Qu’est-ce qu’un centre d’excellence en IA ?

Pensés pour accélérer l’adoption de l’IA, les centres d’excellence en IA permettent de supprimer les silos au sein de l’entreprise, d’éliminer les tâches redondantes et de rationaliser les workflows grâce à des processus normalisés. En plus d’accélérer et de rendre le développement et le déploiement de l’IA plus rentables, ils sécurisent la production en favorisant la surveillance et la gouvernance.

Le centre d’excellence en IA possède plusieurs fonctions qui en font un élément central, essentiel à la gestion de la stratégie et du développement de l’IA dans les grandes organisations, mais aussi les startups de taille moyenne.

Promouvoir l’alignement

L’un des principaux rôles des centres d’excellence en IA consiste à faciliter la collaboration entre les différents services de l’entreprise, afin de soutenir les projets en matière d’IA et de garantir que la feuille de route stratégique et la vision à long terme de l’entreprise sont mises en œuvre efficacement. Véritable hub centralisé, le centre d’excellence en IA évalue et priorise les projets en fonction de leur impact potentiel.

Il favorise la collaboration entre les équipes techniques, les unités commerciales et la direction pour s’assurer que les solutions d’IA bénéficient des meilleures technologies disponibles et répondent aux défis et aux opportunités du monde réel.

Le centre d’excellence a pour but d’éliminer les silos et d’améliorer la communication entre les unités commerciales afin que tous les membres de l’organisation susceptibles de bénéficier de l’IA puissent contribuer à son développement.

Partager les connaissances

Le centre d’excellence en IA sert de référentiel central regroupant les compétences, les outils, les normes, les bonnes pratiques et les informations en lien avec l’IA dans l’ensemble de l’organisation. Il crée un environnement collaboratif dans lequel les équipes peuvent accéder aux ressources, partager des enseignements et éviter la redondance des efforts en matière d’IA.

En regroupant les compétences en matière d’IA sous une seule et même entité, le centre d’excellence en IA permet de s’assurer que les enseignements tirés par une équipe sont documentés et mis à la disposition des autres.

Les ressources partagées permettent aux équipes d’utiliser rapidement des solutions éprouvées plutôt que d’avoir à repartir de zéro à chaque projet. En outre, le centre d’excellence organise souvent des programmes de formation, des ateliers et des conférences internes pour améliorer les compétences des employés, ce qui favorise une culture d’apprentissage continu.

Ces initiatives permettent aux équipes d’accéder aux dernières technologies et avancées en matière d’IA, tout en favorisant une pollinisation croisée des idées entre experts techniques et parties prenantes.

Le centre d’excellence en IA facilite également les projets de développement communautaire tels que les forums, les wikis et les sessions régulières de partage des connaissances, qui permettent aux équipes d’échanger autour des défis, de partager leurs accomplissements et de réfléchir aux solutions.

Fournir des outils technologiques

Outre le partage des connaissances, les centres d’excellence en IA permettent l’accès aux infrastructures partagées telles que les plateformes cloud, les clusters GPU et les cadres de machine learning, qui sont essentiels au développement de l’IA. En centralisant la gestion ou l’hébergement des jeux de données, des algorithmes, des calculs, des capacités d’IA et des workloads, les centres d’excellence en IA permettent de réduire les coûts et évitent aux différentes équipes d’avoir à se procurer et à gérer leurs propres systèmes.

Le centre d’excellence établit et promeut également des chaînes d’outils standardisées, telles que des cadres de science des données, des environnements de développement de modèles et des pipelines de déploiement, ce qui permet aux équipes de travailler efficacement tout en respectant les normes organisationnelles.

Le centre d’excellence soutient également l’enablement technologique en introduisant et en intégrant de nouvelles technologies dans l’organisation. Des évaluations et des itérations des nouveaux outils et méthodologies d’IA sont effectuées pour déterminer leur faisabilité et leur impact. Le centre d’excellence se fait ensuite le promoteur de ces technologies en formant les équipes à les utiliser efficacement et en les intégrant dans les workflows d’IA.

Assurer supervision et gouvernance

Un centre d’excellence en IA assure la supervision en établissant des cadres, des politiques et des processus de gouvernance qui guident les initiatives en matière d’IA. Cette supervision permet de s’assurer que les projets d’IA respectent les normes éthiques et réglementaires, et fournissent des résultats cohérents et fiables. En concentrant les responsabilités, le centre d’excellence minimise les risques associés à l’adoption de l’IA tout en favorisant la transparence et la confiance.

Des cadres de gouvernance définissent les rôles, les responsabilités et les processus liés à la gestion des initiatives en matière d’IA. Ces cadres comprennent des règles encadrant l’utilisation des données, le développement des modèles, les pratiques de déploiement et la surveillance des performances.

Par exemple, le centre d’excellence peut mettre en place des normes de confidentialité et de sécurité des données afin de faciliter la mise en conformité avec les réglementations telles que le RGPD ou la CCPA. De même, il peut établir des directives pour atténuer les biais et encourager l’équité dans les modèles d’IA, favorisant ainsi des résultats équitables et éthiques.

Souvent, les centres d’excellence en IA supervisent également le cycle de vie des modèles d’IA, de la conception à la mise hors service. Il s’agit notamment d’examiner et d’approuver les propositions de projet, afin de garantir l’alignement sur les priorités de l’entreprise, et de suivre leurs progrès à l’aide d’indicateurs et de KPI pour assurer la qualité, aborder les problèmes et favoriser l’amélioration continue.

Encourager les talents

Un centre d’excellence en IA crée un environnement qui favorise le développement et la rétention continus des talents spécialisés en IA en proposant des programmes de formation, tels que des ateliers de perfectionnement en IA, des certifications et des opportunités de mentorat, qui aident les membres de l’équipe à acquérir une expertise dans les outils et méthodologies d’IA avancés.

Les centres d’excellence en IA peuvent également gérer hackathons et projets de recherche et développement (R&D), afin de favoriser l’expérimentation et la créativité. Définir des parcours de carrière clairs et reconnaître les accomplissements de chacun motive les salariés à se surpasser tout en nourrissant le sentiment d’utilité et d’épanouissement. Les partenariats avec les universités et les communautés open source permettent d’attirer de nouveaux talents et d’établir une collaboration mutuellement bénéfique avec les tiers.