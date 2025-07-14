L’Oréal et IBM : la beauté optimisée par l’IA

Saison 5, épisode 7

Comment l’IA peut accélérer la cybersécurité

Malcolm Gladwell s’entretient avec Jason Kelley, directeur général chargé des partenaires stratégiques et des écosystèmes chez IBM, et Kristy Friedrichs, vice-présidente principale et directrice des partenariats chez Palo Alto Networks, pour discuter des défis et des opportunités que l’IA apporte au domaine de la cybersécurité.