Planification opérationnelle agile : les fondamentaux agiles pour les cycles de planification annuels

Les entreprises se digitalisent de plus en plus, et les nouvelles technologies redéfinissent fonctions, processus et activités. De nombreuses organisations développent leurs propres logiciels sur mesure, ce qui ouvre encore davantage d’opportunités de numérisation. Ces facteurs poussent les entreprises à adopter des pratiques agiles et une planification agile.

La planification agile est une approche itérative de la gestion de projet qui met l’accent sur la création fréquente de valeur, le commentaire constant des utilisateurs, la collaboration interfonctionnelle et l’amélioration continue. Plutôt que de travailler à l’intérieur d’une échelle et d’un périmètre prédéfinis, la planification agile adopte les principes agiles. Ces principes permettent aux membres de l’équipe de pivoter en temps réel, améliorant ainsi l’agilité de l’entreprise.

La méthodologie agile représente une approche fondamentalement différente du travail et de la planification. Lorsqu’il faut planifier des projets agiles en parallèle de projets traditionnels « en cascade » (waterfall), des défis apparaissent. Alors que les programmes agiles couvrent des domaines de travail et d’investissement plus vastes, il devient essentiel que les planificateurs d’entreprise comprennent de manière proactive les différences clés avec les pratiques traditionnelles et anticipent les meilleures façons de les intégrer dans le plan global de l’entreprise.

Il y a des éléments communs à tout le travail et à la planification agile. La compréhension de ces éléments permet aux entreprises de prendre en compte avec succès les programmes agiles dans les cycles de planification annuels traditionnels et même d’adopter des éléments de la méthodologie agile pour rendre les processus de planification traditionnels plus réactifs.