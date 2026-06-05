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Intelligence artificielle Gestion des actifs

Qu’est-ce que la gestion des actifs basée sur l’IA ?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publié le 5 juin 2026

Définition de la gestion des actifs basée sur l’IA

La gestion des actifs basée sur l’IA est l’intégration de l’intelligence artificielle (IA), du machine learning (ML) et de l’automatisation dans les processus traditionnels de gestion des actifs.

La gestion des actifs pilotée par l’IA révolutionne la façon dont les gestionnaires d’actifs, les directeurs des opérations et les équipes de maintenance assurent le bon fonctionnement des opérations.

La gestion d’actifs propulsée par l’IA englobe un large éventail de domaines, notamment la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine, la gestion des risques, la gestion des investissements et la conformité. Les solutions de gestion des actifs propulsées par l’IA sont applicables à tous les portefeuilles d’actifs, y compris l’immobilier et les installations, la fabrication, les énergies renouvelables, les actifs informatiques et les actifs numériques. La gestion des actifs peut faire référence aux services financiers ou à l’aspect opérationnel d’une entreprise. Cet article porte sur la gestion des actifs basée sur l’IA pour les équipements physiques et les infrastructures critiques.

Les solutions unifiées de gestion des actifs et des installations utilisent l’IA générative pour la gestion des actifs, combinée à l’IA traditionnelle, afin d’optimiser les workflows, d’automatiser le suivi et d’atténuer les contraintes de la main-d’œuvre. Ces modèles de fondation reposent sur de grands modèles de langage (LLM) et sont entraînés sur une vaste quantité de données.

La technologie permet aux entreprises d’abandonner la maintenance planifiée ou réactive au profit d’une supervision continue des actifs fondée sur les données. Grâce à l’analyse prédictive et à la surveillance en temps réel de la performance, les entreprises peuvent maximiser la valeur de leurs actifs.

Les systèmes IA intelligents pour les actifs physiques transforment toute l’équation économique des entreprises et aident les PDG à améliorer l’efficacité et la fiabilité opérationnelles.

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Pourquoi l’IA façonne la gestion des actifs

Les entreprises modernes sont confrontées à une complexité croissante, à des temps d’arrêt imprévus coûteux et aux mégadonnées. Les conditions de marché turbulentes et les tendances imprévisibles compliquent la planification des entreprises.Les solutions pilotées par l’IA peuvent aider à atténuer et à prévenir ces difficultés avant qu’elles ne deviennent des problèmes opérationnels en renforçant des processus importants, tels que la gestion de l’intégrité des actifs (AIM) et le suivi des actifs.

Ces dernières années, il est devenu évident que de plus en plus d’entreprises reconnaissent la valeur des plateformes IA. Selon un rapport de l’Institute for Business Value d’IBM, 71 % des dirigeants affirment que l’IA générative modifie fondamentalement leur façon de gérer leurs actifs. De même, 72 % déclarent que cela augmente la valeur stratégique de la gestion des actifs physiques pour leur entreprise.

Dans tous les secteurs, la défaillance des équipements est l’un des défis opérationnels les plus perturbateurs et coûteux auxquels une équipe puisse être confrontée. Les modèles IA peuvent aider à réduire les pannes d’équipement grâce à la maintenance prédictive et à la prévision des pannes potentielles.

Les équipements d’exploitation modernes génèrent plus de données de capteurs que les équipes de maintenance ne peuvent en traiter. Les solutions de gestion des actifs basées sur l’IA peuvent rationaliser le traitement des données et les utiliser pour prendre des décisions plus stratégiques et des décisions d’investissement plus intelligentes.

Parmi les autres défis figurent le vieillissement des infrastructures et un déficit de connaissances institutionnelles dû au départ à la retraite du personnel expérimenté. Les outils IA offrent des options technologiques évolutives qui permettent de combler ces lacunes et de mettre ces connaissances en application à grande échelle.

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Composants clés de l’IA dans la gestion des actifs

La gestion des actifs basée sur l’IA implique plusieurs étapes clés et technologies IA essentielles pour piloter le processus.

Capteurs IdO et collecte de données en temps réel

Les dispositifs de l’Internet des objets (IdO), les capteurs et les drones produisent en continu de grandes quantités de données. Ces données sont vitales pour le processus de gestion de la performance des actifs, car elles alimentent tout le reste du processus.

