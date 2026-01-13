L'IA en tant que service (AIaaS ou intelligence artificielle en tant que service) consiste à fournir des outils et des produits d'IA aux utilisateurs via une plateforme basée sur le cloud. Les utilisateurs peuvent accéder à l'IA sans avoir à développer leurs propres modèles IA, installer les logiciels nécessaires ou construire une infrastructure IA locale. L’AIaaS peut aider les entreprises et les particuliers à utiliser des agents IA, des modèles et d’autres outils alimentés par l’IA tout en évitant les investissements coûteux.
Les fournisseurs d’AIaaS fournissent des modèles, des outils et des produits d’IA via une plateforme cloud à laquelle les utilisateurs peuvent accéder via Internet. L'AIaaS fonctionne selon le même modèle basé sur le cloud que le logiciel en tant que service (SaaS), dans lequel les utilisateurs accèdent à des applications sans avoir à tout héberger localement. Google Workspace, Zoom et Slack sont tous des exemples d’applications SaaS.
Les fournisseurs d’AIaaS couvrent les investissements d’infrastructure nécessaires aux workloads d’IA, tels que les centres de données, les processeurs spécialisés et l’énergie nécessaire. Ils récupèrent ensuite ces coûts grâce aux paiements de leurs clients. Les utilisateurs bénéficient de capacités d'IA à la demande qu'ils peuvent augmenter ou réduire en fonction de leurs besoins.
Les solutions AIaaS sont généralement proposées avec un abonnement ou un tarif pay-as-you-go, plutôt qu’un achat initial unique. Les plateformes AIaaS proposent des modèles pré-entraînés que les utilisateurs peuvent souvent personnaliser pour répondre à leurs besoins spécifiques. Les utilisateurs accèdent à ces modèles via des interfaces de programmation d’applications (API) ou des kits de développement logiciel (SDK).
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L'AIaaS se différencie du logiciel en tant que service (SaaS) traditionnel en mettant l'accent sur les technologies de l'IA. Les fournisseurs de SaaS proposent généralement des outils qui permettent de gérer et de rationaliser certains processus d'entreprise. De nombreux fournisseurs de SaaS ont également commencé à intégrer des fonctionnalités d'IA dans leurs produits.
Alors que de nombreux produits SaaS proposent des API ou intègrent des fonctionnalités d'IA, l'AIaaS fournit des fonctionnalités d'IA réutilisables, telles que des modèles, des points de terminaison d'inférence ou des pipelines de formation. Les entreprises peuvent intégrer ces capacités d'IA réutilisables directement dans leurs propres applications et services.
La différence entre les API et les SDK est que les API définissent la manière dont les systèmes logiciels communiquent avec les services d’IA, tandis que les SDK regroupent les API avec des bibliothèques, de la documentation et des outils afin de simplifier le développement. Les deux permettent aux développeurs de créer des produits et des workflows pilotés par l’IA.
API Connect se connecte aux technologies de l'IA et permet la transmission de données. Les utilisateurs envoient des entrées et reçoivent des sorties depuis la solution d'IA. Think d'une API comme un appel téléphonique.
Les SDK permettent aux développeurs d'intégrer l'IA dans leurs applications. Ils comprennent des bibliothèques de code, de la documentation, des débogueurs et d’autres outils permettant aux développeurs de créer leurs propres applications d’IA. Think d'un SDK comme un meuble de rangement prêt à être assemblé.
Les services cloud hébergent des sites web, des outils, des produits et des applications (comme les logiciels alimentés par l’IA) sur des serveurs appelés « le cloud ». Les fournisseurs de cloud computing fournissent des services basés sur le cloud — tels que le stockage de données et l’hébergement web — via Internet depuis des installations d’hébergement à distance. Le service iCloud d'Apple est un exemple de stockage basé sur le cloud et d'accès aux données.
Les principaux fournisseurs de service cloud incluent Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Plateforme cloud (GCP). Les trois entreprises ont toutes lancé des plateformes d'IA basées sur le cloud : Amazon SageMaker et Bedrock, Azure IA et Google Cloud IA. Le déploiement des modèles est géré sur le cloud, les utilisateurs accédant aux services à distance.
