La gestion des actifs basée sur l’IA est l’intégration de l’intelligence artificielle (IA), du machine learning (ML) et de l’automatisation dans les processus traditionnels de gestion des actifs.
La gestion des actifs pilotée par l’IA révolutionne la façon dont les gestionnaires d’actifs, les directeurs des opérations et les équipes de maintenance assurent le bon fonctionnement des opérations.
La gestion d’actifs propulsée par l’IA englobe un large éventail de domaines, notamment la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine, la gestion des risques, la gestion des investissements et la conformité. Les solutions de gestion des actifs propulsées par l’IA sont applicables à tous les portefeuilles d’actifs, y compris l’immobilier et les installations, la fabrication, les énergies renouvelables, les actifs informatiques et les actifs numériques. La gestion des actifs peut faire référence aux services financiers ou à l’aspect opérationnel d’une entreprise. Cet article porte sur la gestion des actifs basée sur l’IA pour les équipements physiques et les infrastructures critiques.
Les solutions unifiées de gestion des actifs et des installations utilisent l’IA générative pour la gestion des actifs, combinée à l’IA traditionnelle, afin d’optimiser les workflows, d’automatiser le suivi et d’atténuer les contraintes de la main-d’œuvre. Ces modèles de fondation reposent sur de grands modèles de langage (LLM) et sont entraînés sur une vaste quantité de données.
La technologie permet aux entreprises d’abandonner la maintenance planifiée ou réactive au profit d’une supervision continue des actifs fondée sur les données. Grâce à l’analyse prédictive et à la surveillance en temps réel de la performance, les entreprises peuvent maximiser la valeur de leurs actifs.
Les systèmes IA intelligents pour les actifs physiques transforment toute l’équation économique des entreprises et aident les PDG à améliorer l’efficacité et la fiabilité opérationnelles.
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Les entreprises modernes sont confrontées à une complexité croissante, à des temps d’arrêt imprévus coûteux et aux mégadonnées. Les conditions de marché turbulentes et les tendances imprévisibles compliquent la planification des entreprises.Les solutions pilotées par l’IA peuvent aider à atténuer et à prévenir ces difficultés avant qu’elles ne deviennent des problèmes opérationnels en renforçant des processus importants, tels que la gestion de l’intégrité des actifs (AIM) et le suivi des actifs.
Ces dernières années, il est devenu évident que de plus en plus d’entreprises reconnaissent la valeur des plateformes IA. Selon un rapport de l’Institute for Business Value d’IBM, 71 % des dirigeants affirment que l’IA générative modifie fondamentalement leur façon de gérer leurs actifs. De même, 72 % déclarent que cela augmente la valeur stratégique de la gestion des actifs physiques pour leur entreprise.
Dans tous les secteurs, la défaillance des équipements est l’un des défis opérationnels les plus perturbateurs et coûteux auxquels une équipe puisse être confrontée. Les modèles IA peuvent aider à réduire les pannes d’équipement grâce à la maintenance prédictive et à la prévision des pannes potentielles.
Les équipements d’exploitation modernes génèrent plus de données de capteurs que les équipes de maintenance ne peuvent en traiter. Les solutions de gestion des actifs basées sur l’IA peuvent rationaliser le traitement des données et les utiliser pour prendre des décisions plus stratégiques et des décisions d’investissement plus intelligentes.
Parmi les autres défis figurent le vieillissement des infrastructures et un déficit de connaissances institutionnelles dû au départ à la retraite du personnel expérimenté. Les outils IA offrent des options technologiques évolutives qui permettent de combler ces lacunes et de mettre ces connaissances en application à grande échelle.
La gestion des actifs basée sur l’IA implique plusieurs étapes clés et technologies IA essentielles pour piloter le processus.
Les dispositifs de l’Internet des objets (IdO), les capteurs et les drones produisent en continu de grandes quantités de données. Ces données sont vitales pour le processus de gestion de la performance des actifs, car elles alimentent tout le reste du processus.
Différents types de capteurs recueillent différents types de données, telles que les vibrations, la température, la pression, les données acoustiques et les niveaux de fluide. Il est important de reconnaître que les données des capteurs servent de couche d’entrée au processus de gestion des actifs. Les résultats de l’IA sont directement liés à des données propres et continues.
Les modèles de machine learning (ML) apprennent à partir des données historiques ce qui est considéré comme « normal » et surveillent les données entrantes afin de détecter les écarts.
