Qu'est-ce que la Charte des droits de l'IA ?

La Charte des droits de l'IA a été présentée en octobre 2022 par le Bureau de la politique scientifique et de la Technologie (OSTP) de la Maison Blanche dans un document intitulé « Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People.» Également appelée le Schéma directeur, la Charte des droits de l'IA a été créée à la suite de consultations avec divers universitaires, groupes de défense des droits humains, organisations à but non lucratif et entreprises du secteur privé.

L'objectif de la Charte des droits de l'IA est de favoriser le développement de politiques et de pratiques qui garantissent le respect des droits civils et des valeurs démocratiques dans le déploiement et la gouvernance des systèmes automatisés. Pour y parvenir, le schéma directeur établit cinq principes visant à atténuer les risques potentiels, comme la discrimination algorithmique. Il traite également des problèmes d'accès aux ressources ou services essentiels pouvant découler du déploiement de l'IA dans des secteurs comme la santé et les services financiers, entre autres.

La Charte des droits de l'IA est fondée sur cinq principes clés qui guident la conception, l'utilisation et le déploiement des systèmes d'IA. Des considérations spécifiques sont apportées pour chaque principe afin de prendre en compte diverses situations où les droits civils des individus, tels que la liberté d'expression, le droit de vote ou le droit à la vie privée, pourraient être menacés.

Le schéma directeur, bien que non contraignant, vise à éclairer les décisions politiques relatives à l'IA dans les cas où la législation ou les politiques existantes ne fournissent pas de directives.