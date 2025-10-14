The Coherence Times

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À propos de la série

Le podcast The Coherence Times décrypte le monde merveilleux de l’informatique quantique à travers des leçons fondamentales explorant les défis et les percées de cette technologie générationnelle qui marque notre époque.

Dans ce podcast, notre animateur Ryan Mandelbaum s’entretient avec des technologues, des chercheurs et des dirigeants du domaine quantique afin de dévoiler les subtilités de l’informatique quantique. Regardez le podcast afin de mieux comprendre son fonctionnement ainsi que son immense potentiel.

Rendez-vous un mardi sur deux à 13h00 pour embarquer dans l’aventure quantique.

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À propos de l’animateur

Ryan Mandelbaum, rédacteur en chef, IBM Quantum et Qiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
Nous vous présentons Ryan Mandelbaum, rédacteur en chef d’IBM Quantum et Qiskit. Nous lui avons posé quelques questions pour en savoir plus sur lui et sur le podcast. Les réponses suivantes offrent un aperçu de ce qui vous attend :

🎙️The Coherence Times (podcast) : Ryan, nous sommes ravis de vous avoir comme hôte !Pour les auditeurs qui souhaitent mieux vous connaître, pouvez-vous vous décrire en quelques mots ?
🐦 Ryan Mandelbaum (animateur) : En moi, il y a deux loups : l’un veut comprendre les fondements de l’univers, tandis que l’autre souhaite observer de nombreux oiseaux rares.
🎙The Coherence Times (podcast) : J’adore. Parmi tous les domaines quantiques, quelle est l’idée qui vous touche le plus et pourquoi ?
🐦 Ryan Mandelbaum (animateur) : Je m’identifie profondément au concept de superposition, l’idée que l’univers permet intrinsèquement aux particules d’être dans plusieurs états à la fois. Je suppose qu’il y a également deux loups à l’intérieur de chaque qubit : l’un est à l’état 0 et l’autre à l’état 1 (jusqu’à ce que l’on mesure le qubit, bien sûr).
🎙️The Coherence Times (podcast) : Ryan, souhaitez-vous partager avec notre public ce qui l’attend cette saison ?
🐦 Ryan Mandelbaum (animateur) : Bien sûr. Écoutez ce podcast si vous souhaitez en savoir plus sur le quantique et entendre certains des physiciens les plus brillants au monde tenter d’expliquer ces sujets de manière accessible à tous.

 

Retrouvez tous les épisodes

Octobre – Décembre 2025

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