Différents types de capteurs recueillent différents types de données, telles que les vibrations, la température, la pression, les données acoustiques et les niveaux de fluide. Il est important de reconnaître que les données des capteurs servent de couche d’entrée au processus de gestion des actifs. Les résultats de l’IA sont directement liés à des données propres et continues.

Machine learning et détection des anomalies

Les modèles de machine learning (ML) apprennent à partir des données historiques ce qui est considéré comme « normal » et surveillent les données entrantes afin de détecter les écarts.

Les plateformes de gestion des actifs d’entreprise (EAM) intègrent nativement l’IA et le ML pour signaler les problèmes cachés et détecter les anomalies avant qu’ils ne provoquent des temps d’arrêt imprévus. Essentiellement, le ML dote chaque équipement d’un système de surveillance continue de son état, adapté à son comportement.

Analyse prédictive

Comme le machine learning, l’analyse prédictive utilise des données historiques et en temps réel pour prévoir quand un actif ou un composant commence à se dégrader ou est sur le point de tomber en panne.

L’analyse prédictive utilise des algorithmes IA pour analyser les données, calculer la durée de vie utile restante des composants et planifier une maintenance ciblée selon les besoins. Ce niveau d’informations permet aux équipes de maintenance de cesser de dépendre de calendriers fixes et de planifier le travail en fonction de l’état réel des actifs.

Traitement automatique du langage naturel

Le traitement automatique du langage naturel (NLP) lit et interprète les données non structurées, telles que les journaux de maintenance, les notes des techniciens, les ordres de travail et les relevés de pannes. La technologie peut mettre en évidence des schémas dans des milliers d’enregistrements textuels et les transformer en informations qui resteraient autrement enfouies.

L’adoption de l’IA et du NLP permet aux utilisateurs de rechercher facilement les historiques de réparation et de recommander des solutions.

IA générative et workflows de maintenance

L’IA générative aide les équipes de gestion des actifs dans leurs tâches et workflows quotidiens. L’IA générative repose moins sur la prédiction que sur la production de contenu original, comme des ordres de travail ou des rapports de maintenance.

Cette technologie aide les gestionnaires d’actifs à agir plus rapidement sur la base des informations générées par l’IA et réduit la charge administrative. L’IA générative n’est pas destinée à remplacer le jugement ou les compétences humaines : elle prend en charge la collecte d’informations et les tâches de communication fastidieuses qui détournent du temps des travaux de maintenance proprement dits.

IA agentique

L’IA agentique est à venir, mais ce n’est pas encore une technologie courante pour la gestion des actifs.

Les gestionnaires d’actifs utilisent l’IA tout au long du processus de gestion des actifs afin d’automatiser les tâches et de prévoir les défaillances. Cependant, l’IA agentique est un système IA complet, capable de réaliser des séquences d’actions de manière autonome, du début à la fin. Ce type d’application de l’IA nécessite toujours une supervision et une approbation humaines pour les décisions majeures.

Cas d’utilisation clés de l’IA dans la gestion des actifs

Les équipes d’opérations et de maintenance peuvent bénéficier de la gestion des actifs basée sur l’IA tout au long de leur workflow. Parmi les cas d’utilisation courants dans le monde réel, citons l’automatisation des tâches, l’allocation budgétaire et la planification des investissements dans les actifs :

