Créer des entreprises plus intelligentes grâce à l’IA et à la quantique

Dans cet épisode spécial en direct de Smart Talks with IBM, Malcolm Gladwell s’entretient avec Arvind Krishna, PDG d’IBM

Arvind Krishna, PDG d’IBM, et Malcolm Gladwell discutant

Saison 6, épisode 4

Rencontrez nos experts

Arvind Krishna souriant
Arvind Krishna

Président-directeur général d’IBM
Malcolm Gladwell souriant
Malcolm Gladwell

Auteur et podcasteur à succès, Pushkin Industries

Points forts de l’événement

Nous avons accueilli nos clients, partenaires et les médias en terrasse du siège new-yorkais d’IBM.

Arvind Krishna et Malcolm Gladwell se serrant la main
Des invités se mêlant à la réception
Enregistrement en direct de Smart Talks with IBM
Événement en direct Smart Talks with IBM, avec un panneau de Malcolm Gladwell et Arvind Krishna accroché au mur
Signalisation de l’événement
Arvind Krishna et Malcolm Gladwell discutant sur scène
Nickle LaMoreaux, vice-présidente senior et directrice des ressources humaines d’IBM, prenant la parole lors de l’événement en direct Smart Talks with IBM
Découvrez comment IBM aide la Scuderia Ferrari à renforcer ses liens avec ses quelque 400 millions de fans à travers le monde, stimulant ainsi l’innovation et l’esprit communautaire à l’ère numérique.
L’émission se rend ensuite au centre de recherche et d’innovation de L’Oréal dans le New Jersey, où Malcolm Gladwell explore la complexité de la formulation des cosmétiques et le partenariat entre L’Oréal et IBM.
Malcolm Gladwell se rend à l’université d’État de Kennesaw pour découvrir les assistants d’IA qui entraînent les futurs enseignants à adapter leur pédagogie en simulant des interactions avec des élèves en classe.
