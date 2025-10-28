Dans cet épisode spécial en direct de Smart Talks with IBM, Malcolm Gladwell s’entretient avec Arvind Krishna, PDG d’IBM
Malcolm Gladwell s’entretient avec Arvind Krishna, PDG d’IBM, pour discuter du potentiel révolutionnaire de l’informatique quantique, de l’impact transformateur de l’IA sur les entreprises et de la manière dont les prédictions visionnaires de M. Krishna dans les années 90 continuent de guider les innovations d’IBM.
