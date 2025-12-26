Utilisation de l’IA dans la conduite du changement

L’intelligence artificielle (IA) est en train de changer la manière dont les entreprises abordent la conduite du changement. Elle accélère la transformation, personnalise davantage la formation, ainsi que la communication, et permet d’intervenir plus tôt en cas de stagnation.
L’approche traditionnelle a permis aux entreprises d’opérer d’importants changements comme l’adoption d’un nouveau système, la refonte des processus ou une réorganisation structurelle. Elle permet de comprendre pourquoi le changement a lieu, comment il affecte le travail de chacun et comment être efficace dans le nouvel environnement. L’IA vient renforcer la conduite du changement en alliant information axée sur les données, rapidité et adaptabilité.
En matière de conduite du changement, l’IA joue un rôle essentiel. En effet, elle aide les entreprises à réduire les risques en améliorant la visibilité tout au long du cycle de changement. Au cours de l’année prochaine, le coût annuel de la gestion des risques en entreprise devrait augmenter de 15 %.¹ En analysant des données telles que les schémas d’utilisation des systèmes, le feedback et le sentiment des salariés, les algorithmes d’IA aident les dirigeants et les parties prenantes à identifier les signes avant-coureurs de résistance et les obstacles au changement. Ces informations permettent aux entreprises d’ajuster leur stratégie de changement avant que les problèmes ne s’aggravent, ce qui réduit le risque de perturbation et favorise une prise de décision plus prompte, axée sur les données, tout au long du processus de changement.
L’IA favorise également le changement en personnalisant la communication, les programmes de formation et le suivi de la performance. Selon les responsables de la gestion des talents, l’IA et l’automatisation favorisent une hausse du taux d’engagement salarié de 73 %.2 Les outils automatisés fournissent aux employés des conseils adaptés à leur poste et à leurs besoins, tout en apportant aux dirigeants des informations plus claires sur la productivité des équipes et la qualité de leur travail. Ces capacités permettent de déterminer si les nouvelles méthodes de travail prennent racine et si un coup de pouce supplémentaire est nécessaire.
Dans un contexte où les technologies d’IA et la transformation numérique redéfinissent le fonctionnement des entreprises, la conduite du changement doit évoluer. La mise en œuvre d’outils d’IA ne garantit pas à elle seule des résultats significatifs. Une approche moderne met davantage l’accent sur l’empathie, l’adaptabilité et la formation continue pour permettre à tous d’embrasser le changement en toute confiance.
Le design thinking, une approche centrée sur l’humain qui vise à comprendre les besoins des utilisateurs, à tester des idées et à itérer en fonction du feedback, joue un rôle important dans ce changement. En matière de conduite du changement, cette approche aide les dirigeants à concevoir une stratégie articulée autour des expériences salarié réelles, et non de plans fixes. Elle permet un engagement plus fort, des progrès plus rapides et une plus grande agilité, car le changement devient un processus continu, et non un événement ponctuel.
Aujourd’hui, une stratégie efficace de conduite du changement numérique repose sur trois éléments clés :
Ces principes sont cycliques. Chacun intervient à chaque étape du processus de conduite du changement. Ils s’alignent étroitement sur la transformation pilotée par l’IA et aident les entreprises à aller au-delà d’une adoption en surface pour opérer un changement durable et significatif.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Les entreprises ne procèdent plus au changement par vagues isolées. Elles opèrent dans un état d’évolution constante, où les technologies, les compétences et les attentes évoluent en même temps. Les approches traditionnelles de la conduite du changement peinent à faire face à cette rapidité et à cette complexité. L’IA aide les entreprises à percevoir le changement tôt et à réagir en temps réel, au lieu de s’appuyer sur des plans statiques.
L’IA change aussi la façon dont le travail est pensé, et non seulement l’utilisation des outils. Sans repenser les rôles, les workflows et les décisions, les entreprises limitent souvent l’impact de l’IA. Son utilisation dans la conduite du changement pousse les dirigeants à reconsidérer la manière dont la valeur est créée et dont les humains et les machines collaborent. Cette approche favorise un changement plus profond et plus durable, plutôt qu’une adoption superficielle.