  • Gestion du cycle de vie des actifs : les gestionnaires d’actifs peuvent utiliser l’IA pour analyser le coût total de possession (TCO) d’un actif, de son prix d’achat aux réparations d’urgence et à sa mise au rebut. Les solutions pilotées par l’IA aident à déterminer le moment optimal pour réparer, rénover ou remplacer l’actif.
  • Optimisation de l’énergie et de la durabilité : les solutions de gestion des actifs par IA répondent aux défis liés à la production d’énergie et à la durabilité et identifient le gaspillage d’énergie dans les installations et les actifs. De plus, les plateformes unifiées surveillent les actifs de production d’énergie quelles que soient les sources de données.
  • Surveillance de l’état des équipements : les solutions de gestion des actifs pilotées par l’IA offrent une surveillance continue en temps réel du matériel, des machines et des infrastructures. Lorsque les grands modèles de langage (LLM) sont alimentés par des jeux de données propres, les outils IA peuvent analyser les données pour détecter les signes avant-coureurs d’une défaillance.
  • Gestion des installations : la gestion des actifs par IA s’applique aux systèmes des bâtiments, comme le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), l’éclairage et les ascenseurs, ainsi qu’à la consommation d’énergie. Une équipe de gestion des installations utilise l’IA pour optimiser la performance et réduire les coûts en analysant les options relatives aux actifs et en prenant des décisions éclairées.
  • Planification de la maintenance prédictive : la génération d’ordres de travail par l’IA permet de garantir que les calendriers de maintenance sont basés sur l’état réel des actifs. Les modèles prédictifs réduisent les interruptions, les opérations d’entretien et les réparations d’urgence inutiles.
  • Sécurité et conformité : les chatbots IA et les assistants virtuels surveillent en temps réel les conditions de sécurité et fournissent rapidement des conseils. Les fournisseurs développent des outils IA conformes aux réglementations locales, étatiques et fédérales.
  • Actifs logiciels : la gestion des actifs logiciels et informatiques utilise l’IA pour la gestion intelligente des licences, la conformité réglementaire et la surveillance continue. Les systèmes alimentés par l’IA utilisent cette technologie pour suivre les schémas d’utilisation et identifier les applications sous-utilisées.
  • Voyages et transports : les solutions de gestion des actifs basées sur l’IA peuvent contribuer à maintenir la fiabilité et la maîtrise des flottes. Les données connectées des actifs et les workflows de maintenance aident à réduire les temps d’arrêt et à prolonger la durée de vie des actifs.

Qui utilise l’IA dans la gestion des actifs ?

La gestion des actifs basée sur l’IA s’applique à toutes les équipes et à tous les secteurs d’activité. L’utilisation dépendra des objectifs et de la mission de l’entreprise :

  • Secteur de l’énergie et des services publics : des ingénieurs surveillant les infrastructures de production et de distribution d’électricité.
  • Installations et immobilier : des gestionnaires d’installations supervisant les bâtiments commerciaux et les campus.
  • Gouvernement et secteur public : des agences gérant les infrastructures publiques comme les installations de traitement de l’eau ou les réseaux de transport.
  • Santé : des équipes biomédicales et de gestion des installations gérant les équipements médicaux et les infrastructures hospitalières.
  • Industrie manufacturière : des responsables d’usine et des opérations chargés d’entretenir les équipements de production.
  • Transport : des gestionnaires de flotte et des équipes de maintenance ferroviaire ou aéronautique.

Avantages de l’IA dans la gestion des actifs

La gestion des actifs pilotée par l’IA peut bénéficier à de nombreuses parties prenantes, au sein comme en dehors de l’entreprise. Les nouvelles technologies créent de nouvelles possibilités de croissance et d’amélioration des résultats opérationnels :

  • Améliore la planification des investissements : l’évaluation des données sur le cycle de vie des actifs aide les dirigeants à prendre des décisions plus précises entre la réparation et le remplacement.
  • Prolonge la durée de vie des actifs : une surveillance étroite et une intervention rapide peuvent prolonger la durée de vie utile des équipements coûteux.
  • Améliore l’efficacité du personnel : l’automatisation de la maintenance de routine permet aux techniciens de consacrer davantage de temps à des tâches plus spécialisées.
  • Réduit les coûts de maintenance : l’entretien des actifs en fonction des besoins réels plutôt que selon un calendrier fixe réduit les coûts de maintenance.
  • Réduit les temps d’arrêt imprévus : le fait de détecter les pannes de manière préventive avant qu’elles ne se produisent permet de maintenir les lignes de production et les installations en état de marche.

Défis de l’IA dans la gestion des actifs

Les nouvelles technologies suscitent beaucoup d’intérêt, mais intégrer un système IA à un processus de gestion d’actifs traditionnel peut s’avérer difficile :

  • Qualité des données et étiquetage : les modèles IA ne sont bons que si les données sur lesquelles ils sont entraînés le sont également. Les équipes chargées des actifs doivent s’assurer que les données de maintenance et des capteurs sont propres et complètes, faute de quoi les résultats risquent d’être inexacts.
  • Intégration aux systèmes CMMS et EAM existants : les systèmes informatisés de gestion de la maintenance (CMMS) et les plateformes de gestion des actifs d’entreprise (EAM) existants devront être connectés aux outils IA. Ce processus n’est pas toujours prêt à l’emploi et nécessite donc davantage de temps et de ressources pour réussir l’intégration.
  • Équipements hérités et lacunes dans les données : les actifs physiques plus anciens peuvent ne pas disposer des capteurs ou de la connectivité nécessaires pour alimenter les systèmes IA. L’actif devra être mis à niveau, un processus coûteux et chronophage. Les équipes devront tenir compte du temps et des ressources nécessaires avant de s’engager dans une solution pilotée par l’IA.

