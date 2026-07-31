8 façons d’identifier les risques logiciels très tôt dans le cycle de développement et de déploiement

Guide pratique pour détecter les vulnérabilités plus tôt, avant qu’elles ne ralentissent la livraison ou n’atteignent l’environnement de production
Le développement logiciel moderne génère plus de code et de complexité que jamais auparavant. Les outils de développement assistés par l’IA peuvent désormais générer, en quelques secondes, la logique d’application, les fichiers de configuration et les définitions d’infrastructure. Pourtant, la plupart des applications reposent sur de vastes écosystèmes composés de bibliothèques open source, d’API, d’images de conteneurs et de modèles d’infrastructure en tant que code (IaC).
Le cycle de développement et de déploiement s’étend désormais au-delà de l’écriture et de la publication du code pour inclure le provisionnement de l’infrastructure et les pipelines de livraison automatisés. Par conséquent, le risque ne se limite plus au seul code, mais s’étend à l’ensemble du cycle de vie.
Bien que ce nouveau modèle accélère l’innovation et améliore l’efficacité, il engendre également de nouveaux défis : des vulnérabilités, des configurations non sécurisées et des secrets exposés peuvent être introduits dans la base de code sans que l’on s’en aperçoive immédiatement. Même lorsque la compilation du code aboutit et que les tests automatisés sont réussis, des risques cachés peuvent subsister au niveau des dépendances, des configurations d’infrastructure et des intégrations de services. De plus, de nombreuses entreprises continuent d’utiliser des outils fragmentés et un niveau d’automatisation limité, ce qui ralentit l’exécution tant au niveau du développement que du déploiement. Les configurations incorrectes restent l’une des principales sources de violations de sécurité, et l’absence d’uniformité des normes entraîne des dépenses inutiles liées au cloud et entrave l’évolutivité.
Une étude menée par Omdia, un groupe de recherche technologique, met en évidence la rapidité avec laquelle le milieu du développement évolue. Près des deux tiers des entreprises utilisent déjà des outils de développement basés sur l’IA générative, tandis que plus de la moitié provisionnent désormais leur infrastructure cloud via l’IaC1.
Si ces avancées favorisent la rapidité et l’évolutivité, elles augmentent également le risque d’erreurs de configuration et de risques systémiques. Pour remédier à tous ces problèmes, il ne suffit pas de corriger les points faibles. Il s’agit de mettre en place une approche plus proactive, standardisée et automatisée permettant d’identifier les risques à un stade précoce, tout au long des deux cycles de vie. Les entreprises qui y parviennent gagnent en rapidité, réduisent leurs coûts et mettent en place des systèmes plus sécurisés et plus résilients.
Voici huit pratiques permettant aux équipes de développement d’identifier et de gérer les risques plus rapidement.
De nombreux contrôles de sécurité traditionnels ont lieu après que le code a déjà franchi plusieurs étapes du pipeline de développement.
Lorsque des vulnérabilités sont découvertes tardivement, les développeurs doivent revenir sur des modifications antérieures, et les équipes de sécurité doivent trier de grands volumes de résultats. Pendant que les équipes résolvent des problèmes qui auraient pu être identifiés plus tôt, les délais de mise en production peuvent s’allonger.
Intégrez la détection des risques dès la phase de développement afin que les équipes puissent identifier les vulnérabilités pendant que le code est encore en cours d’écriture. Résoudre les problèmes alors que le contexte de développement est encore frais empêche les risques de se propager plus loin dans le pipeline et réduit la résolution coûteuse en fin de cycle.
Les développeurs passent la majeure partie de leur temps à travailler au sein d’environnements intégrés et de référentiels de code. Les informations de sécurité qui apparaissent uniquement dans des tableaux de bord externes ou des rapports de fin de cycle sont souvent dépourvues du contexte dont ils ont besoin pour agir rapidement.
Intégrez les informations sur les risques directement au cœur des workflows de développement afin d’aider les ingénieurs à identifier les vulnérabilités potentielles pendant qu’ils écrivent ou examinent le code. Ces résultats de sécurité peuvent mettre en évidence :
La mise en évidence de ces signaux au cœur même du travail de développement permet aux équipes de résoudre les problèmes plus tôt et de poursuivre leur travail.
Les applications modernes reposent sur de multiples composants qui dépasse le cadre du code. Les bibliothèques open source, les images de conteneurs, les configurations d’infrastructure, les API et les modèles de déploiement influencent tous le fonctionnement des applications en production. Une visibilité sur les différentes couches de la pile d’applications permet de détecter efficacement les risques, notamment :
L’analyse conjointe de ces couches permet de détecter des vulnérabilités que l’analyse isolée du code pourrait négliger.