Un autre avantage que l’IA apporte en matière de conduite du changement, c’est la visibilité. Les dirigeants n’ont souvent que très peu de visibilité sur la manière dont le changement est vécu dans l’entreprise. L’IA offre en permanence des informations sur le comportement, le sentiment et la performance, au fur et à mesure que le changement s’opère. Ces informations permettent de gérer le changement comme un système continu, et non comme un projet ponctuel.
L’IA aligne également la conduite du changement sur la façon dont les salariés interagissent avec la technologie, voire avec elle-même. Les utilisateurs exigent des expériences qui soient réactives, pertinentes et encourageantes. Les stratégies de changement qui ignorent cette réalité peuvent être perçues comme lentes ou déconnectées. En utilisant l’IA, les entreprises pensent le changement de manière à mieux correspondre aux schémas de travail et d’apprentissage modernes.
La conduite du changement par l’IA aide les entreprises à rester compétitives, et ce malgré la pression constante. Les marchés changent rapidement, les compétences évoluent et les attentes augmentent. Les entreprises qui intègrent l’IA dans leur conduite du changement ont plus de chances de s’adapter avec détermination et résilience, au lieu de réagir trop tard.
Les cas d’utilisation courants et émergents des systèmes d’IA dans la conduite du changement sont les suivants :
L’IA analyse les données historiques et celles en temps réel pour identifier les schémas d’adoption, de comportement et de performance. Ces informations permettent aux responsables du changement de prévoir l’impact potentiel des différentes initiatives sur la productivité, l’engagement et les résultats. Par exemple, l’analyse prédictive permet de déterminer le calendrier optimal d’un déploiement progressif, les points susceptibles de ralentir l’adoption et les groupes qui auront besoin d’un accompagnement supplémentaire. Grâce à ces informations, la conduite du changement passe d’une résolution réactive des problèmes à une planification proactive.
L’IA favorise et automatise la communication autour du changement en livrant des messages personnalisés aux différents publics, et ce au bon moment. L’IA générative alimente les chatbots et les assistants numériques qui tiennent les salariés informés, et offre un feedback en temps réel. L’IA permet également d’adapter le contenu à des formats multicanaux tels que les e-mails, les publications internes, les épisodes de vidéos et de podcasts, afin d’en faciliter la lecture. Cette accessibilité réduit l’incertitude et limite la nécessité d’un suivi manuel.
Le traitement automatique du langage naturel (TAL) est utilisé pour analyser le texte ouvert provenant des enquêtes, des chats et des canaux de feedback. Grâce à ces données, les responsables du changement savent ce que les gens pensent du changement, et non seulement s’ils utilisent tel ou tel outil. Ces informations favorisent des interventions plus empathiques et plus efficaces.
Les plateformes de formation pilotées par l’IA adaptent le contenu en fonction du poste, du niveau de compétence et de la progression. Les salariés reçoivent une formation et un accompagnement ciblés, et non génériques. Cette assistance accélère l’adoption et permet de gagner en assurance lorsque les attentes changent, à l’instar des plateformes comme LinkedIn, qui personnalisent les recommandations de formation à l’échelle.
L’IA est utilisée pour analyser les tâches, les transferts et les points de décision afin de comprendre comment le travail est effectué. Ces informations permettent de redéfinir les rôles et les workflows autour de la collaboration entre l’humain et l’IA, en s’appuyant sur des schémas de travail réels, et non sur des processus supposés. Dans les cas les plus avancés, l’IA agentique prend en charge des parties de processus de bout en bout avec une supervision humaine minimale.
L’IA analyse des signaux tels que les données d’engagement, les schémas d’utilisation, le sentiment et le feedback afin de détecter les obstacles au changement. Les modèles d’IA générative et de machine learning (ML) identifient les indicateurs de résistance, de confusion ou de surcharge. Cette analyse par l’IA permet aux dirigeants d’intervenir plus tôt et d’ajuster les plans avant que les problèmes ne s’aggravent.
