L’Oréal et IBM : la beauté optimisée par l’IA

Découvrez comment l’IA est sur le point de révolutionner la création de produits de beauté, afin de les rendre encore plus durables et innovants

Regarder les moments forts
Gros plan sur un flacon en verre et une boîte de Pétri sur une surface bleue.

Autres moyens d’écoute Apple Podcasts iHeart Media Spotify Télécharger la transcription YouTube
Approfondir Retrouvez les meilleurs moments de l’épisode sur YouTube Apprenez-en plus sur le partenariat entre IBM et L’Oréal dans le domaine de l’IA Obtenez des informations exploitables en téléchargeant le résumé

Rencontrez nos experts

Matthieu Cassier

Vice-président chargé du numérique et de la transformation, L’Oréal R&I

Maryam Ashoori

Directrice senior de la gestion des produits, watsonx.ai, IBM

Guilhaume Leroy Meline

Ingénieur émérite, directeur technique, IBM Consulting France
Gabriel Bertoli

Directeur de la transformation numérique pour la formulation, L’Oréal R&I
Nadin Ahmed Gomez

Vice-présidente chargée de la recherche et de l’innovation, L’Oréal USA
Malcolm Gladwell

Auteur et podcasteur à succès, Pushkin Industries
Découvrir d’autres épisodes Comment les assistants d’IA peuvent transformer l’éducation
Malcolm Gladwell se rend à l’université d’État de Kennesaw pour découvrir les assistants d’IA qui entraînent les futurs enseignants à adapter leur pédagogie en simulant des interactions avec des élèves en classe.
Comment l’infrastructure alimente l’ère de l’IA
Malcolm Gladwell et Ric Lewis, vice-président senior de l’infrastructure chez IBM, discutent de l’importance de l’infrastructure pour libérer le potentiel de l’IA.
Comment l’IA peut accélérer la cybersécurité
Malcolm Gladwell s’entretient avec Jason Kelley, directeur général chargé des partenaires stratégiques et des écosystèmes chez IBM, et Kristy Friedrichs, vice-présidente principale et directrice des partenariats chez Palo Alto Networks, pour discuter des défis et des opportunités que l’IA apporte au domaine de la cybersécurité.
Élargissez vos connaissances
Six grilles hexagonales décalées avec des points bleus reliés par des lignes, placées sur des bases rectangulaires avec trois indicateurs circulaires sous chacune d’elles.
Comment choisir le bon modèle de fondation d’IA
Les modèles d’IA peuvent avoir un impact considérable sur votre entreprise, votre marque et vos résultats financiers. Découvrez la marche à suivre pour faire des choix plus judicieux et plus sûrs.
Formes géométriques violettes à gauche reliées par une ligne bleue ondulée à des graphiques à barres bleues en 3D à droite, avec une flèche indiquant la progression
Faites passer l’IA générative du prototype à la production
Tous les modèles ne se valent pas, mais un ensemble de pratiques et d’outils adaptés peut vous aider à rester sur la bonne voie.
Schéma avec un cercle central relié à des cercles plus petits, une grille carrée verte, une grille bleue en pointillés et des demi-cercles verts qui se chevauchent
Guide du PDG sur l’optimisation des modèles
Trois choses que tout dirigeant doit savoir sur l’utilisation des modèles d’IA générative.
Restez en contact en nous

Abonnez-vous pour être informé(e) en avant-première des nouveaux épisodes de Smart Talks avec IBM.

 S’abonner à la playlist YouTube S’abonner à notre newsletter