes de formation et le suivi de la performance. Selon les responsables de la gestion des talents, l’IA et l’automatisation favorisent une hausse du taux d’engagement salarié de 73 %.2 Les outils automatisés fournissent aux employés des conseils adaptés à leur poste et à leurs besoins, tout en apportant aux dirigeants des informations plus claires sur la productivité des équipes et la qualité de leur travail. Ces capacités permettent de déterminer si les nouvelles méthodes de travail prennent racine et si un coup de pouce supplémentaire est nécessaire.