L’IA s’appuie sur l’analyse prédictive et la modélisation de scénarios pour présenter les compromis et les résultats probables. Ces données aident les dirigeants à prendre des décisions plus fiables concernant le calendrier, le séquencement et les investissements, et permettent une conduite du changement plus réfléchie.
L’IA rassemble les données d’utilisation, la productivité, la qualité et les commentaires des employés afin de déterminer si les nouvelles méthodes de travail sont en train de s’imposer. En suivant des indicateurs tels que l’adoption, l’achèvement des tâches et l’efficacité, les dirigeants obtiennent une vision plus claire de l’efficacité du changement et de son impact réel sur l’entreprise.
L’IA améliore la conduite du changement en la rendant plus adaptative, axée sur les données et centrée sur les personnes. Autres avantages :
Une planification plus précise du changement : l’analyse prédictive alimentée par l’IA permet aux dirigeants d’anticiper l’impact des différentes initiatives sur la productivité et l’engagement. Ces connaissances permettent d’améliorer les décisions en matière de calendrier, de séquencement et de ressources, et de réduire le nombre d’essais et d’erreurs.
Une adoption plus rapide et plus ciblée : l’IA offre aux salariés une formation personnalisée et une assistance immédiate. Cette personnalisation leur permet d’assimiler de nouvelles méthodes de travail plus rapidement et avec plus d’assurance.
Hausse de l’implication des employés au cours du changement : les employés sont plus susceptibles de s’impliquer lorsque le changement semble réfléchi et réactif plutôt que générique. L’IA permet une communication opportune, pertinente et adaptée à leurs rôles et à leurs préoccupations.
Meilleur alignement entre les outils et la conception du travail : l’IA révèle comment le travail se déroule entre les rôles et les équipes. Ces informations fondées sur les données aident les entreprises à redéfinir et à rationaliser les workflows, afin que les nouvelles technologies et les nouveaux outils soient intégrés aux opérations quotidiennes plutôt que superposés.
Renforcement continu des nouveaux comportements : l’IA vérifie en permanence si les nouveaux comportements sont bien adoptés au fil du temps. Lorsque le taux d’adoption diminue, des formations ou un soutien supplémentaires sont déclenchés pour maintenir le changement sur la bonne voie.
Plus grande résilience organisationnelle : l’IA permet un apprentissage, une adaptation et un changement de cap plus rapides, ce qui aide les entreprises à gérer les changements continus avec moins de perturbations.
La gestion du changement ne se limite pas au déploiement de technologies. Ces étapes décrivent comment les entreprises peuvent structurer les efforts de changement pour aligner la stratégie, les talents et les capacités d’IA au fil du temps.
Pour être efficace, le changement piloté par l’IA doit commencer par une vision stratégique, et non par le déploiement d’outils. Les dirigeants doivent définir clairement la manière dont l’IA créera de la valeur, dont le travail changera et dont les personnes et l’IA collaboreront. Cette vision doit être simple, inspirante et suffisamment souple pour évoluer au fur et à mesure que les capacités de l’IA se développent. Elle guide les décisions, informe la feuille de route du changement et aide à prévenir une adoption fragmentée de l’IA.
Afin que l’IA puisse être mise à l’échelle, les salariés doivent pouvoir se fier à ses résultats et comprendre comment elle est gouvernée et gérée. Cela signifie qu’il faut fournir des données fiables et des règles claires en matière d’utilisation, de contrôle et de responsabilité. Il est impératif d’associer révision par l’humain, transparence des sources et protocoles de remontée clairs. La confiance est une priorité en matière de conduite du changement, et non seulement une question technique.
L’IA doit être intégrée aux workflows de bout en bout, et non pas ajoutée aux processus existants. La plupart des entreprises procèdent par étapes. Elles commencent par utiliser l’IA sur des tâches individuelles pour ensuite la laisser gérer des parties plus importantes du workflow avec une supervision humaine. La conduite du changement doit aider les équipes à s’adapter à chaque étape et prendre en compte le fait que les progrès ne seront pas uniformes au sein de l’entreprise.
