La gestion des actifs pilotée par l’IA révolutionne la façon dont les gestionnaires d’actifs, les directeurs des opérations et les équipes de maintenance assurent le bon fonctionnement des opérations.

La gestion d’actifs propulsée par l’IA englobe un large éventail de domaines, notamment la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine, la gestion des risques, la gestion des investissements et la conformité. Les solutions de gestion des actifs propulsées par l’IA sont applicables à tous les portefeuilles d’actifs, y compris l’immobilier et les installations, la fabrication, les énergies renouvelables, les actifs informatiques et les actifs numériques. La gestion des actifs peut faire référence aux services financiers ou à l’aspect opérationnel d’une entreprise. Cet article porte sur la gestion des actifs basée sur l’IA pour les équipements physiques et les infrastructures critiques.

Les solutions unifiées de gestion des actifs et des installations utilisent l’IA générative pour la gestion des actifs, combinée à l’IA traditionnelle, afin d’optimiser les workflows, d’automatiser le suivi et d’atténuer les contraintes de la main-d’œuvre. Ces modèles de fondation reposent sur de grands modèles de langage (LLM) et sont entraînés sur une vaste quantité de données.

La technologie permet aux entreprises d’abandonner la maintenance planifiée ou réactive au profit d’une supervision continue des actifs fondée sur les données. Grâce à l’analyse prédictive et à la surveillance en temps réel de la performance, les entreprises peuvent maximiser la valeur de leurs actifs.

Les systèmes IA intelligents pour les actifs physiques transforment toute l’équation économique des entreprises et aident les PDG à améliorer l’efficacité et la fiabilité opérationnelles.