Agile et TBM : optimiser l’activité informatique par la transformation

Actuellement, l'agilité à l'échelle influence les parties prenantes responsables de la gouvernance et des investissements. Comme les services informatiques fonctionnent souvent avec une transparence des coûts réduite, l’image de la gestion financière de l’informatique peut être : « Voici notre important centre de coûts. Voici les dépenses, et au fur et à mesure, nous obtenons différents résultats commerciaux, et oui, il nous est très difficile de les mettre en relation avec l’investissement. Nous répartissons les coûts ailleurs. »

Dans le but de mettre en évidence la valeur qu’ils procurent, la transformation Agile demande aux responsables informatiques de savoir comment mesurer l’incidence financière et la valeur du développement continu, à quel moment capitaliser la main-d’œuvre et comment assurer la transparence des initiatives financées. Un niveau de transparence approprié est nécessaire pour déterminer si vous investissez dans les domaines pertinents et de manière adéquate au sein de l’IT. C’est là que les responsables informatiques utilisent la gestion des affaires technologiques (TBM).

Le TBM est une discipline qui optimise les résultats commerciaux en dotant les organisations d’une méthode uniforme pour traduire les investissements technologiques en valeur ajoutée pour l’entreprise. Le TBM définit les outils, les processus, les données et le personnel requis pour la gestion des activités technologiques. Il repose sur une taxonomie et un cadre TBM standardisés qui organisent les problèmes que les leaders technologiques et commerciaux cherchent à résoudre, y compris le financement de l'agilité à l'échelle.

Le TBM propose une taxonomie et des rapports standardisés, indépendamment des modèles Waterfall ou Agile. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de fournir une visibilité sur les indicateurs financiers pour le développement d’applications basé sur Agile et d’organiser les ressources et les résultats en activités propres aux flux de valeur. On obtient ainsi un alignement sur les résultats de l’entreprise et une croissance de la valeur commerciale.

Certaines des plus grandes entreprises au monde emploient quelque 10 000 informaticiens, et il arrive que 5 000 ou 6 000 d’entre eux soient affectés au développement d’applications, un poste de dépense important. S’agit-il d’un centre de coûts ou d’un centre d’investissement ? Tout dépend du point de vue, mais maîtriser le suivi du développement Agile est indispensable pour comprendre où va cet argent. Ce processus nécessite de prévoir la manière dont vous allez lancer, financer et évaluer les produits Agile.

Pour se positionner comme un partenaire à valeur ajoutée, il est essentiel de comprendre le flux de valeur autant que les dépenses en données et communication. Bien que ces préoccupations soient importantes, le débat s’oriente davantage sur la manière d’être compétitif face aux nouvelles solutions.