L’IA est intégrée plus rapidement lorsqu’elle fait partie des tâches quotidiennes que lorsqu’elle est un outil optionnel. Cela implique de l’incorporer aux systèmes de base, à l’intégration et aux routines. Les employés apprennent mieux lorsque l’IA les aide à effectuer un travail réel et favorise un perfectionnement continu. La formation est importante, mais l’utilisation pratique l’est tout autant.
Les initiatives d’IA réussissent lorsque les employés jouent un rôle actif dans l’adoption. Plutôt que d’en faire une obligation, les dirigeants doivent déterminer que l’apprentissage de l’IA fait partie du rôle de chacun, y compris le leur. En soutenant les utilisateurs, en encourageant l’expérimentation et en créant des réseaux d’apprentissage par les pairs, le changement devient un effort partagé et plus susceptible d’être accepté par les employés.
Ces bonnes pratiques permettent de s’assurer que la conduite du changement pilotée par l’IA est fiable, évolutive et durable.
Commencez par le « pourquoi » : la communication alimentée par l’IA doit se concentrer sur l’objectif et la pertinence. Les employés veulent savoir comment le changement améliore leur travail et pourquoi il est important pour eux. L’IA peut aider à adapter ce message aux différents rôles et situations, mais les dirigeants doivent définir l’intention et le ton.
Utiliser l’analyse prédictive pour anticiper la résistance : l’IA doit aider à prédire les résultats au lieu de simplement rendre compte des résultats passés. Grâce aux informations prédictives, les dirigeants peuvent programmer les déploiements, cibler l’assistance et réduire les risques à un stade précoce.
Traitez l’IA comme une capacité, et non comme un projet : l’IA modifie les décisions, les workflows et les rôles au fil du temps. La concrétisation du potentiel de l’IA nécessite des stratégies de gestion du changement qui soutiennent l’apprentissage et l’ajustement continus. Cette idée s’aligne sur les cadres de changement établis, tels que la méthodologie Prosci, tout en les élargissant pour soutenir une transformation continue, pilotée par l’IA.
Concilier gouvernance et rapidité : une gouvernance solide renforce la confiance et accélère le changement si elle est intégrée dès le début. Mettre en place des garde-fous clairs permet aux salariés d’expérimenter en toute sécurité et sans crainte. S’ils sont trop stricts et ajoutés trop tard, les contrôles ralentissent les progrès et fragilisent la confiance.
Mesurer l’impact plutôt que l’activité : le succès ne doit pas être mesuré par le nombre de licences délivrées, ni par la fréquence de connexion des utilisateurs. La conduite du changement pilotée par l’IA prend en compte des résultats tels que la rapidité, la productivité, la qualité et les changements de comportement durables. Ces mesures indiquent si le travail a réellement changé.
Écoutez les experts pour découvrir comment utiliser l’IA et les données de manière éthique afin d’améliorer l’efficacité des RH et les rendre plus humaines.
Découvrez 10 manières dont le service RH peut constituer un conseiller stratégique pour développer un modèle centré sur les personnes, qui positionne au mieux l’entreprise pour l’avenir.
Découvrez comment les responsables des RH peuvent créer une culture favorisée par l’IA générative en encourageant l’expérimentation et en responsabilisant les gens.
Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.
Accélérez les processus RH avec IBM watsonx Orchestrate et automatisez les tâches fastidieuses.
Rationalisez les processus RH, améliorez la prise de décision et favorisez les résultats métier grâce aux solutions d’IA générative.
Mettez l’IA au service de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier, moderniser les méthodes de travail et libérer le potentiel des employés.
1 Gestion des risques d’entreprise, Données de performance et analyse comparative de l’IBM Institute for Business Value (IBV), © 2025 IBM Corporation
2 Rapport d’analyse comparative de la gestion des talents, IBM Institute for Business Value (IBV), Données de performance et analyse comparative, décembre 2025