De nombreux risques liés aux logiciels modernes découlent des relations entre les composants plutôt que d’un élément de code isolé. Par exemple, une dépendance vulnérable ne peut devenir exploitable que lorsqu’elle est combinée à l’exposition d’un service spécifique. Une configuration d’infrastructure peut créer involontairement de nouvelles voies d’accès entre les services.
À mesure que les applications deviennent plus distribuées et modulaires, ces interactions gagnent en complexité. Comprendre comment le code, les dépendances et l’infrastructure fonctionnent ensemble dans différents environnements offre une vision plus complète des risques liés aux applications et permet de détecter des problèmes que les contrôles de sécurité traditionnels pourraient ne pas repérer.
Les outils de sécurité peuvent générer d’importants volumes de résultats dans les environnements de développement modernes. Mais toutes les vulnérabilités ne présentent pas le même niveau de risque. Une vulnérabilité affectant un service en contact avec la clientèle peut nécessiter une résolution immédiate, mais le même problème dans un environnement de développement peut présenter un risque moindre.
Le contexte qui relie les vulnérabilités au comportement des applications, à l’exposition de l’infrastructure et aux environnements de production permet aux équipes de se concentrer sur les problèmes susceptibles d’avoir le plus d’impact. Hiérarchiser les mesures de résolution en fonction du risque réel aide les équipes de développement et de sécurité à résoudre rapidement les problèmes les plus critiques, sans ralentir le processus de développement.
Le provisionnement manuel via des interfaces graphiques (GUI) de type « pointer-cliquer » ou des scripts personnalisés est source d’erreurs et inefficace à l’échelle. Le provisionnement de type « ClickOps » conduit à des déploiements incohérents, offrant peu de possibilités de réutilisation et de collaboration entre les équipes.
En définissant la taille appropriée de l’infrastructure sous forme de modules, les équipes opérationnelles provisionnent les ressources dont elles ont besoin sans gaspillage ni dépenses inutiles. L’entreprise peut ainsi facilement mettre en place une infrastructure approuvée, sécurisée et standardisée. Cette approche est rendue possible grâce à :
Le provisionnement rapide ouvre d’énormes possibilités, mais les entreprises doivent garantir la sécurité et la conformité, et éviter le surprovisionnement.
Un concept lié à l’IaC est celui de « policy as code » (PaC ou politique en tant que code). Avec cette approche, les politiques organisationnelles telles que la sécurité, la conformité et d’autres règles de gouvernance sont représentées sous forme de code, tout comme l’infrastructure.
Et tout comme l’IaC, la transformation des politiques sous forme de code permet aux clients d’automatiser et d’auditer leur gouvernance en toute collaboration. L’un des principaux avantages réside dans le fait que les politiques peuvent être appliquées de manière proactive, avant même la création d’une infrastructure non conforme, plutôt que de manière réactive, lorsqu’il est déjà trop tard.
Pour mettre en œuvre le PaC, vous devez :
Le provisionnement de l’infrastructure nécessite un accès sécurisé aux ressources cloud ; cependant, la gestion des identifiants entre les différents fournisseurs et rôles reste un défi majeur pour de nombreuses entreprises.
L’accès doit être gouverné par des contrôles basés sur les rôles et le principe du moindre privilège afin de garantir que les utilisateurs et les systèmes disposent uniquement des autorisations dont ils ont besoin. Le remplacement des secrets statiques longue durée par des identifiants générés dynamiquement et courte durée réduit le risque d’exposition, limite la réutilisation des identifiants et simplifie leur gestion de bout en bout.
Cette approche renforce non seulement la sécurité, mais aide également les entreprises à respecter les exigences de conformité en imposant des contrôles d’accès plus stricts et en réduisant le risque de fuite d’identifiants tout au long du cycle de déploiement.
Avec l’accélération des pratiques de développement, les systèmes logiciels continuent d’évoluer, un phénomène qui s’étend désormais pleinement à la phase de déploiement. Le code généré par l’IA, les écosystèmes open source et l’infrastructure programmable permettent aux équipes de créer des applications performantes plus rapidement que jamais. Dans le même temps, ces technologies introduisent de nouvelles couches de risque qui concernent à la fois le développement et le déploiement.
Les entreprises qui identifient les risques plus tôt dans le cycle de développement peuvent réduire les perturbations en fin de parcours et aider les développeurs à résoudre les problèmes tant que le contexte de développement est encore frais. Étendre cette approche au déploiement, grâce à un provisionnement standardisé de l’infrastructure, à l’application des politiques et à la gestion dynamique des identifiants, permet de garantir que la sécurité est appliquée de manière cohérente lors du passage des systèmes en production.
Les entreprises qui intègrent ces pratiques tout au long du cycle de vie sécurisent davantage leurs environnements, améliorent la cohérence opérationnelle et conservent le contrôle à mesure qu’elles se développent.
1 Developer-Focused Security to Fuel Productivity and Growth, Omdia, 2026.