L'AIaaS couvre un large éventail d'outils et de fonctionnalités alimentés par l’IA, tels que :
Le NLP est l’utilisation de l’IA pour permettre aux ordinateurs de travailler avec le langage humain. Il comprend deux sous-domaines : la Natural Language Understanding (NLU) et la génération de langage naturel (NLG). La NLU permet aux ordinateurs de comprendre le langage humain, tandis que la NLG leur permet de communiquer avec les utilisateurs en langage humain. L’IA conversationnelle est l’implémentation par IA des interactions en langage naturel.
Les chatbots— tels que les bots de service client — et les agents conversationnels sont deux implémentations courantes de NLP en AIaaS. Dans les contextes AIaaS, les agents conversationnels désignent généralement des systèmes alimentés par l’IA, et non des assistants humains. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser des agents IA dans le service client pour gérer des interactions clients suffisamment simples pour ne pas nécessiter d’intervention humaine.
Le NLP alimente également la technologie de reconnaissance vocale qui permet aux assistants vocaux tels que Siri d’Apple et Alexa d’Amazon de gérer les interactions verbales.
L’IA générative est l’utilisation de l’IA pour générer du contenu tel que du texte, du code logiciel, des images et des vidéos. Parmi les produits d'IA générative les plus populaires, citons ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. Ces exemples, ainsi que de nombreux autres produits d'IA générative, sont souvent proposés dans le cadre du modèle AIaaS.
Les progrès de l'IA générative ont permis aux fournisseurs d'AIaaS de proposer des produits qui offrent des expériences conversationnelles semblables à celles des humains, ainsi que des images et des contenus vidéo réalistes.
Le machine learning (ML) est une discipline informatique qui consiste à utiliser des algorithmes d’IA pour discerner des schémas ou « apprendre » à partir de jeux de données. Un cadre des exigences de ML fournit des bibliothèques, des outils et des abstractions pour la construction, l'entraînement et le déploiement de modèles de machine learning, parfois avec des interfaces no-code ou low-code.
La ML constitue l'épine dorsale des applications modernes d'IA, les modèles de ML étant au cœur de la plupart des services AIaaS. L'apprentissage profond est un type de ML axé sur l'utilisation de Neural Networks—un type d'architecture de modèle ML qui reflète la structure du cerveau humain. Ces réseaux neuronaux aident les machines à apprendre à partir de grands jeux de données complexes.
Les fournisseurs d’IAaaS proposent des modèles IA spécialisés dans le traitement de données et l’analyse de données. L’analyse de l’IA alimente de nombreuses applications de la science des données, y compris l’analytique prédictive et la prévision.
Les techniques de traitement de données et d’analytique utilisent l’IA et la modélisation statistique pour découvrir des motifs dans les données historiques, appliquer ces schémas à l’avenir et planifier ces résultats potentiels. L’utilisation de modèles IA pour analyser les données historiques et prédire les tendances futures est connue sous le nom de modélisation prédictive.
Les entreprises peuvent appliquer des analyses avancées de données par IA, telles que l’analyse de sentiment, pour éclairer la prise de décision basée sur les données et rationaliser les processus métier.
La vision par ordinateur utilise l’IA pour aider les ordinateurs à « voir » les objets dans le monde réel. Les applications courantes en vision par ordinateur incluent la reconnaissance d’images, la détection d’objets, la vérification d’identité et la reconnaissance optique de caractères (OCR), qui peuvent être combinées avec des systèmes NLP pour des tâches telles que la traduction de langages basée sur des images.
L'AIaaS peut améliorer l'efficacité, rationaliser les workflows, améliorer la prise de décision, etc. Voici quelques-uns des avantages potentiels de l'AIaaS :
La tarification par abonnement et la livraison dans le cloud maintiennent les investissements initiaux à un niveau peu élevé. Les entreprises peuvent expérimenter des solutions d'IA sans avoir à investir dans une infrastructure coûteuse ou à acheter des outils onéreux qui risquent de ne pas fonctionner. L'AIaaS permet aux utilisateurs de stimuler l'innovation et de rationaliser leurs opérations grâce à un abonnement mensuel.
