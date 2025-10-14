Le podcast The Coherence Times décrypte le monde merveilleux de l’informatique quantique à travers des leçons fondamentales explorant les défis et les percées de cette technologie générationnelle qui marque notre époque.

Dans ce podcast, notre animateur Ryan Mandelbaum s’entretient avec des technologues, des chercheurs et des dirigeants du domaine quantique afin de dévoiler les subtilités de l’informatique quantique. Regardez le podcast afin de mieux comprendre son fonctionnement ainsi que son immense potentiel.

Rendez-vous un mardi sur deux à 13h00 pour embarquer dans l’aventure quantique.