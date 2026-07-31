8 façons d’identifier les risques logiciels très tôt dans le cycle de développement et de déploiement

Le développement logiciel moderne génère plus de code et de complexité que jamais auparavant. Les outils de développement assistés par l’IA peuvent désormais générer, en quelques secondes, la logique d’application, les fichiers de configuration et les définitions d’infrastructure. Pourtant, la plupart des applications reposent sur de vastes écosystèmes composés de bibliothèques open source, d’API, d’images de conteneurs et de modèles d’infrastructure en tant que code (IaC).

Le cycle de développement et de déploiement s’étend désormais au-delà de l’écriture et de la publication du code pour inclure le provisionnement de l’infrastructure et les pipelines de livraison automatisés. Par conséquent, le risque ne se limite plus au seul code, mais s’étend à l’ensemble du cycle de vie.

Bien que ce nouveau modèle accélère l’innovation et améliore l’efficacité, il engendre également de nouveaux défis : des vulnérabilités, des configurations non sécurisées et des secrets exposés peuvent être introduits dans la base de code sans que l’on s’en aperçoive immédiatement. Même lorsque la compilation du code aboutit et que les tests automatisés sont réussis, des risques cachés peuvent subsister au niveau des dépendances, des configurations d’infrastructure et des intégrations de services. De plus, de nombreuses entreprises continuent d’utiliser des outils fragmentés et un niveau d’automatisation limité, ce qui ralentit l’exécution tant au niveau du développement que du déploiement. Les configurations incorrectes restent l’une des principales sources de violations de sécurité, et l’absence d’uniformité des normes entraîne des dépenses inutiles liées au cloud et entrave l’évolutivité.

Une étude menée par Omdia, un groupe de recherche technologique, met en évidence la rapidité avec laquelle le milieu du développement évolue. Près des deux tiers des entreprises utilisent déjà des outils de développement basés sur l’IA générative, tandis que plus de la moitié provisionnent désormais leur infrastructure cloud via l’IaC1.

Si ces avancées favorisent la rapidité et l’évolutivité, elles augmentent également le risque d’erreurs de configuration et de risques systémiques. Pour remédier à tous ces problèmes, il ne suffit pas de corriger les points faibles. Il s’agit de mettre en place une approche plus proactive, standardisée et automatisée permettant d’identifier les risques à un stade précoce, tout au long des deux cycles de vie. Les entreprises qui y parviennent gagnent en rapidité, réduisent leurs coûts et mettent en place des systèmes plus sécurisés et plus résilients.

Voici huit pratiques permettant aux équipes de développement d’identifier et de gérer les risques plus rapidement.