Les fournisseurs d’AIaaS fournissent des modèles, des outils et des produits d’IA via une plateforme cloud à laquelle les utilisateurs peuvent accéder via Internet. L'AIaaS fonctionne selon le même modèle basé sur le cloud que le logiciel en tant que service (SaaS), dans lequel les utilisateurs accèdent à des applications sans avoir à tout héberger localement. Google Workspace, Zoom et Slack sont tous des exemples d’applications SaaS.

Les fournisseurs d’AIaaS couvrent les investissements d’infrastructure nécessaires aux workloads d’IA, tels que les centres de données, les processeurs spécialisés et l’énergie nécessaire. Ils récupèrent ensuite ces coûts grâce aux paiements de leurs clients. Les utilisateurs bénéficient de capacités d'IA à la demande qu'ils peuvent augmenter ou réduire en fonction de leurs besoins.

Les solutions AIaaS sont généralement proposées avec un abonnement ou un tarif pay-as-you-go, plutôt qu’un achat initial unique. Les plateformes AIaaS proposent des modèles pré-entraînés que les utilisateurs peuvent souvent personnaliser pour répondre à leurs besoins spécifiques. Les utilisateurs accèdent à ces modèles via des interfaces de programmation d’applications (API) ou des kits de développement logiciel (SDK).