L’AIaaS peut optimiser les processus métier grâce à l’automatisation. Les équipes de support client peuvent utiliser des bots pour répondre à des demandes plus simples, tandis que les spécialistes du marketing bénéficient d'un traitement de données automatisé pour générer des informations fondées sur les données. La détection des fraudes pilotée par l'IA peut améliorer la sécurité des transactions et réduire les délais de traitement dans des domaines tels que les paiements et la vérification de l'identité.
Les outils AIaaS élargissent la base d'utilisateurs potentiels des outils d'IA en supprimant l'exigence d'expertise technique. Des modèles de pointe peuvent être mis à disposition à l’échelle de l’organisation sans nécessiter d’expertise interne. L'utilisation de plateformes AIaaS qui prennent en charge des modèles open source ou des normes interopérables peut encore améliorer l'accessibilité.
De nombreux fournisseurs d'AIaaS proposent des modèles préentraînés, des outils prédéfinis, des écosystèmes autonomes, des outils modulaires, des interfaces glisser-déposer et plus encore. Ces offres AIaaS peuvent améliorer le développement de produits et permettre aux entreprises de réagir rapidement à l’évolution des conditions du marché et des demandes des clients.
L'AIaaS propose l'IA en tant que service à la demande : les organisations peuvent en utiliser autant ou aussi peu qu'elles en ont besoin. À mesure que leurs initiatives d’IA se développent, les entreprises peuvent adapter l’utilisation de l’IA de manière appropriée.
Les entreprises qui souhaitent tirer parti de l'AIaaS doivent prendre en compte les facteurs suivants lorsqu'elles choisissent un fournisseur :
La première étape pour toute entreprise envisageant l'IA est de déterminer les cas d’utilisation. Pourquoi l'entreprise a-t-elle besoin de l'IA et quels sont les résultats escomptés de l'initiative ? Un partenaire AIaaS approprié offrira un produit ou une suite de produits qui couvre entièrement les besoins de l'entreprise. Ces produits peuvent inclure agentic RAG, l'automatisation des workflows de bout en bout, l'analytique, l'ajout d'IA à l'expérience client et bien plus encore.
Le produit AIaaS s'intègre-t-il à la technologie préexistante de l'organisation ? Minimiser les désalignements entre le fournisseur AIaaS et le reste de la pile peut réduire les frictions liées au processus d'adoption.
Avant de choisir un fournisseur d’AIaaS, les responsables de projet doivent avoir élaboré une feuille de route pour l’initiative IA, incluant les besoins futurs. Le bon fournisseur sera en mesure de gérer la largeur de bande, la latence, les quantités de données, le nombre d'utilisateurs et d'autres variables de croissance. La mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en IA capable de soutenir la croissance future peut contribuer à la réussite de l'entreprise.
La tarification de l’IA n’est pas standardisée entre les fournisseurs. Certains donnent la priorité aux appels d'API et aux tokens, d'autres fixent des prix par siège et d'autres encore prennent en compte l'utilisation de l'informatique. Les entreprises devraient privilégier la transparence de la tarification et comparer les fournisseurs afin de déterminer le système le mieux adapté aux besoins et au budget du projet.
Les préoccupations liées aux données de l'IA sont doubles : les entreprises doivent sauvegarder leurs propres données propriétaires tout en protégeant les données des utilisateurs, en particulier les données personnelles des clients et des employés. Les fournisseurs d’AIaaS doivent s’assurer que leurs politiques respectent les normes des secteurs ou régionales telles que le RGPD de l’Union européenne ou la HIPAA pour les applications de santé concernées aux États-Unis.
Si la gestion des risques liés à l'IA repose largement sur de solides protections de la confidentialité des données, l'utilisation équitable des données est une préoccupation importante en matière d'éthique de l'IA. L'une des questions centrales du débat actuel sur l'IA est l'utilisation non autorisée de documents protégés par le droit d'auteur dans les jeux de données d'entraînement des modèles ML.
On parle de verrouillage des fournisseurs dans le domaine de l'AIaaS lorsque l'écosystème d'un fournisseur rend prohibitif pour les utilisateurs le passage à des produits et services concurrents, voire leur utilisation. Le verrouillage peut perturber les initiatives d'IA en limitant la flexibilité ou en augmentant les coûts lorsqu'un fournisseur augmente ses prix.
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