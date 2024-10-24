3 cas d’utilisation de l’IA éprouvés dans le domaine de la cybersécurité préventive

La complexité et l’interconnexion accrues sont un casse-tête croissant pour les équipes de sécurité, et les surfaces d’attaque s’étendent bien au-delà de ce qu’elles sont capables de surveiller à l’aide des seules méthodes manuelles. À mesure que les entreprises améliorent leurs stratégies multicloud et intègrent de nouveaux outils SaaS et du code tiers dans le développement et le déploiement de logiciels, le défi ne fait que s’intensifier.

Au-delà de ces surfaces d’attaque plus larges, on relève la complexité accrue des interactions réseau et de nombreux nouveaux points d’entrée d’exploitation potentiels pour les pirates. La gestion de la surface d’attaque (ASM) fournit une protection en temps réel alimentée par l’IA aux infrastructures numériques, quelle que soit la complexité sous-jacente.

L’ASM automatisée complète considérablement l’audit manuel en offrant une visibilité complète sur les surfaces d’attaque. En outre, l’IA apprend des données qu’elle surveille pour améliorer les futurs résultats de détection, mais à une vitesse et à une échelle avec lesquelles les humains ne peuvent pas rivaliser.

Cependant, alors que les outils ASM sont souvent présentés comme des solutions clés en main et sont généralement relativement faciles à déployer, la capacité des équipes de sécurité à interpréter l’énorme afflux de données qu’ils génèrent est essentielle pour maximiser leur impact.