Les plateformes de gestion des actifs d’entreprise (EAM) intègrent nativement l’IA et le ML pour signaler les problèmes cachés et détecter les anomalies avant qu’ils ne provoquent des temps d’arrêt imprévus. Essentiellement, le ML dote chaque équipement d’un système de surveillance continue de son état, adapté à son comportement.
Comme le machine learning, l’analyse prédictive utilise des données historiques et en temps réel pour prévoir quand un actif ou un composant commence à se dégrader ou est sur le point de tomber en panne.
L’analyse prédictive utilise des algorithmes IA pour analyser les données, calculer la durée de vie utile restante des composants et planifier une maintenance ciblée selon les besoins. Ce niveau d’informations permet aux équipes de maintenance de cesser de dépendre de calendriers fixes et de planifier le travail en fonction de l’état réel des actifs.
Le traitement automatique du langage naturel (NLP) lit et interprète les données non structurées, telles que les journaux de maintenance, les notes des techniciens, les ordres de travail et les relevés de pannes. La technologie peut mettre en évidence des schémas dans des milliers d’enregistrements textuels et les transformer en informations qui resteraient autrement enfouies.
L’adoption de l’IA et du NLP permet aux utilisateurs de rechercher facilement les historiques de réparation et de recommander des solutions.
L’IA générative aide les équipes de gestion des actifs dans leurs tâches et workflows quotidiens. L’IA générative repose moins sur la prédiction que sur la production de contenu original, comme des ordres de travail ou des rapports de maintenance.
Cette technologie aide les gestionnaires d’actifs à agir plus rapidement sur la base des informations générées par l’IA et réduit la charge administrative. L’IA générative n’est pas destinée à remplacer le jugement ou les compétences humaines : elle prend en charge la collecte d’informations et les tâches de communication fastidieuses qui détournent du temps des travaux de maintenance proprement dits.
L’IA agentique est à venir, mais ce n’est pas encore une technologie courante pour la gestion des actifs.
Les gestionnaires d’actifs utilisent l’IA tout au long du processus de gestion des actifs afin d’automatiser les tâches et de prévoir les défaillances. Cependant, l’IA agentique est un système IA complet, capable de réaliser des séquences d’actions de manière autonome, du début à la fin. Ce type d’application de l’IA nécessite toujours une supervision et une approbation humaines pour les décisions majeures.
Les équipes d’opérations et de maintenance peuvent bénéficier de la gestion des actifs basée sur l’IA tout au long de leur workflow. Parmi les cas d’utilisation courants dans le monde réel, citons l’automatisation des tâches, l’allocation budgétaire et la planification des investissements dans les actifs :
La gestion des actifs basée sur l’IA s’applique à toutes les équipes et à tous les secteurs d’activité. L’utilisation dépendra des objectifs et de la mission de l’entreprise :
La gestion des actifs pilotée par l’IA peut bénéficier à de nombreuses parties prenantes, au sein comme en dehors de l’entreprise. Les nouvelles technologies créent de nouvelles possibilités de croissance et d’amélioration des résultats opérationnels :
Les nouvelles technologies suscitent beaucoup d’intérêt, mais intégrer un système IA à un processus de gestion d’actifs traditionnel peut s’avérer difficile :
Les entreprises qui souhaitent adopter la gestion des actifs alimentée par l’IA peuvent adopter une approche étape par étape. Le processus d’implémentation varie légèrement selon l’entreprise, mais vous pouvez suivre les étapes générales suivantes pour tirer pleinement parti des avantages :
Les actifs ne changent peut-être pas, mais la façon dont une entreprise les gère évolue assurément grâce aux nouvelles technologies qui apparaissent dans le domaine de la gestion des actifs :
Découvrez comment les entreprises utilisent l’IA, le cloud et les stratégies de données pour stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité et établir une base résiliente pour la croissance future.
Découvrez comment votre entreprise peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Découvrez IBM Maximo Application Suite, une solution unifiée de gestion du cycle de vie des actifs, en moins de 10 minutes en choisissant votre parcours de prédilection.
Évaluez les solutions de gestion d’actifs d’entreprise basées sur l’IA et choisissez le bon fournisseur pour réduire les temps d’arrêt, répondre aux exigences de conformité et maximiser le retour sur investissement (ROI).
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Optimisez les calendriers, les ressources et les performances des actifs avec IBM Maximo Application Suite.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.