Comment implémenter l’IA dans la gestion des actifs

Les entreprises qui souhaitent adopter la gestion des actifs alimentée par l’IA peuvent adopter une approche étape par étape. Le processus d’implémentation varie légèrement selon l’entreprise, mais vous pouvez suivre les étapes générales suivantes pour tirer pleinement parti des avantages :

  1. Auditez les données des actifs : évaluez la qualité des données de maintenance existantes, des données des capteurs et de la documentation des équipements. Examinez ces données pour en vérifier la qualité et l’exhaustivité, et identifiez les éventuelles lacunes en matière de précision et de visibilité afin de cibler les solutions d’IA.
  2. Commencez par les points de défaillance les plus coûteux : priorisez les domaines les plus onéreux et les plus perturbateurs. Tenter de tout surveiller en même temps peut être accablant. Identifiez les actifs offrant la plus grande marge d’amélioration et commencez par ceux-ci.
  3. Connectez les actifs : déterminez l’infrastructure de capteurs déjà en place et les équipements plus anciens auxquels des capteurs doivent être ajoutés. Explorez les possibilités de modernisation par l’Internet des objets (IdO) et déterminez ce qui peut être fait pour les équipements hérités.
  4. Choisissez la bonne plateforme : recherchez auprès de fournisseurs réputés une plateforme de gestion des actifs alimentée par l’IA qui correspond aux besoins et aux objectifs de l’entreprise et qui est compatible avec ses systèmes actuels. Trouvez un système qui s’intègre aux systèmes CMMS et EAM existants et prend en charge des types d’actifs spécifiques pour un environnement spécifique.
  5. Intégrez une supervision humaine : définissez le rôle de l’IA et les domaines dans lesquels une supervision humaine est nécessaire. Les agents IA ne devraient pas prendre de mesures ou de décisions lourdes de conséquences, mais peuvent contribuer à orienter les humains dans une direction donnée.
  6. Mesurez et ajustez : définissez des indicateurs de référence avant de déployer la solution d’IA. Sans données de comparaison, telles que le coût de maintenance par actif et le nombre d’heures d’arrêt imprévu, les entreprises ne sauront pas dans quelle mesure leurs outils sont efficaces.

L’avenir de l’IA dans la gestion des actifs

Les actifs ne changent peut-être pas, mais la façon dont une entreprise les gère évolue assurément grâce aux nouvelles technologies qui apparaissent dans le domaine de la gestion des actifs :

  • IA agentique : l’agent autonome gagne en popularité auprès des entreprises en raison de sa capacité globale à surveiller, hiérarchiser, planifier et produire des rapports sur l’ensemble des portefeuilles d’actifs avec un minimum d’intervention humaine. Selon l’IBM Institute for Business Value, 55 % des entreprises développent ou déploient activement un modèle opérationnel d’IA agentique.
  • Jumeaux numériques : les répliques virtuelles d’actifs physiques alimentées par l’IA pourraient constituer le prochain changement significatif dans la gestion des actifs. Les jumeaux numériques simulent les performances, testent des scénarios de maintenance et modélisent les résultats du cycle de vie avant toute intervention dans le monde réel.
  • IA edge : cette nouvelle technologie permet d’effectuer des inférences d’IA directement sur l’actif, sans dépendre du cloud. Des actifs tels que les smartphones et les capteurs dotés de l’IA en périphérie peuvent éviter les délais de transmission via Internet, tandis que le matériel local traite les données en quelques millisecondes.
  • Maintenance prescriptive : l’étape suivante, au-delà de la maintenance prédictive, est la capacité de prescrire des actions. Les solutions pilotées par l’IA sont désormais utilisées pour prescrire avec précision les actions à mener, les délais à respecter et les compétences requises des techniciens.
  • Intégration de la durabilité : la durabilité a toujours fait partie des préoccupations, mais il semble aujourd’hui que l’IA soit un outil essentiel pour atteindre les objectifs de zéro émission nette et respecter les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les outils alimentés par l’IA peuvent optimiser la consommation d’énergie et réduire le gaspillage de matériaux dans les portefeuilles d’actifs.

Auteurs

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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